Record naţional. Spectacol inedit cu peste 400 de drone pe cerul de deasupra Ploieştiului
ObservatorNews, 10 august 2025 16:00
Peste 400 de drone au luminat sâmbătă seara centrul Ploieştiului, în cel mai mare show de acest fel din România. Oamenii s-au strâns în fața Palatului Culturii ca să admire spectacolul inedit. Ba mai mult, vorbim și despre un nou record național.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 5 minute
16:20
"Poarta către Iad" se închide după aproape 50 de ani. Cum a apărut craterul de foc din deşertul Karakum # ObservatorNews
Supranumit şi "Poarta către Iad" sau "Poarta spre infern", craterul Dravaza din deşertul Karakum, Turkmenistan, s-ar putea stinge în viitorul apropiat.
16:20
Aventura periculoasă a unui băiat de 10 ani prins conducând în Dolj, cu tatăl în dreapta. Reacţia agenţilor # ObservatorNews
Un copil de doar 10 ani a fost prins de polițiștii din Dolj la volanul unei mașini, în timp ce tatăl său stătea pe scaunul din dreapta. Cei doi au fost opriți sâmbătă seara în comuna Afumați, iar cazul s-a lăsat cu dosar penal pentru amândoi.
Acum 30 minute
16:00
Record naţional. Spectacol inedit cu peste 400 de drone pe cerul de deasupra Ploieştiului # ObservatorNews
Peste 400 de drone au luminat sâmbătă seara centrul Ploieştiului, în cel mai mare show de acest fel din România. Oamenii s-au strâns în fața Palatului Culturii ca să admire spectacolul inedit. Ba mai mult, vorbim și despre un nou record național.
16:00
Consumul de carne românească, în creştere. Producţia de carne de porc a crescut cu 30% faţă de anul trecut # ObservatorNews
Avem mai multă carne românească în magazine. Pentru prima dată, în ultimii şase ani, producţia a crescut cu aproape zece procente, după ce fermele au fost repopulate şi s-au făcut investiţii. E un început, spun specialiştii, deşi mai avem până când vom reuşi să ne acoperim consumul. În plus, importurile sunt mult mai ieftine.
16:00
"Operațiunea Labubu". Tun de 7.000 de $ la un magazin din California, după ce hoții au vizat păpușile virale # ObservatorNews
Jaf de 7.000 de dolari la un magazin de jucării din apropierea oraşului Los Angeles! Hoţii au furat păpuşi Labubu, jucării devenite virale în mediul online. Camerele de supraveghere i-au surprins pe indivizii mascaţi cum cotrobăie prin magazin nu după bani, ci după păpuşile ambalate. Ba mai mult, operaţiunea "LABUBU" ar fi inclus şi monitorizarea magazinului timp de câteva zile, dintr-o maşină de teren găsită abandonată după jaf. Labubu este o jucărie cel puţin ciudată, dar extrem de populară atât printre copii, cât şi printre adulţi. Unele modele rare se vând chiar şi cu sute de dolari în urma licitaţiilor.
Acum 2 ore
15:10
Ţara care a închis toate saloanele de înfrumuseţare pentru femei se luptă acum cu "saloanele clandestine" # ObservatorNews
Talibanii care au preluat puterea în Afghanistan au declarat război stilului de viaţă occidental. Ei au ordonat închiderea tuturor saloanelor de înfrumuseţare.
15:10
Italienii boicotează plajele private: Preţul pentru un singur şezlong ajunge şi la 90 de euro de persoană # ObservatorNews
În Italia, o zi la plajă poate să coste şi 90 de euro pentru o persoană. Mai ales în plin sezon turistic. Prin urmare, localnicii, cel puţin, boicotează plajele private. Într-un singur an, numărul italienilor care au ajuns pe litoralul ţării lor a scăzut cu 24%, scrie The Guardian.
15:00
Bărbat reținut după ce a furat bani din două camere de hotel din Eforie Nord. Una dintre victime era pe balcon # ObservatorNews
"Furaţi" pe plajă, furaţi şi în hoteluri. Un individ a fost reținut după ce a pătruns în două camere de hotel din Eforie Nord și a plecat cu banii turiştilor care erau cazaţi acolo. Prejudiciul se ridică la peste 4.000 de lei.
14:40
Primele ipoteze în cazul tragediei aviatice din Arad. Obiecte personale ale pilotului, găsite departe de epavă # ObservatorNews
Este anchetă în cazul accidentului aviatic din Arad, în care au murit un pilot cu experienţă şi pasagerul său în vârstă de doar 18 ani. Sunt mai multe ipoteze luate în calcul. Printre ele: o defecţiune sau o pasăre care ar fi intrat la motor. Dar cea mai mai şocantă dintre ele: o gaură în carlingă. Obiecte personale ale pilotului au fost găsite la 300 de metri de epavă, ceea ce ridică alte întrebări.
