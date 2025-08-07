India trece la fapte, după ce Trump i-a majorat taxele. Se apropie de Rusia și întărește relația cu un lider deloc agreat de președintele SUA
La o zi după ce președintele american Donald Trump a anunțat majorarea tarifelor pentru produsele din India, ca reacție la achizițiile de petrol rusesc, Rusia și India au reafirmat, joi, la Moscova, angajamentul față de parteneriatul lor strategic, în cadrul unor discuții bilaterale Citește mai departe...
• • •
Acum 10 minute
22:30
Alexandru Rogobete, replică dură pentru fostul șef de la Floreasca: 'Nu pot acoperi nepăsarea cuiva de dragul unei imagini închipuite' # Stiripesurse.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, joi seară, că nu poate ascunde nepăsarea cuiva doar pentru că pătează o stimă de sine, el referindu-se la fostul şef al Centrului de Arşi de la Floreasca din Bucureşti, care l-a acuzat public pe demnitar că i-a pătat imaginea. Citește mai departe...
22:30
22:30
Un bătrân a fost lovit de tren în apropierea localității Bocșa din județul Caraș-Severin. Victima a murit.IPJ Caraș-Severin anunță că joi, în jurul orei 19. Citește mai departe...
Acum 30 minute
22:20
Naţionala României s-a pregătit împreună cu reprezentativa Chile, ambele calificate la Campionatul Mondial de luna viitoare. Tricolorii au câştigat ambele meciuri amicale, disputate fără spectatori, la Piatra Neamţ, potrivit news.ro. Citește mai departe...
22:10
Vicepreședintele SUA, JD Vance, se va întâlni vineri, în Marea Britanie, cu ministrul de externe, David Lammy # Stiripesurse.ro
Ministrul britanic de externe, David Lammy, îl va primi vineri pe vicepreşedintele american JD Vance, aflat în Marea Britanie pentru o vacanţă privată, a anunţat joi Foreign Office, Ministerul de Externe britanic, transmite AFP, conform Agerpres. Citește mai departe...
22:10
Silviu Mănăstire: USR-iștii sunt agresivi, iraționali, înfometați după bani și funcții. De vină sunt PSD și PNL # Stiripesurse.ro
Silviu Mănăstire analizează evenimentele din ultimele zile și arată că liderii USR au dat încă o dată dovadă că „fac circ pentru voturi urcând pe cadavre!”. Citește mai departe...
Acum o oră
22:00
Vicecampioana Corona Braşov se impune în faţa formaţiei Dunărea Brăila, la Cupa Dunărea # Stiripesurse.ro
Echipa Corona Braşov a câştigat, joi, partida cu formaţia Dunărea Brăila, scor 31-24 (16-12), în al doilea meci din prima zi a turneului amical Cupa Dunărea, scrie news.ro. Citește mai departe...
22:00
Benjamin Netanyahu anunță marele plan al Israelului: Vrem să preluăm total controlul militar în Fâșia Gaza # Stiripesurse.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că Israelul intenţionează să preia controlul militar asupra întregii Fâşii Gaza şi că, în cele din urmă, o va preda forţelor armate care o vor guverna în mod corespunzător, relatează Reuters, informează News.ro. Citește mai departe...
21:50
Donald Trump începe un nou război împotriva Europei: Telegramă secretă către toți oficialii SUA # Stiripesurse.ro
Administrația Trump a transmis o circulară către toți diplomații SUA din Europa să facă lobby împotriva Legii Serviciilor Digitale (DSA) a Uniunii Europene. Citește mai departe...
21:50
Caravana cu cămile din Budapesta: Protest inedit pentru combaterea deșertificării și a schimbărilor climatice # Stiripesurse.ro
O caravană cu cămile a fost organizată în capitala Ungariei pentru a atrage atenţia asupra deşertificării ţării şi pentru a-i cere prim-ministrului Viktor Orban să ia măsuri adecvate în faţa încălzirii climatice, informează joi AFP. Citește mai departe...
21:50
Mecanica Ceahlău a încheiat primul semestru din 2024 cu o pierdere netă de 2,77 milioane lei # Stiripesurse.ro
Mecanica Ceahlău şi-a redus pierderea netă la 2,77 milioane lei în primul semestru al acestui an, de la 3,703 milioane lei, în acelaşi interval al anului trecut, conform datelor financiare transmise, joi, Bursei de Valori Bucureşti. Citește mai departe...
