Un nou schimb de replici între PSD și USR. Lider social-democrat, comparat cu „definiția neobrăzării” după ce a spus că „Guvernul Bolojan frânează Moldova”
HotNews.ro, 9 august 2025 18:40
Deputatul Bogdan Cojocaru, liderul PSD Iași, a criticat măsurile din al doilea pachet anunțat de premier, acuzând Guvernul Bolojan „de haos administrativ și lipsă de viziune pentru dezvoltarea echilibrată a țării”, scrie organizația județeană într-o…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 15 minute
18:40
Un nou schimb de replici între PSD și USR. Lider social-democrat, comparat cu „definiția neobrăzării” după ce a spus că „Guvernul Bolojan frânează Moldova” # HotNews.ro
Deputatul Bogdan Cojocaru, liderul PSD Iași, a criticat măsurile din al doilea pachet anunțat de premier, acuzând Guvernul Bolojan „de haos administrativ și lipsă de viziune pentru dezvoltarea echilibrată a țării”, scrie organizația județeană într-o…
Acum o oră
18:10
INTERVIU „Statul ne face concurență neloială pentru că organizează, din bani publici, evenimente cu artiști mari unde nu se vând bilete” – acuză una dintre cele mai influente femei din industria muzicală # HotNews.ro
Statul român organizează din bani publici evenimente muzicale unde sunt invitați artiști români și internaționali de primă mână, la care nu se vând bilete, ceea ce operatorii privați nu-și permit să facă, explică Anca Lupeș,…
18:00
Val de arestări în Iran, în vânătoarea după spionii Mosad. Teheranul amenință că „nu va da dovadă de clemență” # HotNews.ro
Autoritățile iraniene au arestat în ultimele luni 20 de persoane despre care susțin că sunt agenți ai serviciului israelian de spionaj Mosad, conform anunțului făcut sâmbătă de sistemul judiciar, care spune că oamenii în cauză…
18:00
„Nu știe ce vorbește”. Trimisul lui Trump, acuzat că a interpretat greșit poziția Rusiei după întânirea de la Kremlin. Ce a înțeles greșit Witkoff de la Putin # HotNews.ro
Speculațiile se intensifică după anunțul privind organizarea unui summit pentru pace în Ucraina, săptămâna viitoare, în Alaska, între președintele american Donald Trump și Vladimir Putin. Până joi, părea că trimisul lui Trump, Steve Witkoff, a…
Acum 2 ore
17:40
Summitul Trump-Putin, asemănat cu o înfrângere lentă pentru Kiev. Principalele îngrijorări ale Ucrainei și Europei # HotNews.ro
Condițiile din jurul summitului de vineri sunt atât de favorabile Moscovei încât este evident de ce a profitat Putin imediat de ocazie, după luni de negocieri false, și este greu de înțeles cum poate rezulta…
17:10
De ce sunt goale plajele din Italia în plin sezon estival: „Scădeți prețurile și poate lucrurile se vor îmbunătăți”. Până la cât poate ajunge tariful pentru două șezlonguri și o umbrelă # HotNews.ro
Italienii par să evite plajele în această vară, notează The Guardian, pe fondul afirmațiilor că ar protesta față de prețurile ridicate practicate de concesionarii privați. Mersul la plajă și închirierea de cabine, șezlonguri și umbrele,…
Acum 4 ore
16:50
Vara lui 2025 calcă pe urmele verii trecute. Iar un oraș ne-a arătat în două luni ce înseamnă o vară sahariană # HotNews.ro
Vara acestui an a „călcat” pe urmele verii lui 2024, iar asta nu este deloc bine. Primul val dur de căldură a fost în iunie, iar în iulie au fost trei „valuri” dintre care ultimul…
16:40
Apelul Turciei către țările musulmane, în contextul acțiunilor israeliene din Gaza. Ministrul Hakan Fidan s-a deplasat în Egipt # HotNews.ro
