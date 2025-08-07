UPDATE - Pompierii şi piloţii luptă în continuare cu focul în localitatea Chilia Veche, judeţul Tulcea, unde au izbucnit noi focare / Zece pompieri, duşi cu o aeronavă în apropierea incendiului / A treia aeronavă, trimisă în zonă - FOTO / VIDEO
News.ro, 7 august 2025 19:30
Pompierii şi piloţii luptă în continuare cu focul în localitatea Chilia Veche, judeţul Tulcea, încercând să stingă incendiul care a izbucnit încă din 4 august, iar joi au apărut noi focare. Peste 60 de tone de apă au fost aruncate, doar în cursul zilei de joi, de către piloţi asupra focarelor.
• • •
Acum 5 minute
19:40
Starea de alertă la Praid, prelungită până în 9 septembrie / Populaţia evacuată nu poate reveni în case decât pe timpul zilei, pentru perioade scurte de timp / Salinitatea apei, în creştere / Zona, păzită de personal MAI # News.ro
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Praid a prelungit starea de alertă, până în 9 septembrie inclusiv, dar anunţă că nu este necesară extinderea zolei de evacuare a populaţiei. Oamenii evacuaţi nu pot, însă, reveni în locuinţe decât pe timpul zilei, pentru perioade scurte de timp.
19:40
Pompierii intervin, joi seară, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins fostul Club Bellagio din Mamaia. Clădirea era în paragină.
Acum 10 minute
19:30
Pompierii şi piloţii luptă în continuare cu focul în localitatea Chilia Veche, judeţul Tulcea, încercând să stingă incendiul care a izbucnit încă din 4 august, iar joi au apărut noi focare. Peste 60 de tone de apă au fost aruncate, doar în cursul zilei de joi, de către piloţi asupra focarelor.
Acum 30 minute
19:20
Pompierii şi piloţii luptă în continuare cu focul în localitatea Chilia Veche, judeţul Tulcea, încercând să stingă incendiul care a izbucnit încă din 4 august, iar joi au apărut noi focare. Peste 60 de tone de apă au fost aruncate, doar în cursul zilei de joi, de către piloţi asupra focarelor.
19:20
Clubul englez Aston Villa a anunţat joi prelungirea înţelegerii cu internaţionalul francez Lucas Digne. Fundaşul stânga va juca la Villa până în 2028.
19:20
Extremistul olandez Geert Wilders dă naştere unui nou scandal din cauza unei postări. Mii de reclamaţii au fost primite la o linie telefonică antidiscriminare # News.ro
O linie telefonică olandeză împotriva discriminării a primit peste 2.500 de plângeri în urma unui tweet de campanie al liderului de extremă dreapta Geert Wilders, a anunţat joi un purtător de cuvânt al serviciului de asistenţă, relatează AFP.
Acum o oră
19:00
Adminsitratorul unei firme din Bucureşti, care a înregistrat în contabilitate peste o sută de achiziţii fictive, în peroada 2010 – 2021, a fost plasat sub control judiciar. Anchetatorii anunţă că a produs bugetului de stat un prejudiciu de peste 3,4 milione de lei.
18:50
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că Israelul intenţionează să preia controlul militar asupra întregii Fâşii Gaza şi că, în cele din urmă, o va preda forţelor armate care o vor guverna în mod corespunzător, relatează Reuters.
18:50
Wizz Air anunţă patru noi rute din Craiova, spre Paris, Napoli, Atena şi Barcelona, la preţuri pornind de la 99de lei/sens # News.ro
Compania aeriană low-cost Wizz Air anunţă lansarea a patru noi rute din Craiova, spre Paris, Napoli, Atena şi Barcelona. Tarifele pornesc de la doar 99 de lei, preţ pentru un singur segment de zbor.
18:40
Campioana CSM Bucureşti a învins joi, în primul meci de la Cupa Dunărea, formaţia daneză Nykøbing Falster Håndboldklub, scor 37-30 (20-16). În a doua partidă a zilei se confruntă gazda Dunărea Brăila şi vicecampioana Corona Braşov.
18:40
Adminsitratorul unei firme din Bucureşti, care a înregistrat în contabilitate peste o sută de achiziţii fictive, în peroada 2010 – 2021, a fost plasat sub control judiciar. Anchetatorii anunţă că a produs bugetului de stat un prejudiciu de peste 3,4 milione de lei.
