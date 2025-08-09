Fostul ministru al Mediului: Constat cu dezamăgire că pădurile sunt primele pe lista de tăieri / Mircea Fechet, apel către actuala conducere, în condiţiile în care pierdem în fiecare minut 50 mp prin deşertificare: Deşertificarea nu ia pauză!

07:30

Dr. Alexandru Coman, medic epidemiolog la Institutul Inimii Nicoale Stăncioiu Cluj – Napoca şi vicepreşedintele Asociaţiei pentru prevenirea şi controlul infecţiilor a explicat în cadrul unui interviu acordat News.ro ce este candida auris, unde a fost descoperită prima dată ciuperca periculoasă, care sunt motivele pentru care este greu de tratat. Medicul vorbeşte despre realitatea actuală din sistemul sanitar, legată de supraaglomerare, de infrastructura învechită, de problemele legate de curăţenie, în multe dintre unităţile sanitare, elemente care favorizează transmiterea acestui patogen periculos, cu o rată de rezistenţă şi contagiozitate foarte mare. Candida auris este clasificată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii printre cei mai periculoşi fungi patogeni din lume, cu o mortalitate de până la 70%, în cazurile grave.