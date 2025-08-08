Cartofii tăi putrezesc repede? Folosește acest truc și vor rezista proaspeți până la 5 luni
Click.ro, 8 august 2025 03:10
Cartofii sunt printre cele mai cumpărate alimente de bază în gospodăriile din România – versatili, sățioși, ieftini și ușor de preparat. Dar ce faci când începi să-i descoperi moi, încolțiți sau cu miros neplăcut, la doar câteva zile după ce i-ai adus acasă?
O rețetă de clătite delicioase cu banane cu doar 3 ingrediente. Fără făină, fără zahăr, fără lapte! # Click.ro
Uită de clătitele clasice care necesită jumătate de raft de ingrediente și te lasă cu un sentiment de vinovăție după ultima îmbucătură. Dacă ai crezut vreodată că o alimentație sănătoasă înseamnă mese plictisitoare și fără gust, această rețetă te va surprinde plăcut.
Decizia de a deveni mamă nu este una simplă, iar vârsta la care o femeie alege să rămână însărcinată are un impact major, atât din punct de vedere biologic, cât și emoțional, social sau financiar.
Gruparea din Bănie s-a impus acasă cu 3-0.
Porumbul, medicament natural pentru numeroase afecțiuni. Util de la bob până la cenușa coceanului # Click.ro
Porumbul este adesea redus la rolul său culinar, de bază nutritivă în meniul tradițional. Cu toate acestea, cercetările moderne, dar și medicina populară, scot la iveală o realitate mai profundă: porumbul este un medicament natural complet
Gruparea de lângă Capitală a surprins în Liga Europa.
Țara în care șoferii trebuie să renunțe la condus după o anumită limită de vârstă. Este primul stat care a impus o astfel de restricție # Click.ro
Pentru sporirea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor, autoritățile unei țări din America Latină au adoptat o măsură drastică. Pentru prima dată, un stat a impus o limită de vârstă clară, după care șoferii nu mai pot conduce legal, indiferent de starea lor de sănătate.
Motivul incredibil pentru care o angajată a dat în judecată compania la care a lucrat timp de 20 de ani: „Am fost tratată ca și cum…” # Click.ro
O femeie din Franța a atras atenția presei internaționale după ce a intentat un proces împotriva companiei la care a fost angajată timp de două decenii. Ea și-a acuzat superiorii că, deși au plătit-o în tot acest timp, nu i-a oferit nicio sarcină de serviciu.
Incendiu devastator în stațiunea Mamaia. Un fost club de noapte a fost cuprins de flăcări violente # Click.ro
Un incendiu puternic a cuprins, joi seară, 7 august 2025, fostul Club Bellagio din stațiunea Mamaia, Constanța, iar pompierii au intervenit urgent. Imaginile de la fața locului au surprins flăcările înalte care au mistuit rapid întreaga clădire.
Gruparea lui Dan Petrescu speră să îndrepte situația în retur.
Imaginile controversate din luna de miere a lui Jeff Bezos și Lauren Sanchez: „Regretă alegerea?” Cum a fost surprins miliardarul alături de soție # Click.ro
La câteva săptămâni după ce s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii fastuoase organizate în Veneția, Jeff Bezos și Lauren Sánchez au ales să-și sărbătorească iubirea în Ibiza. Ne puteam aștepta ca după o astfel de nuntă spectaculoasă ambii să se bucure din plin de momentele împreună, dar...
Ce a făcut Brad Pitt în ziua în care mama lui a murit. Mesajul emoționant transmis de celebrul actor înainte de tragedie # Click.ro
Relația lui Brad Pitt cu femeia care i-a dat viață a fost una specială. Jane Etta Pitt îl însoțea adesea pe fiul ei la evenimente și pe covorul roșu, fiind un sprijin necondiționat pentru el. Totuși, în ziua în care aceasta s-a stins din viață, celebrul actor a ales să...
Liderul campionatului de rugby cu un meci mai puțin disputat, Dinamo, a avut două zile „fierbinți”, dar fericite.
