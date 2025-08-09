Cine sunt cele două persoane care au murit în accidentul aviatic din Arad. Pilotul avea o experiență bogată la companii aviatice mari
HotNews.ro, 9 august 2025 14:10
Pilotul Vlad Zgărdău avea o experiență de zbor de peste două decenii și a lucrat pentru WizzAir, Tarom și Carpatair, relatează publicația locală Aradon. Alături de el, în avionul de mici dimensiuni care s-a prăbușit…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
14:20
Două fetiţe, de 9 şi 12 ani, au fost rănite în tren, în noaptea de vineri spre sâmbătă, de un geam care a căzut peste ele în vagonul în care se aflau, scrie potrivit Club…
Acum 10 minute
14:10
VIDEO Focuri de armă trase în Time Square. Mai multe persoane au fost rănite / Momentul de panică în care oamenii fug pe străzi, filmat # HotNews.ro
Un tânăr de 17 ani a deschis focul, sâmbătă, într-o zonă aglomerată din Times Square, New York. Trei persoane au fost rănite, anunță autoritățile americane, care au precizat că atacatorul a fost prins, potrivit The…
14:10
Cine sunt cele două persoane care au murit în accidentul aviatic din Arad. Pilotul avea o experiență bogată la companii aviatice mari # HotNews.ro
Pilotul Vlad Zgărdău avea o experiență de zbor de peste două decenii și a lucrat pentru WizzAir, Tarom și Carpatair, relatează publicația locală Aradon. Alături de el, în avionul de mici dimensiuni care s-a prăbușit…
Acum o oră
13:40
Creatorul ChatGPG face o dezvăluire „dureroasă”: Mulți oameni folosesc chatbotul pentru că „nu au avut în viață persoane care să îi susțină” # HotNews.ro
OpenAI a lansat joi GPT-5 cu patru noi opțiuni de personalitate, dar unii utilizatori ai ChatGPT erau atât de atașați de stilul vechi „yes man” (n.r. care aprobă tot) al chatbotului încât au cerut OpenAI…
13:20
VIDEO Fiul lui Mihai Leu, Marco, implicat într-un accident la un raliu dedicat tatălui său / Poliția a deschis dosar penal # HotNews.ro
Incidentul a avut loc sâmbătă, în cadrul Super Rally de la Timișoara, a cărei ediție din acest an îi este dedicată chiar tatălui lui Marco, campionul Mihai Leu care a murit pe 2 iulie. Accidentul…
13:20
Un oficial de rang înalt al Kremlinului, avertisment privind întâlnirea Trump-Putin. „Vor depune eforturi titanice” # HotNews.ro
Un oficial rus a afimat sâmbătă că vor fi depuse „eforturi titanice” pentru a perturba întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și omologul său Vladimir Putin care este programată să aibă loc vinerea viitorare, în…
Acum 2 ore
12:40
Avionul de mici dimensiuni s-a prăbușit, sâmbătă, în curtea Astra Vagoane din Arad. Imagini de la locul accidentului aviatic au fost publicate de presa locală. Doi bărbați și-au pierdut viața în accidentul aviatic de astăzi,…
12:30
Putin, gest provocator înainte de anunțul lui Trump. Ce a trimis prin intermediul emisarului care a fost la Moscova # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin i-a înmânat trimisului special al președintelui Trump, Steve Witkoff, o distincție care urma să fie transmisă unui înalt oficial al CIA al cărui fiu a fost ucis în Ucraina în timp…
Acum 4 ore
12:10
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea Astra Vagoane din Arad. Doi oameni au murit # HotNews.ro
Două persoane și-au pierdut viața în accidentul aviatic care a avut loc sâmbătă dimineața, a prezicat un reprezentant ISU Arad pentru HotNews. „Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea unei societăţi comerciale din municipiul Arad,…
11:40
După ce mai mai multe persoane au fost atacate de câinii, în ultima perioadă, salvatorii montani le recomandă turiştilor să nu se apropie mult de stâne, să nu încerce să fugă dacă se află în…
11:40
De-a lungul secolelor, mulți artiști au manipulat, adesea fără să știe, produse extrem de toxice care, deși nu le dăunează propriei sănătăți, pot reprezenta uneori un risc pentru cea a vizitatorilor muzeelor. Astfel, Rembrandt a…
11:40
„Marea migrație a averilor”. Țara din Europa de Est în care 142.000 de milionari se mută în 2025, în detrimentul Elveției # HotNews.ro
O țară mai puțin cunoscută din Europa de Est tocmai a fost desemnată centrul cu cea mai rapidă creștere a numărului de milionari din lume, potrivit revistei americane Fortune. O schimbare istorică se produce în…
11:10
