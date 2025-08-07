Gheorghiță, clauză specială FCSB a pus o prevedere în contractul acestuia cu U Cluj
Golazo.ro, 7 august 2025 19:30
Andrei Gheorghiță (23 de ani) a fost împrumutat de FCSB la Universitatea Cluj.
Acum 5 minute
19:30
Acum 15 minute
19:20
Testări de gen la JO Donald Trump anunță măsuri speciale pentru sportivi, la Los Angeles 2028: „Va fi foarte riguros” # Golazo.ro
Donald Trump (79 de ani), președintele Statelor Unite, a anunțat testări ample pentru sportivele care vor participa la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028.
Acum o oră
19:00
„Fără nicio pretenție” Meszar e dispus să renunțe la UTA » Ce a spus despre conflictul cu suporterii + contrazice comunicatul clubului # Golazo.ro
Alexandru Meszar, conducătorul celor de la UTA Arad, a anunțat că actuala conducere a clubului arădean este dispusă să cedeze echipa, dacă se vor găsi persoane interesate de preluarea clubului.
19:00
Continuă problemele pentru Gâlcă Detalii de ultimă oră despre accidentările lui Manea și Onea # Golazo.ro
Rapid a oferit detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Cristian Manea (27 de ani) și Răzvan Onea (27 de ani).
18:50
Venus Williams sfidează vârsta Americanca a anunțat că revine pe teren la Cincinnati: „Nu ești niciodată prea bătrân” # Golazo.ro
Americana a anunțat că revine pe teren la Cincinnati: „Nu ești niciodată prea bătrân”.
18:40
România, la EURO 2026 Naționala de volei feminin și-a asigurat prezența la turneul final # Golazo.ro
Naționala feminină de volei feminin s-a calificat la Campionatul European, grație victoriei cu Croația, scor 3-1 (22-25, 25-21, 26-24, 25-18).
18:40
United are vârf! Sesko e jucătorul lui Manchester. Acord cu Leipzig. Suma uriașă mutată din Premier în Bundesliga # Golazo.ro
Benjamin Sesko, 22 de ani, semnează cu Manchester United, care îi plătește minimum 76,5 milioane de euro lui Leipzig
18:40
Record în tenis US Open 2025 va avea cel mai mare fond de premiere din istorie » Cât vor încasa câștigătorii # Golazo.ro
US Open 2025 va intra în istorie drept turneul cu cel mai mare fond de premiere din tenisul profesionist.
Acum 2 ore
18:20
Nu mai e căpitanul Barcelonei Decizia vine după conflictul de interese club - jucător » Cine e noul lider blaugrana # Golazo.ro
FC Barcelona a anunțat că îl retrage temporar pe Marc Andre ter Stegen (33 de ani) din funcția de căpitan.
18:20
„Nu au realizat nimic!” Cornel Țălnar îi avertizează pe dinamoviști + Ce jucător a remarcat: „Unul dintre cei mai buni” # Golazo.ro
Cornel Țălnar (68 de ani), una dintre legendele lui Dinamo, analizează pentru GOLAZO.ro startul de sezon al echipei „alb-roșii”, avertizează asupra pericolelor entuziasmului prematur după victoria cu FCSB.
18:10
Balonul de Aur France Football a publicat lista nominalizaților la trofeu » PSG, nouă jucători pe listă # Golazo.ro
France Football, publicația care decernează anual Balonul de Aur, a publicat lista celor 30 de nominalizați la cel mai important trofeu individual din fotbal.
18:10
Andrei Rațiu (27 de ani) a devenit în integralitate jucătorul celor de la Rayo Vallecano.
17:40
Planul lui Dinamo Pașii pe care îi are de urmat pentru construcția noului stadion: ordonanța intră spre aprobare # Golazo.ro
Ordonanța de Urgență care deblochează construcția arenei din „Ștefan cel Mare” ar urma să intre spre aprobare la sfârșitul acestei luni.
