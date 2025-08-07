Acord pentru Rațiu Anunțul făcut de  Rayo Vallecano

Golazo.ro, 7 august 2025 18:10

Andrei Rațiu (27 de ani) a devenit în integralitate jucătorul celor de la Rayo Vallecano.

• • •

Alte ştiri de Golazo.ro

Acum 5 minute
18:10
Balonul de Aur  France Football a publicat lista nominalizaților la trofeu » PSG, nouă jucători pe listă  Golazo.ro
France Football, publicația care decernează anual Balonul de Aur, a publicat lista celor 30 de nominalizați la cel mai important trofeu individual din fotbal.
18:10
Acum 30 minute
17:40
Planul lui Dinamo Pașii pe care îi are de urmat pentru construcția noului stadion: ordonanța intră spre aprobare Golazo.ro
Ordonanța de Urgență care deblochează construcția arenei din „Ștefan cel Mare” ar urma să intre spre aprobare la sfârșitul acestei luni.
Acum o oră
17:20
„Hai să-l aruncăm din avion!” Antrenorul Stelei Roșii i-a lăsat fără reacție pe ziariști după victoria din Ligă: „Mă insultați!” Golazo.ro
Steaua Roșie Belgrad a făcut un pas mare spre play-off-ul Ligii Campionilor, după 3-1 în deplasare cu Lech Poznan. Antrenorul Vladan Milojevic i-a răspuns dur unui jurnalist
17:10
„Am vorbit cu multe cluburi” Un singur jucător de la Rapid e de vânzare : „Am cerut o sumă importantă” Golazo.ro
Andrei Borza este singurul fotbalist la care Rapid este dispusă să renunțe în această vară, însă doar dacă va primi suma cerută, a anunțat Victor Angelescu.
17:10
Sfătuit de Man  Joacă puțin pentru Rapid, dar nu disperă : „L-am sunat pe Dennis și asta mi-a spus” Golazo.ro
Rareș Pop prinde rar un loc în primul „11” la Rapid, însă rămâne încrezător. O discuție cu Dennis Man l-a linișit.
Acum 2 ore
16:50
Cine transmite U Craiova - Trnava Meciul din Conference League începe la 21:30, e liveTEXT pe GOLAZO.ro și transmis la TV de două posturi Golazo.ro
Duelul dintre Universitatea Craiova și Spartak Trnava, de astăzi, de la ora 21:30, în primul meci al „dublei” din turul 3 preliminar din Conference League, va fi transmis pe DigiSport 1 și PrimaSport 1.
16:40
Mourinho amenință Fenerbahce a pierdut turul cu Feyenoord, dar antrenorul îi așteaptă pe olandezi la Istanbul: „Bun-venit în iad!” Golazo.ro
Jose Mourinho e convins că Fenerbahce va întoarce acasă scorul din tur (1-2) și se va califica în play-off-ul Ligii. I-a provocat pe cei de la Feyenoord
16:30
„Kopic mi-a salvat cariera” Antoine Baroan, recunoscător antrenorului de la Dinamo: „Eram într-un moment dificil”  Golazo.ro
Antoine Baroan (24 de ani) a dezvăluit rolul important pe care l-a avut Zeljko Kopic (47 de ani) în cariera sa.
16:20
Cine transmite FCSB - Drita Meciul începe la 21:30 și poate fi urmărit la TV, dar și liveTEXT pe GOLAZO.ro Golazo.ro
Duelul dintre FCSB și Drita, din manșa tur al rundei 3 preliminare a Europa League, ce se va disputa joi, de la ora 21:30, pe Arena Națională, va fi transmis pe Pro TV.
16:20
Cine transmite CFR Cluj - Braga Meciul din turul 3 preliminar al Europa League începe la 21:30, e la TV, dar și liveTEXT pe GOLAZO.ro Golazo.ro
Astăzi, de la ora 19:30, are loc manșa tur a „dublei” dintre CFR Cluj și Braga din turul 3 preliminar al Europa League. Meciul va fi transmis de două televiziuni din România, dar și liveTEXT pe GOLAZO.ro.
