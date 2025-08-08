USR ocupă Cancelaria Premierului. Bolojan a numit alți doi consilieri din partidul lui Fritz
Lumea Politică, 8 august 2025 07:40
Oana Alexandra Cambera și Andrei Răzvan Lupu, foști deputați USR, au fost numiți în funcţia de consilier de stat la Cancelaria prim-ministrului. Decizia fost semnată Premier și publicată, joi, în Monitorul Oficial, informează Agerpres. Ambii au fost, anterior, deputaţi în legislatura 2020-2024, aleşi pe listele Alianţei USR-PLUS. Deciziile vor intra în vigoare începând cu data […]
Acum 5 minute
07:50
Schimbări majore la Pilonul II de pensii: Românii nu-și vor mai putea retrage toți banii deodată după pensionare, cu o excepție # Lumea Politică
Cei peste 8,3 milioane de români care au pensii private obligatorii (Pilonul II de pensii) nu vor mai putea să-și retragă toți banii odată, după obținerea deciziei de pensionare, ca în prezent, ci maxim 25% din sumă, iar restul lunar pe întreaga durată de viață, potrivit unui proiect de lege aflat vineri pe agenda Guvernului. Există și […]
07:50
Cine vor fi bugetarii care vor fi dați afară. Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul # Lumea Politică
Ministerul Dezvoltării a publicat în transparență decizională un nou pachet legislativ care face parte din viitoarea reformă administrativă a Guvernului. Printre măsurile propuse se numără concedieri, limitarea unor salarii sau reducerea numărului de membri în anumite consilii de administrație, scopul fiind reducerea cheltuielilor publice. ”Pentru asigurarea cheltuirii eficiente a fondurilor publice, proiectul de lege propune și reducerea […]
Acum 10 minute
07:40
Un primar din Teleorman a fost ridicat de DNA. Ar fi primit mită 150.000 de lei pentru diferite lucrări publice # Lumea Politică
Primarul comunei Troianul, din județul Teleorman, a fost ridicat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție după ce întreaga zi i-au fost percheziționate locuința și biroul. Edilul ales din 2014 va trebui să dea explicații într-o anchetă în care este suspectat că ar fi primit mită în jur de 150.000 de lei pentru diferite lucrări publice, inclusiv […]
07:40
Acum 24 ore
16:50
Un pesedist îi vrea afară din Guvern pe “neterminații din USR” pentru că au boicotat funeraliile lui Iliescu # Lumea Politică
Atac dur la adresa USR din partea unui deputat PSD pentru care moartea lui Ion Iliescu a devenit pretext de moţiune de cenzură. Deputatul PSD Alba, Voicu Vuşcan, a criticat în termeni jignitori atitudinea USR cu privire la funeraliile fostului preşedinte Ion Iliescu şi a anunţat că va vota prima moţiune de cenzură care va fi depusă […]
16:10
A acuza de incompetență salariații de la Poșta Română în timp ce șefii instituției se laudă cu profit realizat prin munca grea a factorilor poștali este nu doar ipocrizie, ci o ofensă adusă bunului simț dar și o formă de populism managerial periculos pentru orice instituție a statului, susține președintele Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România […]
15:30
Traian Băsescu i-a cerut lui Nicușor Dan să îi dea înapoi indemnizația de fost președinte pentru ultimii 3 ani. Primește și o vilă # Lumea Politică
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a cerut să-și recapete toate drepturile după decizia Curții Constituționale. Acesta a solicitat Administrației Prezidențiale să îi plătească din urmă indemnizația de fost șef de stat în cunatum de 75% din indemnizația acordată Președintelui României. Băsescu cere banii pe ultimele 40 de luni, din martie 2022 până în prezent. […]
14:30
Gafă monumentală la Euronews România, care a greșit președintele aflat în sicriul depus la Palatul Cotroceni # Lumea Politică
Un moment total neașteptat a avut loc în timpul funeraliilor lui Ion Iliescu. Mai precis, în direct, o prezentatoare de la Euronews România a făcut o gafă monumentală, greșind președintele aflat în sicriul depus la Palatul Cotroceni. „Am văzut, așadar, cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan pe catafalc”, a […]
14:00
