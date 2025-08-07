Gheorghiță, clauză specială FCSB a pus o prevedere în contractul acestuia cu U Cluj

Golazo.ro, 7 august 2025 19:30

Andrei Gheorghiță (23 de ani) a fost împrumutat de FCSB la Universitatea Cluj.

Acum 5 minute
19:30
Acum 15 minute
19:20
Testări de gen la JO Donald Trump anunță măsuri speciale pentru sportivi, la Los Angeles 2028: „Va fi foarte riguros” Golazo.ro
Donald Trump (79 de ani), președintele Statelor Unite, a anunțat testări ample pentru sportivele care vor participa la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028.
Acum o oră
19:00
„Fără nicio pretenție”  Meszar e dispus  să renunțe la UTA » Ce a spus despre conflictul cu suporterii + contrazice comunicatul clubului Golazo.ro
Alexandru Meszar, conducătorul celor de la UTA Arad, a anunțat că actuala conducere a clubului arădean este dispusă să cedeze echipa, dacă se vor găsi persoane interesate de preluarea clubului.
19:00
Continuă problemele pentru Gâlcă Detalii de ultimă oră despre accidentările lui Manea și Onea Golazo.ro
Rapid a oferit detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Cristian Manea (27 de ani) și Răzvan Onea (27 de ani).
18:50
Venus Williams sfidează vârsta  Americanca a anunțat că revine pe teren la Cincinnati: „Nu ești niciodată prea bătrân” Golazo.ro
Americana a anunțat că revine pe teren la Cincinnati: „Nu ești niciodată prea bătrân”.
18:40
România, la EURO 2026  Naționala de volei feminin și-a asigurat prezența la  turneul final Golazo.ro
Naționala feminină de volei feminin s-a calificat la Campionatul European, grație victoriei cu Croația, scor 3-1 (22-25, 25-21, 26-24, 25-18).
18:40
United are vârf! Sesko e jucătorul lui Manchester. Acord cu Leipzig. Suma uriașă mutată din Premier în Bundesliga Golazo.ro
Benjamin Sesko, 22 de ani, semnează cu Manchester United, care îi plătește minimum 76,5 milioane de euro lui Leipzig
18:40
Record în tenis  US Open 2025 va avea cel mai mare fond de premiere din istorie » Cât vor încasa câștigătorii Golazo.ro
US Open 2025 va intra în istorie drept turneul cu cel mai mare fond de premiere din tenisul profesionist.
Acum 2 ore
18:20
Nu mai e căpitanul Barcelonei  Decizia vine după conflictul de interese club - jucător » Cine e noul lider blaugrana Golazo.ro
FC Barcelona a anunțat că îl retrage temporar pe Marc Andre ter Stegen (33 de ani) din funcția de căpitan.
18:20
„Nu au realizat nimic!” Cornel Țălnar îi avertizează pe dinamoviști + Ce jucător a remarcat: „Unul dintre cei mai buni” Golazo.ro
Cornel Țălnar (68 de ani), una dintre legendele lui Dinamo, analizează pentru GOLAZO.ro startul de sezon al echipei „alb-roșii”, avertizează asupra pericolelor entuziasmului prematur după victoria cu FCSB.
18:10
Balonul de Aur  France Football a publicat lista nominalizaților la trofeu » PSG, nouă jucători pe listă  Golazo.ro
France Football, publicația care decernează anual Balonul de Aur, a publicat lista celor 30 de nominalizați la cel mai important trofeu individual din fotbal.
18:10
Acord pentru Rațiu Anunțul făcut de  Rayo Vallecano Golazo.ro
Andrei Rațiu (27 de ani) a devenit în integralitate jucătorul celor de la Rayo Vallecano.
17:40
Planul lui Dinamo Pașii pe care îi are de urmat pentru construcția noului stadion: ordonanța intră spre aprobare Golazo.ro
Ordonanța de Urgență care deblochează construcția arenei din „Ștefan cel Mare” ar urma să intre spre aprobare la sfârșitul acestei luni.
