Fostul ministru al Mediului: Constat cu dezamăgire că pădurile sunt primele pe lista de tăieri / Mircea Fechet, apel către actuala conducere, în condiţiile în care pierdem în fiecare minut 50 mp prin deşertificare: Deşertificarea nu ia pauză!
News.ro, 9 august 2025 09:30
Fostul ministru al Mediului Mircea Fechet (PNL) transmite, sâmbătă, că România a reuşit să aibă un program coerent de împăduriri, care are contracte semnate pentru 14.700 hectare, dintre care peste 7.886 hectare plantate, plus alte 2.300 hectare la o semnătură distanţă. ”Constat cu dezamăgire că pădurile sunt primele pe lista de tăieri la Ministerul Mediului”, transmite Fechet, care avertizează că ”pierdem în fiecare minut 50 mp prin deşertificare”. El face apel la actuala conducere a Ministerului Mediului, Diana Buzoianu (USR) să nu oprească împăduririle, mai ales că ”deşertificarea nu ia pauză”.
Acum 15 minute
09:30
Acum 30 minute
09:20
LPF a anunţat programul etapei a şaptea a Superligii. Trei partide sunt programate la 24 august.
Acum o oră
09:10
„Îngheţarea” războiului din Ucraina ar putea fi aproape, spune Donald Tusk, în timp ce SUA şi Rusia planifică discuţii # News.ro
O „îngheţare” a războiului din Ucraina ar putea fi aproape, a declarat vineri premierul polonez, în timp ce Casa Albă şi Kremlinul avansează cu discuţiile pentru un summit la nivel înalt între Donald Trump şi Vladimir Putin în zilele următoare.
09:10
Un copil de 6 ani a fost accidentat de o maşină în judeţul Argeş. Se pare că intenţiona să treacă strada prin loc nepermis, în fugă, când a fost surprins de un autoturism.
08:50
Autoritatea britanică pentru concurenţă aprobă preluarea Spirit AeroSystems de către Boeing # News.ro
Autoritatea britanică pentru concurenţă a aprobat vineri preluarea companiei Spirit AeroSystems de către Boeing, după ce a decis să nu iniţieze o investigaţie aprofundată privind posibile efecte anticoncurenţiale ale tranzacţiei, transmite Reuters.
08:50
De 6 ori mai mulţi copii cu COVID-19 în iulie, faţă de luna iunie, la grupa de vârstă 0-9 ani. La cel mai mare spital de copii din Capitală au fost 70 de cazuri în ultima săptămână. Care este explicaţia acestei creşteri şi ce simptome au copiii # News.ro
Medicii îngrijesc în spitalele de specialitate un număr mai mare de pacienţi cu COVID-19 în această perioadă, faţă de ce se întâmpla în primele luni ale anului. Într-un răspuns transmis la solicitarea News.ro, reprezentanţii Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP) au furnizat informaţii legate de numărul copiilor înregistraţi cu COVID-19 în luna iunie şi în luna iulie a acestui an. Astfel, la grupa de vârstă 0-9 ani creşterea numărului de cazuri este de şase ori mai mare în iulie faţă de luna iunie. Specialiştii INSP au precizat că este posibilă o subraportare a bolii în cazul adulţilor, faţă de cea făcută în cazul copiilor, în contextul în care adulţii se adresează mai rar spitalului.
Acum 2 ore
08:40
Bărbatul suspectat că a împuşcat patru persoane într-un bar din Montana a fost capturat, după ”un efort herculean” din partea ofiţerilor de poliţie din întregul stat / Avea pregătire militară, era pasionat de vânătoare şi avea mai multe arme în casă # News.ro
Bărbatul suspectat că a împuşcat patru persoane într-un bar din Montana a fost capturat, vineri, la doar câţiva kilometri de locul împuşcăturilor, după ce sute de poliţişti au petrecut ultima săptămână căutându-l în munţii din apropiere, au declarat autorităţile, potrivit The Associated Press.