21:50
Cea mai așteptată autostradă intră în zona roșie: Lucrările, în pericol din cauza blocajelor financiare # Stiripesurse.ro
Autostrada A7, proiect vital pentru Moldova și unul dintre cele mai importante angajamente ale României în cadrul PNRR, riscă să intre într-un blocaj prelungit din cauza întârzierilor la plată. Citește mai departe...
Acum 2 ore
21:30
VIDEO Se asfaltează drumul prin pădurea de la Șirineasa. Investiție de 20 milioane euro, în plină execuție, la Vâlcea # Stiripesurse.ro
Drumul județean DJ 677A, care leagă localitatea Șirineasa de Sutești, trece printr-o amplă modernizare, într-un proiect cu o valoare totală de aproape 20 de milioane de euro. Citește mai departe...
21:30
Mirel Palada îi toacă pe miniștrii USR și pe Nicușor Dan, după înmormântarea lui Iliescu: N-a catadicsit să își miște nesimțirea # Stiripesurse.ro
Sociologul Mirel Palada îi atacă dur pe miniștrii USR și pe președintele Nicușor Dan, după înmormântarea lui Ion Iliescu. Miniștrii USR au lipsit de la funeralii, în frunte cu președintele Nicușor Dan. Citește mai departe...
21:20
VIDEO Tragedie în SUA: Un elicopter s-a prăbușit direct peste o barjă de pe celebrul râu Mississippi # Stiripesurse.ro
Un elicopter s-a prăbușit peste o barjă aflată pe râul Mississippi, în SUA. La bordul aparatului de zbor se aflau două persoane, informează Mediafax. Citește mai departe...
21:20
Un urs a ajuns în municipiul Toplița din județul Harghita. Autoritățile au avertizat populația.Incidentul a avut loc joi seara, potrivit mediafax.ISU Harghita anunță că „a fost semnalată prezența unui urs, în municipiul Toplița.”Locuitorii au primit mesaj de avertizare RO-Alert. Citește mai departe...
21:20
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a învins-o joi pe croata Donna Vekic şi s-a calificat în turul secund al turneului WTA 1000 Cincinnati Open, potrivit news.ro. Citește mai departe...
21:10
Ministrul Muncii face anunțul așteptat de milioane de pensionari din România: Se întâmplă din luna septembrie # Stiripesurse.ro
Vești bune pentru milioane de români cu pensii mici sau în așteptarea recalculării: ministrul Muncii, Florin Manole, anunță că din septembrie vor începe să vină primii bani în plus. Citește mai departe...
21:10
Traficul rutier este blocat joi seara pe DN7C în județul Argeș din cauza aluviunilor care au ajuns pe carosabil.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 7C, în zona localității Arefu, județul Argeș, circulația rutieră este oprită pe Citește mai departe...
21:10
Femeile care au născut mai mulţi copii prezintă un risc semnificativ mai scăzut de a dezvolta anumite tipuri de cancer, potrivit unui nou studiu norvegian realizat pe scară largă, a relatat miercuri agenţia de presă Xinhua, informeazǎ Protv. Citește mai departe...
21:00
Hidrologii au emis o avertizare cod galben de inundații valabilă joi seara în bazinul hidrografic Argeș.Potrivit avertizării „ca urmare a precipitaţiilor înregistrate, a celor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide Citește mai departe...
21:00
FCSB și Drita se întâlnesc în această seară, de la ora 21:30, în prima manșă a turului 3 preliminar din Europa League. Meciul va putea fi urmărit în format liveTEXT pe site-ul stiripesurse.ro. Citește mai departe...
20:50
Gabriel Florin Bulumac a fost numit, începând de joi, în funcţia de director general al Romfilatelia, având un mandat strategic de a iniţia procesul de internalizare a companiei în structura operaţională a Poştei Române şi repoziţionarea acesteia ca actor modern şi competitiv pe Citește mai departe...
20:50
Algeria rupe acordul cu Franța pentru vize diplomatice, în contextul disputei privind repatrierile # Stiripesurse.ro
Algeria a anulat joi un acord cu Franţa privind scutirea reciprocă de vize pentru deţinătorii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, acord deja suspendat de Franţa pe fondul tensiunilor din relaţiile sale cu Algeria, determinate în special de refuzul acesteia din urmă de a-şi Citește mai departe...
20:50
Clubul englez Aston Villa a anunţat joi prelungirea înţelegerii cu internaţionalul francez Lucas Digne. Fundaşul stânga va juca la Villa până în 2028, informează news.ro.Lucas Digne (32 de ani) va rămâne în continuare la clubul din Birmingham. Citește mai departe...
