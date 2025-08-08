Prințul Paul al României intră din nou sub lupa justiției din Franța: Urmează ca instanța să se pronunțe din nou
Stiripesurse.ro, 8 august 2025 03:10
Justiţia din Franţa va trebui să pronunţe o nouă decizie privind extrădarea lui Paul-Philippe al României, cunoscut ca prinţul Paul, după ce Curtea de Casaţie, cea mai înaltă instanţă franceză, a anulat hotărârea anterioară care bloca extrădarea sa în România, au declarat Citește mai departe...
• • •
Acum 10 minute
03:10
Acum 4 ore
00:00
'Veneția bântuită', orașul extrem de vechi, construit pe un recif de corali: Ascunde o civilizație unică în istoria omenirii # Stiripesurse.ro
Puține locuri istorice din Pacific au o poveste atât de fascinantă precum Nan Madol, orașul antic construit pe un recif de corali din laguna insulei Temwen, în arhipelagul Pohnpei, Statele Federate ale Microneziei. Citește mai departe...
00:00
Echipa Universitatea Craiova a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea slovacă Spartak Trnava, în prima manşă a turului al treilea preliminar din Conference League, scrie news.ro. Citește mai departe...
00:00
Codul bătrâneții, decriptat: Cercetătorii au descoperit proteina care ne duce spre moarte. 'E ca o boală contagioasă care se ia de la celulă la celulă' # Stiripesurse.ro
Un nou studiu provocator sugerează că îmbătrânirea nu este doar un proces lent și individual, ci unul care se poate transmite între celule – și chiar între organisme – prin sânge. Citește mai departe...
7 august 2025
23:50
FOTO Incendiu de amploare în incinta fostei Grădini de Vară din Mamaia: Anunțul făcut de Ministerul Culturii # Stiripesurse.ro
Ministerul Culturii a anunțat producerea unui incendiu în incinta fostei Grădini de Vară din Mamaia, clădire aflată în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „RomâniaFilm”. Citește mai departe...
23:50
Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian a fost eliminată joi, în turul întâi al turneului WTA 1000 Cincinnati Open, conform news.ro. Citește mai departe...
23:40
Spitale noi, în premieră după 35 de ani în România. Ministrul Sănătății a făcut anunțul # Stiripesurse.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a explicat că sunt 15 spitale noi sau clădiri de spitale aflate în construcţie, dintre care 12 se află în termenul din PNRR. Citește mai departe...
23:30
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Botoşani a depistat, în urma unor verificări încrucişate cu instituţii de control abilitate, mai multe persoane din judeţ care au primit ajutoare sociale de la stat, deşi nu aveau acest drept, se arată într-un Citește mai departe...
23:30
Ți se umflă degetele? Nu e doar retenție de apă, ci ar putea fi semnalul tăcut al celei mai grave boli din lume. Cazul bărbatului care a pus savanții pe gânduri # Stiripesurse.ro
O umflătură ciudată la deget poate părea inofensivă. Însă, în cazul unui bărbat de 55 de ani, a fost primul semn al unui cancer avansat, deja răspândit în oasele de la extremități. Citește mai departe...
23:20
Ministerul Culturii anunţă incendiu în incinta fostei Grădini de Vară din Mamaia, imobil aflat în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "RomâniaFilm". Citește mai departe...
23:20
Prim-ministrul Cambodgiei a anunţat joi că l-a nominalizat pe preşedintele SUA, Donald Trump, pentru Premiul Nobel pentru Pace, lăudându-i „extraordinara abilitate politică” în oprirea conflictului de frontieră dintre Cambodgia şi Thailanda, relatează Reuters. Citește mai departe...
23:20
Campioana Dinamo Bucureşti, victorie cu formaţia spaniolă Cisne Balonmano, la turneul amical de la Pontevedra # Stiripesurse.ro
Campioana Dinamo Bucureşti a învins, joi, formaţia Cisne Balonmano, scor 29-19 (11-11), în primul meci amical disputat în cadrul unui turneu găzduit de Pontevedra, Spania, informează news.ro. Citește mai departe...
23:20
România suspectează Rusia că a contaminat petrolul care trebuia să ajungă la rafinăria Petrobrazi # Stiripesurse.ro
România suspectează Rusia că ar fi contaminat o cantitate de petrol destinată rafinăriei Petrobrazi, într-un posibil context de război hibrid. Țițeiul a fost depistat și oprit înainte să ajungă în rafinărie, conform G4 Media, informează Mediafax. Citește mai departe...
