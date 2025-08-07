Hidrologii au emis cod galben de inundații pe râurile din bazinul Argeș
Stiripesurse.ro, 7 august 2025 21:00
Hidrologii au emis o avertizare cod galben de inundații valabilă joi seara în bazinul hidrografic Argeș.Potrivit avertizării „ca urmare a precipitaţiilor înregistrate, a celor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide Citește mai departe...
• • •
Alte ştiri de Stiripesurse.ro
Acum 5 minute
21:00
Hidrologii au emis o avertizare cod galben de inundații valabilă joi seara în bazinul hidrografic Argeș.Potrivit avertizării „ca urmare a precipitaţiilor înregistrate, a celor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide Citește mai departe...
21:00
FCSB și Drita se întâlnesc în această seară, de la ora 21:30, în prima manșă a turului 3 preliminar din Europa League. Meciul va putea fi urmărit în format liveTEXT pe site-ul stiripesurse.ro. Citește mai departe...
Acum 10 minute
21:10
Ministrul Muncii face anunțul așteptat de milioane de pensionari din România: Se întâmplă din luna septembrie # Stiripesurse.ro
Vești bune pentru milioane de români cu pensii mici sau în așteptarea recalculării: ministrul Muncii, Florin Manole, anunță că din septembrie vor începe să vină primii bani în plus. Citește mai departe...
21:10
Traficul rutier este blocat joi seara pe DN7C în județul Argeș din cauza aluviunilor care au ajuns pe carosabil.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 7C, în zona localității Arefu, județul Argeș, circulația rutieră este oprită pe Citește mai departe...
21:10
Femeile care au născut mai mulţi copii prezintă un risc semnificativ mai scăzut de a dezvolta anumite tipuri de cancer, potrivit unui nou studiu norvegian realizat pe scară largă, a relatat miercuri agenţia de presă Xinhua, informeazǎ Protv. Citește mai departe...
Acum 15 minute
20:50
Gabriel Florin Bulumac a fost numit, începând de joi, în funcţia de director general al Romfilatelia, având un mandat strategic de a iniţia procesul de internalizare a companiei în structura operaţională a Poştei Române şi repoziţionarea acesteia ca actor modern şi competitiv pe Citește mai departe...
20:50
Algeria rupe acordul cu Franța pentru vize diplomatice, în contextul disputei privind repatrierile # Stiripesurse.ro
Algeria a anulat joi un acord cu Franţa privind scutirea reciprocă de vize pentru deţinătorii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, acord deja suspendat de Franţa pe fondul tensiunilor din relaţiile sale cu Algeria, determinate în special de refuzul acesteia din urmă de a-şi Citește mai departe...
20:50
Clubul englez Aston Villa a anunţat joi prelungirea înţelegerii cu internaţionalul francez Lucas Digne. Fundaşul stânga va juca la Villa până în 2028, informează news.ro.Lucas Digne (32 de ani) va rămâne în continuare la clubul din Birmingham. Citește mai departe...
20:50
S-a scurs în presă acordul pe care Donald Trump i l-a propus lui Vladimir Putin: Condiții foarte grele pentru Ucraina # Stiripesurse.ro
Potrivit publicației poloneze Onet, Donald Trump i-a trimis direct lui Vladimir Putin condițiile pentru a încheia războiul din Ucraina. Sunt condiții extrem de grele pentru Ucraina, care ar consfinți, de facto, controlul Rusiei asupra teritoriilor cucerite. Citește mai departe...
Acum 30 minute
20:40
'Sandviș cât o zi de muncă. Cafea cât jumătate de pensie' - Lider PNL, șocat de cum se face 'tâlhăria cu factură' la Otopeni # Stiripesurse.ro
„Tăcerea costă.” Așa începe mesajul vehement al președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Țișe, după o vizită la Aeroportul Henri Coandă din Otopeni. Citește mai departe...
Acum o oră
20:30
Ministrul de Externe s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski, la Kiev: Mesajul transmis României # Stiripesurse.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, aflată în vizită în Ucraina, s-a întâlnit, joi, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi au discutat despre ”un parteneriat strategic pentru pace şi prosperitate”. Citește mai departe...
20:30
Șoșoacă, reacție înfiorătoare după moartea lui Iliescu: 'Să-i fie țărâna ușoară, cât zece pietre de moară' # Stiripesurse.ro
Diana Iovanovici Șoșoacă, europarlamentar și liderul partidului S.O.S. România, a lansat cel mai virulent atac public după moartea fostului președinte Ion Iliescu. Citește mai departe...