Cum arată Kitty Cepraga la 45 de ani. Actrița va primi o distincție importantă din partea președintelui Italiei # Click.ro
Kitty Cepraga impresiona publicul din România la începutul anilor 2000. Astăzi, la 45 de ani, actrița stabilită la Roma pare că a descoperit elixirul tinereții, iar cariera ei internațională înflorește. Recent, ea a fost onorată cu o distincție de prestigiu.
Daniel Buzdugan evită apa de la robinet, face provizii de apă de izvor: „E plină de minerale!” Cum preparăm „apa vie”, sfatul nutriționiștilor # Click.ro
Ce este apa vie? Beneficiile asupra organismului. De ce Daniel Buzdugan bea numai apă de la izvor?
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „„Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”” # Click.ro
Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost cunoscută pentru eleganța, discreția și longevitatea sa remarcabilă. Timp de peste 70 de ani, a condus Regatul Unit cu demnitate, rămânând activă și lucidă până la vârsta de 96 de ani. Însă puțini știu că în spatele sănătății ei de fier se afla o rutin
Perseide 2025. Când și de unde poate fi admirată cea mai spectaculoasă ploaie de stele a verii # Click.ro
Pasionații de fenomene astronomice vor putea în curând să admire Perseidele, un adevărat spectacol al cerului. Cele mai bune nopți pentru observare și pentru pus dorințe sunt cele de 11 spre 12 august și 12 spre 13 august, când bolta cerească va străluci sub zeci de stele căzătoare.
UNTOLD X - UN UNIVERS AL EXPERIENȚELOR MEMORABILE.
Va fi cel mai lung pod suspendat din lume, dar mulți spun că nu ar trebui construit. Care este motivul # Click.ro
Italia se pregătește să scrie istorie în inginerie: în sudul țării, la granița dintre continent și Sicilia, urmează să înceapă construcția celui mai lung pod suspendat din lume.
Naomi Campbell, unul dintre cele mai apreciate fotomodele din toate timpurile, vine pentru prima dată în România, dar nu în calitate de model, ci de... DJ! Ea va susține un show electrizant la malul mării.
Mihai Trăistariu, țepuit la bani de o turistă: „Am poza ei, dacă-mi pun mintea o dau la Poliție!” Ce regulă strictă impune din 2026 # Click.ro
Copil-minune în șahul românesc! La 9 ani, Eliza-Ioana Bădescu e campioana Europei la șah rapid! # Click.ro
România are o nouă campioană în șahul continental! La doar 9 ani, Eliza-Ioana Bădescu a devenit campioană europeană U10 la șah rapid!
Orașul-fantomă din mijlocul Pacificului. A fost considerat a opta minune a lumii, iar legendele spun că este bântuit # Click.ro
Poate că este considerat a opta minune a lumii, însă puțini au auzit de Nan Madol. Se spune că este bântuit de spiritele preoților și nobililor care au murit acolo, iar după apus, nimeni nu îndrăznește să pășească între ruinele lui.
Interdicție neașteptată pentru proprietarii de mașini. Ce nu mai ai voie să faci nici măcar în curtea ta dacă locuiești în Germania # Click.ro
Ninei Iliescu, primul mesaj public după moartea fostului președinte: „Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape” # Click.ro
Cum a reacționat un american când a ajuns pentru prima oară în România: „Am descoperit exact opusul”. Ce orașe a vizitat # Click.ro
Brett, un american în vârstă de 60 de ani, a pornit singur într-o aventură prin Balcani, iar România l-a surprins în totalitate. Bărbatul a venit în țara noastră cu prejudecăți, influențat de stereotipuri, însă a fost cucerit de tot ce a descoperit în orașele pe care le-a vizitat aici.
Cum a reușit o tânără să cumpere un conac medieval care a costat mai puțin decât o mașină nouă. E într-o zonă superbă și are 17 camere # Click.ro
Într-o perioadă în care mulți tineri abia reușesc să închirieze un apartament în marile orașe, Kiki Lee, o canadiană în vârstă de 28 de ani, a reușit imposibilul: și-a cumpărat un conac medieval cu 17 camere în inima Siciliei – pentru doar 27.000 de euro, mai puțin decât costul unei mașini noi.