Acum 4 ore
14:00
INTERVIU. Cum va arăta Ucraina după întâlnirea Trump-Putin? "Ultimul tren! Europa se adaptează acum din mers" # ObservatorNews
Au mai rămas 5 zile până la întâlnirea dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, programată pe data de 15 august, tocmai în statul american Alaska. Cei doi lideri se vor întâlni practic la jumătatea drumului dintre Washington şi Moscova şi vor discuta pe seama opririi războiului din Ucraina.
14:00
Pacienţii vor valida prin SMS serviciile medicale primite. Rogobete: "Au existat decontări fictive" # ObservatorNews
"Revoluție" în cabinetele medicale. Medicii de familie și din policlinici vor putea deconta serviciile medicale doar după ce vor primi validare din partea pacientului, printr-un cod primit prin SMS. Ministrul Sănătăţii spune că măsura va fi introdusă pentru a evita decontările fictive.
13:40
O fetiță de 8 ani a murit la Mălini, Suceava, spulberată de o mașină. Copila ar fi traversat prin loc nepermis # ObservatorNews
Sfârşit cumplit pentru o fetiţă în vârstă de 8 ani, pe un drum din Suceava. Copila şi-a pierdut viaţa în urma unui accident rutier grav produs sâmbătă, în jurul orei 17:00, pe DJ 209B, în comuna Mălini. Din primele informații, micuța ar fi traversat printr-un loc nepermis și fără să se asigure.
13:10
Petunia, un buldog fără păr, a fost desemnat cel mai urât câine din lume. Titlul i-a adus 5.000 de dolari # ObservatorNews
Petunia a câștigat titlul de cel mai urât câine din lume, în cadrul unui concurs celebru organizat anual în California, încă din anii '70. Pe lângă trofeu, Petunia a plecat acasă și cu un premiu de 5.000 de dolari. Juriul a ținut cont de mai multe criterii: aspect, personalitate și reacția publicului.
12:30
Momentul în care un şofer de 64 ani provoacă un accident pe autostrada A1. A rămas fără permis pentru 5 luni # ObservatorNews
Accident pe autostrada A1, pe sensul de mers dintre Piteşti spre Bucureşti. Un şofer în vârstă de 64 de ani a întors neregulamentar la kilometrul 104.
Acum 6 ore
12:20
Trump pregăteşte o măsură radicală privind consumul de Marijuana în SUA: "Vorbim de o industrie de miliarde" # ObservatorNews
Donald Trump ia în calcul să modifice o lege care clasifică Marijuana ca fiind drog de risc maxim. La mijloc sunt miliarde de dolari, explică specialiştii. Preşedintele american le-a vorbit apropiaţilor despre planurile sale la un dineu.
12:20
Un BMW a făcut prăpăd pe un bulevard din Constanţa. A spulberat un SUV, pe care l-a proiectat în alte 4 maşini # ObservatorNews
Trei persoane au ajuns la spital, în această dimineaţă, în urma unui accident grav produs pe bulevardul I.C. Brătianu din Constanţa. Din primele informaţii, un BMW Seria 1, înmatriculat în Botoșani, a lovit un Land Rover, iar urma impactului, SUV-ul a fost proiectat în alte patru mașini.
12:20
Un parașutist a fost reţinut de poliţişti pentru că a sărit de pe Turnul Eiffel, cu o paraşută. În arest au ajuns şi alţi doi bărbaţi, complici ai paraşutistului.
12:10
Doi pugilişti japonezi, morţi la doar 28 de ani după ce au luptat în aceeaşi gală. Leziunile le-au fost fatale # ObservatorNews
Doi boxeri japonezi au murit la câteva zile după ce au suferit leziuni cerebrale în lupte separate din cadrul aceleiaşi gale, potrivit asociaţiilor de box şi relatărilor mass-media, informează The Guardian.
11:50
Comuna din România unde apa la robinete curge doar 4 zile pe săptămână. Furnizorul a impus raționalizarea # ObservatorNews
Seceta a închis robinetele într-o comună din Buzău. Vorbim de patru mii de oameni, care se văd nevoiți să trăiască cu apă curentă doar patru zile pe săptămână, după ce furnizorul a impus raționalizarea. În toiul caniculei, localnicii fierb de nemulțumire și spun că lipsa apei le transformă viața într-o luptă zilnică. Iar acum, fiecare picătură e aur curat pentru oameni.
11:50
Un telescaun s-a prăbuşit în Rusia. 12 persoane au fost rănite, printre care şi un copil # ObservatorNews
Momente terifiante la un resort din Rusia. Mai multe persoane au fost rănite după ce un telescaun s-a rupt brusc. Patru oameni au căzut direct într-un lac, şase pe pământ, iar alții au rămas blocați în aer. În total, 12 oameni au fost răniți, iar unul e în stare gravă. Printre victime se află şi un copil.
11:20
Medalie de aur pentru echipajul de dublu rame feminin la Mondialele de Canotaj Under 19 din Lituania # ObservatorNews
Echipajul de dublu rame feminin (JW2-), compus din Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică, a obţinut medalia de aur, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj Under19 de la Trakai (Lituania).
