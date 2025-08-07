PPC raportează un profit EBIDTA de 1 miliard de euro în primul semestru din 2025, în creștere cu 7%. Compania își prezintă perspectivele pe tot anul
Economica.net, 7 august 2025 19:30
Grupul grec Power Public Corporation (PPC) anunță că a înregistrat o performanță solidă în prima jumătate a anului 2025, cu rezultate în T2 care le-au depășit pe cele din T1, așa cum era de așteptat, datorită îmbunătățirii condițiilor de vânt care au contribuit la creșterea producției din parcurile eoliene, precum și a performanței generale mai bune a afacerii integrate.
Alte ştiri de Economica.net
Acum 5 minute
19:30
Consiliul Concurenței dorește să afle opiniile mediului de afaceri și a cetățenilor cu privire la experiențele pe care le-au avut folosind pagina web dedicată ajutorului de stat # Economica.net
Consiliul Concurenței invită persoanele fizice și mediul de afaceri să completeze un chestionar despre experiența de utilizare a paginii web dedicate ajutorului de stat, accesibilă prin cele patru domenii existente: www.ajutordestat.ro, www.ajutordestat.eu, www.renascc.eu și www.stateaid.ro, pagină care reprezintă punct unic de informare în acest domeniu, la nivel național.
19:30
Acum o oră
18:40
Wizz Air programează patru zboruri noi de pe Aeroportul Craiova, către Paris, Napoli, Atena și Barcelona # Economica.net
Transporatorul aerian Wizz Air anunță lansarea a patru rute noi de la Aeroportul Internațional Craiova. Începând din luna octombrie, pasagerii vor putea zbura direct din Craiova către Paris, Napoli, Atena și Barcelona.
18:40
Confederația Sindicală Meridian: Guvernul a impus măsuri înrobitoare şi degradante, care au ca efect acumularea unor tensiuni enorme în societate # Economica.net
Măsurile impuse familiilor din România prin "Legea de măsuri fiscal-bugetare" sunt regresive, scandaloase, ruşinoase şi poate chiar "criminale" şi au ca efect "acumularea unor tensiuni enorme în societate", susţin reprezentanţii Confederaţiei Sindicale Naţionale Meridian.
18:40
Donalt Trump cere demisia șefului Intel, Lip-Bu Tan, în urma unei acuzații că ar fi apropiat de China # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a cerut joi demisia "imediată" a noului şef al companiei americane de semiconductori şi procesoare Intel, la o zi după ce un senator republican şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la posibile legături cu companii chineze, despre care a spus că reprezintă un pericol pentru securitatea naţională, relatează AFP, transmite Agerpres.
18:40
Analiză financiară RisCo: Trimestrul 2 din 2025 anunță datorii restante la bugetul de stat de peste 76 de miliarde de lei # Economica.net
Conform analizei financiare realizate de RisCo.ro, în trimestrul doi al anului 2025, datoriile restante la bugetul de stat au depășit pragul de 76 de miliarde de lei. Peste 42.000 de firme din România nu au reușit să își îndeplinească obligațiile financiare.
Acum 2 ore
17:40
Tarifele lui Donald Trump nu sunt doar despre China. Sunt despre controlul fluxurilor comerciale # Economica.net
Tarifele vamale par, la prima vedere, o problemă îndepărtată geografic. O decizie politică între SUA și restul lumii, un conflict economic între giganți care nu ar trebui să afecteze un IMM din Sibiu, Iași sau Cluj. Și totuși, pentru antreprenorii din România ale căror afaceri depind de lanțurile internaționale de aprovizionare, aceste măsuri pot aduce scumpiri neașteptate, blocaje de marfă și volatilitate valutară greu de gestionat.
17:40
Ministrul Petrolului din Kuweit: OPEC monitorziează atent aprovizionarea gloabă cu țiței și declarațiile lui Trump privind petrolul rusesc # Economica.net
Ministrul Petrolului din Kuweit, Tariq Al-Roumi, a declarat joi că OPEC (Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol) monitorizează cu atenţie aprovizionarea cu ţiţei pe plan mondial, tendinţele privind cererea, şi recentele declaraţii ale preşedintelui Donald Trump privind petrolul rusesc, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Acum 4 ore
17:10
Numărul total al investitorilor raportaţi de participanţii la Fondul de Compensare a Investitorilor (FCI) la sfârşitul trimestrului II al anului 2025 era de 262.737, în creştere cu 6,83% faţă de sfârşitul trimestrului anterior, potrivit comunicatului trimestrial transmis joi de FCI, relatează Agerpres.