20:30
VIDEO Scene neașteptate în Grecia: Două influencerițe au fost urmărite de un mistreț în timp ce înotau în mare # Stiripesurse.ro
O zi aparent perfectă în apele limpezi ale Mării Ionice s-a transformat într-un episod de panică pentru două tinere aflate în vacanță în Grecia. Citește mai departe...
20:20
Rezultate LOTO – Joi, 7 august 2025. Reporturi uriașe în joc! Peste 5,4 milioane de euro la Joker, aproape 3,8 milioane la Loto 6/49! # Stiripesurse.ro
Loteria Română a organizat joi, 7 august 2025, noi trageri pentru jocurile: Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Citește mai departe...
20:20
USR și-a înșurubat 2 oameni în echipa lui Ilie Bolojan: Doi foști deputați intră în Cancelaria prim-ministrului # Stiripesurse.ro
Oana Alexandra Cambera și Andrei Răzvan Lupu, fost deputați USR, au fost numiți în funcţia de consilier de stat la Cancelaria prim-ministrului, printr-o decizie a prim-ministrului Ilie Bolojan publicată, joi, în Monitorul Oficial, informează Agerpres. Citește mai departe...
20:20
Regiunea italiană Lazio a înregistrat joi a şasea şi a şaptea victimă a virusului West Nile din acest an, transmite agenţia ANSA. Citește mai departe...
20:10
Fotbalul și pariurile sportive se îmbină la fix în Hackerville. Un consilier sportiv al CSM Râmnicu Vâlcea s-ar folosi de poziția sa pentru a câștiga la pariuri # Stiripesurse.ro
Teodorescu Raul, un hacker vâlcean ”de succes”, în prezent în staff-ul echipei de fotbal SCM Râmnicu-Vâlcea, s-ar folosi de sportul rege ca să își înmulțească banii obținuți din criminalitate informatică prin ”industria” pariurilor sportive. Citește mai departe...
20:10
Poliţia a percheziţionat joi librăriile din Kashmirul administrat de India, după ce autorităţile au interzis 25 de cărţi, inclusiv una a scriitoarei indiene Arundhati Roy, motivând că aceste opere alimentează "secesionismul" în regiunea majoritar musulmană, Citește mai departe...
Acum 2 ore
20:00
La ce preț au ajuns funeraliile fostului președinte Ion Iliescu. Ce au conținut pachetele de pomană oferite oficialilor # Stiripesurse.ro
Costul pentru funeraliile fostului președinte Ion Iliescu s-a apropiat de suma de 18.000 de euro, dintre care 7.000 de euro a costat numai dricul, sicriul și pachetele cu pomană, notează Mediafax. Citește mai departe...
20:00
FOTO Scene de groază: Cel puțin 6 persoane au murit după ce un avion s-a prăbușit peste mai multe case, lângă Nairobi, Kenya # Stiripesurse.ro
Cel puțin șase persoane și-au pierdut viața, iar alte două au fost grav rănite joi, după ce un avion ambulanță s-a prăbușit peste mai multe case situate la periferia orașului Nairobi, capitala Kenyei, au anunțat autoritățile locale, potrivit AFP, relatează Agerpres. Citește mai departe...
20:00
Alertă prelungită la Praid: oamenii evacuați pot intra în case doar ziua, pentru scurt timp - zona, sub pază MAI # Stiripesurse.ro
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Praid a prelungit starea de alertă, până în 9 septembrie inclusiv, dar anunţă că nu este necesară extinderea zolei de evacuare a populaţiei. Citește mai departe...
19:50
DOCUMENT Guvernul a pregătit decizia și îi atribuie locuință de protocol lui Traian Băsescu # Stiripesurse.ro
Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern, de vineri, figurează o Hotărâre de Guvern prin care se va schimba destinația unei vile RA-PPS din locuință de protocol în reședință oficială pentru un fost șef de stat. Citește mai departe...
19:50
Experți: Topirea unui ghețar ar fi declanșat viitura care a măturat un sat din India # Stiripesurse.ro
Inundaţiile mortale care au măturat săptămâna aceasta un sat himalayan din India au fost probabil cauzate, conform experţilor, de eliberarea bruscă de apă rezultată din topirea unui gheţar, pe fondul impactului tot mai mare al schimbărilor climatice, transmite joi AFP, potrivit Citește mai departe...
19:50
O caravană a păcii, intitulată "Clopotul Păcii", traversează Bulgaria şi s-a aflat joi în apropierea oraşului Kozlodui, de pe malul Dunării. Citește mai departe...
19:50
Zeci de mii de euro pentru înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce au conținut pachetele de pomană oferite oficialilor # Stiripesurse.ro
Costul pentru funeraliile fostului președinte Ion Iliescu s-a apropiat de suma de 18.000 de euro, dintre care 7.000 de euro a costat numai dricul, sicriul și pachetele cu pomană, notează Mediafax. Citește mai departe...
