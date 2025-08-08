Gigantul danez Vestas a câștigat o nouă comandă de turbine eoliene în România. Sunt cele mai mari din ce s-a instalat până acum la noi
Economica.net, 8 august 2025 13:40
Vestas a primit o comandă de 96 MW de la OX2 pentru a furniza 15 turbine eoliene EnVentus V162-6.4 MW pentru proiectul eolian Ansthall din Galați, România. Comanda include si un contract de service Active Output Management (AOM) 5000 de lunga durata, potrivit unui comunicat al producătorului danez.