Națiunile musulmane trebuie să acționeze la unison și să mobilizeze opoziția internațională împotriva planului Israelului de a prelua controlul asupra orașului Gaza, a declarat sâmbătă ministrul turc de externe, Hakan Fidan, după discuțiile din Egipt,…
16:20
Sebastian Burduja vrea candidat unic la Primăria Capitalei: „E momentul de minţi limpezi şi judecăţi lucide” # HotNews.ro
Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burdija, a declarat sâmbătă, în perspectiva alegerilor pentru Primăria Capitalei, că este neovie de analize clare şi corecte, „de minţi limpezi şi judecăţi lucide”. Pentru a contracara pericolul reprezentat de blocul…
16:20
Fenomenul care reflectă dispariția din cărți a unor cuvinte precum „râu” sau „floare” și este un pericol pentru generațiile viitoare # HotNews.ro
Relația omului cu natura a scăzut cu peste 60% din anul 1800 până în prezent, iar cercetătorii avertizează că în lipsa unor politici și schimbări sociale majore, tendința va continua, arată un studiu publicat în…
16:20
Un jurnalist Financial Times care și-a început cariera relatând despre urmările Revoluției române revine la București pentru o analiză: „Populiștii stau la pândă” # HotNews.ro
Noul lider al României, Nicușor Dan, trebuie să înfrunte probleme profunde, de la corupție, la deficit și până la un sentiment de înstrăinare față de UE, relatează sâmbătă cotidianul britanic Financial Times într-o analiză a…
15:40
Elon Musk, ironizat de CEO-ul OpenAI: „Nu mă gândesc prea mult la el. Am impresia că doar stă pe X toată ziua” # HotNews.ro
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a respins vineri declaraţiile lui Elon Musk, care a avertizat că parteneriatul dintre OpenAI şi Microsoft ar putea pune în pericol chiar compania americană din Redmond, Microsoft, transmite Reuters, potrivit News.ro.…
15:20
Cea mai călduroasă lună iulie din Turcia în 55 de ani. Anunțul autorităților după săptămâni de temperaturi toride și incendii de vegetație # HotNews.ro
Ministerul mediului din Turcia a anunțat sâmbătă că țara a înregistrat cea mai călduroasă lună iulie în 55 de ani, relatează AFP. Temperaturile consemnate în 66 dintre cele 220 de stații meteo din țară au…
15:10
Apă radioactivă dintr-o bază care adăpostește bombele nucleare ale Regatului Unit a fost lăsată să se scurgă în mare. Guvernul a vrut să țină incidentul secret # HotNews.ro
Materialul radioactiv a fost deversat în Loch Long, un lac marin situat lângă Glasgow, în vestul Scoției, pentru că Marina Regală nu a întreținut corespunzător rețeaua de conducte de apă de la o bază nucleară,…
15:00
Femeia înjunghiată de mai multe ori în București, fără un motiv aparent, a fost urmărită pe stradă. Agresorul a fost arestat preventiv # HotNews.ro
Bărbatul care a înjunghiat, vineri, de mai multe ori o femeie în Sectorul 3 al Capitalei a fost arestat preventiv. Potrivit, procurorilor, agresorul că nu avut un motiv pentru atac, dar au stabilit că victima…
15:00
Cinema în aer liber la București. Locurile din oraș unde poți vedea filme sub cer senin # HotNews.ro
În lunile de vară, să vezi filme la câte un cinema în aer liber București este devenit una dintre cele mai căutate activități culturale și de recreere din oraș. Sub cerul senin al serilor de…
Acum 6 ore
14:30
FOTO Prețuri mai mari ca la Ibiza în unele locuri de pe litoralul românesc. Ce stațiune a egalat Mamaia Nord, unde e cel mai scump / Cât costă o zi la plajă în România, Bulgaria, Grecia și Spania # HotNews.ro
O zi la plajă pe litoralul românesc ajunge să coste 140 de lei în Mamaia Nord. Costurile sunt similare în Vama Veche, cunoscută în trecut pentru prețurile mici, dar și drept o stațiune magnet pentru…