17:00
Tarifele vamale impuse de Donald Trump sunt o amenințare pentru industria farmaceutică globală. Piața americană reprezintă aproape jumătate din vânzările globale de produse farmaceutice. Politica actuală a administrației Trump în domeniul farmaceutic se concentrează pe două puncte principale: scăderea prețurilor medicamentelor eliberate pe bază de rețetă pentru americani, prin exercitarea de presiuni asupra companiilor farmaceutice pentru a alinia sau a reduce prețurile la nivelul celor practicate în străinătate și impunerea de tarife vamale ridicate la importurile de produse farmaceutice pentru a încuraja producția internă de medicamente.
17:00
Blocaj pe A7 Focșani – Pașcani: Muncitorii UMB își prelungesc concediul forțat – Bacău.net # Economica.net
Un mesaj intern transmis angajaților companiei UMB, constructorul de pe Autostrada A7 (tronsonul Focșani – Bacău – Pașcani), anunță o prelungire a săptămânii libere din cauza unui blocaj financiar, scrie Bacău.net. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) confirmă informația.
17:00
Parteneriatele strategice încep cu decizii informate. De ce este importantă verificarea integrității în procesul de integrare a partenerilor de business # Economica.net
Intrarea într-un parteneriat de business nu este niciodată doar o formalitate, ci o decizie importantă, care poate fie să ajute o companie să crească, fie să genereze probleme majore. Un parteneriat potrivit poate sprijini compania în atingerea obiectivelor de creștere și în obținerea unor avantaje strategice, în timp ce o alianță greșită poate expune organizația la pierderi financiare semnificative, daune de imagine și riscuri de natură juridică.
17:00
Banca Angliei a scăzut dobânda de referință cu 0,25%, în contextul îmbunătățirii previziunilor privind creșterea economiei britanice # Economica.net
Banca Angliei (BoE) a decis joi să reducă dobânda de politică monetară cu un sfert de punct procentual, la 4%, a cincea reducere începând din august 2024, transmit BBC şi DPA, relatează Agerpres.
17:00
VDA: Acordul UE – SUA trebuie implementat acum. Comisia Europeană trebuie să pledeze cu fermitate în acest sens # Economica.net
La doar câteva zile după ce a transmis un mesaj clar prin care atrăgea atenția că noul acord UE - SUA de reducere a taxelor vamale va avea efecte negative, președintele VDA, Hildegard Müller, solicită implementarea urgentă a acestuia.
16:30
Un nou jucător din automotive închide. Compania americană Visteon a plecat din România # Economica.net
Visteon Electronics România, subsidiara din ţara noastră a producătorului american de componente electronice pentru industria auto Visteon, s-a dizolvat în martie, arată o decizie a adunării generale a asociaţilor, obţinută de Economica.net.
Acum 6 ore
15:00
Grupul antreprenorial românesc Agroland, activ în retail, agribusiness, producţie alimentară şi nutriţie animală, continuă extinderea reţelei de magazine prin inaugurarea unei noi unităţi în format MEGA în Slobozia. Investiţia se ridică la aproximativ 150.000 de euro, sumă care nu include stocul de marfă. Este cel de-al 33-lea magazin Agroland MEGA la nivel naţional şi primul în acest format din judeţul Ialomiţa, scrie News.ro.
15:00
Germania afectată de tarifele de import impuse de SUA a ajuns cu producția industrială la nivelul din pandemie # Economica.net
Producția industrială a Germaniei a scăzut în iunie, ajungând la cel mai redus nivel din pandemie și extinzând declinul de anul trecut, pe fondul cererii externe slabe și al sporirii concurenței din China, în timp ce exporturile celei mai mari economii europene au crescut peste așteptări, transmit Reuters și Agerpres.