Bucureștiul intră sub o avertizare meteo severă. Prognoza pentru capitală a fost actualizată acum # HotNews.ro
Temperaturi ridicate, disconfort termic și nopți tropicale, prognozate pentru Capitală, începând de sâmbătă. Municipiul București se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben pentru caniculă până luni cel puțin, potrivit prognozei speciale pentru…
11:00
Premierul armean Nikol Pașinian și președintele azer Ilham Aliev au semnat vineri la Casa Albă un acord de pace, în cadrul unei ceremonii găzduite de președintele american Donald Trump, transmite Reuters. Trump a declarat că…
10:20
Pace sau victorie diplomatică pentru Kremlin? Trump și Putin se întâlnesc în locul unei tranzacții istorice # HotNews.ro
După luni de tatonări diplomatice, președintele american Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu liderul rus Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre încetarea războiului din Ucraina. Anunțul vine…
Acum 6 ore
10:10
„Va fi un schimb de teritorii”. Afirmația lui Trump care arată cum vrea să se desfășoare negocierile de pace # HotNews.ro
Afirmația lui Donald Trump despre „un schimb de teritorii” pentru pace în Ucraina a fost făcut la Casa Albă cu câteva ore înainte ca liderul american să anunțe că întâlnirea cu Vladimir Putin va avea…
10:10
„Ucraina nu va ceda teritorii”. Prima reacție a lui Zelenski la anunțul întâlnirii Trump-Putin # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, sâmbătă că orice soluție care nu include Ucraina va fi „o soluție împotriva păcii”, în contextul întâlnirii lui Donald Trump cu Vladimir Putin, potrivit BBC. Ucraina „nu va ceda…
09:50
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat programul etapei a şaptea a Superligii. Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport, potrivit News.ro. Trei partide se joacă în 24 august, potrivit…
09:20
Ucraina și aliații săi, întâlnire în Marea Britanie înaintea summitului Trump-Putin. Planul care i-a alarmat pe oficialii europeni / „Ar putea stimula Rusia să atace din nou” # HotNews.ro
Înalți oficiali ucraineni, americani și europeni vor căuta o poziție comună în contextul întâlnirii planificate între Trump și Putin, urmând să aibă o întrevedere în Marea Britanie înainte de 15 august, scrie publicația americană Axios,…
09:10
INTERVIU. Tânăra care a coordonat elevii români medaliați la olimpiada internațională de Inteligență Artificială: „E esențial ca toți să știe cum funcționează AI, altfel pot apărea produse periculoase” # HotNews.ro
„Inteligența Artificială nu a fost până acum predată în școli”, însă „nu va dispărea și trebuie să învățăm cum să o folosim”, spune, pentru HotNews, Miruna Zăvelcă, membră în Comisia Științifică Internațională a Olimpiadei de…
09:00
Vacanța bizară a unui grup de ruși în stațiunea de lux a lui Kim Jong Un. „Cred că am plâns jumătate de zbor din Vladivostok până la Moscova” # HotNews.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a deschis o stațiune pe litoral, cu speranța că va stimula turismul, conform relatărilor din presa de stat. Situată pe coasta estică, Wonsan Kalma și-a primit primii turiști la șase…
09:00
Fostul internațional Gheorghe Grozav (34 ani) și-a prelungit contractului cu echipa de fotbal Petrolul Ploiești, până în vara lui 2027, a anunțat clubul, vineri, pe site-ul său oficial, scrie Agerpres. „Gicu Grozav este, deja, un…
08:30
Weekend trending în București, 9-10 august: Summer Well, cafenea cu nisip și mașinuțe cu telecomandă, food festival pe Kiseleff și teatru pe TNB # HotNews.ro
Weekendul 9-10 august este unul dintre acele sfârșituri de săptămână în care nu trebuie să ieși prea departe din București ca să ai parte de festivaluri, concerte sau revelații culinare. Iată, deci, cum se prezintă…
08:20
Furnizorul mexican din industria auto Nemak, printre cei mai mari din lume, specializat în dezvoltarea și producția de componente din aluminiu, cumpără afacerea din România cu componente ușoare a elvețienilor de la Georg Fischer (GF)…
08:20
Jim Lovell, astronautul care a ghidat eroic o misiune eșuată și a inspirat filmul Apollo 13, a murit cu un singur regret # HotNews.ro
Astronautul american Jim Lovell, comandantul misiunii eșuate din 1970 pe Lună, care aproape s-a încheiat cu un dezastru, dar a devenit o poveste despre supraviețuire și inspirație pentru filmul de succes „Apollo 13”, a murit…
Acum 8 ore
07:50
