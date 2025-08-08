Tenis de masă: Bobi Simion, medalie de argint pentru România la ITTF World Para Future Spokane 2025
G4Media, 8 august 2025 10:30
Bobi Simion, unul dintre cei mai valoroşi sportivi paralimpici ai României, a câştigat medalia de argint la ITTF World Para Future Spokane 2025, competiţie internaţională...
• • •
Acum 5 minute
10:50
Nicuşor Dan recunoştea anul trecut că l-a votat pe Ion Iliescu în finala cu Vadim Tudor: "Mai mult decât atât, am invitat oamenii să-l voteze pe Iliescu". Joi a lipsit de la funeraliile acestuia
În octombrie anul trecut, Nicuşor Dan, la acea dată primar general al Capitalei, dezvăluia că, în finala alegerilor prezidenţiale din anul 2000, l-a votat pe...
10:50
Centura Reghin, după 3 ani de licitații și contestații repetate, nu are un constructor desemnat / Asociația Pro Infrastructură cere anchetă pentru suspiciuni de favorizare a unui singur ofertant
Proiectul construirii Centurii Reghin, aflat în sarcina Primăriei Reghin, după ce CNAIR și Ministerul Transporturilor au lăsat autoritățile locale să îl implementeze, rămâne blocat, după...
10:50
Un român aruncă, în medie, o porţie de mâncare pe zi / 6.000 de tone de alimente sunt irosite zilnic la nivelul întregii ţări (asociație)
Un român aruncă, în medie, o porţie de mâncare pe zi, ceea ce înseamnă 6.000 de tone de alimente irosite zilnic la nivelul întregii ţări,...
10:50
METEO: Cod galben de caniculă, sâmbătă, în Banat, Crişana, Oltenia, Muntenia şi sud-vestul Dobrogei / Cod portocaliu de temperaturi ridicate, duminică, în Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj
Meteorologii au emis, pentru sâmbătă, o atenţionare Cod galben de caniculă pentru judeţe din Banat, Crişana, Oltenia, Muntenia şi sud-vestul Dobrogei, unde temperaturile vor ajunge...
Acum 15 minute
10:40
Castelul Huniade, cea mai veche clădire din Timişoara, va fi reabilitat complet în trei ani: 150 de milioane de lei / E închis de aproape 20 de ani
Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Timiş, Alfred Simonis, a anunţat, vineri, că a fost semnat contractul de execuţie a lucrărilor de restaurare şi consolidare a Castelului...
10:40
Venus Williams, doar o oră şi 28 de minute pe teren la Cincinnati. Americanca în vârstă de 45 de ani a fost învinsă în primul tur
Aflată la al doilea turneu din circuitul WTA de la revenirea sa, Venus Williams a fost învinsă joi seara, la Cincinnati, chiar la debutul său...
10:40
Primar din județul Teleorman, anchetat pentru luare de mită și plasat sub control judiciar / Este acuzat că ar fi primit 145.000 de lei pentru atribuirea preferențială a unor contracte sau pentru achiziționarea unor bunuri de la o anumită societate comercială
Primarul comunei Troianul, Ionel Neagu, ester acuzat de șase infracțiuni de luare de mită, alături de edil fiind urmărite penal alte cinci persoane, reprezentanți ai...
Acum 30 minute
10:30
Sindicaliştii din educaţie anunţă că strâng semnături pentru abrogarea unor măsuri din Legea austerităţii: „Este momentul ca întreaga clasă politică să înţeleagă că nu se mai poate face învăţământ european cu costuri dâmboviţene"
Federaţiile sindicale din educaţie anunţă că strâng semnături pentru a promova o iniţiativă legislativă prin care să fie abrogate măsurile din legea austerităţii referitoare la...
10:30
Un templu din Peru oferă indicii despre sacrificii umane ritualice practicate în urmă cu 3.000 de ani
Arheologii au făcut o descoperire şocantă pe coasta nordică a Peru după ce au dezgropat rămăşiţele cu o vechime de 3.000 de ani a 14...
10:30
Tenis de masă: Bobi Simion, medalie de argint pentru România la ITTF World Para Future Spokane 2025 # G4Media
Bobi Simion, unul dintre cei mai valoroşi sportivi paralimpici ai României, a câştigat medalia de argint la ITTF World Para Future Spokane 2025, competiţie internaţională... G4Media.ro.
10:30
Corul Madrigal şi Cantus Mundi anunță opt evenimente, între 10 şi 17 august, la malul mării
Corul Naţional de Cameră „Madrigal – Marin Constantin" şi Programul Naţional Cantus Mundi anunţă opt evenimente pregătite pentru public între 10 şi 17 august, în...
