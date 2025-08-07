Trafic oprit pe Transfăgărăşan, în judeţul Argeş, din cauza aluviunilor aduse de pe versanţi pe şosea

20:50

Rusia şi India şi-au reafirmat angajamentul faţă de „parteneriatul strategic” care le uneşte în cadrul unor discuţii bilaterale pe tema securităţii care au avut loc la Moscova joi, la o zi după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat majorarea tarifelor la importurile din India din cauza achiziţiilor de petrol rusesc. Pe de altă parte, prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, şi preşedintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, unul din liderii care nu sunt deloc pe placul lui Donald Trump, au convenit joi să consolideze cooperarea în domeniul comerţului, tehnologiei, energiei, apărării, agriculturii, sănătăţii şi relaţiilor interumane, a anunţat biroul lui Modi într-un comunicat, relatează Reuters.