19:40
Campioana CSM Bucureşti a învins joi, în primul meci de la Cupa Dunărea, formaţia daneză Nykøbing Falster Håndboldklub, scor 37-30 (20-16). În a doua partidă a zilei se confruntă gazda Dunărea Brăila şi vicecampioana Corona Braşov. Citește mai departe...
19:30
Trei din patru români care își vor petrece concediul în străinătate în această vară au ales ca destinație țări precum Grecia, Bulgaria, Turcia și Italia, iar 54,5% au ales ca mijloc de transport autoturismul personal, potrivit unui sondaj recent, motează Mediafax. Citește mai departe...
19:30
Flăcările persistă la Chilia Veche - incendiul de pădure se extinde, apar noi focare # Stiripesurse.ro
Pompierii luptă de patru zile cu focul din zona Ostrov Tătaru - Chilia Veche, iar joi au apărut focare noi care îngreunează stingerea, potrivit mediafax. Citește mai departe...
19:30
Accident în Dâmbovița: Un bărbat a decedat și alte trei persoane au fost rănite, după ce un tractor s-a răsturnat # Stiripesurse.ro
Un bărbat a murit și alte trei persoane au fost rănite într-un accident în care un tractor s-a răsturnat în localitatea Malu cu Flori din Dâmbovița, conform Mediafax.Accidentul s-a produs în jurul orei 18:23 la Malu cu Flori, județul Dâmbovița, unde un tractor s-a răsturnat. Citește mai departe...
19:30
VIDEO Panică pe litoral: Arde din temelii unul dintre cele mai emblematice cluburi din Mamaia # Stiripesurse.ro
Fostul club Bellagio, aflat chiar în centrul stațiunii Mamaia, arde în aceste momente. Fumul se vede de la kilometrii distanță. Citește mai departe...
19:20
Nou ambulatoriu, construit la Popeşti-Leordeni. Acesta va avea 16 cabinete medicale # Stiripesurse.ro
Un nou ambulatoriu este construit în oraşul Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov, acesta urmând să aibă 16 cabinete medicale şi mai multe specialităţi. Lucrările ar urma să fie finalizate la sfârşitul anului 2027. Citește mai departe...
19:20
VIDEO Parcul de distracții care pune în umbră marele Disneyland: Magie, adrenalină și buget redus # Stiripesurse.ro
Când vine vorba de parcuri de distracții, Disneyland este, fără îndoială, cel mai cunoscut nume. Însă pentru mulți europeni, visul de a ajunge la Paris este adesea limitat de un buget restrictiv. Vestea bună? Europa oferă alternative spectaculoase și mai prietenoase cu portofelul. Citește mai departe...
19:20
Volumul de energie electrică produs de societatea Electrica s-a ridicat la aproape 4.800 MWh, în primul semestru # Stiripesurse.ro
Societatea Energetică Electrica a produs, în primul semestru din 2025, un volum de energie electrică de 4.797,8 MWh, cu 9,5% mai mare comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor preliminare transmise, joi, Bursei de Valori Bucureşti. Citește mai departe...
19:10
Donald Trump cere un nou recensământ în SUA fără imigranți ilegali, un posibil avantaj pentru republicani # Stiripesurse.ro
Preşedintele american Donald Trump a cerut joi administraţiei sale să efectueze un recensământ care să excludă "persoanele aflate ilegal" în SUA, un efect al acestei măsuri fiind acela că republicanii ar putea obţine mai multe mandate în Congres în dauna Citește mai departe...
19:10
Ai vândut ceva pe internet în ultima perioadă? ANAF face verificări la sânge și trimite notificări pe bandă rulantă # Stiripesurse.ro
Vânzările ocazionale pe OLX, Facebook Marketplace sau alte platforme de anunțuri intră în vizorul ANAF. Românii care în 2024 au vândut bunuri online și au încasat bani ramburs sau prin conturi colectoare pot primi în această perioadă notificări de la Fisc, fiind suspectați că au Citește mai departe...
Acum 4 ore
19:00
DOCUMENT Guvernul umblă serios la pensiile private: Se introduc noi condiții pentru a-ți putea retrage banii # Stiripesurse.ro
În ședința de Guvern, de vineri, pe masa premierului Ilie Bolojan se află un proiect de lege privind pensiile private din România. Se vor efectua mai multe modificări, dar cea mai importantă este legată de modul în care se pot retrage acești bani. Citește mai departe...
19:00
VIDEO ÎPS Teodosie a slujit într-o comunitate de musulmani în ziua Schimbării la față # Stiripesurse.ro
A fost zi de sărbătoare și la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din localitatea constănțeană Dobromir Deal. Citește mai departe...