Acum 4 ore
17:20
„Hai să-l aruncăm din avion!” Antrenorul Stelei Roșii i-a lăsat fără reacție pe ziariști după victoria din Ligă: „Mă insultați!” # Golazo.ro
Steaua Roșie Belgrad a făcut un pas mare spre play-off-ul Ligii Campionilor, după 3-1 în deplasare cu Lech Poznan. Antrenorul Vladan Milojevic i-a răspuns dur unui jurnalist
17:10
„Am vorbit cu multe cluburi” Un singur jucător de la Rapid e de vânzare : „Am cerut o sumă importantă” # Golazo.ro
Andrei Borza este singurul fotbalist la care Rapid este dispusă să renunțe în această vară, însă doar dacă va primi suma cerută, a anunțat Victor Angelescu.
17:10
Sfătuit de Man Joacă puțin pentru Rapid, dar nu disperă : „L-am sunat pe Dennis și asta mi-a spus” # Golazo.ro
Rareș Pop prinde rar un loc în primul „11” la Rapid, însă rămâne încrezător. O discuție cu Dennis Man l-a linișit.
16:50
Cine transmite U Craiova - Trnava Meciul din Conference League începe la 21:30, e liveTEXT pe GOLAZO.ro și transmis la TV de două posturi # Golazo.ro
Duelul dintre Universitatea Craiova și Spartak Trnava, de astăzi, de la ora 21:30, în primul meci al „dublei” din turul 3 preliminar din Conference League, va fi transmis pe DigiSport 1 și PrimaSport 1.
16:40
Mourinho amenință Fenerbahce a pierdut turul cu Feyenoord, dar antrenorul îi așteaptă pe olandezi la Istanbul: „Bun-venit în iad!” # Golazo.ro
Jose Mourinho e convins că Fenerbahce va întoarce acasă scorul din tur (1-2) și se va califica în play-off-ul Ligii. I-a provocat pe cei de la Feyenoord
16:30
„Kopic mi-a salvat cariera” Antoine Baroan, recunoscător antrenorului de la Dinamo: „Eram într-un moment dificil” # Golazo.ro
Antoine Baroan (24 de ani) a dezvăluit rolul important pe care l-a avut Zeljko Kopic (47 de ani) în cariera sa.
16:20
Cine transmite FCSB - Drita Meciul începe la 21:30 și poate fi urmărit la TV, dar și liveTEXT pe GOLAZO.ro # Golazo.ro
Duelul dintre FCSB și Drita, din manșa tur al rundei 3 preliminare a Europa League, ce se va disputa joi, de la ora 21:30, pe Arena Națională, va fi transmis pe Pro TV.
16:20
Cine transmite CFR Cluj - Braga Meciul din turul 3 preliminar al Europa League începe la 21:30, e la TV, dar și liveTEXT pe GOLAZO.ro # Golazo.ro
Astăzi, de la ora 19:30, are loc manșa tur a „dublei” dintre CFR Cluj și Braga din turul 3 preliminar al Europa League. Meciul va fi transmis de două televiziuni din România, dar și liveTEXT pe GOLAZO.ro.
16:10
„Terenul e bucuria mea” Răzvan Lucescu, înaintea primului meci al sezonului: „Am trecut prin multe cu PAOK” # Golazo.ro
Răzvan Lucescu, 56 de ani, își schimbă atitudinea, după ce i s-a reproșat că a fost prea negativ anul trecut la Salonic. Ce așteaptă de la jucători și cum va aborda el noua stagiune cu PAOK
16:00
Tănase, pus la zid de Marica Acționarul echipei Farul Constanța a auzit declarațiile jucătorului de la FCSB și nu l-a menajat: „Vedem tupeul, nesimțirea” # Golazo.ro
Ciprian Marica (39 de ani) a taxat dur declarațiile lui Florin Tănase (30 de ani), după meciul pierdut de FCSB împotriva lui Farul, 1-2.
15:40
CFR Cluj a anulat omagiul pentru Iliescu Momentul de reculegere în memoria fostului președinte al României nu se va mai ține: „Vrem să ne disociem!” # Golazo.ro
CFR Cluj a anulat momentul de reculegere care urma să fie ținut în memoria lui Ion Iliescu, fostul președinte al țării, a anunțat Cristi Balaj.
Acum 6 ore
15:30
Iliescu n-a fost iertat de ultrași Mesaje dure ale fanilor mai multor echipe importante din România: „Nu există doliu național pentru un criminal” # Golazo.ro
Mai multe grupuri de ultrași din România au lansat mesaje dure, după moartea lui Ion Iliescu.