08:20
Eminem vorbeşte despre dependenţa sa de droguri într-un film documentar: „A trebuit să învăţ să merg, să vorbesc şi să fac rap din nou”/ VIDEO # News.ro
Rapperul american Eminem, al cărui nume real este Marshall Bruce Mathers, a lansat un film documentar autobiografic într-o proiecţie unică în cinema. Intitulat „Stans”, filmul reconstituie diferitele etape ale carierei sale, care a început la sfârşitul anilor 1980, folosind imagini rare de arhivă, reconstituiri stilizate şi interviuri exclusive. Printre diferitele subiecte abordate se numără consumul de droguri, de care artistul din Missouri a fost dependent până în 2007.
08:20
Jucătoarea spaniolă de tenis Paula Badosa, accidentată la spate, s-a retras din US Open (25 august-7 septembrie), au anunţat vineri organizatorii ultimului turneu de Grand Slam al anului.
08:20
Salvamontiştii au intervenit, în ultimele 24 de ore, pentru salvarea a 15 persoane din zonele montane, iar nouă dintre acestea au fost predate echipajelor medicale. O persoană din judeţul Sibiu a murit şi a fost coborâtă de către salvamontişti.
08:10
Unsprezece menajere au fost arestate în Hong Kong sub suspiciunea de „ucidere de copii” şi avorturi ilegale, a anunţat poliţia, citată de BBC.
07:50
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a respins declaraţiile lui Elon Musk, care a avertizat că parteneriatul dintre OpenAI şi Microsoft ar putea pune în pericol chiar gigantul din Redmond, transmite Reuters.
Acum 4 ore
07:40
Trump cere demisia CEO-ului Intel, Lip-Bu Tan, din cauza legăturilor cu China – redresarea companiei, în pericol # News.ro
Redresarea Intel ar putea fi periclitată după ce preşedintele american Donald Trump a cerut demisia CEO-ului Lip-Bu Tan, invocând legături ”conflictuale” cu firme chineze, transmite Reuters.
07:30
Centrul Infotrafic anunţă, sâmbătă dimineaţă, că pe majoritatea arterelor rutiere din ţară se circulă bine, valorile de trafic fiind reduse. Este, însă, aglomeraţie pe DN 5, la ieşirea din ţară la Giurgiu-Ruse şi pe Autostrada Soarelui către litoral.
07:30
INTERVIU-Medic epidemiolog: Candida auris, un revelator pentru deficienţele unui sistem sanitar. În continuare nu putem izola pacienţii pentru că spitalele au infrastructură veche, în continuare avem probleme cu partea de curăţenie, de igienă a mâinilor # News.ro
Dr. Alexandru Coman, medic epidemiolog la Institutul Inimii Nicoale Stăncioiu Cluj – Napoca şi vicepreşedintele Asociaţiei pentru prevenirea şi controlul infecţiilor a explicat în cadrul unui interviu acordat News.ro ce este candida auris, unde a fost descoperită prima dată ciuperca periculoasă, care sunt motivele pentru care este greu de tratat. Medicul vorbeşte despre realitatea actuală din sistemul sanitar, legată de supraaglomerare, de infrastructura învechită, de problemele legate de curăţenie, în multe dintre unităţile sanitare, elemente care favorizează transmiterea acestui patogen periculos, cu o rată de rezistenţă şi contagiozitate foarte mare. Candida auris este clasificată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii printre cei mai periculoşi fungi patogeni din lume, cu o mortalitate de până la 70%, în cazurile grave.
07:20
Norvegia pregăteşte prima rundă majoră de licenţiere pentru petrol şi gaze din ultimii ani # News.ro
Norvegia se pregăteşte să lanseze o nouă rundă de acordare a licenţelor de exploatare pentru petrol şi gaze în zonele neexplorate de pe platoul continental norvegian – prima iniţiativă de acest fel din 2021 încoace, a anunţat vineri ministrul Energiei, Terje Aasland, transmite Reuters.
07:00
Armenia şi Azerbaidjan, care se află într-un conflict teritorial de zeci de ani, s-au angajat vineri la Washington să „înceteze definitiv”, potrivit lui Donald Trump, conflictul care le opune de zeci de ani.
06:50
Clopotul restaurat al unei biserici a sunat la 80 de ani de la explozia atomică de la Nagasaki # News.ro
Un minut de reculegere s-a ţinut la Nagasaki, sâmbătă, la ora la care a avut loc explozia atomică din oraşul japonez în urmă cu 80 de ani, în timp ce clopotul restaurat al unei biserici a sunat pentru prima dată de la atac.