Acum 4 ore
17:20
„Hai să-l aruncăm din avion!” Antrenorul Stelei Roșii i-a lăsat fără reacție pe ziariști după victoria din Ligă: „Mă insultați!” Golazo.ro
Steaua Roșie Belgrad a făcut un pas mare spre play-off-ul Ligii Campionilor, după 3-1 în deplasare cu Lech Poznan. Antrenorul Vladan Milojevic i-a răspuns dur unui jurnalist
17:10
„Am vorbit cu multe cluburi” Un singur jucător de la Rapid e de vânzare : „Am cerut o sumă importantă” Golazo.ro
Andrei Borza este singurul fotbalist la care Rapid este dispusă să renunțe în această vară, însă doar dacă va primi suma cerută, a anunțat Victor Angelescu.
17:10
Sfătuit de Man  Joacă puțin pentru Rapid, dar nu disperă : „L-am sunat pe Dennis și asta mi-a spus” Golazo.ro
Rareș Pop prinde rar un loc în primul „11” la Rapid, însă rămâne încrezător. O discuție cu Dennis Man l-a linișit.
16:50
Cine transmite U Craiova - Trnava Meciul din Conference League începe la 21:30, e liveTEXT pe GOLAZO.ro și transmis la TV de două posturi Golazo.ro
Duelul dintre Universitatea Craiova și Spartak Trnava, de astăzi, de la ora 21:30, în primul meci al „dublei” din turul 3 preliminar din Conference League, va fi transmis pe DigiSport 1 și PrimaSport 1.
16:40
Mourinho amenință Fenerbahce a pierdut turul cu Feyenoord, dar antrenorul îi așteaptă pe olandezi la Istanbul: „Bun-venit în iad!” Golazo.ro
Jose Mourinho e convins că Fenerbahce va întoarce acasă scorul din tur (1-2) și se va califica în play-off-ul Ligii. I-a provocat pe cei de la Feyenoord
16:30
„Kopic mi-a salvat cariera” Antoine Baroan, recunoscător antrenorului de la Dinamo: „Eram într-un moment dificil”  Golazo.ro
Antoine Baroan (24 de ani) a dezvăluit rolul important pe care l-a avut Zeljko Kopic (47 de ani) în cariera sa.
16:20
Cine transmite FCSB - Drita Meciul începe la 21:30 și poate fi urmărit la TV, dar și liveTEXT pe GOLAZO.ro Golazo.ro
Duelul dintre FCSB și Drita, din manșa tur al rundei 3 preliminare a Europa League, ce se va disputa joi, de la ora 21:30, pe Arena Națională, va fi transmis pe Pro TV.
16:20
Cine transmite CFR Cluj - Braga Meciul din turul 3 preliminar al Europa League începe la 21:30, e la TV, dar și liveTEXT pe GOLAZO.ro Golazo.ro
Astăzi, de la ora 19:30, are loc manșa tur a „dublei” dintre CFR Cluj și Braga din turul 3 preliminar al Europa League. Meciul va fi transmis de două televiziuni din România, dar și liveTEXT pe GOLAZO.ro.
16:10
„Terenul e bucuria mea” Răzvan Lucescu, înaintea primului meci al sezonului: „Am trecut prin multe cu PAOK” Golazo.ro
Răzvan Lucescu, 56 de ani, își schimbă atitudinea, după ce i s-a reproșat că a fost prea negativ anul trecut la Salonic. Ce așteaptă de la jucători și cum va aborda el noua stagiune cu PAOK
16:00
Tănase, pus la zid de Marica Acționarul echipei Farul Constanța a auzit declarațiile jucătorului de la FCSB și nu l-a menajat: „Vedem tupeul, nesimțirea” Golazo.ro
Ciprian Marica (39 de ani) a taxat dur declarațiile lui Florin Tănase (30 de ani), după meciul pierdut de FCSB împotriva lui Farul, 1-2.
15:40
CFR Cluj a anulat omagiul pentru Iliescu Momentul de reculegere în memoria fostului președinte al României nu se va mai ține: „Vrem să ne disociem!” Golazo.ro
CFR Cluj a anulat momentul de reculegere care urma să fie ținut în memoria lui Ion Iliescu, fostul președinte al țării, a anunțat Cristi Balaj.
Acum 6 ore
15:30
Iliescu n-a fost iertat de ultrași Mesaje dure ale fanilor mai multor echipe importante din România: „Nu există doliu național pentru un criminal”  Golazo.ro
Mai multe grupuri de ultrași din România au lansat mesaje dure, după moartea lui Ion Iliescu.
