Strategic Leaders România: Adrian-Victor Vevera, promotor al transformării digitale

17:10

Zeci de pelerini care participă, joi, la slujba de canonizare a Sfinţilor Paisie şi Cleopa, care are loc la mănăstirea Sihăstria din judeţul Neamţ, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Printre pacienţi se numără şi patru copii. Trei persoane, între care un copil, au fost preluate de echipajele medicale şi duse la spital. Numeroşi pelerini […]