15:00
Mai puțin zgomot de la trenuri: CFR SA montează panouri fonoabsorbante pe liniile către Constanța și Predeal # Economica.net
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că urmează să înceapă lucrările de execuție în cadrul obiectivului de investiții „Montare panouri fonoabsorbante pentru reducerea nivelului de zgomot în lungul liniilor CF – Linia 800 fir I și II București Nord – Constanța între km 4+300 – km 4+600, Linia 300 fir I București Nord – Predeal între km 10+550 – km 11+050 (Proiectare, Execuție și Studiu de Zgomot)”.
15:00
Testarea locomotivei electrice TRAXX 3 MS cumpărată de România ar putea dura până în aprilie și se va face conform legislației europene în vigoare, a afirmat, joi, Gabriel Stanciu, director general al companiei Alstom pentru România, Bulgaria și Moldova, scrie Agerpres.
15:00
Instanța a respins suspendarea şi anularea PUZ-ului și autorizațiilor pentru ansamblul rezidențial Greenfield # Economica.net
Impact Developer & Contractor S.A. a anunțat, printr-un raport transmis Bursei de Valori București, că a obținut o decizie favorabilă în dosarul privind contestarea legalității documentației urbanistice aferente proiectului Greenfield Băneasa.
15:00
Un bărbat a fost reținut joi după ce a deschis focul într-un McDonald’s din Cerkasî, în centrul Ucrainei # Economica.net
Un bărbat a fost reținut joi, după ce a intrat cu o armă într-un restaurant McDonald’s din orașul Cerkasî, centrul Ucrainei, a deschis focul și s-a rănit singur, a raportat poliția ucraineană, citată de Kyiv Independent și Hotnews.
Acum 8 ore
13:20
Ministrul Educației, Daniel David, spun că universitățile trebuie să-și păstreze libertatea de a oferi burse # Economica.net
Ministrul Educației, Daniel David, a afirmat că universitățile trebuie să-și păstreze mai departe libertatea de a oferi burse și suport studenților din venituri proprii acolo unde își permit, indiferent de forma de studiu (buget sau taxă), pe tot parcursul anului, scrie Agerpres.
13:20
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a insistat joi să se declare un armistițiu ca prim pas înainte de o posibilă întâlnire cu președintele rus, Vladimir Putin, la care să fie prezenți și lideri din SUA și UE, informează EFE și Agerpres.
13:20
Premierul indian Narindra Modi a spus că nu a compromite interesele fermierilor indieni, indiferent de prețul plătit # Economica.net
Premierul indian Narendra Modi a declarat joi că nu va compromite interesele fermierilor indieni, chiar dacă va trebui să plătească un preț mare pentru asta, în prima sa reacție după anunțul președintelui american Donald Trump de a impune taxe vamale de 50% asupra importurilor din India, relatează Reuters și Agerpres.
13:20
Președinții judecătoriilor spun că pozițiile din media, mediul politic, funcționarii statului pun în pericol sistemul de justiție # Economica.net
Președinții judecătoriilor din întreaga țară susțin, joi, că pozițiile exprimate în ultima perioadă de mass media, mediul politic și chiar de funcționari ai statului, prin care se denaturează adevărul privind sistemul de justiție, pun în pericol viitorul acestuia, scrie Agerpres.
13:20
Metrorex a prezentat joi cifrele de progres la final de iulie 2025 pentru lucrările la Magistrala 6 de metrou, care arată că "unele lucruri continuă să funcționeze indiferent de vremea caniculară sau capricioasă".
13:20
Jumbo a decis să absoarbă o parte din creșterea TVA în România. „Majorarea TVA reprezintă o provocare pentru piața de retail” # Economica.net
Retailerul grec de jucării și produse pentru casă, cu 20 de magazine la nivel național, spune că se va confrunta cu provocări după majorarea TVA de la 1 august, motiv pentru care a decis să absoarbă acolo unde este posibil povara fiscală. Grupul are în România creșteri anuale ale vânzărilor de 7% și afaceri de 1,2 miliarde de lei în 2024.