19:00
Accident în lanț pe DN1, în Brașov: patru mașini implicate, trei răniți și trafic blocat # Stiripesurse.ro
Patru autoturisme s-au ciocnit pe DN 1 la Codlea, iar trei persoane urmează să fie evaluate medical. Drumul este închis pe ambele sensuri până în jurul orei 19:30. Citește mai departe...
19:00
ChatGPT poate reprezenta un pericol real pentru adolescenți/Ce spune noul studiu publicat de Centrul pentru Combaterea Urii Digitale # Stiripesurse.ro
Un studiu avertizează că ChatGPT oferă adolescenților sfaturi periculoase despre droguri, diete și autovătămare, după cum informează un nou studiu publicat Centrul pentru Combaterea Urii Digitale (CCDH) și citat de AP. Citește mai departe...
19:00
În ziua Praznicului Schimbării la Față a Domnului, Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Mare a Mănăstirii Voievodale Comana. Citește mai departe...
19:00
FOTO: Comunismul văzut prin ochii unor artiști din România și Polonia/ Două expoziţii vor fi organizate la Bucureşti şi Wrocław # Stiripesurse.ro
Proiectul CELULA Free Air urmează să aibă loc. La 36 de ani de la căderea comunismului, conceptul de „libertate” va fi analizat de artişti vizuali din România şi din Polonia, după cum informează News.ro. Citește mai departe...
19:00
Val de căldură în Spania/Autoritățile estimează că peste 1.000 de decese ar putea fi cauzate de caniculă # Stiripesurse.ro
În Spania peste o mie de decese pot fi atribuite caniculei doar în luna iulie. Aceasta reprezintă o creştere de peste 50% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, potrivit datelor colectate de un institut public, după cum informează AFP.Numărul exact, de 1. Citește mai departe...
19:00
Tot mai multe cazuri de rujeolă în România/ Principala cauză ar fi rata mică de vaccinare # Stiripesurse.ro
În luna iulie, România a înregistrat 324 de noi cazuri de rujeolă, informează Institutul Național de Sănătate Publică, citat de Mediafax.Zonele cu cea mai mare incidență sunt jud. Constanța (33 de cazuri) și Botoșani (27 de cazuri). Citește mai departe...
19:00
Un val de solidaritate pornește din Bacău: convoi cu materiale de construcții și electrocasnice pentru Broșteni # Stiripesurse.ro
Autoritățile din județul Bacău au trimis la Broșteni un convoi format din cinci TIR-uri și mai multe camioane cu materiale de construcții și electrocasnice.Ajutoarele fac parte dintr-un sprijin mai amplu de 800. Citește mai departe...
19:00
O angajată a primit salariu timp de 20 de ani fără să facă nimic: Femeia nemulțumită dă în judecată compania # Stiripesurse.ro
Imaginați-vă că sunteți plătiți pentru a nu face nimic. Pentru unii, poate suna ca o fantezie — dar pentru Laurence Van Wassenhove, a fost un coșmar de 20 de ani. Citește mai departe...
18:40
Rusia anulează un festival de muzică. Motivul pentru care 700 de artiști nu vor mai urca pe scenă # Stiripesurse.ro
Autorităţile ruse au anulat festivalul de muzică electronică Signal, la care urmau să ia parte 20.000 de spectatori şi 700 de artişti, în regiunea Kaluga, la 200 de kilometri sud de Moscova. Citește mai departe...
18:40
Israelul nu respectă acordul privind accelerarea ajutorului umanitar pentru Gaza, atenţionează UE # Stiripesurse.ro
Israelul nu şi-a respectat integral angajamentul din acordul cu Uniunea Europeană de a intensifica livrarea ajutorului umanitar pentru populaţia civilă din Fâşia Gaza, indică un document trimis de Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) celor 27 de state membre ale UE şi Citește mai departe...
18:40
Descoperire fascinantă de la MIT: Mintea are un 'cod secret' și două hărți pentru realitate - una pentru lucruri, alta pentru substanțe # Stiripesurse.ro
O echipă de cercetători de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) a făcut un pas important în înțelegerea modului în care creierul uman percepe lumea fizică: anumite regiuni din cortexul vizual disting între obiectele solide și materialele fluide sau granulate. Citește mai departe...
18:40
Recentul acord comerciale dintre UE şi SUA i-a lăsat "în ceaţă" pe producătorii auto germani, a avertizat joi Federaţia constructorilor germani de automobile (VDA), transmit Reuters şi DPA. Citește mai departe...
18:40
Bursa de la Bucureşti a închis în creştere pe aproape toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de joi # Stiripesurse.ro
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe aproape toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de joi, cu o valoare a schimburilor de 85,71 milioane de lei (16,89 milioane de euro). Citește mai departe...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.