Acum 2 ore
18:30
Proiect pentru creşterea siguranţei la atacurile cibernetice şi protejarea bazelor de date, implementat la Spitalul Judeţean Arad / Finanţare de un milion de euro din PNRR / Sistem de apelare medicală cu voce la patul pacientului # News.ro
Un proiect pentru creşterea siguranţei la atacurile cibernetice, protejarea bazelor de date şi creşterea vitezei de transfer a datelor este implementat la Spitalul Judeţean Arad, printr-o finanţare de un milion de euro din PNRR. Un sistem de apelare medicală cu voce la patul pacientului este în curs de implementare.
18:30
Autorităţile portugheze au arestat un căpitan de poliţie şi un complice al său suspectaţi de conducerea unei operaţiuni de trafic de droguri folosind o metodă inedită de transport. Reţeaua a importat cel puţin trei containere de piei de animale având 1,5 tone de cocaină ascunse între straturile putrede ale pieilor netăbăcite, relatează Reuters.
18:20
Doi bărbaţi care, în luna aprilie, au intrat cu maşina în curtea unui imobil din judeţul Ialomiţa, după ce au forţat poarta şi au agresat un adolescent de 17 ani au fost trimişi în judecată. Victima a avut nevoie de intervenţie chirurgicală, fiindu-i primejduită viaţa.
18:20
Cristian Moldoveanu va arbitra meciul Metaloglobus - Dinamo, care se va disputa, vineri, în etapa a cincea din Superligă.
18:10
Un nou ambulatoriu este construit în oraşul Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov, acesta urmând să aibă 16 cabinete medicale şi mai multe specialităţi. Lucrările ar urma să fie finalizate la sfârşitul anului 2027.
18:00
Alstom a prezentat joi prima locomotivă electrică Traxx produsă pentru Autoritatea pentru Reforma Feroviară (ARF), care a sosit în România şi este în prezent supusă unor teste dinamice la Centrul de Testare Făurei pe parcursul lunii august. Testele din România fi urmat de un program de testare în Germania, pe linii certificate TSI.
17:50
Lucrările la podul de la Pângăraţi, de pe DN 15, în judeţul Neamţ, vor fi oprite în perioada 13-17 august, la solicitarea Prefecturii Neamţ pentu a evita formarea de blocaje având în vedere afluxul de turişti care vor participa la Ziua Marinei şi la Zilele Bicazului. Tronsonul leagă Piatra Neamţ de Bicaz, Cheile Bicazului şi zona montană a judeţului Neamţ.
17:40
Fostul preşedinte Traian Băsescu a solicitat atribuirea unei locuinţe în calitate de fost şef de stat. Pe agenda şedinţei de vineri a Guvernului se află un proiect de hotărâre care prevede schimbarea destinaţiei unui imobil de pe strada Emile Zola din locuinţă de protocol în reşedinţă oficială, precum şi modificarea unei hotărâri a Guvernului din 2015 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil şi pentru atribuirea destinaţiei acestuia ca reşedinţă oficială.
17:40
Administraţia preşedintelui Donald Trump a instruit diplomaţii americani din Europa să lanseze o campanie de lobby împotriva Legii Serviciilor Digitale (DSA) a Uniunii Europene, care, potrivit Washingtonului, îngrădeşte libertatea de exprimare şi impune costuri companiilor americane din domeniul tehnologiei, arată o telegramă diplomatică internă văzută de Reuters.
Acum 4 ore
17:30
La 36 de ani de la căderea comunismului, conceptul de „libertate” în contextul social, politic şi cultural din vechiul „bloc sovietic” este supus unei analize artistice de artişti vizuali din România şi din Polonia, în cadrul proiectului CELULA Free Air. Artişti din colectivul Celula de Artă vor colabora cu Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts din Wrocław, Polonia, explorând metaforic tema libertăţii şi analizând influenţele reciproce dintre cele două regimuri comuniste, urmărindu-le impactul la nivelul psihicului colectiv şi contemplând artistic valenţele libertăţii, trecutului şi prezentului, într-un efort de valorificare a patrimoniului cultural împărtăşit.
17:20
Filme şi seriale cu eroi mitici, legende străvechi, confruntarea dintre bine şi rău şi cu multă imaginaţie pot fi văzute şi revăzute de copii şi adolescenţi la Disney+.
17:20
Lista jucătoarelor nominalizate pentru Balonul de Aur feminin 2025 a fost anunţată joi. Cine îi va urma spaniolei Aitana Bonmati? Câştigătoare de două ori, în 2023 şi 2024, jucătoarea echipei FC Barcelona se numără totuşi printre nominalizate, însă a pierdut la 27 iunie, alături de Roja, finala Euro împotriva Angliei, relatează Le Figaro.
17:10
Intrarea în sediul companiei aeriene israeliene El Al la Paris a fost vandalizată cu vopsea roşie şi inscripţii ostile în noaptea de miercuri spre joi, un ”act barbar”, condamnă Israelul, relatează AFP.