Liberalul Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei în guvernul condus de Marcel Ciolacu, a fost numit miercuri, 6 august, consilier onorific al prim-ministrului Ilie Bolojan. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial. Conform ordinului publicat, activitatea lui Sebastian Burudja este neremunerată. În perioada 2023–2024, Burduja a fost ministru al Energiei, iar anterior, în perioada 2022-2023, […]
12:40
Întâlnire Trump – Putin: Planuri pentru un summit în “zilele următoare” pe tema războiului din Ucraina # Lumea Politică
O întâlnire mult așteptată între președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, ar putea avea loc “în zilele următoare”, după ce consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, a confirmat că s-a ajuns la un acord în acest sens. Presa de stat rusă, RIA Novosti, citată de CNN și preluată de B1TV, a relatat că pregătirile […]
11:50
Reacție virulentă a lui Andrei Caramitru după doliulul național la moartea lui Ion Iliescu: ”Eu o să beau șampanie” # Lumea Politică
Decizia Guvernului de a declara ziua de joi, 7 august, doliu național în memoria fostului președinte Ion Iliescu a stârnit o reacție extrem de dură din partea lui Andrei Caramitru. Caramitru a condamnat gestul, calificându-l drept o rușine și făcând o legătură directă cu evenimentele sângeroase ale Mineriadei din 13-15 iunie 1990. Funeraliile de stat […]
11:30
Pacienții cu afecțiuni cronice pot merge direct la specialist, fără bilet de trimitere. Sunt însă niște condiții # Lumea Politică
O categorie importantă de pacienți români nu va mai avea nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie pentru a merge la un specialist. Măsura, anunțată de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a fost luată în colaborare cu președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), dr. Horațiu Moldovan, pentru a simplifica accesul la servicii […]
11:20
Nicușor Dan, absent de la ceremoniile dedicate lui Ion Iliescu. Mesajul despre „marile dosare ale epocii” # Lumea Politică
Președintele României nu s-a prezentat la slujba religioasă de la Palatul Cotroceni, transmițând un mesaj în care evocă „restanțele din justiție”. Nicușor Dan nu a fost prezent la ceremoniile și la slujba religioasă desfășurate joi la Palatul Cotroceni, în contextul decesului fostului președinte Ion Iliescu. Absența sa marchează o poziție distinctă față de evenimentul oficial […]
11:00
Lovitură pentru ANAF: De ce va restitui suma uriașă de 435 milioane de lei către OMV Petrom # Lumea Politică
Înalta Curte de Casație și Justiție a dat câștig de cauză companiei petroliere într-un litigiu de 12 ani privind TVA-ul unei tranzacții cu Petromservice din 2007 Grea lovitură pentru ANAF în instanță! OMV Petrom a obținut printr-o decizie definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție restituirea a peste 435 milioane de lei din partea […]
10:50
Ion Iliescu condus pe ultimul drum. Programul ceremoniei funerare cu onoruri militare # Lumea Politică
Fostul președinte este înmormântat joi, 7 august, în cadrul unei ceremonii oficiale care începe la Palatul Cotroceni și se încheie la Cimitirul Militar Ghencea III Fostul președinte al României, Ion Iliescu, este pe ultimul drum joi, 7 august, în cadrul unei ceremonii funerare cu onoruri militare complete. Sicriul cu trupul neînsuflețit, depus încă de miercuri […]
Ieri
14:20
George Simion, prezent la depunerea jurământului lui Karol Nawrocki, noul președinte al Poloniei. Mesajul liderului AUR # Lumea Politică
Liderul partidului AUR, George Simion, a postat, miercuri, o fotografie cu noul președinte al Poloniei, euroscepticul Karol Nawrocki, însoțită de următorul mesaj: „Azi a depus jurământul noul președinte al Poloniei! C-așa-i lumea trecătoare, Unul naște altul moare, Lume, soro lume…” Anterior mesajului de pe Facebook, George Simion a declarat pentru Realitatea PLUS: “Deși am pornit […]
12:10
Marian Ceaușescu, gest provocator după moartea lui Ion Iliescu. Celebrul activist a deschis şampania în faţa spitalului # Lumea Politică
La scurt timp după anunțul decesului lui Ion Iliescu, Marian Ceaușescu a recurs la un gest controversat. Acesta a deschis o sticlă de șampanie chiar în fața Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din București, acolo unde fostul preşedinte fusese internat în ultimele luni. Gestul lui Marian Ceauşescu a fost interpretat ca un […]
