Consiliul Concurenței dorește să afle opiniile mediului de afaceri și a cetățenilor cu privire la experiențele pe care le-au avut folosind pagina web dedicată ajutorului de stat

Preşedintele SUA, Donald Trump, a salutat angajamentul UE de a achiziţiona energie în valoare de 750 miliarde de dolari din SUA în următorii trei ani, spunând că acest acord va contribui la revitalizarea celei mai mari economii din lume. Cu toate acestea, analiştii avertizează că această promisiune este puţin probabil să reflecte realitatea pieţei, transmite CNBC, scrie News.ro.