16:10
„Terenul e bucuria mea” Răzvan Lucescu, înaintea primului meci al sezonului: „Am trecut prin multe cu PAOK” Golazo.ro
Răzvan Lucescu, 56 de ani, își schimbă atitudinea, după ce i s-a reproșat că a fost prea negativ anul trecut la Salonic. Ce așteaptă de la jucători și cum va aborda el noua stagiune cu PAOK
Acum 4 ore
16:00
Tănase, pus la zid de Marica Acționarul echipei Farul Constanța a auzit declarațiile jucătorului de la FCSB și nu l-a menajat: „Vedem tupeul, nesimțirea” Golazo.ro
Ciprian Marica (39 de ani) a taxat dur declarațiile lui Florin Tănase (30 de ani), după meciul pierdut de FCSB împotriva lui Farul, 1-2.
15:40
CFR Cluj a anulat omagiul pentru Iliescu Momentul de reculegere în memoria fostului președinte al României nu se va mai ține: „Vrem să ne disociem!” Golazo.ro
CFR Cluj a anulat momentul de reculegere care urma să fie ținut în memoria lui Ion Iliescu, fostul președinte al țării, a anunțat Cristi Balaj.
15:30
Iliescu n-a fost iertat de ultrași Mesaje dure ale fanilor mai multor echipe importante din România: „Nu există doliu național pentru un criminal”  Golazo.ro
Mai multe grupuri de ultrași din România au lansat mesaje dure, după moartea lui Ion Iliescu.
15:20
Rapid, mai atractivă Victor Angelescu, despre avantajul pe care-l au giuleștenii când vor să transfere un fotbalist străin Golazo.ro
Rapid atrage tot mai mulți fotbaliști străini, iar Victor Angelescu are o explicație pentru interesul mare față de clubul din Grant.
15:20
Alexi Pitu, prezentat oficial Fotbalistul crescut de Hagi și-a găsit echipă: „Are ce ne dorim de la jucătorii noștri ofensivi” Golazo.ro
Alexi Pitu a fost prezentat oficial la Vejle Boldklub, echipă care evoluează în prima ligă din Danemarca.
15:00
Primele critici pentru Rednic Analiștii belgieni reacționează după egalul lui Standard: „Asta se așteaptă de la antrenor” Golazo.ro
Mircea Rednic, 63 de ani, nu e protejat de belgieni când pierde puncte la Standard. Un fost internațional și un jurnalist important spun ce trebuie să facă antrenorul cu o asemenea echipă
14:50
Dan Udrea Mai avem valoare de Europa? Golazo.ro
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre cel mai slab nivel al fotbalului românesc din ultimii 45 de ani
Acum 6 ore
14:00
„Aberdeen are fani grozavi” Scoțianul lui Dinamo, despre posibilul adversar al lui FCSB din play-off-ul Europa League: „Un loc nebun” Golazo.ro
Daniel Armstrong (27 de ani) a vorbit despre posibilul duel dintre FCSB și Aberdeen, din play-off-ul Europa League.
13:50
U Craiova - Spartak Trnava LIVE de la 21:30 , în turul 3 preliminar din Conference League » Echipe probabile Golazo.ro
Universitatea Craiova și Spartak Trnava (Slovacia) se întâlnesc astăzi, de la ora 21:30, în primul meci al „dublei” din turul 3 preliminar din Conference League.
13:40
FCSB - Drita LIVE de la ora 21:30 , în turul 3 preliminar al Europa League » Echipele probabile Golazo.ro
FCSB și Drita se întâlnesc joi, de la ora 21:30, pe Arena Națională, în turul 3 preliminar al Europa League.
13:30
Avertismentul lui Kopic Antrenorul lui Dinamo, precaut înainte de meciul cu Metaloglobus: „Au fost multe surprize în acest an” Golazo.ro
Zeljko Kopic, antrenorul echipei Dinamo București, a prefațat duelul cu Metaloglobus din Liga 1, etapa #5.
13:20
„Aveam 24 de milioane de critici” Edi Iordănescu vorbește de presiunea de la Legia și amintește de perioada când era selecționer Golazo.ro
Edward Iordănescu, 47 de ani, spune cum s-a obișnuit cu presiunea la echipa națională și ce ar face dacă nu ar rezista la un club efervescent ca Legia Varșovia
13:00
A semnat în Sudan Cum a fost întâmpinat Laurențiu Reghecampf de fanii noii sale echipe Golazo.ro
Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a fost întâmpinat, astăzi, de suporteri, înainte de a semna cu echipa din Sudan Al-Hilal Omdurman.