10:30
Forțele rusești „orbesc": Puținele avioane radar Beriev A-50 rămase sunt împrăștiate prin toată țara / INFOGRAFIC Câte aeronave mai sunt disponibile pentru a sprijini războiul din Ucraina?
În urma recentelor atacuri ucrainene, flota rusă de avioane radar Beriev A-50U, esențiale pentru apărarea aeriană și cunoașterea câmpului de luptă, a fost redusă dramatic,...
10:30
Creştere spectaculoasă a numărului de berze în Harghita / Cum se explică înmulțirea lor/ Pasărea, iubită de oameni şi prezentă pe stema comunei Sânsimion – reportaj
Numărul de berze înregistrează o creştere spectaculoasă în judeţul Harghita, unde aceste păsări au găsit habitate propice de hrănire şi unde au, în mod tradiţional,...
Acum o oră
10:20
Trump anunță că Armenia și Azerbaidjan vor semna un acord de pace „istoric" / Acordul prevede redeschiderea unor coridoare de transport esențiale în Caucazul de Sud / "Ruta Trump pentru pace și prosperitate internațională"
Președintele american Donald Trump a anunțat că îi va găzdui vineri pe liderii Armeniei și Azerbaidjanului pentru ceea ce el a numit un „summit istoric...
10:20
Tânăra senzație Victoria Mboko a învins-o pe Naomi Osaka și a cucerit Canadian Open: „Nu m-aș fi gândit niciodată că voi ajunge în finală"
Tânăra canadiană Victoria Mboko a revenit spectaculos joi pentru a o învinge pe fostul număr unu mondial Naomi Osaka, scor 2-6, 6-4, 6-1, adjudecându-și astfel...
10:10
Independente, grațioase și profund neînțelese: De ce pisicile sunt reginele animalelor de companie
Pe 8 august sărbătorim Ziua Internațională a Pisicilor, o ocazie nu doar de a posta poze simpatice pe rețelele sociale, ci și de a reflecta asupra...
10:10
Firma Siveco România, implicată în trecut în controverse legate de licitațiile publice, a fost dizolvată
Firma Siveco România a fost dizolvată, iar patrimoniul său a fost transferat către asociatul unic E.M.H.L. Expert Management Holding Limited, o companie cu sediul în...
10:00
Profesorii și elevii vor fi sancționați pentru xenofobie, rasism sau antisemitism, conform unui nou cod de conduită în școli, pus în dezbatere publică de MEC
Ministerul Educaţiei a pus în consultare un proiect privind prevenţia şi sancţionarea xenofobiei, radicalizării, discursului instigator la ură Ministerul Educaţiei şi Cercetării a pus în...
Acum 2 ore
09:40
VIDEO Turkmenistanul închide Poarta către Infern / A fost stinsă o pungă cu gaz care a ars timp de 50 de ani
Odată era o prăpastie masivă și incontrolabilă de flăcări roșii și jar incandescent, astăzi „Poarta spre Infern", craterul cu lățimea de 70 de metri care...
09:40
BREAKING Grindeanu convoacă pentru luni BPN al PSD pentru a discuta situația creată în coaliție, după ce USR a refuzat să participe la funeraliile lui Ion Iliescu
Biroul permanent al PSD se va reuni luni pentru a discuta situația creată în coaliție, după ce USR a decis să nu participe la funeraliile...
09:30
Institutul de Științe ale Educației combate cu argumente singurul exemplu de „citare greșită" dat de ministrul David în răspunsul cenzurat masiv către Edupedu.ro, legat de norma didactică: O medie aritmetică simplă a celor mai recente date oficiale
Institutul de Științe ale Educației prezintă, într-un răspuns oficial transmis Edupedu.ro, modul și datele pe baza cărora a calculat valoarea medie a normei de predare...
09:20
Trump a cerut demisia „imediată" a noului director de la Intel, suspectat de posibile legături cu companii chineze
Donald Trump a cerut demisia „imediată" a noului director al companiei americane de semiconductori și procesoare Intel, la o zi după ce un senator republican...
09:10
Directorul Citizen Lab avertizează industria de securitate cibernetică despre riscul derivei autoritare în SUA / „Există o eșuare majoră a pieței în ceea ce privește securitatea cibernetică a societății civile globale"
Ron Deibert, directorul Citizen Lab – organizație recunoscută pentru investigațiile sale privind utilizarea abuzivă a programelor spion guvernamentale – transmite un avertisment comunității de securitate...
09:10
În China revine coşmarul carantinei: virusul chikungunya a afectat deja 7.000 de persoane. Care sunt simptomele?
China se confruntă cu o epidemie de virus chikungunya, ceea ce a determinat autoritățile să adopte măsuri preventive, inclusiv plase de țânțari și dezinfectanți, amenzi...