13:20
Scandal între factorii poștali și șefii instituției, care se laudă cu profitul obținut de primii # Economica.net
A acuza de incompetență salariații de la Poșta Română în timp ce șefii instituției se laudă cu profit realizat prin munca grea realizată de factorii poștali este nu doar ipocrizie, ci o ofensă adusă bunului simț dar și o formă de populism managerial periculos pentru orice instituție a statului, consideră președintele Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România (SLPR), Florin Daniel Gheorghiu, scrie Agerpres.
13:20
Agregatorul RAR pentru campaniile de „rechemare” pentru vehicule, oferit gratuit posesorilor de mașini din România # Economica.net
Campaniile de „rechemare” la service, așa-numitul „recall”, au fost ani mulți greu de găsit pe site-urile reprezentanțelor sau importatorilor auto. Acum, Registrul Auto Român asigură, prin site-ul instituției accesul la toate campaniile inițiate de producători.
13:20
Americanii s-au înțeles cu rușii; întâlnirea Putin – Trump va avea loc în următoarele zile # Economica.net
Președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump se vor întâlni în următoarele zile, a anunțat joi consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov, citat de Reuters și Hotnews.
13:20
Calea ferată Brașov – Sighișoara: Câți metri anunță Aktor că forează zilnic la cele mai lungi tuneluri în construcție din România # Economica.net
Constructorul elen Aktor a postat imagini noi cu lucrările la linia de cale ferată Brașov - Sighișoara, în special la tunelurile subsecțiunii Apața - Cața. În lungime de cinci, respectiv șapte kilometri, acestea sunt cele mai lungi tuneluri construite în prezent în România.
11:40
Anunț de la PPC pentru toți clienții. Ce se întâmplă cu facturile la energie electrică # Economica.net
PPC Energie, unul dintre marii furnizori de energie electrică ai populației, își anunță clienții că factura de energie aferentă consumului lunii iulie va fi emisă cu întârziere, din cauza implementării noilor modificări legislative.
Acum 12 ore
11:10
Un soldat american în serviciu activ a fost arestat și acuzat de infracțiuni legate de spionaj după ce a încercat să împărtășească informații sensibile despre tancurile Abrams cu Rusia, a anunțat miercuri Departamentul de Justiție, citat de Kyiv Independent și de Hotnews.
11:10
Criptomonede cu potențial în 2025: următorii candidați la succesul Dogecoin și Shiba Inu? # Economica.net
Dacă ați urmărit Dogecoin și Shiba Inu în ultimele zile, e imposibil să nu fi remarcat corecțiile abrupte care au zguduit piața.
11:10
Mars, parteneriat cu compania de biotehnologie Pairwise pentru dezvoltarea de cacao mai rezistentă # Economica.net
Producătorul de dulciuri Mars a anunţat miercuri un parteneriat cu compania de biotehnologie Pairwise pentru a accelera dezvoltarea unor culturi de cacao mai rezistente, folosind o tehnologie de editare genetică numită CRISPR, transmite CNBC și News.ro.
11:10
Parcuri fotovoltaice uriașe, de peste 500 MW, pe care israelienii de la Nofar le fac în sudul României, primesc finanțare de la BERD # Economica.net
Israelienii de la Nofar, care operează cel mai mare parc fotovoltaic din România, urmează să primescă un credit de 68 de milioane de euro de la BERD pentru trei parcuri fotovoltaice mari din sudul țării. Capacitatea totală este de 515 MW.
10:10
Sub presiune occidentală, Ucraina numește șef al Parchetului pentru infracțiuni economice # Economica.net
Ucraina l-a numit, după săptămâni de tergiversări, pe un cunoscut responsabil anticorupție independent în funcția de director al Biroului de anchetă a infracțiunilor economice, îndeplinind astfel una din condițiile pentru continuarea ajutorului financiar esențial din partea Occidentului, scrie Hotnews.
10:00
Atac ucrainian asupra regiunii Volgograd din sudul Rusiei. A fost lovită o gară din orașul Surovikono # Economica.net
Armata ucraineană a lansat în noaptea de miercuri spre joi un atac cu drone asupra regiunii Volgograd din sudul Rusiei, lovind o gară din orașul Surovikino, a anunțat guvernatorul regional, Andrei Bocharov, citat de Kyiv Independent și Hotnews.