11:50
Sindicaliștii din educație cer intervenția lui Nicușor Dan: “O criză fără precedent” în sistemul de învățământ # Lumea Politică
Sindicatele din educație solicită implicarea președintelui Nicușor Dan pentru a anula o serie de măsuri fiscale considerate “aberante”, menite să afecteze drastic sistemul de învățământ. Liderii sindicali au înaintat un memoriu la Cotroceni, avertizând asupra riscului unei “crize fără precedent” și a unor ample acțiuni de protest. Pachetul fiscal, asumat de Guvern în Parlament, include […]
11:30
O reclamă la blugi a aprins spiritele în America. Donald Trump: „Sydney Sweeney are cea mai INCENDIARĂ reclamă” # Lumea Politică
Actrița din “Euphoria” se află în centrul unei polemici după un spot publicitar American Eagle acuzat că promovează eugenia prin jocul de cuvinte între “jeans” și “genes” Tânăra actriță de 27 de ani Sydney Sweeney, cunoscută pentru rolurile din serialele „Euphoria” și „The White Lotus”, se află în centrul unei controverse majore din cauza unei […]
11:00
Claudiu Năsui, după moartea lui Ion Iliescu: „Doliul național decretat de guvern este o rușine”. Nu este potrivit unor „criminali precum Ion Iliescu” # Lumea Politică
Deputatul USR Claudiu Năsui a criticat miercuri, 6 august, doliul național decretat de Guvern pentru fostul președinte Ion Iliescu, calificându-l drept „o rușine”. În mesajul postat pe Facebook, parlamentarul evocă o poveste cutremurătoare despre o mamă care și-a pierdut fiul la Revoluție și continuă să-l caute ani de zile prin Piața Universității. Povestea mamei care […]
10:50
Petiție împotriva funeraliilor de stat pentru Ion Iliescu: „Ar fi ca o insultă peste mormintele celor 1.000 de morți” # Lumea Politică
O inițiativă Declic se apropie rapid de 15.000 de semnături, cerând anularea ceremoniei oficiale pentru fostul președinte decedat. O petiție care solicită oprirea funeraliilor de stat pentru Ion Iliescu a devenit virală după decesul fostului președinte, înregistrând un ritm exponențial al semnăturilor în dimineața zilei de miercuri, 6 august. Inițiativa Declic se apropie rapid de […]
10:40
„O fiară când venea vorba de morții Revoluției” – Portretul dur al lui Ion Iliescu schițat de procurorul care l-a anchetat # Lumea Politică
Magistratul Cătălin Ranco Pițu, fostul anchetator în dosarul Revoluției, descrie transformarea dramatică a fostului președinte Ion Iliescu când era întrebat despre cei 850 de morți din decembrie 1989 Fostul șef al Secției Parchetelor Militare, magistratul Cătălin Ranco Pițu, care l-a inculpat pe Ion Iliescu în rechizitoriul de 3.000 de volume din Dosarul Revoluției, a făcut […]
10:20
Despre morți, NU doar de bine. Cum le-a mulțumit Ion Iliescu minerilor pentru “înalta disciplină civică”. Planul secret de la Scroviștea # Lumea Politică
Ion Iliescu, Petre Roman și alți înalți demnitari au fost trimiși din nou în judecată pentru infracțiuni contra umanității în urma evenimentelor violente din 13-15 iunie 1990, când minerii au “reocupat” Piața Universității În aprilie 2025, dosarul Mineriadei din iunie 1990 a ajuns din nou în instanță, la 35 de ani de la evenimentele care […]
Mai mult de 2 zile în urmă
07:50
Taxele locale ar putea crește cu 70%. Noi detalii despre al doilea pachet de măsuri, după ședința lui Bolojan cu primarii # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a anunțat o majorare substanțială a impozitelor locale pe clădiri și terenuri, care ar putea crește cu 70%, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România dedicată reformei administrației locale. Declarația a fost făcută publică de primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, la finalul reuniunii, transmite Agerpres. Conform informațiilor prezentate de […]
07:50
Klaus Iohannis, mesaj după moartea lui Ion Iliescu: „Mandatele sale au avut un impact semnificativ asupra României” # Lumea Politică
Fostul preşedinte Klaus Iohannis a transmis condoleanţe la moartea lui Ion Iliescu şi a afirmat că mandatele acestuia în funcţia de şef al statului “au avut un impact semnificativ asupra României”. „Primul Preşedinte ales al României post-decembriste, Ion Iliescu, s-a stins astăzi din viaţă. Mandatele sale de preşedinte au avut un impact semnificativ asupra României. […]