09:00
Există „șanse aproape nule" ca Putin să accepte un armistițiu din cauza amenințărilor lui Trump cu tarife și sancțiuni – analist al serviciilor secrete americane
De la sancționarea Braziliei până la încercarea de a reduce importurile de fentanil, președintele SUA, Donald Trump, a folosit amenințarea cu tarifele vamale ca armă...
Acum 4 ore
08:40
Cum alegi conservele de pește de calitate | Dana Pop, specialist în biotehnologii alimentare: „Dacă vedem o cutie bombată, aceasta indică un proces fermentativ. Consumul poate fi letal"
Conservele de pește sunt soluția rapidă atunci când timpul sau bugetul ne presează. Totuși, ele pot fi și o sursă reală de nutrienți de calitate,...
08:40
Registrul Auto Român lansează o secțiune cu informații despre rechemările în service ale companiilor producătoare de mașini
Registrul Auto Român (RAR) a lansat pe site-ul propriu o nouă secţiune prin care şoferii pot afla dacă maşinile lor sunt vizate
08:40
În Bosnia și Herțegovina se profilează o confruntare în urma revocării mandatului lui Milorad Dodik, președintele entității sârbe – Le Monde # G4Media
Se strânge lațul în jurul lui Milorad Dodik, omul forte al Republicii Srpska, entitatea sârbă din Bosnia și Herțegovina? Liderului sârb bosniac, care este oficial... G4Media.ro.
08:40
Salon de head-spa / O tânără de 23 de ani din Sibiu și-a deschis afacere cu o investiție de 10.000 de euro / Masaj pentru cap, gât și umeri, infuzie cu uleiuri și aroma terapie # G4Media
O tânără de 23 de ani din Sibiu a deschis un salon dedicat relaxării profunde și îngrijirii scalpului. Adina Bîrsan a pornit cu un curs... G4Media.ro.
08:20
Apple se confruntă cu un nou proces, fiind acuzată că a furat tehnologia din spatele Apple Pay # G4Media
Apple este acuzată de compania texană Fintiv că ar fi furat tehnologie pentru a dezvolta serviciul Apple Pay, lansat în 2014 și folosit în prezent... G4Media.ro.
08:20
Reglementările privind plata pensiilor private și despăgubirile pentru imobilele preluate abuziv, pe agenda de vineri a ședinței de guvern # G4Media
Guvernul urmează să aprobe, în şedinţa de vineri, un proiect de lege privind plata pensiilor private, în urma recomandării prioritare a Organizației pentru Cooperare și... G4Media.ro.
08:10
Bani mai puțini pentru românii aflați în concediu medical / Din august, cei care au nevoie de cel mult o săptămână de concediu medical vor primi o indemnizație de doar 55% din baza de calcul, față de 75% # G4Media
Din luna august, cei care au nevoie de cel mult o săptămână de concediu medical vor primi o indemnizație de doar 55% din baza de... G4Media.ro.
08:10
Bulgaria este pe primul loc în UE la capitolul fumat / Aproape jumătate dintre bărbații bulgari cumpără țigări # G4Media
Bulgaria se află din nou pe primul loc în UE la capitolul fumat. În rândul statelor membre, ponderea fumătorilor din Bulgaria este din nou cea... G4Media.ro.
08:00
Publicație grecească: Kovesi a deranjat ”lăcustele albastre” / Atacuri în rafală din partea partidului de guvernământ din Grecia # G4Media
Opoziția din Grecia constată o încercare din zona partidului de guvernământ Noua Democrație de a afecta prestigiul instituției Parchetului European și al șefei acestuia, Laura... G4Media.ro.
08:00
Legea europeană privind libertatea mass-media (The European Media Freedom Act, EMFA), ce consacră principiul informării ca bun public şi protejează şi promovează libertatea, independenţa şi... G4Media.ro.
07:40
Republica Moldova, prezentată ca un teritoriu rusesc, în manualele de liceu din Rusia, conform unei analize Watchdog # G4Media
Manualele rusești după care li se predă istoria elevilor de liceu, scrise sub coordonarea lui Vladimir Medinski, consilier al președintelui Vladimir Putin și unul dintre... G4Media.ro.
07:40
Reuters: FBI-ul îşi continuă epurările / Au fost demiși fostul director interimar şi agenţii care au lucrat la dosare ce l-au nemulţumit pe Trump # G4Media
FBI concediază o nouă serie de angajaţi, printre care şi fostul director interimar Brian Driscoll, în cadrul celor mai recente măsuri luate împotriva oficialilor care... G4Media.ro.