17:10
Preşedintele rus Vladimir Putin nu susţine o întâlnire în curând cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, apreciind că, pentru moment, nu se îndeplinesc ”condiţiile”, în contextul în care liderul ucrainean insistă în vederea unui summit în prezenţa preşedintelui american Donald Trump, relatează AFP.
17:10
Soţia fostului preşedinte Ion Iliescu, Nina Iliescu, a transmis, joi, mulţumiri tuturor celor care ”au au organizat, susţinut şi participat la funeraliile primului preşedinte al României libere şi democrate”. Ea afirmă că ziua îmnormântării celui alături de care a trăit o ”viaţă rotundă” a fost cea mai grea pentru ea. ”E o imensă durere, alinată de onoarea cu care v-aţi luat rămas bun de la un om, un lider, un prieten, un adversar”, a transmis Nina Iliescu.
17:00
Intrarea în sediul companiei aeriene israeliene El Al la Paris a fost vandalizată cu vopsea roşie şi inscripţii ostile în noaptea de miercuri spre joi, un ”act barbar”, condamnă Israelul, relatează AFP.
17:00
Numărătoarea inversă a început. În data de 22 septembrie, la Paris, va fi anunţat numele câştigătorului Balonului de Aur 2025. Câştigătorul va fi succesorul mijlocaşului spaniol al Manchester City, Rodri. Anul acesta, două nume ies în evidenţă, Ousmane Dembele şi Lamine Yamal, notează Le Figaro.
16:50
Un şarpe din specia balaur dobrogean, cu o lungime de peste un metru, a fost prins, joi, de jandarmi, într-o gospodărie din localitatea 2 Mai, judeţul Constanţa. Reptila, dintr-o specie rară şi protejată, a fost eliberată în natură.
16:50
O femeie din Timişoara este căutată de poliţişti, după ce a intrat cu maşina pe contrasens, într-un sens giratoriu. Incidentul a fost filmat la ieşire din Timişoara, pe Calea Aradului.
16:40
Mai multe localităţi din judeţul Prahova se află, joi după-amiază, sub avertizare Cod roşu de ploi torenţiale, cu acumularea a peste 25-30 de litri pe metru pătrat, şi descărcări electrice.
16:40
Uniunea Europeană nu ar trebui să fie marginalizată în negocierile de pace dintre Rusia şi Ucraina mediate de Statele Unite, a declarat joi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează POLITICO.
16:30
Garda de Mediu Timiş a dat o amendă de 50.000 de lei unei firme din Timişoara care se ocupă cu colectarea de deşeuri. Inspectorii au mai controlat această firmă în trecut şi au dispus luarea unor măsuri, însă nu au fost implementate.
16:20
Directorul echipei Ferrari, Frédéric Vasseur, a vorbit, pentru Gazzetta dello Sport, despre sezonul complicat al lui Lewis Hamilton. El îşi asumă întreaga responsabilitate pentru aducerea pilotului de la Mercedes.
16:20
Actorul Dean Caine, în vârstă de 59 de ani, celebru după ce l-a încarnat pe Superman în serialul ”Lois & Clark: The New Adventures of Superman”, anunţă că intră în Poliţia federală a Imigraţiei (ICE) pentru a susţine politica migraţiei a lui Donald Trump, o reorientare profesională neaşteptată, într-un interviu la Fox News.
16:00
Un bărbat de 43 de ani şi un copil de nouă ani sunt în stop cardio-respirator după ce s-ar fi electrocutat, joi după-amiază, într-o piscină gonflabilă, în localitatea Cârţa din judeţul Sibiu. Echipaje ale ISU şi SAJ intervin pentru a-i resuscita pe cei doi, fiind solicitate două elicoptere SMURD în sprijin.
16:00
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, anunţă că au fost publicate, în transparenţă decizională, propunerile care vizează reforma administrativă şi care vor face parte din următorul pachet de măsuri al Guvernului. El arată că Ministerul Dezvoltării îmbunătăţeşte procesul de descentralizare pentru comunităţile locale, consolidează autorităţi publice locale şi centrale eficiente şi vine în sprijinul sustenabilităţii financiare a acestora.
15:50
Uniunea Naţională a Barourilor din România (UNBR) susţine că, în ultimii ani, reformele justiţiei ”s-au permanentizat, iar problemele sistemului persistă şi par să se adâncească”, arătând că acest lucru ”afectează grav accesul cetăţeanului la justiţie, calitatea actului jurisdicţional şi, în cele din urmă, încrederea publică în justiţie”. ”Discursul public a devenit tot mai agresiv, recurgând la formule care alimentează resentimente şi subminează încrederea în justiţie. Această retorică nu rămâne fără efect. Ea expune întregul sistem judiciar unei crize de legitimitate”, afirmă UNBR.