07:40
Programul complet al funeraliilor. Cum pot participa cei care vor să-i aducă un ultim omagiu lui Ion Iliescu # Lumea Politică
Primul preşedinte al României, Ion Iliescu, a murit ieri, la ora 15:55, la Spitalul SRI Agrippa Ionescu. Născut pe 3 martie 1930 în Olteniţa, Călăraşi, fostul şef de stat a fost internat pe 9 iunie cu probleme respiratorii, iar ulterior a venit şi diagnosticul – cancer pulmonar. După 57 de zile de spitalizare s-a stins […]
07:40
Reacţie virulentă a liderilor PSD după atacul USR la adresa lui Ion Iliescu: “Respect şi umanitate, fără propagandă” # Lumea Politică
Este scandal în Coaliţie după moartea lui Ion Iliescu, după ce preşedintele USR, Dominic Fritz, a spus că partidul nu va participa la funeralii şi i-a cerut lui Ilie Bolojan să nu fie decretata zi de doliu naţional. “Decență față de tot ce a reprezentat și a lăsat ca moștenire politică. Fără scandal, fără micimi sufletești […]
5 august 2025
18:50
Fostul președinte Ion Iliescu a murit la Spitalul SRI din București. Joi va fi zi de doliu național # Lumea Politică
Joi, 7 august, va fi declarată zi de doliu național în memoria fostului președinte al României Ion Iliescu, care a murit marți, la vârsta de 95 de ani. Guvernul a anunțat că în ședința convocată în această seară a aprobat o hotărâre privind declararea zilei de 7 august zi de doliu național în memoria fostului președinte […]
17:20
Deși au trecut 9 zile de la demisia anunțată de Dragoș Anastasiu într-o conferință de presă, după scandalul șpăgii la ANAF, acesta este în continuare membru al Guvernului. Chiar dacă este un act unilateral, pentru ca demisia să își producă efecte aceasta trebuie semnată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial. Demisia scrisă a lui Anastasiu […]
16:20
Ce spune primarul PSD din Buzău despre o posibilă candidatură a lui Ciolacu la șefia Consiliului Judeţean # Lumea Politică
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat despre posibila candidatură a lui Marcel Ciolacu la șefia Consiliului Judeţean că fostul premier ar putea realiza mai multe lucruri faţă de rezultatele obţinute la guvern. Toma speră într-o bună colaborare, în ciuda criticilor pe care le-a avut de-a lungul vremii la adresa conducerii Partidului Social Democrat (PSD). […]
15:20
Marius Budăi cere Guvernului exceptarea gravidelor de la plata CASS: „Taxele fără cap nasc aberaţii” # Lumea Politică
Deputatul PSD Marius Budăi îi solicită premierului Ilie Bolojan să adopte de urgență o ordonanță prin care mamele gravide să fie exceptate de la plata contribuțiilor la sănătate. În caz contrar, parlamentarul anunță că va depune personal un proiect de lege pe această temă, notează Agerpres. „Taxele fără cap nasc aberaţii. Semnalez Guvernului şi premierului […]
14:50
„Nu sunt bani”! Asta au primit ca răspuns liderii de Consilii Județene pentru „Anghel Saligny”. Soluția Guvernului i-a scos din sărite # Lumea Politică
În plin scandal legat de continuarea Programului „Anghel Saligny”, Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, i-a convocat luni, la ora 16.00, pe președinții de Consilii Județene și pe prefecții din țară, pentru a discuta despre continuarea finanțării proiectelor începute deja în cadrul acestui program. Întâlnirea a avut loc în sistem de videoconferință. Surse politice au declarat pentru […]
12:50
Valeriu Stoica, ”părintele” pensiilor speciale despre pericolul „demonizării magistraturii”. ”Cetățenii au sentimentul că justiția nu funcționează, sentimentul de nemulțumire crește” # Lumea Politică
Fost ministru al Justiției și autor al legii care a introdus pensiile speciale pentru magistrați, Valeriu Stoica, a vorbit marți despre sistemul pensiilor speciale și despre pericolul “demonizării magistraturii”. Fostul lider liberal atrage atenția asupra problemelor structurale din sistemul de justiție și modul în care atât magistrații, cât și cetățenii, se raportează la aceste probleme, […]
10:20
Ex-purtătoarea de cuvânt a lui Iohannis, Mădălina Dobrovolschi, după ce și-a invitat soțul la emisiune: “Ducem o viață normală” # Lumea Politică