06:50
Preţul aurului a atins vineri un nou record istoric; Tarifele americane ar putea zgudui piaţa metalelor preţioase # News.ro
Aurul a atins vineri un nou maxim istoric, pe fondul incertitudinilor legate de aplicarea unor tarife vamale impuse de SUA asupra lingourilor de aur importate, în special din Elveţia, cel mai mare rafinator de aur din lume, transmite CNBC.
06:20
Declin al acţiunilor companiilor europene de apărare, vineri, după informaţii privind un posibil acord SUA–Rusia pentru oprirea războiului din Ucraina # News.ro
Acţiunile principalelor companii europene din industria de apărare au scăzut miercuri, contrar evoluţiei generale pozitive a burselor, după ce Bloomberg a relatat că oficiali din Statele Unite şi Rusia lucrează la un posibil acord pentru încetarea războiului din Ucraina, transmite CNBC.
06:10
Rămăşiţele a trei victime ale atentatelor din 11 septembrie au fost identificate, după aproape 24 de ani # News.ro
Rămăşiţele a trei victime ale atentatelor din 11 septembrie au fost recent identificate, au anunţat oficialii săptămâna aceasta, pe măsură ce tehnologia ADN continuă să înregistreze progrese treptate în efortul de aproape un sfert de secol de a înapoia rămăşiţele celor decedaţi familiilor lor, relatează AP.
Acum 6 ore
05:40
Universitatea publică din California a anunţat vineri, că guvernul american îi cere o amendă uriaşă de un miliard de dolari pentru manifestaţiile pro-palestiniene din 2024, o nouă ofensivă a administraţiei Donald Trump împotriva învăţământului superior, relatează AFP.
05:20
Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni săptămâna viitoare în Alaska pentru discuţii privind Ucraina # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, se vor întâlni la 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina.
Acum 12 ore
00:50
Handbal masculin: Dinamo Bucureşti câştigă turneul spaniol InterPontes, după finala cu Sporting CP, prima adversară din Liga Campionilor # News.ro
Campioana Dinamo Bucureşti a câştigat vineri seară, turneul spaniol InterPontes, după ce a învins în finala de la Pontevedra, scor 31-29 (14-14), pe Sporting CP, prima sa adversară din grupa A a Ligii Campionilor, în 10 septembrie. Câştigătoarea s-a decis în urma aruncărilor de la 7 metri.
00:10
Argeş: Bărbat de 77 de ani, reţinut după ce şi-a înjunghiat soţia cu un cuţit / Victima, transportată la spital # News.ro
Un bărbat de 77 de ani din judeţul Argeş, suspectat că şi-a înjunghiat soţia cu un cuţit, a fost reţinut pentru 24 de ore. Femeia a fost transportată la spital.
00:00
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins vineri, într-un meci amical, scor 2-1, gruparea franceză AS Monaco. Milanezii au jucat în zece din minutul 36.
8 august 2025
23:40
Echipa Dinamo Bucureşti a dispus vineri seara, în deplasare, scor 1-0, de o altă grupare bucureşteană, Metaloglobus, în etapa a cincea din Superligă.
23:40
Un bărbat de 39 de ani s-a rănit grav, vineri, în timpul unei drumeţii în Munţii Făgăraş, iar salvamontiştii s-au deplasat de urgenţă spre locul incidentului. A fost alertat şi elicopterul SMURD, dar când au ajuns la victimă echipaje de salvare au constatat că este decedată.
23:30
Fată muşcată de câini în zona montană din judeţul Braşov / Avertisment Salvamont: Atenţie la câinii de stână! # News.ro
O fată a fost muşcată de câini, vineri, în zona montană din judeţul Braşov, fiind solicitată intervenţia salvamontiştilor. Aceştia anunţă că numărul incidentelor în care sunt impliaţi câini de stână este în creştere şi cer turiştilor să aibă grijă în drumeţii.
23:30
Clubul Petrolul Ploieşti a anunţat vineri oficializarea prelungirii contractului atacantului român Gicu Grozav, căpitanul echipei.
