Canotaj: Aur pentru echipajul feminin de dublu rame feminin la CM Under 19
G4Media, 10 august 2025 11:30
Echipajul de dublu rame feminin (JW2-), compus din Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică, a obţinut medalia de aur, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj... G4Media.ro.
Exclusiv | România, model de bune practici: Elevii din Estonia vor învăța despre protecția animalelor în cadrul unui curs inspirat de “Ora cu și pentru animale” de la noi / Interviu cu Mădălina Lixandru, cercetător la Universitatea de Științe din Estonia # G4Media
România devine model de bune practici pentru străinătate. Opționalul „Ora cu și pentru animale”, desfășurat în școlile din județul Ilfov, a fost preluat ca exemplu... G4Media.ro.
Tammy Bruce, purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, numită de Trump ambasador la Organizaţia Naţiunilor Unite # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă numirea lui Tammy Bruce, actuala purtătoare de cuvânt a Departamentului de Stat şi fostă personalitate media conservatoare, în... G4Media.ro.
FOTO | Unde ieșim la pizza în București? 6 pizzerii care îți servesc Italia la farfurie / Un Poco, Fotizza și Centrale, pe listă # G4Media
Fie că ești fan al pizzei napoletane cu blatul pufos și marginile arse ușor de cuptorul cu lemne, fie că preferi o variantă crocantă, cu... G4Media.ro.
Voluntarii ecologiști au găsit peste 18.000 de carcase de ouă de rechin într-un golf din Marea Britanie # G4Media
Voluntarii care supraveghează ouăle de rechin din Morecambe Bay, un golf aflat la Marea Irlandei, au numărat anul trecut aproape 18.000 de cochilii. Lancashire Wildlife... G4Media.ro.
Continuarea filmului „Patimile lui Hristos”, în regia lui Mel Gibson, va fi lansată în primăvara anului 2027 # G4Media
Continuarea filmului „The Passion of the Christ” (2004) va fi lansată în două părţi, potrivit site-ului american Deadline. Intitulată „The Resurrection of Christ”, prima parte... G4Media.ro.
METEO Cod portocaliu de caniculă, duminică, în 11 judeţe / Capitala și alte 18 judeţe sunt sub Cod galben / Luni, judeţele Mehedinţi şi Dolj se vor afla sub Cod roşu de caniculă # G4Media
Meteorologii au emis, pentru duminică, avertizări Cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de până la 39 de grade, în 11 judeţe, respectiv Cod galben pentru... G4Media.ro.
Recordurile de temperatură la nivel mondial: ce țări au atins recordul istoric în ultimii 4 ani # G4Media
La finalul lunii iulie, Japonia a înregistrat cea mai caldă zi din istorie, cu o temperatură de 41,2 °C/106,16 °F în Tamba, în prefectura Hyogo... G4Media.ro.
Roboții casnici sunt pe val: Aspirarea, spălatul pe jos, tunsul gazonului, asistarea persoanelor vârstnice, în total se estimează 50 de milioane de produse pe piață până în 2027 # G4Media
Conform datelor furnizate de Statista Market Insights, veniturile globale generate de roboții de serviciu pentru sarcini domestice vor crește aproape dublu, de la 13,5 miliarde... G4Media.ro.
Șeful forțelor franceze din România, gen. Girard: Nu suntem aici doar să ne antrenăm. Suntem pregătiți să intervenim oricând într-o situație reală de luptă / Franța a adus în România temutele tancuri Leclerc și obuziere Caesar # G4Media
Generalul de brigadă Loï Girard, detașat în România din vara anului 2023, a declarat că forțele franceze nu sunt aici doar pentru a se antrena,... G4Media.ro.
Un mort şi o instalaţie industrială avariată într-un atac ucrainean cu drone în regiunea rusă Saratov # G4Media
O persoană a fost ucisă, iar mai multe apartamente şi o instalaţie industrială au fost avariate într-un atac ucrainean cu drone asupra regiunii Saratov, din... G4Media.ro.
Actrița britanică Emma Thompson spune că Donald Trump a invitat-o la o întâlnire: „Aş fi putut schimba cursul istoriei americane!” # G4Media
Donald Trump a invitat-o pe Emma Thompson la o întâlnire, a dezvăluit actriţa câştigătoare a premiului Oscar la Festivalul de Film de la Locarno, unde... G4Media.ro.
Obiectivul noului șef al dronelor militare ucrainene: 35.000 de soldați ruși uciși sau răniți pe lună / Ar fi mai mulți oameni decât poate recruta Kremlinul # G4Media
Șeful forțelor ucrainene de drone a stabilit un nou obiectiv pentru echipajele sale: să ucidă în fiecare lună mai mulți soldați ruși decât poate recruta... G4Media.ro.
VIDEO | De la Sarmale la Tapas – Ep. 7 | Savarinele pregătite după rețeta clasică românească au mare succes în Zaragoza/ Agnita Stanciu, patiser: „Le spun borrachos (bețivele), pentru că sunt însiropate cu esență de rom” # G4Media
Într-un colț liniștit al Zaragozei, mirosul de cozonac proaspăt copt și de savarine însiropate cu esență de rom te face să uiți pentru câteva clipe... G4Media.ro.