15:20
Rapid, mai atractivă Victor Angelescu, despre avantajul pe care-l au giuleștenii când vor să transfere un fotbalist străin # Golazo.ro
Rapid atrage tot mai mulți fotbaliști străini, iar Victor Angelescu are o explicație pentru interesul mare față de clubul din Grant.
15:20
Alexi Pitu, prezentat oficial Fotbalistul crescut de Hagi și-a găsit echipă: „Are ce ne dorim de la jucătorii noștri ofensivi” # Golazo.ro
Alexi Pitu a fost prezentat oficial la Vejle Boldklub, echipă care evoluează în prima ligă din Danemarca.
15:00
Primele critici pentru Rednic Analiștii belgieni reacționează după egalul lui Standard: „Asta se așteaptă de la antrenor” # Golazo.ro
Mircea Rednic, 63 de ani, nu e protejat de belgieni când pierde puncte la Standard. Un fost internațional și un jurnalist important spun ce trebuie să facă antrenorul cu o asemenea echipă
14:50
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre cel mai slab nivel al fotbalului românesc din ultimii 45 de ani
14:00
„Aberdeen are fani grozavi” Scoțianul lui Dinamo, despre posibilul adversar al lui FCSB din play-off-ul Europa League: „Un loc nebun” # Golazo.ro
Daniel Armstrong (27 de ani) a vorbit despre posibilul duel dintre FCSB și Aberdeen, din play-off-ul Europa League.
13:50
U Craiova - Spartak Trnava LIVE de la 21:30 , în turul 3 preliminar din Conference League » Echipe probabile # Golazo.ro
Universitatea Craiova și Spartak Trnava (Slovacia) se întâlnesc astăzi, de la ora 21:30, în primul meci al „dublei” din turul 3 preliminar din Conference League.
13:40
FCSB - Drita LIVE de la ora 21:30 , în turul 3 preliminar al Europa League » Echipele probabile # Golazo.ro
FCSB și Drita se întâlnesc joi, de la ora 21:30, pe Arena Națională, în turul 3 preliminar al Europa League.
Acum 8 ore
13:30
Avertismentul lui Kopic Antrenorul lui Dinamo, precaut înainte de meciul cu Metaloglobus: „Au fost multe surprize în acest an” # Golazo.ro
Zeljko Kopic, antrenorul echipei Dinamo București, a prefațat duelul cu Metaloglobus din Liga 1, etapa #5.
13:20
„Aveam 24 de milioane de critici” Edi Iordănescu vorbește de presiunea de la Legia și amintește de perioada când era selecționer # Golazo.ro
Edward Iordănescu, 47 de ani, spune cum s-a obișnuit cu presiunea la echipa națională și ce ar face dacă nu ar rezista la un club efervescent ca Legia Varșovia
13:00
Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a fost întâmpinat, astăzi, de suporteri, înainte de a semna cu echipa din Sudan Al-Hilal Omdurman.
12:50
CFR Cluj - Braga LIVE de la 19:30 , în turul 3 preliminar din Europa League » Echipe probabile # Golazo.ro
CFR Cluj și Braga se duelează joi, de la ora 19:30, în turul 3 preliminar din Europa League, manșa tur.
12:30
Ce riscă FCSB la „Kosovo e Serbia” Cum va fi pedepsită campioana de UEFA dacă fanii roș-albaștri îi insultă pe kosovari în Europa League # Golazo.ro
FCSB nu va scăpa de o sancțiune aspră din partea UEFA, dacă suporterii săi jignesc Drita, campioana Kosovo. Cum va judeca forul continental FCSB
12:20
„Mi se par impostori!” Sugestia care l-a înfuriat pe Mihai Stoica: „N-avem nevoie! Eu pentru ce să mai merg acolo?!” # Golazo.ro
Fotbaliștii de la FCSB nu au nevoie de psiholog pentru a reveni la forma din sezonul precedent, susține Mihai Stoica (60 de ani).
