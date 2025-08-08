Prințul Paul al României intră din nou sub lupa justiției din Franța: Urmează ca instanța să se pronunțe din nou

20:50

Algeria a anulat joi un acord cu Franţa privind scutirea reciprocă de vize pentru deţinătorii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, acord deja suspendat de Franţa pe fondul tensiunilor din relaţiile sale cu Algeria, determinate în special de refuzul acesteia din urmă de a-şi Citește mai departe...