15:20
Rapid, mai atractivă Victor Angelescu, despre avantajul pe care-l au giuleștenii când vor să transfere un fotbalist străin Golazo.ro
Rapid atrage tot mai mulți fotbaliști străini, iar Victor Angelescu are o explicație pentru interesul mare față de clubul din Grant.
15:20
Alexi Pitu, prezentat oficial Fotbalistul crescut de Hagi și-a găsit echipă: „Are ce ne dorim de la jucătorii noștri ofensivi” Golazo.ro
Alexi Pitu a fost prezentat oficial la Vejle Boldklub, echipă care evoluează în prima ligă din Danemarca.
15:00
Primele critici pentru Rednic Analiștii belgieni reacționează după egalul lui Standard: „Asta se așteaptă de la antrenor” Golazo.ro
Mircea Rednic, 63 de ani, nu e protejat de belgieni când pierde puncte la Standard. Un fost internațional și un jurnalist important spun ce trebuie să facă antrenorul cu o asemenea echipă
14:50
Dan Udrea Mai avem valoare de Europa? Golazo.ro
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre cel mai slab nivel al fotbalului românesc din ultimii 45 de ani
14:00
„Aberdeen are fani grozavi” Scoțianul lui Dinamo, despre posibilul adversar al lui FCSB din play-off-ul Europa League: „Un loc nebun” Golazo.ro
Daniel Armstrong (27 de ani) a vorbit despre posibilul duel dintre FCSB și Aberdeen, din play-off-ul Europa League.
13:50
U Craiova - Spartak Trnava LIVE de la 21:30 , în turul 3 preliminar din Conference League » Echipe probabile Golazo.ro
Universitatea Craiova și Spartak Trnava (Slovacia) se întâlnesc astăzi, de la ora 21:30, în primul meci al „dublei” din turul 3 preliminar din Conference League.
13:40
FCSB - Drita LIVE de la ora 21:30 , în turul 3 preliminar al Europa League » Echipele probabile Golazo.ro
FCSB și Drita se întâlnesc joi, de la ora 21:30, pe Arena Națională, în turul 3 preliminar al Europa League.
Acum 8 ore
13:30
Avertismentul lui Kopic Antrenorul lui Dinamo, precaut înainte de meciul cu Metaloglobus: „Au fost multe surprize în acest an” Golazo.ro
Zeljko Kopic, antrenorul echipei Dinamo București, a prefațat duelul cu Metaloglobus din Liga 1, etapa #5.
13:20
„Aveam 24 de milioane de critici” Edi Iordănescu vorbește de presiunea de la Legia și amintește de perioada când era selecționer Golazo.ro
Edward Iordănescu, 47 de ani, spune cum s-a obișnuit cu presiunea la echipa națională și ce ar face dacă nu ar rezista la un club efervescent ca Legia Varșovia
13:00
A semnat în Sudan Cum a fost întâmpinat Laurențiu Reghecampf de fanii noii sale echipe Golazo.ro
Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a fost întâmpinat, astăzi, de suporteri, înainte de a semna cu echipa din Sudan Al-Hilal Omdurman.
12:50
CFR Cluj - Braga LIVE de la 19:30 , în turul 3 preliminar din Europa League » Echipe probabile Golazo.ro
CFR Cluj și Braga se duelează joi, de la ora 19:30, în turul 3 preliminar din Europa League, manșa tur.
12:30
Ce riscă FCSB la „Kosovo e Serbia” Cum va fi pedepsită campioana de UEFA dacă fanii roș-albaștri îi insultă pe kosovari în Europa League Golazo.ro
FCSB nu va scăpa de o sancțiune aspră din partea UEFA, dacă suporterii săi jignesc Drita, campioana Kosovo. Cum va judeca forul continental FCSB
12:20
„Mi se par impostori!” Sugestia care l-a înfuriat pe Mihai Stoica: „N-avem nevoie! Eu pentru ce să mai merg acolo?!” Golazo.ro
Fotbaliștii de la FCSB nu au nevoie de psiholog pentru a reveni la forma din sezonul precedent, susține Mihai Stoica (60 de ani).
