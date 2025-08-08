Cel mai grav incendiu din ultimii cel puţin 50 de ani din Franţa este acum sub control

Cel mai grav incendiu din ultimii cel puţin 50 de ani din zona mediteraneeană franceză, care a provocat moartea unei persoane, a fost pus sub control joi seara în departamentul Aude, după ce a distrus 17.000 de hectare de vegetaţie în puţin peste 48 de ore, relatează AFP. Citește mai departe...