Mădălina Dobrovolschi, fosta purtătoare de cuvânt a președintelui Klaus Iohannis, și-a invitat soțul la emisiunea pe care o moderează la postul public de televiziune, generând critici în presă și pe rețelele sociale. Emisiunea a avut loc sâmbăta trecută la TVR 1. I-a adus elogii bărbatului În cadrul emisiunii, fosta purtătoare de cuvânt și-a prezentat soțul […]
10:00
Prima țară NATO care cumpără sisteme Patriot pentru Ucraina prin noul mecanism al Alianței # Lumea Politică
Olanda a anunțat că va deveni prima țară NATO care va cumpăra un sistem de apărare antiaeriană din Statele Unite pe care îl va livra Ucrainei. Decizia se înscrie într-un program derulat prin intermediul Alianței pentru a susține Kievul în războiul cu Rusia. Investiție de 500 de milioane de euro Olanda va finanța, prin programul […]
09:50
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, anunță o posibilă reducere cu 20 % a posturilor din administraţia publică locală: „E nevoie de eficientizare” # Lumea Politică
Ministrul Cseke Attila a declarat luni seară, la B1TV, că în pachetul II de măsuri fiscale există propunerea de reducere a personalului bugetar din administraţia publică locală. „E nevoie de eficientizare, şi la autorităţile locale, şi la cele centrale. Pe partea autorităţilor centrale – la ministere şi structurile subordonate ministerelor, vor trebui luate măsuri. În […]
09:50
Câciu, după declarația șefei CSM despre pensia ”mică” de 11.000 lei: “Dacă tăcea, făcea mai bine întregului sistem”. Curtea Constituțională ”trebuie curentată puțin” # Lumea Politică
Deputatul PSD Adrian Câciu a criticat dur declarația fostei șefe a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) privind pensia “mică” de 11.000 de lei. Oficialul social-democrat a considerat că explicațiile oferite au înrăutățit imaginea sistemului judiciar. “Mai penibilă a devenit toată explicația” “Dacă tăcea, făcea mai bine întregului sistem, din punctul meu de vedere, și eu […]
09:40
Tanczos Barna: “Ne-am bucura de o creștere economică de 0,5% în acest an”. Începe altă perioadă de 10-15 ani # Lumea Politică
Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR) a declarat luni că la problemele fiscal-bugetare pe care le are România, “o să ne bucurăm dacă o să avem și o creștere economică de 0,5% anul acesta”. Fostul ministru al Finanțelor a susținut că perspectivele economice vor fi bune pe anii viitori dacă Guvernul se va ocupa de “pachetele de […]
09:20
Autoritatea italiană pentru concurență (AGCM) a aplicat o amendă de 1 milion de euro retailerului de fast fashion Shein, acuzând compania de inducerea în eroare a consumatorilor cu privire la impactul ecologic al produselor sale. Sancțiunea marchează a doua lovitură majoră primită de Shein în Europa în mai puțin de o lună, după ce Franța […]
4 august 2025
16:10
Sporuri halucinante la Primăria Cluj-Napoca, în plină criză bugetară. Boc vrea să dea bani pentru „stat pe scaun” și pentru „obezitate” # Lumea Politică
Primăria Cluj-Napoca vrea să ofere sporuri halucinante angajaţilor, în plină austeritate. Bugetarii vor primi bani, printre altele, pentru că “stau mult pe scaun” sau pentru “obezitate”. Măsura a stârnit reacții dure din partea opoziției, în special a USR, care acuză administrația locală de “sfidare” la adresa clujenilor. Ei cer eliminarea sporului și investiții în modernizarea […]
16:10
Pensionarul din Cluj care este și bugetar de lux: Câștigă peste 9.500 de euro pe lună și conduce o companie de stat de trei decenii # Lumea Politică
În timp ce Guvernul îi pune pe români să plătească dezmățul bugetar, un bugetar de lux are venituri de aproape 10.000 euro lunar. Este vorba despre șeful Companiei de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca, un pensionar de lux care conduce instituția din 1990 și câștigă de trei ori mai mult decât președintele României în fiecare lună, […]
15:10
SNSPA anunță că a încheiat colaborarea cu Marius Pieleanu, după scandalul abuzurilor sexuale. Sociologul neagă acuzațiile # Lumea Politică