Horoscop vineri, 8 august. Berbecii cheltuie bani, iar Balanțele fac sacrificii pentru a trece la următoarea etapă profesională # Click.ro
Florin Dumitrescu, transformat total în vacanță. Soția celebrului chef nu e deloc mulțumită: „Îmi e rușine să ies pe plajă cu el” # Click.ro
Florin Dumitrescu și-a surprins familia și fanii cu un nou look. Aflat în vacanță cu soția și fiicele sale, celebrul chef a apărut cu mustață, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Deși el a părut încântat de noua înfățișare, soția lui, Cristina...
Satul superb și colorat din România, unde aproape toți locuitorii fac naveta. Se află la 100 de kilometri de Timișoara # Click.ro
Fărășești este un sat izolat, cu aproximativ 100 de case, situat în județul Timiș, în apropierea Munților Poiana Ruscă, la limita cu județele Caraș-Severin și Hunedoara.
Cadavru perfect conservat, descoperit după 28 de ani: „Ce am văzut ne-a lăsat fără cuvinte” # Click.ro
O descoperire tulburătoare a avut loc în estul Pakistanului, unde trupul unui bărbat dispărut în urmă cu 28 de ani a fost găsit perfect conservat într-un ghețar aflat în retragere, în zona muntoasă și izolată Kohistan.
Supraviețuire miraculoasă! Jurnalistul Alec Luhn, dispărut de 5 zile în munții din Norvegia, a fost găsit în viață # Click.ro
Alec Luhn (38 de ani), un jurnalist american specializat în mediu și colaborator al mai multor publicații internaționale, a fost găsit în viață de echipele de salvare din Norvegia, după ce a fost dispărut timp de cinci zile.
Are cu ce se mândri! Heidi Klum (52 de ani) a întors toate privirile zilele trecute, în New York, după ce a participat la emisiunea „Good Morning America”.
Ceaiul puternic pentru echilibrarea hormonilor. Lidia Fecioru: „Nu se consumă mai mult de trei luni” # Click.ro
Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru aduce din nou în atenția publicului o plantă cu multiple beneficii pentru sănătate, recomandată în special persoanelor care se confruntă cu dereglări hormonale sau probleme ale sistemului digestiv.
Jennifer Lopez își transformă conacul în palat de vis: „Vrea ca totul să fie pe gustul ei!” # Click.ro
Jennifer Lopez (56 de ani) e pe cai mari! Chiar dacă turneul său mondial „Up All Night” nu s-a încheiat încă, diva s-a apucat deja de renovarea vilei sale de 21 de milioane de dolari, situată într-o zonă VIP din California, semn că o duce bine pe plan financiar.
Concurentul de la Insula Iubirii care dorește să părăsească emisiunea, nemulțumit de condițiile din vilă: „Nu-mi place. Nu este stilul meu” # Click.ro
George Vornicu, unul din concurenții emisiunii Insula Iubirii, a dorit să plece acasă după ce a acuzat stări de rău. Bărbatul a susținut că nu se poate adapta condițiilor din Thailanda, și este nemulțumit de condițiile din vilă.
Fabrica de confecții care îmbrăca Europa a ajuns la final după 45 de ani. Se vinde și clădirea # Click.ro
Fabrica de confecții din Tulcea, unul dintre cele mai importante repere economice ale orașului, își închide porțile după 45 de ani de activitate. În perioada sa de vârf, producea mii de cămăși pe zi pentru branduri europene celebre.
Felix Baumgartner, viu în amintirea Mihaelei Rădulescu. Ce videoclip a postat vedeta la o săptămână de la înmormântarea sportivului austriac # Click.ro
Mesaj emoționant pentru Mihaela Rădulescu, după o săptămână de la înmormântarea iubitului ei, Felix Baumgartner. Sportivul austriac s-a stins din viață pe data de 17 iulie, după ce a suferit o fractură cervicală și leziuni fatale la măduva spinării, în timpul unui zbor cu parapanta în Italia.