Acum 6 ore
23:10
Echipa poloneză Legia Varşovia, antrenată de românul Edward Iordănescu, a pierdut joi seara, în deplasare, scor 1-4, meciul disputat în compania formaţiei cipriote AEK Larnaca, în meciul tur al rundei a treia preliminare din Liga Europa, conform news.ro. Citește mai departe...
23:10
Anchetă penală după ce o tânără de 19 ani a murit în spital, la o săptămână după ce a născut # Stiripesurse.ro
Poliţiştii şi procurorii braşoveni anchetează împrejurările morţii unei tinere de 19 ani, care s-a stins din viaţă la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Braşov, la o săptămână după ce a născut. Citește mai departe...
23:00
România devine punct strategic pentru investitorii ucraineni: Un nou gigant industrial răsare la Galați # Stiripesurse.ro
Compania SunPro Oils, fondată în România de grupul SunPro cu capital ucrainean, va investi 20 de milioane de euro într-o fabrică de ulei ce va fi construită la Galați. Citește mai departe...
22:50
Justiția bulgară anchetează moartea unui angajat al ONU în Gaza, într-un un atac israelian # Stiripesurse.ro
Justiţia bulgară a anunţat joi că a deschis o anchetă privind moartea unui angajat bulgar al ONU în Gaza, într-un atac israelian, avocatul familiei sale specificând că este vorba de o anchetă privind "uciderea unei persoane aflate sub protecţie internaţională", Citește mai departe...
22:50
Apartamente la prețuri reduse. Orașele din România unde locuințele s-au ieftinit, în ciuda creșterii de TVA # Stiripesurse.ro
În ultimele săptămâni, piața imobiliară a fost foarte activă. Mulți români au încercat să semneze antecontracte de vânzare-cumpărare înainte de 1 august. Citește mai departe...
22:50
OpenAI lansează GPT-5: Este cel mai avansat model de inteligență artificială de până acum # Stiripesurse.ro
OpenAI, pionier şi lider în domeniul inteligenţei artificiale (IA) generative de la lansarea ChatGPT la sfârşitul anului 2022, a lansat joi GPT-5, prezentat drept "cel mai inteligent", "cel mai rapid" şi "cel mai util" model al său de Citește mai departe...
22:50
Echipa CFR Cluj a pierdut joi seara, pe teren propriu, scor 1-2, în faţa fornaţiei portugheze Sporting Braga, în prima manşă a turului al treilea de calificare în Liga Europa, scrie news.ro. Citește mai departe...
22:50
VIDEO Ce aroganță! Nivelul unui râu a fost ridicat pentru a-i permite lui JD Vance o plimbare cu caiacul # Stiripesurse.ro
Nivelul unui râu din statul Ohio a fost ridicat artificial pentru a-i permite vicepreședintelui SUA, JD Vance, să se bucure de o excursie cu caiacul, cu ocazia zilei sale de naștere. Pentru a crește debitul râului, autoritățile au eliberat apă dintr-un lac din apropiere. Citește mai departe...
22:30
Alexandru Rogobete, replică dură pentru fostul șef de la Floreasca: 'Nu pot acoperi nepăsarea cuiva de dragul unei imagini închipuite' # Stiripesurse.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, joi seară, că nu poate ascunde nepăsarea cuiva doar pentru că pătează o stimă de sine, el referindu-se la fostul şef al Centrului de Arşi de la Floreasca din Bucureşti, care l-a acuzat public pe demnitar că i-a pătat imaginea. Citește mai departe...
22:30
India trece la fapte, după ce Trump i-a majorat taxele. Se apropie de Rusia și întărește relația cu un lider deloc agreat de președintele SUA # Stiripesurse.ro
La o zi după ce președintele american Donald Trump a anunțat majorarea tarifelor pentru produsele din India, ca reacție la achizițiile de petrol rusesc, Rusia și India au reafirmat, joi, la Moscova, angajamentul față de parteneriatul lor strategic, în cadrul unor discuții bilaterale Citește mai departe...
22:30
Un bătrân a fost lovit de tren în apropierea localității Bocșa din județul Caraș-Severin. Victima a murit.IPJ Caraș-Severin anunță că joi, în jurul orei 19. Citește mai departe...
22:20
Naţionala României s-a pregătit împreună cu reprezentativa Chile, ambele calificate la Campionatul Mondial de luna viitoare. Tricolorii au câştigat ambele meciuri amicale, disputate fără spectatori, la Piatra Neamţ, potrivit news.ro. Citește mai departe...