07:40
Reuters: O fabrică de explozibili din Rusia a achiziționat echipamente Siemens prin intermediari chinezi, în ciuda sancțiunilor occidentale # G4Media
O fabrică de explozibili deținută de statul rus a reușit să achiziționeze echipamente Siemens pentru automatizarea utilajelor, ocolind sancțiunile impuse de Uniunea Europeană și Statele... G4Media.ro.
07:30
Medicament în studiu clinic: O pastilă zilnică ar putea ajuta la pierderea a 12% din greutatea corporală / Scade nivelul zahărului din sânge, reduce pofta de mâncare şi încetineşte digestia # G4Media
O pastilă zilnică pentru pierderea în greutate s-a dovedit că ajută pacienţii să piardă aproximativ 12% din greutatea corporală, potrivit rezultatelor unui studiu clinic, citate... G4Media.ro.
07:30
Cabinetul de securitate al Israelului aprobă planul lui Netanyahu de a ocupa Gaza City / Se pregătește ”controlul de securitate israelian în enclavă” # G4Media
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat un plan propus de prim-ministrul Benjamin Netanyahu pentru ocuparea Gaza City, a anunţat vineri Biroul Prim-ministrului, conform CNN.... G4Media.ro.
07:20
Taiwanul a primit din SUA primele drone kamikaze Altius-600M, capabile să lovească la distanțe mari # G4Media
Taiwan a recepționat primul lot de drone kamikaze Altius-600M din Statele Unite, în cadrul unui proiect realizat într-un interval scurt. Ministrul Apărării Naționale, Chiu Kuo-cheng,... G4Media.ro.
07:10
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea liderului venezuelean Nicolás Maduro / „Recompensa este patetică” – răspunsul Venezuelei # G4Media
Statele Unite au dublat la 50 de milioane de dolari recompensa pentru informaţii care să ducă la arestarea preşedintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, pe care îl... G4Media.ro.
07:10
The Guardian: Refuzul lui Putin de a se întâlni cu Zelenski ar putea compromite summitul cu Trump / Liderul rus a declarat că nu este pregătit să se întâlnească cu Zelenski # G4Media
Eforturile de a organiza o întâlnire faţă în faţă între Donald Trump şi Vladimir Putin ar putea fi zădărnicite de refuzul liderului de la Kremlin... G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:20
Producătorul de mobilă TANDEM, 10 ani pe piața din România. Compania mizează pe design multifuncțional și parteneriate cu arhitecți de top # G4Media
Producătorul de mobilier TANDEM aniversează un deceniu de activitate pe piața din România, perioadă în care a deschis cinci showroom-uri în marile orașe și a... G4Media.ro.
00:00
Universitatea Craiova, victorie fără emoții cu Spartak Trnava, scor 3-0, și este aproape de play-off-ul Conference League # G4Media
Universitatea Craiova a câștigat fără emoții primul duel din dubla manșă cu Spartak Trnava din turul trei preliminar Conference League, joi seară, scor 3-0, și... G4Media.ro.
7 august 2025
23:30
FCSB revine de la 0-2 și câștigă primul duel din turul trei preliminar Europa League cu Drita, scor 3-2 # G4Media
FCSB a învins-o pe Drita, joi seară, scor 3-2, în primul duel din turul trei preliminar Europa League, după ce a fost condusă cu 0-2... G4Media.ro.
23:20
BREAKING Guvernul a pregătit al doilea pachet de măsuri pentru administrația publică. Dispar mii de posturi, se limitează salarii, reducerea membrilor din consiliile de administrație/ Funcționarii publici vor fi evaluați după performanță # G4Media
Ministerul Dezvoltării a lansat în dezbatere publică al doilea pachet de măsuri pentru reforma administrației publice. Acesta prevede tăieri de mii de posturi la cabinetele... G4Media.ro.
23:20
Mutare neașteptată la Barcelona – Inigo Martinez își reziliază contractul și pleacă gratis la Al-Nassr # G4Media
Inigo Martinez își va rezilia contractul cu FC Barcelona pentru a se alătura formației arabe Al-Nassr. Fundașul ar urma să semneze un contrat pe un... G4Media.ro.
23:00
Ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a anunțat joi în cadrul unei vizite la Kiev că autoritățile din Ucraina vor să celebreze pe 31 august Ziua... G4Media.ro.
22:40
Premierul Greciei blochează o anchetă a Parchetului European (EPPO) privind miniștrii implicați în fraude masive cu fonduri europene pentru agricultură # G4Media
Miniștrii și înalții oficiali ai guvernului grec sunt suspectați de complicitate într-o escrocherie masivă cu ajutoare agricole pentru a frauda Uniunea Europeană cu sute de... G4Media.ro.