Ingredientul secret pe care Gabriela Cristea îl pune în ciorba de fasole cu afumătură: „Am dat gust mâncării” # Click.ro
Gabriela Cristea, una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV, este apreciată de fani pentru diversele rețete de mâncăruri și deserturi pe care le postează în mediul online, acolo unde este suficient de activă.
Gruparea de lângă Capitală joacă prima dată pe Arena Națională.
În ce domeniu s-a implicat Iulia Clisu, sexy bârlădeanca de la Antena Stars, după ce a devenit vedetă tv?! „Fac cursuri de peste un an!” # Click.ro
Sexy bârlădeanca Iulia Clisu apare într-un nou proiect de televiziune, vara aceasta. Este vorba de „Summer Star”, la Antena Stars.
Bărbatul care a condus Bucureștiul când era un focar de boli și l-a salvat. Cine fost primul primar al Capitalei # Click.ro
Înainte ca Bucureștiul să devină capitala României moderne, înainte ca bulevardele largi, tramvaiele și clădirile monumentale să-i schimbe definitiv înfățișarea, orașul era un spațiu dezordonat, cu ulițe de pământ, lumină puțină și administrație aproape inexistentă.
Weekend-ul acesta aduce vești incredibile pentru două zodii care vor experimenta o transformare profundă, o trezire spirituală ce le va schimba viața în bine.
Târâtă de mașina aproape doi km la o viteză de 100km/h. Procurorii fac publice detalii șocante despre crima din Arad # Click.ro
Apar detalii cutremurătoare despre crima din noaptea de 5 spre 6 august din județul Arad. Procurorii au făcut publice informații șocante din ultimele clipe de viață ale femeii de 28 de ani. Tânăra, mamă a doi copii minori,
Pasiunea secretă pe care o are Horia Manea! Ce face vestitul chef atunci când nu gătește la tv? „De vreo 3 sau 4 ani…” # Click.ro
Lui chef Horia Manea îi place să pescuiască, în timpul liber.
Ce s-a împărțit în pungi, la înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce alimente au primit oamenii prezenți la funeralii. FOTO # Click.ro
Zeci de persoane au participat, în ciuda vremii caniculare, la funeraliile fostului președinte al României, Ion Iliescu.
Donald Trump și Vladimir Putin vor sta față în față. Întâlnirea a fost confirmată și va avea loc curând # Click.ro
Rusia și Statele Unite au convenit organizarea unui summit între Vladimir Putin și Donald Trump, în următoarele zile. Potrivit consilierului prezidențial rus Iuri Ușakov, detaliile tehnice au fost deja puse în mișcare.
Ella, primul mesaj după ce a apărut la Insula Iubirii sub aburii alcoolului: „Mi-e frică de penibil, mai ales atunci când și mama mă privește” # Click.ro
Concurenta Ella de la Insula Iubirii și ispita Teo au fost protagoniști unor momente pline de apropiere, după cum s-a văzut în ediția de aseară. Sub influența alcoolului, Ella a devenit dezinvoltă și a petrecut ore întregi de discuții cu Teo. Acum, blondina a venit cu un mesaj pe rețelele de sociali
Președintele României, marele absent de la slujba lui Ion Iliescu. Internetul este în delir: „Nu a prezentat omagii criminalului mort. Bravo, Nicușor!” # Click.ro
În zi de doliu național, la catafalcul lui Ion Iliescu, fostul președinte al României, a lipsit un personaj-cheie: actualul șef al statului, Nicușor Dan.
Doliu imens în lumea presei. O jurnalistă faimoasă a murit: „Un om care și-a dedicat viața prietenilor” # Click.ro
Lumea presei din România este în doliu, după ce Lucia Efrim, fost redactor-șef adjunct al agenției Mediafax, a încetat din viață. Anunțul trist a fost făcut de Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și fost jurnalist, care i-a fost apropiat timp de peste două decenii.