În ultimele 24 de ore, s-au primit 35 de apeluri la Salvamont prin care se solicita intervenţia de urgenţă / Au fost salvate 39 de persoane # G4Media
Salvamontiştii au primit, în ultimele 24 de ore, 35 de apeluri prin care li se solicita să intervină de urgenţă, cele mai multe dintre acestea... G4Media.ro.
Majoritatea cetăţenilor din Germania susţin recunoaşterea unui stat Palestina, conform unui nou sondaj, o decizie pe care guvernul federal german o respinge în prezent, relatează... G4Media.ro.
Casa Albă ia în calcul invitarea lui Zelenski la întâlnirea Trump-Putin din Alaska (surse) # G4Media
Casa Albă ia în calacul invitarea lui Volodimir Zelenski la întâlnirea între Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska, potrivit unor surse din SUA. Informațiile... G4Media.ro.
Protest în Piața Victoriei, duminică seara, anunțat de comunitatea „Corupția ucide”: „Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026” / „Vrem ca dosarul 10 august să fie soluționat în favoarea cetățeanului, nu în favoarea agresorilor” # G4Media
Comunitatea „Corupția ucide” a anunțat organizarea unui protest în Piața Victoriei, pe 10 august, la ora 19.00, față de tergiversarea dosarului privind violențale de la... G4Media.ro.
Cel puţin 34 de palestinieni ucişi în atacuri israeliene, a anunțat Apărarea civilă din Gaza # G4Media
Purtătorul de cuvânt al Apărării civile din Fâşia Gaza, Mahmoud Bassal, a anunţat sâmbătă că cel puţin 34 de persoane au fost ucise de lovituri... G4Media.ro.
Preţurile de producţie din China au scăzut peste aşteptări în iulie, alimentând temerile de deflaţie # G4Media
Preţurile de producţie din China au înregistrat în iulie o scădere anuală de 3,6%, peste estimările analiştilor care anticipau un recul de 3,3%, potrivit datelor... G4Media.ro.
Poliţia din Londra a arestat 466 de persoane pentru susţinerea grupării interzise Palestine Action # G4Media
Poliţia a arestat 466 de persoane, sâmbătă, în centrul Londrei, pentru că au protestat faţă de decizia guvernului britanic de a interzice gruparea activistă pro-palestiniană... G4Media.ro.
Discuţii privind Ucraina între vicepreședintele american şi ministrul britanic de Externe, înainte de summitul SUA-Rusia # G4Media
Vicepreşedintele SUA JD Vance şi ministrul britanic de Externe David Lammy au găzduit o întâlnire a oficialilor de securitate, în apropiere de Londra, pentru a... G4Media.ro.
VIDEO Nicușor Dan, vizită neoficială în Republica Moldova: participă împreună cu președinta Maia Sandu la Festivalul Lupilor # G4Media
Președintele României se află într-o vizită privată în Republica Moldova. Nicușor Dan, alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă sâmbătă seara la Festivalul Lupilor.... G4Media.ro.
Mii de persoane au protestat la Tel Aviv împotriva planului Israelului de a prelua controlul asupra Gaza # G4Media
Mii de persoane au protestat sâmbătă pe străzile din Tel Aviv, în Israel, pentru a cere încetarea războiului din Gaza, la o zi după decizia... G4Media.ro.
Jucătoarea britanică de origine română Emma Răducanu s-a calificat sâmbătă seara în turul al treilea de la turneul WTA 1000 Cincinnati Open, transmite News.ro. Emma... G4Media.ro.
Principalii lideri europeni şi-au exprimat convingerea că „doar o abordare care combină o diplomaţie activă, un sprijin pentru Ucraina şi o presiune asupra Federaţiei Ruse”... G4Media.ro.
VIDEO Nicușor Dan, vizită privată în Republica Moldova: participă împreună cu președinta Maia Sandu la Festivalul Lupilor # G4Media
Întâlnirea Ucrainei cu aliaţii în Marea Britanie a fost constructivă, afirmă preşedintele Zelenski # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că întâlnirea consilierilor pentru securitate naţională din Ucraina şi ţările sale partenere în Marea Britanie a fost constructivă,... G4Media.ro.
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a învins-o sâmbătă pe poloneza Magdalena Frech şi s-a calificat în turul al treilea al turneului WTA 1000 Cincinnati... G4Media.ro.
Publicația germană Tagesschau publică un amplu reportaj despre Laura Codruța Kovesi / „Nu există nicio țară curată” # G4Media
În calitate de procuror general european, Laura Kövesi cunoaște foarte bine amploarea corupției din statele membre și din cadrul UE însăși. Acest lucru nu este... G4Media.ro.
Ții dietă și vrei o slăbire spectaculoasă? / Un nou studiu arată că excluderea din meniu a alimentelor ultraprocesate ți-ar putea dubla pierderea în greutate # G4Media
Adoptarea unei diete sărace în alimente ultraprocesate ar putea accelera considerabil pierderea în greutate, sugerează cercetări promițătoare prezentate recent, potrivit dailymail.co.uk. Alimentele pline de aditivi,... G4Media.ro.