22:10
Vicepreședintele SUA, JD Vance, se va întâlni vineri, în Marea Britanie, cu ministrul de externe, David Lammy # Stiripesurse.ro
Ministrul britanic de externe, David Lammy, îl va primi vineri pe vicepreşedintele american JD Vance, aflat în Marea Britanie pentru o vacanţă privată, a anunţat joi Foreign Office, Ministerul de Externe britanic, transmite AFP, conform Agerpres. Citește mai departe...
22:10
Silviu Mănăstire: USR-iștii sunt agresivi, iraționali, înfometați după bani și funcții. De vină sunt PSD și PNL # Stiripesurse.ro
Silviu Mănăstire analizează evenimentele din ultimele zile și arată că liderii USR au dat încă o dată dovadă că „fac circ pentru voturi urcând pe cadavre!”. Citește mai departe...
22:00
Vicecampioana Corona Braşov se impune în faţa formaţiei Dunărea Brăila, la Cupa Dunărea # Stiripesurse.ro
Echipa Corona Braşov a câştigat, joi, partida cu formaţia Dunărea Brăila, scor 31-24 (16-12), în al doilea meci din prima zi a turneului amical Cupa Dunărea, scrie news.ro. Citește mai departe...
22:00
Benjamin Netanyahu anunță marele plan al Israelului: Vrem să preluăm total controlul militar în Fâșia Gaza # Stiripesurse.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că Israelul intenţionează să preia controlul militar asupra întregii Fâşii Gaza şi că, în cele din urmă, o va preda forţelor armate care o vor guverna în mod corespunzător, relatează Reuters, informează News.ro. Citește mai departe...
21:50
Donald Trump începe un nou război împotriva Europei: Telegramă secretă către toți oficialii SUA # Stiripesurse.ro
Administrația Trump a transmis o circulară către toți diplomații SUA din Europa să facă lobby împotriva Legii Serviciilor Digitale (DSA) a Uniunii Europene. Citește mai departe...
21:50
Caravana cu cămile din Budapesta: Protest inedit pentru combaterea deșertificării și a schimbărilor climatice # Stiripesurse.ro
O caravană cu cămile a fost organizată în capitala Ungariei pentru a atrage atenţia asupra deşertificării ţării şi pentru a-i cere prim-ministrului Viktor Orban să ia măsuri adecvate în faţa încălzirii climatice, informează joi AFP. Citește mai departe...
21:50
Mecanica Ceahlău a încheiat primul semestru din 2024 cu o pierdere netă de 2,77 milioane lei # Stiripesurse.ro
Mecanica Ceahlău şi-a redus pierderea netă la 2,77 milioane lei în primul semestru al acestui an, de la 3,703 milioane lei, în acelaşi interval al anului trecut, conform datelor financiare transmise, joi, Bursei de Valori Bucureşti. Citește mai departe...
21:50
Cea mai așteptată autostradă intră în zona roșie: Lucrările, în pericol din cauza blocajelor financiare # Stiripesurse.ro
Autostrada A7, proiect vital pentru Moldova și unul dintre cele mai importante angajamente ale României în cadrul PNRR, riscă să intre într-un blocaj prelungit din cauza întârzierilor la plată. Citește mai departe...
21:30
VIDEO Se asfaltează drumul prin pădurea de la Șirineasa. Investiție de 20 milioane euro, în plină execuție, la Vâlcea # Stiripesurse.ro
Drumul județean DJ 677A, care leagă localitatea Șirineasa de Sutești, trece printr-o amplă modernizare, într-un proiect cu o valoare totală de aproape 20 de milioane de euro. Citește mai departe...
21:30
Mirel Palada îi toacă pe miniștrii USR și pe Nicușor Dan, după înmormântarea lui Iliescu: N-a catadicsit să își miște nesimțirea # Stiripesurse.ro
Sociologul Mirel Palada îi atacă dur pe miniștrii USR și pe președintele Nicușor Dan, după înmormântarea lui Ion Iliescu. Miniștrii USR au lipsit de la funeralii, în frunte cu președintele Nicușor Dan. Citește mai departe...
21:20
VIDEO Tragedie în SUA: Un elicopter s-a prăbușit direct peste o barjă de pe celebrul râu Mississippi # Stiripesurse.ro
Un elicopter s-a prăbușit peste o barjă aflată pe râul Mississippi, în SUA. La bordul aparatului de zbor se aflau două persoane, informează Mediafax. Citește mai departe...