14:20
Două fetiţe, de 9 şi 12 ani, au fost rănite în tren, în noaptea de vineri spre sâmbătă, de un geam care a căzut peste ele în vagonul în care se aflau, scrie potrivit Club…
14:10
VIDEO Focuri de armă trase în Time Square. Mai multe persoane au fost rănite / Momentul de panică în care oamenii fug pe străzi, filmat # HotNews.ro
Un tânăr de 17 ani a deschis focul, sâmbătă, într-o zonă aglomerată din Times Square, New York. Trei persoane au fost rănite, anunță autoritățile americane, care au precizat că atacatorul a fost prins, potrivit The…
14:10
Cine sunt cele două persoane care au murit în accidentul aviatic din Arad. Pilotul avea o experiență bogată la companii aviatice mari # HotNews.ro
Pilotul Vlad Zgărdău avea o experiență de zbor de peste două decenii și a lucrat pentru WizzAir, Tarom și Carpatair, relatează publicația locală Aradon. Alături de el, în avionul de mici dimensiuni care s-a prăbușit…
13:40
Creatorul ChatGPG face o dezvăluire „dureroasă”: Mulți oameni folosesc chatbotul pentru că „nu au avut în viață persoane care să îi susțină” # HotNews.ro
OpenAI a lansat joi GPT-5 cu patru noi opțiuni de personalitate, dar unii utilizatori ai ChatGPT erau atât de atașați de stilul vechi „yes man” (n.r. care aprobă tot) al chatbotului încât au cerut OpenAI…
13:20
VIDEO Fiul lui Mihai Leu, Marco, implicat într-un accident la un raliu dedicat tatălui său / Poliția a deschis dosar penal # HotNews.ro
Incidentul a avut loc sâmbătă, în cadrul Super Rally de la Timișoara, a cărei ediție din acest an îi este dedicată chiar tatălui lui Marco, campionul Mihai Leu care a murit pe 2 iulie. Accidentul…
13:20
Un oficial de rang înalt al Kremlinului, avertisment privind întâlnirea Trump-Putin. „Vor depune eforturi titanice” # HotNews.ro
Un oficial rus a afimat sâmbătă că vor fi depuse „eforturi titanice” pentru a perturba întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și omologul său Vladimir Putin care este programată să aibă loc vinerea viitorare, în…
Acum 8 ore
12:40
Avionul de mici dimensiuni s-a prăbușit, sâmbătă, în curtea Astra Vagoane din Arad. Imagini de la locul accidentului aviatic au fost publicate de presa locală. Doi bărbați și-au pierdut viața în accidentul aviatic de astăzi,…
12:30
Putin, gest provocator înainte de anunțul lui Trump. Ce a trimis prin intermediul emisarului care a fost la Moscova # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin i-a înmânat trimisului special al președintelui Trump, Steve Witkoff, o distincție care urma să fie transmisă unui înalt oficial al CIA al cărui fiu a fost ucis în Ucraina în timp…
12:10
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea Astra Vagoane din Arad. Doi oameni au murit # HotNews.ro
Două persoane și-au pierdut viața în accidentul aviatic care a avut loc sâmbătă dimineața, a prezicat un reprezentant ISU Arad pentru HotNews. „Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea unei societăţi comerciale din municipiul Arad,…
11:40
După ce mai mai multe persoane au fost atacate de câinii, în ultima perioadă, salvatorii montani le recomandă turiştilor să nu se apropie mult de stâne, să nu încerce să fugă dacă se află în…
11:40
De-a lungul secolelor, mulți artiști au manipulat, adesea fără să știe, produse extrem de toxice care, deși nu le dăunează propriei sănătăți, pot reprezenta uneori un risc pentru cea a vizitatorilor muzeelor. Astfel, Rembrandt a…
11:40
„Marea migrație a averilor”. Țara din Europa de Est în care 142.000 de milionari se mută în 2025, în detrimentul Elveției # HotNews.ro