România va fi lovită de un nou val de caniculă. Meteorologii au emis atenționări cod galben și cod portocaliu de caniculă ce vor viza aproape toată țara în acest sfârșit de săptămână. O avertizare cod…
07:40
Preţul aurului, un nou record istoric. Taxele lui Trump riscă să provoace un cutremur pe piaţa metalelor preţioase # HotNews.ro
Aurul a atins vineri un nou maxim istoric, pe fondul incertitudinilor legate de aplicarea unor tarife vamale impuse de SUA asupra lingourilor de aur importate, în special din Elveţia, cel mai mare rafinator de aur…
07:20
Reacția Kremlinul după anunțul făcut de Donald Trump privind întâlnirea cu Vladimir Putin # HotNews.ro
Kremlinul a confirmat sâmbătă că președintele rus Vladimir Putin se va întâlni vineri în Alaska cu omologul său american Donald Trump, descriind alegerea locului pentru întrevedere ca fiind „destul de logică”, relatează AFP, preluată de…
07:10
„Un popor care nu mai poate distinge între adevăr și minciună nu poate separa binele de rău”. Pericolul care pândește și România # HotNews.ro
Să fii aruncat de mic în apă ca să înveți să înoți, să fii zvântat în bătaie, asta nu creează neapărat liderii sau artiștii de care avem nevoie, ci unii care ne pot duce într-o…
07:10
Cum bântuie fantoma lui Iliescu România și de ce unii nu gustă coliva doliului național # HotNews.ro
România e țara unde guvernul decretează de bunăvoie zi de doliu național pentru un om, fie el și fost președinte, judecat pentru crime împotriva umanității, sub a cărui oblăduire directă au murit împușcați și au…
Acum 12 ore
02:00
BREAKING Donald Trump a anunțat data și locul unde se va întâlni cu Vladimir Putin: „Mai multe detalii vor urma” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, că întâlnirea sa cu președintele rus Vladimir Putin va avea loc vinerea viitoare, pe 15 august. Trump spune că se va întâlni cu…
Acum 24 ore
00:00
Tânără din Craiova, salvată de la înec în Grecia de un polițist rutier din Sebeș. „Oamenii se uitau, dar nimeni nu reacționa” # HotNews.ro
O tânără de 20 ani, din Craiova, a transmis un mesaj de mulțumire pentru un polițist rutier din Sebeș, care a salvat-o de la înec în zona unei plaje din insula Creta, potrivit Inspectoratului de…
8 august 2025
23:40
Un bărbat a fost reținut de autorități după ce a înjunghiat-o pe o femeie în vârstă de aproximativ 48 de ani, vineri seară, pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei, potrivit News.ro. Atacul a…
23:40
Președintele USR spune că discută cu PNL despre un candidat comun la Primăria Capitalei, dar „nu este un secret că îl avem pe Cătălin Drulă, care este bine pregătit” # HotNews.ro
Invitat vineri seară la Digi24, Dominic Fritz a vorbit despre organizarea alegerilor pentru viitorul primar general al Bucureștiului, dar și despre posibilitatea unei candidaturi comune a dreptei: „Subliniez că va fi important să avem o…
23:30
Protest în Piața Victoriei, pe 10 august: „Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026” # HotNews.ro
Organizația „Corupția Ucide” a anunțat o manifestație care va avea loc duminică, la șapte ani de la intervențiile violente ale jandarmilor de la protestul diasporei din 10 august 2018. În 2024, Curtea Militară de Apel…
23:30
SuperLiga: Dinamo, victorie chinuită cu Metaloglobus – Gol spectaculos al nou-promovatei, anulat de VAR # HotNews.ro
Dinamo București a învins nou-promovata Metaloglobus, scor 1-0, într-un meci disputat vineri, la Clinceni, în etapa a cincea din SuperLiga. Metaloglobus – Dinamo 0-1 Dinamo a deschis scorul în minutul 14, când Junior Morais a…
23:20
A murit Jim Lovell, comandantul Apollo 13. Povestea misiunii care s-a transformat într-o luptă pentru supraviețuire: „Houston, avem o problemă” # HotNews.ro
Celebrul astronaut NASA Jim Lovell, care a comandat misiunea Apollo 13, forțată să abandoneze o tentativă de aselenizare în 1970, a murit la vârsta de 97 de ani, relatează CNN. Lovell s-a stins din viață…
22:40
Apelul românilor din Cernăuți către ministrul de Externe. „Trebuie să avem în continuare acest drept” # HotNews.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit vineri cu românii din Cernăuți, care i-au cerut să facă demersuri pe lângă autoritățile ucrainene pentru protejarea unităților de învățământ cu predare în limba română, transmite Agerpres. Președintele…
22:40
SuperLiga: FCSB s-a despărțit de un fotbalist: „Sunt multe echipe din străinătate care îl doresc” # HotNews.ro
