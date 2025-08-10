Record naţional. Spectacol inedit cu peste 400 de drone pe cerul de deasupra Ploieştiului

08:50

Încă o tragedie aviatică. Un pilot al unei mari companii şi un tânăr de 18 ani au murit după ce s-au prăbuşit cu avionul uşor în curtea unei foste fabrici din Arad. Legătura cu turnul de control s-a oprit brusc şi încă nu se ştie cauza prăbuşirii. Tatăl băiatului şi fratele său de 13 ani se aflau la aerodrom în momentul impactului. De fapt, copilul mai mic trebuia să zboare, dar din cauza turbulenţelor, pilotul nu l-a mai lăsat să urce la bord şi l-a luat pe fratele lui.