12:00
Ce se întâmplă cu Aioani Victor Angelescu a vorbit despre situația portarului ajuns rezervă la Rapid: „Dacă va merita, va intra” # Golazo.ro
Victor Angelescu (40 de ani) a comentat situația lui Marian Aioani (25 de ani), ajuns al doilea portar la Rapid. Titular e austriacul Franz Stolz.
Acum 12 ore
11:30
Răfăilă dorit în Spania Un club important vrea să-l transfere pe fotbalistul lui Hagi. Ar urma să joace la echipa a doua # Golazo.ro
Betis Sevilla vrea să-l împrumute pe Vlad Răfăilă (20 de ani) de la Farul Constanța. Portarul ar urma să evolueze pentru echipa secundă a clubului din La Liga.
11:30
Steaua, adusă în pragul colapsului Acuzații grave ale unui fost fotbalist al roș-albaștrilor: „A fost introdus în schemă un «băiat deștept» . Un furt mascat” # Golazo.ro
Iulian Miu (49 de ani), fost fundaș stânga la Steaua București, a vorbit despre cum a reușit Gigi Becali să preia clubul în anul 2003: „Un furt mascat!”.
11:10
Huliganii vor fi marcați Soluția anti-huliganism a poliției britanice: un spray invizibil de însemnare bazat pe ADN # Golazo.ro
Autoritățile din Marea Britanie iau măsuri drastice pentru a combate fenomenul de huliganism, aflat în creștere pe stadioanele de fotbal.
11:00
Torțe la antrenamentul FCSB Suporterii, prezenți la ultima sesiune de pregătire, înaintea duelului cu Drita # Golazo.ro
Câteva zeci de suporteri ai lui FCSB au fost prezenți, miercuri, la ultima sesiune de antrenament a „roș-albaștrilor” înaintea duelului cu Drita.
10:20
Dinamovistul cu două facultăți Le-a urmat în paralel, iar în copilărie a făcut dansuri sportive: „Era nervoasă mama” # Golazo.ro
Alexandru Pop (25 de ani) a povestit cum a reușit să studieze la două facultăți și să obțină diplomele de absolvire, în timp ce joacă fotbal profesionist.
10:00
Amical cu bătaie între echipe din La Liga și Serie A VIDEO. S-au luat la pumni înainte de pauză » Un fotbalist și-a altoit colegul + Gafa arbitrului # Golazo.ro
Amicalul dintre Betis Sevilla și Como s-a transformat într-un meci de box. Jucătorii celor două echipe din La Liga, respectiv Serie A și-au împărțit pumni în plin meci.
09:10
Sfaturi pentru Dan Petrescu Ioan Andone, fostul antrenor al CFR-ului care a învins Braga la ea acasă, dezvăluie rețeta victoriei # Golazo.ro
Ioan Andone, antrenorul care a condus CFR Cluj spre victoria istorică cu 2-0 la Braga, în grupele Ligii Campionilor 2012, rememorează acel meci și analizează șansele echipei lui Dan Petrescu în fața locului 4 din Portugalia.
Acum 24 ore
01:00
Licitație caritabilă Dinamo scoate la licitație tricoul marcatorului din derby-ul cu FCSB, pentru a ajuta un copil grav bolnav # Golazo.ro
Dinamo anunță că tricoul purtat de Armstrong în derby-ul cu FCSB poate fi achiziționat prin licitație
00:30
Borussia Dortmund ia măsuri Clubul german oprește campania unui partid politic de dreapta, printr-o acțiune în justiție # Golazo.ro
Borussia Dortmund a oprit prin mijloace legale o ramură a campaniei partidului de dreapta Alternative fur Deutschland (AfD), pentru că s-a folosit de sloganul și culorile clubului.
6 august 2025
23:50
Mesajul lui Jordan Chiles Rivala Anei Bărbosu, la un an după ce a fost deposedată de medalia de bronz la JO: „Chiar și atunci când ți se ia ceva...” # Golazo.ro
Jordan Chiles (24 de ani) a postat un mesaj pe rețelele de socializare, la un an după ce a fost „deposedată” de medalia de bronz, obținută în finala de la sol la Jocurile Olimpice din 2024.
23:40
Dorin Rotariu (30 de ani) a semnat cu Igdir FK, formație din liga secundă a Turciei.