15:40
Un fost actor porno şi lucrător sexual, Juan Carlos Florian, în vârstă de 42 de ani, urmează să devină ministrul Egalităţii, după ce a fost numit în funcţie de către preşedintele Gustavo Petro, o numire care face valuri în Columbia şi inclusiv în tabăra şefului statului, relatează RFI.
Acum 6 ore
15:30
France Football a dezvăluit numele celor cinci tehnicieni care pretind titlul de cel mai bun antrenor pentru sezonul 2024-2025. Câştigătorul îi va succeda lui Carlo Ancelotti în palmares.
15:30
Salvamontiştii din Maramureş intervin, joi după-amiază, în zona Creasta Cocoşului, în urma unui apel potrivit căruia un copil a fost muşcat de un şarpe. Acţiunea se desfăşoară contracronometru, salvatorii ajungând la copil în nouă minute de la apel. În zonă a fost solicitat un elicopter care să preia victima.
15:20
Zeci de pelerini care participă, joi, la slujba de canonizare a Sfinţilor Paisie şi Cleopa, care are loc la mănăstirea Sihăstria din judeţul Neamţ, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Printre pacienţi se numără şi patru copii. Trei persoane, între care un copil, au fost preluate de echipajele medicale şi duse la spital.
15:10
Deputatul PSD Alba Voicu Vuşcan critică atitudinea USR cu privire la funeraliile fostului preşedinte Ion Iliescu şi anunţă că va vota prima moţiune de cenzură care va fi depusă pentru căderea Guvernului din care face parte şi Uniunea Salvaţi România.
15:10
Eliza-Ioana Bădescu a devenit campioană europeană la şah rapid, la categoria U10, la Salonic. Ea a obţinut 7,5 puncte din 9 runde.
15:00
Două femei, inspectori în cadrul Direcţiei Regionale Vamale Braşov, vor fi judecate pentru luare de mită, fals intelectual şi abuz în serviciu, în cadrul unor dosare instrumentate de DNA. Cele două femei sunt acuzate că au ridicat în mod nejustificat haine şi accesorii de la o firmă controlată, falsificând documentele privind ridicarea bunurilor, dar şi că au primit, de la o altă firmă, bunuri necuvenite.
15:00
Fostul premier Adrian Năstase a declarat, la încheierea funeraliilor lui Ion Iliescu, primul preşedinte ales democratic în România post - comunistă, că, deşi a avut şi controverse cu acesta, de-a lungul anilor, l-a „respectat” pentru „multe dintre lucrurile pe care le-a împlinit”, pentru „echipele pe care le-a format”, pentru „capacitatea de a crea consens”. Năstase a spus că în 2004 se vorbea despre „două Românii”, dar că acum sunt „mult mai multe Românii”, „mult mai multe fracturi în societate”. El a mai spus că, în opinia sa, „era un moment pe care trebuiau să-l cinstească toţi”, ”nu atât pentru că era vorba doar de un fost şef al statului, ci pentru că, în primul rând, era vorba despre o perioadă grea din istoria României”, adăugând că este „oarecum subiectiv pentru că, ultimii ani”, a „traversat dintr-un deşert” care i-a adus „destul de multă suferinţă”.
15:00
Un căprior care a căzut într-un canal de fugă, în judeţul Bihor, a fost salvat de pompieri, joi, după ce o persoană a observat animalul şi a sunat la 112. Când echipele de salvatori au ajuns la el, căpriorul era epuizat şi în pericol de a se îneca.
15:00
France Football a dezvăluit joi lista celor 10 candidaţi şi a celor 5 candidate la Trofeul Iaşin masculin şi feminin, destinat să recompenseze cel mai bun portar şi cea mai bună portăriţă din sezonul 2024-2025.
14:40
Consiliul Concurenţei vrea să afle părerea persoanelor fizice şi a mediului de afaceri despre experienţa de utilizare a paginii web dedicate ajutorului de stat, accesibilă prin cele patru domenii existente: www.ajutordestat.ro, www.ajutordestat.eu, www.renascc.eu şi www.stateaid.ro, pagină care reprezintă punct unic de informare în acest domeniu, la nivel naţional.
14:40
Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA anunţă, joi, că începe montarea de panouri fonoabsorbante la podul Constanţa, pe linia de cale ferată Bucureşti Nord-Constanţa şi în zona Chitila, traversată de linia feroviară Bucureşti-Predeal. Aproape 11 milioane de lei de la bugetul de stat s-au alocat pentru 800 de metri de panouri cu înălţimi între doi şi patru metri.