12:50
CFR Cluj - Braga LIVE de la 19:30 , în turul 3 preliminar din Europa League » Echipe probabile Golazo.ro
CFR Cluj și Braga se duelează joi, de la ora 19:30, în turul 3 preliminar din Europa League, manșa tur.
12:30
Ce riscă FCSB la „Kosovo e Serbia” Cum va fi pedepsită campioana de UEFA dacă fanii roș-albaștri îi insultă pe kosovari în Europa League Golazo.ro
FCSB nu va scăpa de o sancțiune aspră din partea UEFA, dacă suporterii săi jignesc Drita, campioana Kosovo. Cum va judeca forul continental FCSB
12:20
„Mi se par impostori!” Sugestia care l-a înfuriat pe Mihai Stoica: „N-avem nevoie! Eu pentru ce să mai merg acolo?!” Golazo.ro
Fotbaliștii de la FCSB nu au nevoie de psiholog pentru a reveni la forma din sezonul precedent, susține Mihai Stoica (60 de ani).
Acum 8 ore
12:00
Ce se întâmplă cu Aioani Victor Angelescu a vorbit despre situația portarului ajuns rezervă la Rapid: „Dacă va merita, va intra” Golazo.ro
Victor Angelescu (40 de ani) a comentat situația lui Marian Aioani (25 de ani), ajuns al doilea portar la Rapid. Titular e austriacul Franz Stolz.
11:30
Răfăilă dorit în Spania  Un club important vrea să-l transfere pe fotbalistul lui Hagi. Ar urma să joace la echipa a doua Golazo.ro
Betis Sevilla vrea să-l împrumute pe Vlad Răfăilă (20 de ani) de la Farul Constanța. Portarul ar urma să evolueze pentru echipa secundă a clubului din La Liga.
11:30
Steaua, adusă în pragul colapsului Acuzații grave ale unui fost fotbalist al roș-albaștrilor: „A fost introdus în schemă un «băiat deștept» . Un furt mascat” Golazo.ro
Iulian Miu (49 de ani), fost fundaș stânga la Steaua București, a vorbit despre cum a reușit Gigi Becali să preia clubul în anul 2003: „Un furt mascat!”.
11:10
Huliganii vor fi marcați Soluția anti-huliganism a poliției britanice: un spray invizibil de însemnare bazat pe ADN Golazo.ro
Autoritățile din Marea Britanie iau măsuri drastice pentru a combate fenomenul de huliganism, aflat în creștere pe stadioanele de fotbal.
11:00
Torțe la antrenamentul FCSB Suporterii, prezenți la ultima sesiune de pregătire, înaintea duelului cu Drita Golazo.ro
Câteva zeci de suporteri ai lui FCSB au fost prezenți, miercuri, la ultima sesiune de antrenament a „roș-albaștrilor” înaintea duelului cu Drita.
10:20
Dinamovistul cu două facultăți Le-a urmat în paralel, iar în copilărie a făcut dansuri sportive: „Era nervoasă mama”  Golazo.ro
Alexandru Pop (25 de ani) a povestit cum a reușit să studieze la două facultăți și să obțină diplomele de absolvire, în timp ce joacă fotbal profesionist.
Acum 12 ore
10:00
Amical cu bătaie între echipe din La Liga și Serie A VIDEO. S-au luat la pumni înainte de pauză » Un fotbalist și-a altoit colegul + Gafa arbitrului Golazo.ro
Amicalul dintre Betis Sevilla și Como s-a transformat într-un meci de box. Jucătorii celor două echipe din La Liga, respectiv Serie A și-au împărțit pumni în plin meci.
09:10
Sfaturi pentru Dan Petrescu Ioan Andone, fostul antrenor al CFR-ului care a învins Braga la ea acasă, dezvăluie rețeta victoriei Golazo.ro
Ioan Andone, antrenorul care a condus CFR Cluj spre victoria istorică cu 2-0 la Braga, în grupele Ligii Campionilor 2012, rememorează acel meci și analizează șansele echipei lui Dan Petrescu în fața locului 4 din Portugalia.