10:00
ARF prezintă azi prima locomotivă electrică TRAXX 3 MS cumpărată de România în ultimii 15 ani # Economica.net
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) organizează joi evenimentul de prezentare a primei locomotive electrice TRAXX 3 MS, cumpărată de România în ultimii 15 ani, în baza contractului semnat de ARF cu Asocierea Alstom Transport SA - Alstom Transportation Germany GmbH SpA, în luna ianuarie 2024, scrie Agerpres.
10:00
Apple spune că va realiza o nouă investiţie în dezvoltarea infrastructurii de producţie din Statele Unite, în valoare totală de 100 de miliarde de dolari, scrie News.ro.
10:00
Rusia vrea să își crească exportul de petrol din porturile vestice la circa 2 milioane de barili pe zi în august # Economica.net
Rusia intenţionează să îşi crească exporturile de petrol din porturile vestice la aproape 2 milioane de barili pe zi în august, cu aproximativ 200.000 bpd mai mult decât estimările anterioare, în contextul în care două rafinării şi-au redus activitatea în urma atacurilor cu drone ucrainene, au declarat două surse din industrie, citate de Reuters și News.ro.
10:00
One United Properties a vândut cu 33% mai puține apartamente anul acesta. Prețurile au crescut cu 20% # Economica.net
One United Properties a vândut și pre-vândut în primele șase luni din acest an 301 apartamente, cu 33% mai puține apartamente față de aceeași perioadă a anului trecut când a vândut 452 de apartamente.
10:00
General Motors și Hyundai Motor au dezvăluit planuri de a dezvolta împreună cinci vehicule în încercarea de a reduce costurile în contextul concurenței crescânde din partea rivalilor chinezi.
10:00
Promisiunea UE de a cumpăra energie de 750 de miliarde din SUA pare a nu fi fezabilă # Economica.net
Preşedintele SUA, Donald Trump, a salutat angajamentul UE de a achiziţiona energie în valoare de 750 miliarde de dolari din SUA în următorii trei ani, spunând că acest acord va contribui la revitalizarea celei mai mari economii din lume. Cu toate acestea, analiştii avertizează că această promisiune este puţin probabil să reflecte realitatea pieţei, transmite CNBC, scrie News.ro.
09:00
Președintele american Donald Trump intenționează să se întâlnească personal cu omologul său rus, Vladimir Putin, săptămâna viitoare, relatează miercuri The New York Times (NYT), citând două persoane familiarizate cu planul, potrivit Reuters și Hotnews.
09:00
Numărul posturilor ocupate în instituțiile și autoritățile publice din România era, în iunie 2025, de 1.305.595, cu 234 mai multe comparativ cu luna precedentă, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor (MF), consultate de Agerpres.
09:00
Trump a anunțat că va impune tarife de 100% pentru cipuri și semiconductori importați, dar nu și companiilor care vor produce în SUA # Economica.net
Donald Trump şi-a anunţat miercuri intenţia de a impune tarife de 100% asupra cipurilor şi semiconductorilor importaţi în Statele Unite, subliniind însă că aceste taxe nu se vor aplica companiilor care şi-au luat angajamentul de a fabrica în Statele Unite, relatează Reuters și News.ro.
09:00
Institutul rus dedicat studiilor privind teleportarea și „mașina timpului” și-a încetat activitatea, a informat miercuri postul RTVI, citat de Hotnews.
09:00
Încrederea ucrainienilor în Zelenski, în scădere după încercarea de a suprima independența instituțiilor anticorupție # Economica.net
Încrederea populației ucrainene în președintele Volodimir Zelenski a scăzut la cel mai redus nivel în ultimele circa șase luni, după ineditele proteste de stradă pe timp de război care au urmat încercării sale de suprimare a independenței instituțiilor anticorupție, relevă un sondaj publicat miercuri, transmit Reuters și Agerpres.
09:00
Mai sunt lucruri de făcut înainte de întâlnirea Trump-Putin – Marco Rubio, secretar de stat american # Economica.net
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat miercuri că încă mai avem multe lucruri de făcut înainte de o posibilă întâlnire la nivel înalt între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina, transmit Hotnews și News.ro.