20:50
S-a scurs în presă acordul pe care Donald Trump i l-a propus lui Vladimir Putin: Condiții foarte grele pentru Ucraina # Stiripesurse.ro
Potrivit publicației poloneze Onet, Donald Trump i-a trimis direct lui Vladimir Putin condițiile pentru a încheia războiul din Ucraina. Sunt condiții extrem de grele pentru Ucraina, care ar consfinți, de facto, controlul Rusiei asupra teritoriilor cucerite. Citește mai departe...
20:40
'Sandviș cât o zi de muncă. Cafea cât jumătate de pensie' - Lider PNL, șocat de cum se face 'tâlhăria cu factură' la Otopeni # Stiripesurse.ro
„Tăcerea costă.” Așa începe mesajul vehement al președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Țișe, după o vizită la Aeroportul Henri Coandă din Otopeni. Citește mai departe...
Acum 4 ore
20:30
Ministrul de Externe s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski, la Kiev: Mesajul transmis României # Stiripesurse.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, aflată în vizită în Ucraina, s-a întâlnit, joi, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi au discutat despre ”un parteneriat strategic pentru pace şi prosperitate”. Citește mai departe...
20:30
Șoșoacă, reacție înfiorătoare după moartea lui Iliescu: 'Să-i fie țărâna ușoară, cât zece pietre de moară' # Stiripesurse.ro
Diana Iovanovici Șoșoacă, europarlamentar și liderul partidului S.O.S. România, a lansat cel mai virulent atac public după moartea fostului președinte Ion Iliescu. Citește mai departe...
20:30
VIDEO Scene neașteptate în Grecia: Două influencerițe au fost urmărite de un mistreț în timp ce înotau în mare # Stiripesurse.ro
O zi aparent perfectă în apele limpezi ale Mării Ionice s-a transformat într-un episod de panică pentru două tinere aflate în vacanță în Grecia. Citește mai departe...
20:20
Rezultate LOTO – Joi, 7 august 2025. Reporturi uriașe în joc! Peste 5,4 milioane de euro la Joker, aproape 3,8 milioane la Loto 6/49! # Stiripesurse.ro
Loteria Română a organizat joi, 7 august 2025, noi trageri pentru jocurile: Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Citește mai departe...
20:20
USR și-a înșurubat 2 oameni în echipa lui Ilie Bolojan: Doi foști deputați intră în Cancelaria prim-ministrului # Stiripesurse.ro
Oana Alexandra Cambera și Andrei Răzvan Lupu, fost deputați USR, au fost numiți în funcţia de consilier de stat la Cancelaria prim-ministrului, printr-o decizie a prim-ministrului Ilie Bolojan publicată, joi, în Monitorul Oficial, informează Agerpres. Citește mai departe...
20:20
Regiunea italiană Lazio a înregistrat joi a şasea şi a şaptea victimă a virusului West Nile din acest an, transmite agenţia ANSA. Citește mai departe...
20:10
Fotbalul și pariurile sportive se îmbină la fix în Hackerville. Un consilier sportiv al CSM Râmnicu Vâlcea s-ar folosi de poziția sa pentru a câștiga la pariuri # Stiripesurse.ro
Teodorescu Raul, un hacker vâlcean ”de succes”, în prezent în staff-ul echipei de fotbal SCM Râmnicu-Vâlcea, s-ar folosi de sportul rege ca să își înmulțească banii obținuți din criminalitate informatică prin ”industria” pariurilor sportive. Citește mai departe...
20:10
Poliţia a percheziţionat joi librăriile din Kashmirul administrat de India, după ce autorităţile au interzis 25 de cărţi, inclusiv una a scriitoarei indiene Arundhati Roy, motivând că aceste opere alimentează "secesionismul" în regiunea majoritar musulmană, Citește mai departe...
20:00
La ce preț au ajuns funeraliile fostului președinte Ion Iliescu. Ce au conținut pachetele de pomană oferite oficialilor # Stiripesurse.ro
Costul pentru funeraliile fostului președinte Ion Iliescu s-a apropiat de suma de 18.000 de euro, dintre care 7.000 de euro a costat numai dricul, sicriul și pachetele cu pomană, notează Mediafax. Citește mai departe...
20:00
FOTO Scene de groază: Cel puțin 6 persoane au murit după ce un avion s-a prăbușit peste mai multe case, lângă Nairobi, Kenya # Stiripesurse.ro
Cel puțin șase persoane și-au pierdut viața, iar alte două au fost grav rănite joi, după ce un avion ambulanță s-a prăbușit peste mai multe case situate la periferia orașului Nairobi, capitala Kenyei, au anunțat autoritățile locale, potrivit AFP, relatează Agerpres. Citește mai departe...