23:00
Jucării sexuale aruncate pe teren la meciuri din WNBA. Cum gestionează situaţia liga americană? Totul despre arestări şi securitate # News.ro
WNBA se confruntă cu o serie de incidente legate de jucării sexuale, în ultima săptămână şi jumătate astfel de obiecte fiind aruncate pe teren în timpul meciurilor din Atlanta, la 29 iulie, Chicago, la 1 august, Los Angeles, la 5 august, şi din nou Chicago, joi seara, cel mai recent obiect lovind terenul în ultimele secunde ale victoriei echipei Atlanta Dream în faţa Sky, relatează AP.
22:50
Timiş: Permise de conducere reţinute şi amenzi pentru doi şoferi care au depăşit o coloană de maşini care aştepta la barieră # News.ro
Poliţiştii din Timiş au identificat doi şoferi care au depăşit o coloană de maşini care aştepta la o trecere la nivel cu calea ferată şi unde bariera era coborâtă. Cei doi au fost filmaţi, fiind sancţionaţi de către poliţişti.
22:40
Astronautul pensionat şi comandantul celebrei misiuni Apollo 13, Jim Lovell, a murit la vârsta de 97 de ani, anunţă The Associated Press.
22:30
Peste un milion de migranţi au părăsit SUA din proprie iniţiativă începând din ianuarie şi ”niciun străin ilegal” nu a intrat în ţară în ultimele trei luni / Kristi Noem: Prima dată în istoria acestei naţiuni când vedem un astfel de nivel de securitate # News.ro
Peste un milion de migranţi fără documente au părăsit Statele Unite din proprie iniţiativă de când preşedintele Donald Trump a preluat funcţia, a declarat, vineri, secretarul pentru Securitate internă, Kristi Noem, transmite AFP.
22:30
Echipa Gloria Bistriţa a învins vineri, la un turneu amical în Cehia, formaţia germană Thüringer HC, scor 34-27.
22:10
Liberalul Ciprian Ciucu, despre şedinţa de luni a social-democraţilor: PSD nu face gesturi simbolice, doar aşa ca să le facă / Sper să nu fie un calcul de genul - căutăm un pretext să ieşim de la guvernare # News.ro
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu susţine, referindu-se la reuniunea de luni a conducerii PSD în care se va discuta despre funcţionarea coaliţiei, că PSD este un partid abil şi nu face gesturi simbolice gratuite. Totodată, Ciucu speră ca social-democeraţii să nu caute pretexte pentru a ieşi de la guvernare.
22:10
SUA: Incident grav la un spital din Charleston. Un bărbat agresiv, care a atacat un angajat şi a ameninţat cu un cuţit mai multe persoane, a fost împuşcat mortal de poliţie # News.ro
Poliţia din Virginia de Vest a împuşcat mortal, vineri, un bărbat care era agresiv şi îi ameninţa cu un cuţit pe cei din jur în unitatea de primiri urgenţe a unui spital din Charleston, au declarat autorităţile, potrivit AP.
22:10
Femeie înjunghiată pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei / Victima este la spital, agresorul fiind reţinut / El este acuzat de tentativă de omor # News.ro
O femeie a fost înjunghiată, vineri seară, pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei, fiind dusă spital. Agresorul, care conform primelor informaţii a atacat-o din senin, a fost reţinut de către procurori, fiind acuzat de tentativă de omor.
21:40
Fotbal: Vitesse Arnhem va dispărea după 133 de ani: „Oraşul şi-a pierdut o parte din ADN-ul său” # News.ro
Instanţa civilă olandeză a respins vineri apelul înaintat de clubul olandez Vitesse Arnhem, care şi-a pierdut astfel statul profesional şi va fi desfiinţat.
21:40
Avram Iancu a traversat înot Europa fără costum de neopren: “Am ajuns la destinaţia finală!” / El aşteaptă acum distincţia The World's First “Triple Crown of Rivers Stage Swims” Challenge # News.ro
Înotătorul în ape deschise Avram Iancu a anunţat, vineri, că a reuşit să traverseze înot Europa pe celebra rută navigabilă Rin–Main–Dunăre, de la Marea Nordului la Marea Neagră. Pe parcursul celor 40 de zile de înot, el nu a folosit costum de neopren.
21:20
Preşedinte USR, despre alegerile pentru primar general: Legea spune că, în timp de 90 de zile după ce se vacantează un post de primar, trebuie făcute alegeri parţiale/ Îl avem pe Cătălin Drulă, care este bine pregătit / Posibilă candidatură comună a drept # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz a subliniat că după 90 de zile de la vacantarea unui post de primar, trebuie organizate alegeri parţiale şi a adăugat că, pentru Primăria Bucureşti, USR îl are pe deputatul Cătălin Drulă care este bine pregătit pentru un astfel de post.