O țară mai puțin cunoscută din Europa de Est tocmai a fost desemnată centrul cu cea mai rapidă creștere a numărului de milionari din lume, potrivit revistei americane Fortune. O schimbare istorică se produce în…
11:10
Bucureștiul intră sub o avertizare meteo severă. Prognoza pentru capitală a fost actualizată acum # HotNews.ro
Temperaturi ridicate, disconfort termic și nopți tropicale, prognozate pentru Capitală, începând de sâmbătă. Municipiul București se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben pentru caniculă până luni cel puțin, potrivit prognozei speciale pentru…
11:00
Premierul armean Nikol Pașinian și președintele azer Ilham Aliev au semnat vineri la Casa Albă un acord de pace, în cadrul unei ceremonii găzduite de președintele american Donald Trump, transmite Reuters. Trump a declarat că…
Acum 12 ore
10:20
Pace sau victorie diplomatică pentru Kremlin? Trump și Putin se întâlnesc în locul unei tranzacții istorice # HotNews.ro
După luni de tatonări diplomatice, președintele american Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu liderul rus Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre încetarea războiului din Ucraina. Anunțul vine…
10:10
„Va fi un schimb de teritorii”. Afirmația lui Trump care arată cum vrea să se desfășoare negocierile de pace # HotNews.ro
Afirmația lui Donald Trump despre „un schimb de teritorii” pentru pace în Ucraina a fost făcut la Casa Albă cu câteva ore înainte ca liderul american să anunțe că întâlnirea cu Vladimir Putin va avea…
10:10
„Ucraina nu va ceda teritorii”. Prima reacție a lui Zelenski la anunțul întâlnirii Trump-Putin # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, sâmbătă că orice soluție care nu include Ucraina va fi „o soluție împotriva păcii”, în contextul întâlnirii lui Donald Trump cu Vladimir Putin, potrivit BBC. Ucraina „nu va ceda…
09:50
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat programul etapei a şaptea a Superligii. Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport, potrivit News.ro. Trei partide se joacă în 24 august, potrivit…
09:20
Ucraina și aliații săi, întâlnire în Marea Britanie înaintea summitului Trump-Putin. Planul care i-a alarmat pe oficialii europeni / „Ar putea stimula Rusia să atace din nou” # HotNews.ro
Înalți oficiali ucraineni, americani și europeni vor căuta o poziție comună în contextul întâlnirii planificate între Trump și Putin, urmând să aibă o întrevedere în Marea Britanie înainte de 15 august, scrie publicația americană Axios,…
09:10
INTERVIU. Tânăra care a coordonat elevii români medaliați la olimpiada internațională de Inteligență Artificială: „E esențial ca toți să știe cum funcționează AI, altfel pot apărea produse periculoase” # HotNews.ro
„Inteligența Artificială nu a fost până acum predată în școli”, însă „nu va dispărea și trebuie să învățăm cum să o folosim”, spune, pentru HotNews, Miruna Zăvelcă, membră în Comisia Științifică Internațională a Olimpiadei de…
09:00
Vacanța bizară a unui grup de ruși în stațiunea de lux a lui Kim Jong Un. „Cred că am plâns jumătate de zbor din Vladivostok până la Moscova” # HotNews.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a deschis o stațiune pe litoral, cu speranța că va stimula turismul, conform relatărilor din presa de stat. Situată pe coasta estică, Wonsan Kalma și-a primit primii turiști la șase…
09:00
Fostul internațional Gheorghe Grozav (34 ani) și-a prelungit contractului cu echipa de fotbal Petrolul Ploiești, până în vara lui 2027, a anunțat clubul, vineri, pe site-ul său oficial, scrie Agerpres. „Gicu Grozav este, deja, un…