20:00
Alertă prelungită la Praid: oamenii evacuați pot intra în case doar ziua, pentru scurt timp - zona, sub pază MAI # Stiripesurse.ro
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Praid a prelungit starea de alertă, până în 9 septembrie inclusiv, dar anunţă că nu este necesară extinderea zolei de evacuare a populaţiei. Citește mai departe...
19:50
DOCUMENT Guvernul a pregătit decizia și îi atribuie locuință de protocol lui Traian Băsescu # Stiripesurse.ro
Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern, de vineri, figurează o Hotărâre de Guvern prin care se va schimba destinația unei vile RA-PPS din locuință de protocol în reședință oficială pentru un fost șef de stat. Citește mai departe...
19:50
Experți: Topirea unui ghețar ar fi declanșat viitura care a măturat un sat din India # Stiripesurse.ro
Inundaţiile mortale care au măturat săptămâna aceasta un sat himalayan din India au fost probabil cauzate, conform experţilor, de eliberarea bruscă de apă rezultată din topirea unui gheţar, pe fondul impactului tot mai mare al schimbărilor climatice, transmite joi AFP, potrivit Citește mai departe...
19:50
O caravană a păcii, intitulată "Clopotul Păcii", traversează Bulgaria şi s-a aflat joi în apropierea oraşului Kozlodui, de pe malul Dunării. Citește mai departe...
19:50
19:40
Campioana CSM Bucureşti a învins joi, în primul meci de la Cupa Dunărea, formaţia daneză Nykøbing Falster Håndboldklub, scor 37-30 (20-16). În a doua partidă a zilei se confruntă gazda Dunărea Brăila şi vicecampioana Corona Braşov. Citește mai departe...
19:30
Trei din patru români care își vor petrece concediul în străinătate în această vară au ales ca destinație țări precum Grecia, Bulgaria, Turcia și Italia, iar 54,5% au ales ca mijloc de transport autoturismul personal, potrivit unui sondaj recent, motează Mediafax. Citește mai departe...
19:30
Flăcările persistă la Chilia Veche - incendiul de pădure se extinde, apar noi focare # Stiripesurse.ro
Pompierii luptă de patru zile cu focul din zona Ostrov Tătaru - Chilia Veche, iar joi au apărut focare noi care îngreunează stingerea, potrivit mediafax. Citește mai departe...
19:30
Accident în Dâmbovița: Un bărbat a decedat și alte trei persoane au fost rănite, după ce un tractor s-a răsturnat # Stiripesurse.ro
Un bărbat a murit și alte trei persoane au fost rănite într-un accident în care un tractor s-a răsturnat în localitatea Malu cu Flori din Dâmbovița, conform Mediafax.Accidentul s-a produs în jurul orei 18:23 la Malu cu Flori, județul Dâmbovița, unde un tractor s-a răsturnat. Citește mai departe...
19:30
VIDEO Panică pe litoral: Arde din temelii unul dintre cele mai emblematice cluburi din Mamaia # Stiripesurse.ro
Fostul club Bellagio, aflat chiar în centrul stațiunii Mamaia, arde în aceste momente. Fumul se vede de la kilometrii distanță. Citește mai departe...
19:20
Nou ambulatoriu, construit la Popeşti-Leordeni. Acesta va avea 16 cabinete medicale # Stiripesurse.ro
Un nou ambulatoriu este construit în oraşul Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov, acesta urmând să aibă 16 cabinete medicale şi mai multe specialităţi. Lucrările ar urma să fie finalizate la sfârşitul anului 2027. Citește mai departe...
19:20
VIDEO Parcul de distracții care pune în umbră marele Disneyland: Magie, adrenalină și buget redus # Stiripesurse.ro
Când vine vorba de parcuri de distracții, Disneyland este, fără îndoială, cel mai cunoscut nume. Însă pentru mulți europeni, visul de a ajunge la Paris este adesea limitat de un buget restrictiv. Vestea bună? Europa oferă alternative spectaculoase și mai prietenoase cu portofelul. Citește mai departe...
19:20
Volumul de energie electrică produs de societatea Electrica s-a ridicat la aproape 4.800 MWh, în primul semestru # Stiripesurse.ro
Societatea Energetică Electrica a produs, în primul semestru din 2025, un volum de energie electrică de 4.797,8 MWh, cu 9,5% mai mare comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor preliminare transmise, joi, Bursei de Valori Bucureşti. Citește mai departe...