Conducerea SNSPA confirmă că a rupt contractul de muncă cu sociologul Marius Pieleanu, acuzat de abuzuri sexuale de mai multe studente, în anii ’90 și 2000. Decizia vine după ce o investigație realizată de jurnaliștii publicației online „Snoop” a scos la iveală noi mărturii despre presupuse abuzuri sexuale și violuri comise de profesorul SNSPA în anii ’90–2000. […]
11:10
Un britanic și-a creat propria țară pe Dunăre: Republica Verdis are jumătate de kilometru pătrat # Lumea Politică
Britanicul Daniel Jackson, în vârstă de 20 de ani, a transformat un vis din adolescență într-un proiect ambițios: crearea Republicii Libere Verdis, o micro-națiune situată pe o fâșie de pământ de 0,5 kilometri pătrați de-a lungul Dunării, într-o zonă disputată între Croația și Serbia. Autoproclamatul președinte al acestei republici a reușit să construiască o structură […]
10:50
Florian Bodog, despre un cutremur major în București, în contextul inundațiilor de la Broșteni: „Să ne ferească Dumnezeu” # Lumea Politică
Florian Bodog a comentat declarațiile făcute de președintele PSD, Sorin Grindeanu, cu privire la situația sinistraților din Suceava și Neamț afectați de inundații. Liderul social-democrat a criticat ajutorul financiar mic oferit de Guvernul Bolojan pentru localnicii afectați, generând noi tensiuni în coaliția de guvernare. Sorin Grindeanu a afirmat vineri că ajutoarele acordate de Guvern sinistraților […]
10:40
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu s-a prezentat luni dimineața la sediul Parchetului General din București, în cadrul dosarului în care este cercetat pentru acțiuni contra ordinii constituționale, alături de gruparea de mercenari condusă de Horațiu Potra. Conform surselor judiciare citate de Agenția Națională de Presă Agerpres, Georgescu a fost convocat de procurori pentru […]
10:10
Fost șef KGB: „Trump și Putin folosesc aceeași strategie de intimidare prin amenințarea nucleară” # Lumea Politică
Evgheni Savostianov, fost șef al KGB-ului la Moscova și fost ministru al Culturii în Rusia, a făcut o analiză incisivă a escaladării tensiunilor dintre SUA și Rusia, susținând că ambii lideri utilizează o tactică similară de intimidare prin amenințarea nucleară. Strategia comună de presiune psihologică „Președintele SUA adoptă o abordare similară cu cea a lui […]
10:00
O vilă care i-a aparținut lui Nicolae Ceaușescu, scoasă din nou la vânzare cu 2,4 milioane de euro # Lumea Politică
Fosta vilă a lui Nicolae Ceaușescu din centrul Aradului, unde fostul dictator era uneori găzduit în timpul regimului comunist, a fost scoasă din nou la vânzare, la prețul de 2,4 milioane de euro, fiind promovată printr-o agenție de imobiliare specializată în proprietăți de lux. Caracteristicile impresionante ale proprietății Clădirea impunătoare, cu o suprafață de peste […]
09:50
Analist economic: “Vom fi campioni europeni la scumpiri. Inflația va ajunge la 8-9%” # Lumea Politică
Adrian Negrescu, consultant fiscal şi analist economic, a comentat duminică după-amiaza, în direct, la Antena 3 dacă românii care merg la cumpărături în Bulgaria fac o afacere bună. În timpul declaraţiilor, specialistul a vorbit despre noul val de scumpiri care va veni din septembrie şi a avertizat că inflaţia din România va ajunge chiar şi la 9%, […]
09:40
Câți români câștigă pe drepturi de autor, cu economii fiscale semnificative față de contractele de muncă. Date oficiale ANAF și cum se aplică # Lumea Politică
Un număr de 95.178 de persoane fizice au declarat venituri din drepturi de proprietate intelectuală în anul 2024, potrivit unui răspuns al Autorității Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), evidențiind o tendință în creștere către această formă de colaborare profesională. Avantajele fiscale substanțiale Diferențele de costuri pentru angajatori sunt considerabile: pentru venitul net pe carte de […]
08:40
Anunţul spitalului SRI despre starea lui Ion Iliescu. Fostul preşedinte rămâne în stare critică # Lumea Politică
Au trecut mai bine de 24 de ore critice pentru Ion Iliescu, a cărui stare de sănătate s-a înrăutăţit de ieri. Fostul preşedinte este în continuare internat la terapie intensivă. Surse medicale spun că starea de sănătate a lui Ion Iliescu este la fel de gravă. Acesta este în continuare internat la terapie intensivă la […]