08:30
Weekend trending în București, 9-10 august: Summer Well, cafenea cu nisip și mașinuțe cu telecomandă, food festival pe Kiseleff și teatru pe TNB # HotNews.ro
Weekendul 9-10 august este unul dintre acele sfârșituri de săptămână în care nu trebuie să ieși prea departe din București ca să ai parte de festivaluri, concerte sau revelații culinare. Iată, deci, cum se prezintă…
08:20
Furnizorul mexican din industria auto Nemak, printre cei mai mari din lume, specializat în dezvoltarea și producția de componente din aluminiu, cumpără afacerea din România cu componente ușoare a elvețienilor de la Georg Fischer (GF)…
08:20
Jim Lovell, astronautul care a ghidat eroic o misiune eșuată și a inspirat filmul Apollo 13, a murit cu un singur regret # HotNews.ro
Astronautul american Jim Lovell, comandantul misiunii eșuate din 1970 pe Lună, care aproape s-a încheiat cu un dezastru, dar a devenit o poveste despre supraviețuire și inspirație pentru filmul de succes „Apollo 13”, a murit…
07:50
România va fi lovită de un nou val de caniculă. Meteorologii au emis atenționări cod galben și cod portocaliu de caniculă ce vor viza aproape toată țara în acest sfârșit de săptămână. O avertizare cod…
07:40
Preţul aurului, un nou record istoric. Taxele lui Trump riscă să provoace un cutremur pe piaţa metalelor preţioase # HotNews.ro
Aurul a atins vineri un nou maxim istoric, pe fondul incertitudinilor legate de aplicarea unor tarife vamale impuse de SUA asupra lingourilor de aur importate, în special din Elveţia, cel mai mare rafinator de aur…
07:20
Reacția Kremlinul după anunțul făcut de Donald Trump privind întâlnirea cu Vladimir Putin # HotNews.ro
Kremlinul a confirmat sâmbătă că președintele rus Vladimir Putin se va întâlni vineri în Alaska cu omologul său american Donald Trump, descriind alegerea locului pentru întrevedere ca fiind „destul de logică”, relatează AFP, preluată de…
07:10
„Un popor care nu mai poate distinge între adevăr și minciună nu poate separa binele de rău”. Pericolul care pândește și România # HotNews.ro
Să fii aruncat de mic în apă ca să înveți să înoți, să fii zvântat în bătaie, asta nu creează neapărat liderii sau artiștii de care avem nevoie, ci unii care ne pot duce într-o…
07:10
Cum bântuie fantoma lui Iliescu România și de ce unii nu gustă coliva doliului național # HotNews.ro
România e țara unde guvernul decretează de bunăvoie zi de doliu național pentru un om, fie el și fost președinte, judecat pentru crime împotriva umanității, sub a cărui oblăduire directă au murit împușcați și au…
Acum 24 ore
02:00
BREAKING Donald Trump a anunțat data și locul unde se va întâlni cu Vladimir Putin: „Mai multe detalii vor urma” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, că întâlnirea sa cu președintele rus Vladimir Putin va avea loc vinerea viitoare, pe 15 august. Trump spune că se va întâlni cu…
00:00
Tânără din Craiova, salvată de la înec în Grecia de un polițist rutier din Sebeș. „Oamenii se uitau, dar nimeni nu reacționa” # HotNews.ro
O tânără de 20 ani, din Craiova, a transmis un mesaj de mulțumire pentru un polițist rutier din Sebeș, care a salvat-o de la înec în zona unei plaje din insula Creta, potrivit Inspectoratului de…
8 august 2025
23:40
Un bărbat a fost reținut de autorități după ce a înjunghiat-o pe o femeie în vârstă de aproximativ 48 de ani, vineri seară, pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei, potrivit News.ro. Atacul a…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.