21:20
Trupa Vama se retrage de la ediţia de anul acesta a festivalului UNTOLD, justificând neînţelegeri cu organizatorii. Anterior, Paraziţii au transmis că din motive independente de ei nu vor putea participa la eveniment.
21:10
Echipa Steaua Bucureştti a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Concordia Chiajna, în etapa a doua din Liga 2.
21:10
Hansi Flick, antrenorul german al clubului spaniol FC Barcelona, a fost suspendat un meci de către UEFA, pentru contestarea unor decizii de arbitraj în sezonul trecut, a anunţat vineri forul european.
21:10
Fritz: Vrem să încurajam oamenii să participe într-un sistem de pensii private, nu să descurajăm # News.ro
Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat, vineri seară, că proiectul privind Pilonul 2 de pensii este de mai mult timp pe masa Guvernului, dar că a fost retras după ce a stârnit mai multe discuţii. Fritz spune că oamenii trebuie încurajaţi să participe la un sistem de pensii private, dar că există unele standarde care trebuie îndeplinite pentru ca România să intre în OECD.
21:00
Handbal feminin: Rapid Bucureşti şi DVSC Debrecen, victorii în prima zi a Turneului Memorial ”Constantin Tită” # News.ro
Echipele de handbal feminin Rapid Bucureşti şi DVSC Debrecen au obţinut victorii, vineri, în prima zi a Turneului Memorial ”Constantin Tită”, de la Râmnicu Vâlcea.
21:00
Dominic Fritz îi răspunde deputatului PSD de Alba Voicu Vuşcan: Din păcate, nu este singura înjurătură pe care ne-am luat-o şi nu de la nişte anonimi pe Facebook, ci de la politicieni asumaţi/ Cred că este timpul să ne întoarcem la un ton normal # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, i-a răspuns, vineri seară, deputatului PSD de Alba Voicu Vuşcan care i-a numit pe membrii USR ”neterminaţi”, într-o postare pe Facebook. Liderul USR spune că aceasta nu este singura ”înjurătură” primită de USR de la politicieni şi consideră că ”este timpul să ne întoarcem la un ton normal”.
20:50
Ilie Bolojan cere miniştrilor publicarea declaraţiilor de avere şi de interese: Transparenţa este un principiu care stă la baza funcţionării acestui Guvern / O dovadă de respect faţă de valorile democratice # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a cerut, vineri, miniştrilor şi altor demnitari să publice declaraţiile de avere şi interese, ca o dovadă de transparenţă, principiu care doreşte să stea la baza funcţionării acestui Guvern. Bolojan consideră că publicarea voluntată a acestor documente este ”o dovadă de respect faţă de valorile democratice”.
20:50
Doi străini care lipeau în Chişinău afişe cu imaginea Maiei Sandu şi a mitropolitului Basarabiei, reţinuţi / Ar fi fost instruiţi în tabere din Serbia, Bosnia şi Herţegovina / Autorităţile suspectează că ar urmări perturbarea procesului electoral # News.ro
Doi bărbaţi originari din Helsinki şi Sevastopol au fost reţinuţi, vineri, la Chişinău, fiind suspectaţi că au lipit afişe cu conţinut de chemare la ură socială, interetnică şi religioasă. Afişele foloseau imaginea Maiei Sandu şi a mitropolitului Basarabiei. Autorităţile suspectează că scopul lor era perturbarea procesului electoral, transmite Ziarul de Gardă.
20:50
Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România, despre modificările propuse: Proiectul de lege aflat în dezbatere este inspirat de cele mai bune practici în domeniu ale statelor dezvoltate din UE şi OECD / Aduce o serie de avantaje pentru român # News.ro
Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) anunţă, printr-un comunicat, că salută apariţia proiectului de lege de plată a pensiilor private şi precizează că proiectul de lege aflat acum în dezbatere publică este inspirat de cele mai bune practici în domeniu ale statelor dezvoltate din Uniunea Europeana şi OECD, cu principii clare şi rezonabile de organizare a sistemului de plată a pensiilor private.