Acum 24 ore
01:00
Licitație caritabilă Dinamo scoate la licitație tricoul marcatorului din derby-ul cu FCSB, pentru a ajuta un copil grav bolnav Golazo.ro
Dinamo anunță că tricoul purtat de Armstrong în derby-ul cu FCSB poate fi achiziționat prin licitație
00:30
Borussia Dortmund ia măsuri  Clubul german oprește campania unui partid politic de dreapta, printr-o acțiune în justiție Golazo.ro
Borussia Dortmund a oprit prin mijloace legale o ramură a campaniei partidului de dreapta Alternative fur Deutschland (AfD), pentru că s-a folosit de sloganul și culorile clubului.
6 august 2025
23:50
Mesajul lui Jordan Chiles  Rivala Anei Bărbosu, la un an după ce a fost deposedată de  medalia de bronz la JO: „Chiar și atunci când ți se ia ceva...” Golazo.ro
Jordan Chiles (24 de ani) a postat un mesaj pe rețelele de socializare, la un an după ce a fost „deposedată” de medalia de bronz, obținută în finala de la sol la Jocurile Olimpice din 2024.
23:40
Rotariu a semnat  Și-a găsit  echipă în liga a doua,  după despărțirea de Ankaragucu Golazo.ro
Dorin Rotariu (30 de ani) a semnat cu Igdir FK, formație din liga secundă a Turciei.
23:00
Fost internațional, ucis în Gaza  Un ex-jucător palestinian a fost împușcat de forțele israeliene,  în timp ce aștepta ajutoare Golazo.ro
Suleiman Al-Obeid, fostul jucător al naționalei Palestinei, a fost împușcat în Gaza.
23:00
De la FCSB la CFR Cluj Cristi Balaj anunță sosirea fotbalistului dat afară de campioană Golazo.ro
Cristian Balaj (53 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a confirmat transferul Ovidiu Perianu (23 de ani) la formația ardeleană.
22:50
Zanetti, dezvăluiri din culise Principalele motive pentru care Inter l-a instalat pe Cristi Chivu Golazo.ro
Javier Zanetti (51 de ani), vicepreședintele lui Inter Milano, a oferit detalii despre numirea lui Cristi Chivu (44 de ani).
22:50
Nu mai dă jucători la FCSB  Echipa din Superligă care a decis să încheie momentan afacerile cu campioana: „Sunt prea slabi” Golazo.ro
Echipa din Superligă care a decis să nu mai vândă jucători la FCSB.
22:30
Barcelona la capacitate redusă  Autoritățile au acceptat modificarea proiectului Camp Nou » Câți suporteri vor putea asista la primul meci Golazo.ro
Barcelona a obținut cu succes autorizația pentru a putea deschide noul stadion „Camp Nou” la capacitatea de 27.000 de locuri.
22:00
FCU Craiova, eliminată surprinzător  Echipa lui Mititelu, trimisă acasă de o formație din Liga 3 » Toate rezultatele din Cupa României Golazo.ro
Meciurile turul secund al Cupei României s-au încheiat, astfel că se știu aproape toate formațiile calificate în faza următoare a competiției.
22:00
Rednic, de neoprit în mercato Standard Liege pe punctul de a bifa al 11-lea transfer al verii Golazo.ro
Mircea Rednic (63 de ani) își continuă campania de transferuri impresionantă la Standard Liege.
21:20
Glume la adresa lui Armstrong  Scoțianul lui Dinamo a fost luat la țintă de colegi: „Tot el se supără” Golazo.ro
Jucătorii lui Dinamo fac glume pe seama accentului lui Danny Armstrong.
21:20
Boicot Moment de reculegere refuzat la două meciuri din România:  „Iliescu, vinovat / Pentru sângele vărsat” Golazo.ro
Momentul de reculegere ținut în memoria fostului președinte al României, Ion Iliescu, nu a fost acceptat la două dintre partidele din Cupa României.
20:50
„Politic e foarte obosit”  Patronul FCSB,  detalii de ultimă oră despre jucătorul adus de la Dinamo: „Zice că n-a făcut așa ceva până acum” Golazo.ro
FCSB - DRITA. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a oferit detalii despre situația lui Dennis Politic (25 de ani).
Mai multe ştiri