21:20
Un urs a ajuns în municipiul Toplița din județul Harghita. Autoritățile au avertizat populația.Incidentul a avut loc joi seara, potrivit mediafax.ISU Harghita anunță că „a fost semnalată prezența unui urs, în municipiul Toplița.”Locuitorii au primit mesaj de avertizare RO-Alert. Citește mai departe...
21:20
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a învins-o joi pe croata Donna Vekic şi s-a calificat în turul secund al turneului WTA 1000 Cincinnati Open, potrivit news.ro. Citește mai departe...
Acum 8 ore
21:10
Ministrul Muncii face anunțul așteptat de milioane de pensionari din România: Se întâmplă din luna septembrie # Stiripesurse.ro
Vești bune pentru milioane de români cu pensii mici sau în așteptarea recalculării: ministrul Muncii, Florin Manole, anunță că din septembrie vor începe să vină primii bani în plus. Citește mai departe...
21:10
Traficul rutier este blocat joi seara pe DN7C în județul Argeș din cauza aluviunilor care au ajuns pe carosabil.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 7C, în zona localității Arefu, județul Argeș, circulația rutieră este oprită pe Citește mai departe...
21:10
Femeile care au născut mai mulţi copii prezintă un risc semnificativ mai scăzut de a dezvolta anumite tipuri de cancer, potrivit unui nou studiu norvegian realizat pe scară largă, a relatat miercuri agenţia de presă Xinhua, informeazǎ Protv. Citește mai departe...
21:00
Hidrologii au emis o avertizare cod galben de inundații valabilă joi seara în bazinul hidrografic Argeș.Potrivit avertizării „ca urmare a precipitaţiilor înregistrate, a celor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide Citește mai departe...
21:00
FCSB și Drita se întâlnesc în această seară, de la ora 21:30, în prima manșă a turului 3 preliminar din Europa League. Meciul va putea fi urmărit în format liveTEXT pe site-ul stiripesurse.ro. Citește mai departe...
20:50
Gabriel Florin Bulumac a fost numit, începând de joi, în funcţia de director general al Romfilatelia, având un mandat strategic de a iniţia procesul de internalizare a companiei în structura operaţională a Poştei Române şi repoziţionarea acesteia ca actor modern şi competitiv pe Citește mai departe...
20:50
Algeria rupe acordul cu Franța pentru vize diplomatice, în contextul disputei privind repatrierile # Stiripesurse.ro
Algeria a anulat joi un acord cu Franţa privind scutirea reciprocă de vize pentru deţinătorii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, acord deja suspendat de Franţa pe fondul tensiunilor din relaţiile sale cu Algeria, determinate în special de refuzul acesteia din urmă de a-şi Citește mai departe...
20:50
Clubul englez Aston Villa a anunţat joi prelungirea înţelegerii cu internaţionalul francez Lucas Digne. Fundaşul stânga va juca la Villa până în 2028, informează news.ro.Lucas Digne (32 de ani) va rămâne în continuare la clubul din Birmingham. Citește mai departe...
20:50
S-a scurs în presă acordul pe care Donald Trump i l-a propus lui Vladimir Putin: Condiții foarte grele pentru Ucraina # Stiripesurse.ro
Potrivit publicației poloneze Onet, Donald Trump i-a trimis direct lui Vladimir Putin condițiile pentru a încheia războiul din Ucraina. Sunt condiții extrem de grele pentru Ucraina, care ar consfinți, de facto, controlul Rusiei asupra teritoriilor cucerite. Citește mai departe...
20:40
'Sandviș cât o zi de muncă. Cafea cât jumătate de pensie' - Lider PNL, șocat de cum se face 'tâlhăria cu factură' la Otopeni # Stiripesurse.ro
„Tăcerea costă.” Așa începe mesajul vehement al președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Țișe, după o vizită la Aeroportul Henri Coandă din Otopeni. Citește mai departe...
20:30
Ministrul de Externe s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski, la Kiev: Mesajul transmis României # Stiripesurse.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, aflată în vizită în Ucraina, s-a întâlnit, joi, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi au discutat despre ”un parteneriat strategic pentru pace şi prosperitate”. Citește mai departe...
20:30
Șoșoacă, reacție înfiorătoare după moartea lui Iliescu: 'Să-i fie țărâna ușoară, cât zece pietre de moară' # Stiripesurse.ro
Diana Iovanovici Șoșoacă, europarlamentar și liderul partidului S.O.S. România, a lansat cel mai virulent atac public după moartea fostului președinte Ion Iliescu. Citește mai departe...
