Incendiu de vegetaţie uscată, în apropierea unui cartier de blocuri ANL din municipiul Galaţi

10:50

Salvamontiştii atrag atenţia asupra înmulţirii câinilor de stână, dar şi cu privire la riscurile pe care aceste animale le reprezintă pentru turiştii care merg pe munte. În contextul în care mai multe persoane au fost atacate de câini în ultima perioadă, salvatorii montani le recomandă turiştilor să nu se apropie mult de stâne, să nu încerce să fugă dacă se află în apropierea câinilor, iar dacă sunt atacaţi să încerce să se protejeze cu rucsacul ori cu o haină, în special în zona feţei şi a mâinilor.