FOTO&VIDEO Faleza Cazinoului Constanța, arhiplină la un concert cu muzica trupelor Coldplay și Imagine Dragons reinterpretată de instrumente clasice # G4Media
Faleza Cazinoului Constanța a fost arhiplină, sâmbătă seara târziu, la un concert cu muzica trupelor Coldplay și Imagine Dragons reinterpretată de instrumente clasice. Începând cu... G4Media.ro.
Rareş Cojoc şi Andreea Matei au câştigat, sâmbătă, prima medalie pentru România la World Games, secţiunea Standard, intrând astfel în istoria dansului sportiv românesc, transmite... G4Media.ro.
Ministrul Mediului: Sunt zeci, sute de mii de tone de produse marcate ca fiind produse second hand, care în realitate sunt deşeuri / Deşeurile pentru alte state europene sunt deşeuri şi în România # G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a atras atenţia, sâmbătă, că în România intră sute de mii de tone de produse marcate ca fiind second hand, dar... G4Media.ro.
Grupul israelian NewMed Energy a anunțat că a semnat un contract în valoare de 35 de miliarde de dolari pentru furnizarea de gaze către Egipt... G4Media.ro.
VIDEO | De la sarmale la tapas | Ensalada Aragonesa, o salată tipică din Aragon, din nordul Spaniei, perfectă pentru zilele fierbinți de vară # G4Media
Când vorbim despre gastronomia spaniolă, mintea ne duce adesea la paella, jamón ibérico sau faimoasele tapas. Însă fiecare regiune are propriile sale comori culinare, iar... G4Media.ro.
Trei bărbaţi au fost văzuţi sâmbătă urcând pe Turnul Eiffel, iar unul dintre ei a folosit o paraşută pentru a coborî. Toţi trei au fost... G4Media.ro.
De-a lungul timpului au existat numeroase mașini care s-au remarcat, fie că vorbim de aspectul interior și exterior, calitatea materialelor folosite, funcționalitate, manevrabilitate și fiabilitate,... G4Media.ro.
De la microcip la vaccin: Ce acte îți trebuie pentru a călători cu animalul de companie în Uniunea Europeană # G4Media
Nu doar cetățenii Uniunii Europene se bucură de libertatea de mișcare în interiorul UE. Datorită regulilor armonizate privind călătoriile cu animalele de companie, și câinii,... G4Media.ro.
Puteri europene și Kievul au prezentat propriul plan pentru a pune capăt războiului din Ucraina, după ce Putin a cerut concesii teritoriale și Trump a... G4Media.ro.
„Morții vii”: Iranul mută în ascunzători oamenii de știință din domeniul nuclear care sunt în viață, potrivit unui raport / Israelul a ucis peste 30 de cercetători iranieni, în iunie # G4Media
Iranul și-a mutat în locuri sigure oamenii de știință din domeniul nuclear rămași în viață, după asasinarea a peste 30 de cercetători de către Israel... G4Media.ro.
Ultimele imagini cu avionul care s-a prăbușit în Arad, soldat cu doi morți. Ce s-a auzit în momentul decolării # G4Media
Este o vară rea pe cerul României. După o lungă serie de accidente dramatice, o aeronavă de mici dimensiuni s-a prăbușit, sâmbătă, în curtea unei... G4Media.ro.
Un echipaj format din doi astronauţi americani, un cosmonaut rus şi un astronaut japonez a revenit pe Pământ sâmbătă, după amerizarea reuşită a capsulei Dragon... G4Media.ro.
M-am gândit să scriu un articol despre Ion Iliescu așa cum l-am cunoscut din interviuri realizate cu el sau conferințe de presă la care am... G4Media.ro.
O echipă de cercetători de la Harvard Medical School anunţă o descoperire remarcabilă: identificarea unui element chimic cu un rol esenţial în funcţionarea cerebrală: litiul.... G4Media.ro.
„Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni”, a afirmat sâmbătă preşedintele francez Emmanuel Macron, în urma unei convorbiri telefonice cu omologul său ucrainean Volodimir... G4Media.ro.
Cinci persoane, transportate la spital după un accident produs pe Centura Bucureştiului, la Glina / Traficul este restricţionat # G4Media
Cinci persoane, între care trei copii, sunt transportate la spital, sâmbătă seară, după un accident produs pe Centura Bucureştiului, la Glina, în care au fost... G4Media.ro.
Comandamentul Litoral al ANPC: Amenzi de 620.000 lei şi 21 de unităţi închise temporar, în această săptămână # G4Media
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor-Comandamentul Litoral 2025 au aplicat, în urma controalelor derulate în perioada 4 – 8 august 2025, amenzi contravenţionale în sumă... G4Media.ro.
Peste 150 de arestări la Londra, în timpul unei manifestații a susținătorilor grupului clasificat drept terorist Palestine Action # G4Media
Peste 150 de susținători ai organizației Palestine Action au fost arestați sâmbătă, 9 august, în timpul unei manifestații de susținere a acestei rețele pro-palestiniene, interzisă... G4Media.ro.
