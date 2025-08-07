Accident în Dâmbovița: Un bărbat a decedat și alte trei persoane au fost rănite, după ce un tractor s-a răsturnat
Stiripesurse.ro, 7 august 2025 19:30
Un bărbat a murit și alte trei persoane au fost rănite într-un accident în care un tractor s-a răsturnat în localitatea Malu cu Flori din Dâmbovița, conform Mediafax.Accidentul s-a produs în jurul orei 18:23 la Malu cu Flori, județul Dâmbovița, unde un tractor s-a răsturnat. Citește mai departe...