12:00
Ce se întâmplă cu Aioani Victor Angelescu a vorbit despre situația portarului ajuns rezervă la Rapid: „Dacă va merita, va intra” Golazo.ro
Victor Angelescu (40 de ani) a comentat situația lui Marian Aioani (25 de ani), ajuns al doilea portar la Rapid. Titular e austriacul Franz Stolz.
Acum 12 ore
11:30
Răfăilă dorit în Spania  Un club important vrea să-l transfere pe fotbalistul lui Hagi. Ar urma să joace la echipa a doua Golazo.ro
Betis Sevilla vrea să-l împrumute pe Vlad Răfăilă (20 de ani) de la Farul Constanța. Portarul ar urma să evolueze pentru echipa secundă a clubului din La Liga.
11:30
Steaua, adusă în pragul colapsului Acuzații grave ale unui fost fotbalist al roș-albaștrilor: „A fost introdus în schemă un «băiat deștept» . Un furt mascat” Golazo.ro
Iulian Miu (49 de ani), fost fundaș stânga la Steaua București, a vorbit despre cum a reușit Gigi Becali să preia clubul în anul 2003: „Un furt mascat!”.
11:10
Huliganii vor fi marcați Soluția anti-huliganism a poliției britanice: un spray invizibil de însemnare bazat pe ADN Golazo.ro
Autoritățile din Marea Britanie iau măsuri drastice pentru a combate fenomenul de huliganism, aflat în creștere pe stadioanele de fotbal.
11:00
Torțe la antrenamentul FCSB Suporterii, prezenți la ultima sesiune de pregătire, înaintea duelului cu Drita Golazo.ro
Câteva zeci de suporteri ai lui FCSB au fost prezenți, miercuri, la ultima sesiune de antrenament a „roș-albaștrilor” înaintea duelului cu Drita.
10:20
Dinamovistul cu două facultăți Le-a urmat în paralel, iar în copilărie a făcut dansuri sportive: „Era nervoasă mama”  Golazo.ro
Alexandru Pop (25 de ani) a povestit cum a reușit să studieze la două facultăți și să obțină diplomele de absolvire, în timp ce joacă fotbal profesionist.
10:00
Amical cu bătaie între echipe din La Liga și Serie A VIDEO. S-au luat la pumni înainte de pauză » Un fotbalist și-a altoit colegul + Gafa arbitrului Golazo.ro
Amicalul dintre Betis Sevilla și Como s-a transformat într-un meci de box. Jucătorii celor două echipe din La Liga, respectiv Serie A și-au împărțit pumni în plin meci.
09:10
Sfaturi pentru Dan Petrescu Ioan Andone, fostul antrenor al CFR-ului care a învins Braga la ea acasă, dezvăluie rețeta victoriei Golazo.ro
Ioan Andone, antrenorul care a condus CFR Cluj spre victoria istorică cu 2-0 la Braga, în grupele Ligii Campionilor 2012, rememorează acel meci și analizează șansele echipei lui Dan Petrescu în fața locului 4 din Portugalia.
Acum 24 ore
01:00
Licitație caritabilă Dinamo scoate la licitație tricoul marcatorului din derby-ul cu FCSB, pentru a ajuta un copil grav bolnav Golazo.ro
Dinamo anunță că tricoul purtat de Armstrong în derby-ul cu FCSB poate fi achiziționat prin licitație
00:30
Borussia Dortmund ia măsuri  Clubul german oprește campania unui partid politic de dreapta, printr-o acțiune în justiție Golazo.ro
Borussia Dortmund a oprit prin mijloace legale o ramură a campaniei partidului de dreapta Alternative fur Deutschland (AfD), pentru că s-a folosit de sloganul și culorile clubului.
6 august 2025
23:50
Mesajul lui Jordan Chiles  Rivala Anei Bărbosu, la un an după ce a fost deposedată de  medalia de bronz la JO: „Chiar și atunci când ți se ia ceva...” Golazo.ro
Jordan Chiles (24 de ani) a postat un mesaj pe rețelele de socializare, la un an după ce a fost „deposedată” de medalia de bronz, obținută în finala de la sol la Jocurile Olimpice din 2024.
23:40
Rotariu a semnat  Și-a găsit  echipă în liga a doua,  după despărțirea de Ankaragucu Golazo.ro
Dorin Rotariu (30 de ani) a semnat cu Igdir FK, formație din liga secundă a Turciei.