Alexandru Băluță (31 de ani) și-a reziliat contractul cu FCSB, a anunțat Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrației al campioanei en-titre a României. Extremă dreapta, Băluță mai avea contract cu FCSB până în vara anului…
22:30
Summer Well Festival – Trei zile de realitate suspendată între viziune curatorială și energie colectivă # HotNews.ro
Zeci de mii de oameni, un line-up impresionant și un teritoriu creativ transformat într-un playground urban în care muzica, moda și arta au dictat ritmul. Domeniul Știrbey este, din nou, scena unei experiențe colective care…
22:10
Acordul de armistițiu la care lucrează SUA și Rusia înaintea summitului Trump-Putin. Reacția președintelui ucrainean # HotNews.ro
Washingtonul și Moscova își propun să ajungă la un acord pentru a opri războiul din Ucraina, care ar consfinți ocupația rusă pe teritoriul cucerit în timpul invaziei militare, a relatat Bloomberg News, vineri, potrivit Reuters.…
21:30
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, solicitare către Nicușor Dan pentru decorarea post-mortem a Rodicăi Coposu. „O datorie morală” # HotNews.ro
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) va transmite luni către Președinția României „o solicitare oficială ca doamna Steluța Lucia Rodica Coposu, sora personalității politice democrate Corneliu Coposu, victimă a totalitarismului…
21:10
Premierul Ilie Bolojan le cere miniștrilor să-și publice declarațiile de avere. „Un gest de responsabilitate” # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan solicită tuturor miniștrilor din cabinetul său să își publice declarațiile de avere și de interese, arată un comunicat de presă al Guvernului României, transmis vineri seară. Bolojan motivează acțiunea „în contextul angajamentului…
21:10
Cum interpretează un lider PNL mesajele PSD. „E evident că actuala conducere încearcă să se mențină” # HotNews.ro
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, a declarat vineri la Digi 24 că el consideră că a fost „un calcul politic la mijloc” când Sorin Grindeanu, liderul PSD, a anunțat că partidul său se va reuni într-o…
20:40
Veniturile din arendă: Ghid ANAF și explicații suplimentare – formularul 112, Declarația Unică, impozit, CASS și alte aspecte # HotNews.ro
ANAF a venit recent cu un ghid și o serie de explicații suplimentare privind impozitarea arendei și declarațiile care se depun de către arendaș (fermier, societate agricolă) și arendator (proprietarul terenului dat în arendă). Citește…
20:40
Cum se fac plățile de la Pilonul II după pensionare și ce se întâmplă cu banii rămași dacă nu ai moștenitori / Toate explicațiile # HotNews.ro
„Aceste plăţi care se vor face eşalonat vor fi garantate. Niciodată nu vor încasa mai puţin decât au primit când au intrat în fondul de plată”, a dat asigurări Ileana Horvath, director pe sectorul de…
20:30
Anunțul premierului polonez după discuția cu Zelenski. Tusk, despre posibilitatea unei pauze în războiul din Ucraina # HotNews.ro
O pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape, a declarat prim-ministrul polonez Donald Tusk, vineri, în timp ce Casa Albă și Kremlinul merg înainte cu discuțiile pentru un summit între președinții Donald Trump…
20:20
Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa a fost redeschis publicului. Valoarea lucrărilor se ridică la 22 de milioane de lei # HotNews.ro
Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa a fost redeschis publicului, vineri, a anunțat Consiliul Județean Hunedoara, pe Facebook. Scopul proiectului a fost de a conserva, restaura și pune în valoare monumentul arheologic, mai spun…
19:50
Avertismentul UE pentru Israel, după ce a fost aprobat planul de ocupare a orașului Gaza # HotNews.ro
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a criticat vineri planul Israelului de a prelua controlul asupra orașului Gaza și de a-i expulza pe palestinieni, avertizând că „o astfel de decizie trebuie să aibă consecințe” asupra relațiilor…
19:30
SuperLiga: Un fost fotbalist de la Dinamo a vrut să vândă un jucător la FCSB. „Chiar am vorbit cu Gigi Becali” # HotNews.ro
Ousmane N`Doye (47 de ani), care a jucat la mai multe echipe din România, are o academie de fotbal în țara sa natală, Senegal, și a dezvăluit că intenționează să vândă jucători în Europa. Fostul…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.