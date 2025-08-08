Control al Ministerului Transporturilor la Metrorex

23:20

Noul pachet al Guvernului Bolojan conține câteva prevederi drastice pentru proprietarii de locuințe care le-au ridicat fără autorizație sau au autorizația exprirată, sau care nu le-au terminat la timp. Totul va trebui declarat, pentru a putea fi taxat, iar în unele cazuri impozitele vor crește dramatic. Statul va supraveghea situația din teren, atât priin inspecții pe teren, cît și prin observații din aer, prin imagini din satelit sau din drone.