11:10
Luptă acerbă pentru moştenirea unui magnat indian, care a murit subit în timp ce juca polo. Acuzaţiile mamei # ObservatorNews
Moartea subită a unui magnat indian în luna iunie a declanşat o luptă acerbă pentru moştenirea unui gigant auto, scrie BBC.
10:40
Cod roşu de caniculă, luni, în două judeţe. Se vor resimţi spre 45 de grade Celsius. Capitala, sub cod galben # ObservatorNews
Luni, 11 august, de la ora 10.00, două judeţe vor intra sub cod roșu de caniculă. Potrivit reprezentanţilor Administraţiei Naţionale de Meteorologie, pe parcursul zilei, temperaturile maxime vor urca până la 41 de grade Celsius la umbră. Avertizarea este valabilă până marți, 12 august, tot la ora 10.00. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.
10:30
Nicuşor Dan, vizită privată în Republica Moldova. A participat la un festival în Orheiul Vechi, cu Maia Sandu # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a făcut o vizită privată în Republica Moldova, el participând, sâmbătă seara, alături de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la un eveniment organizat în Orheiul Vechi, scrie newsmaker.md.
Acum 8 ore
10:20
Tânăr filmat în timp ce fură haine de pe balcoane în Florești, Cluj. Ce nu îi place, taie cu foarfeca # ObservatorNews
Suntem în luna concediilor, iar şansele ca hoţii să găsească o locuinţă cu proprietarul plecat în vacanţă sunt extrem de mari. Mai nou, nu caută doar bunuri de mare valoare, ci se mulţumesc cu lucruri pe care oamenii le depozitează în balcon. În Floreşti, judeţul Cluj, de câteva săptămâni un astfel de infractor fură nestingherit hainele celor care locuiesc la parterul blocurilor, iar cele care nu sunt pe placul lui, sunt tăiate... cu foarfeca.
10:10
Un băiat de 12 ani din SUA a turnat apă fiartă peste frăţiorul de 9 ani, care dormea pentru o provocare TikTok # ObservatorNews
Incident şocant în Statele Unite! Un copil de doar nouă ani din Pennsylvania a ajuns la spital cu arsuri grave, după ce fratele mai mare, în vârstă de 12 ani, a turnat peste el apă fierbinte în timp ce dormea. Gestul şocant al copilului a fost inspirat de o provocare de pe internet, populară în rândul adolescenților. După incident, băiatul a fost reţinut de poliție.
09:50
Andreas, un băieţel de 9 ani din Argeş, a dispărut pe litoral. Copilul a plecat de pe o plajă din Mamaia Nord # ObservatorNews
Alertă în Năvodari, judeţul Constanţa. Andreas Nicolae Calenciuc, în vârstă de 9 ani, din judeţul Argeş, a fost dat dispărut ieri, după ce a plecat de pe o plajă din Mamaia Nord. Cei care îl văd, sunt rugaţi să sune de urgenţă la 112.
09:40
Ce a păţit un bărbat după ce l-a întrebat pe ChatGPT cum să elimine sarea din dieta sa. I-a uimit pe medici # ObservatorNews
Un bărbat de 60 de ani a ajuns la spital cu halucinații și paranoia după ce a înlocuit timp de trei luni sarea de masă cu bromură de sodiu, urmând un sfat găsit pe ChatGPT.
09:30
Răzbunare mascată în accident la Timişoara. Una dintre maşini, la un pas să cadă în Bega. Momentul, filmat # ObservatorNews
Accident grav, aseară, pe un pod din centrul Timişoarei, unde un şofer în vârstă de 22 de ani a intrat în plin într-o maşină condusă de un bărbat de 35 de ani. În urma impactului, una dintre maşini a rupt balustrada podului şi a fost la un pas să pice în râul Bega.
09:10
Florile care au adus-o pe o româncă din Anglia înapoi în ţară: "Expres pentru asta am venit, din Londra" # ObservatorNews
Tuberozele sunt unele dintre cele mai iubite flori şi asta mai ales datorită mirosului unic. Ieri, a fost prima zi a evenimentului Tărâmul Tuberozelor, iar vizitatorii nu au plecat cu mâinile goale acasă. Cei curioşi de procesul cultivării acestor flori au fost invitaţi în curţile localnicilor, unde s-au bucurat de tururi ghidate. Bineînţeles, de la eveniment nu au lipsit nici producătorii locali care au venit cu produse tradiţionale delicioase.
08:50
Ultima decolare a avionului prăbuşit în Arad a fost filmată. Altar de flori şi lumânări la locul tragediei # ObservatorNews
Încă o tragedie aviatică. Un pilot al unei mari companii şi un tânăr de 18 ani au murit după ce s-au prăbuşit cu avionul uşor în curtea unei foste fabrici din Arad. Legătura cu turnul de control s-a oprit brusc şi încă nu se ştie cauza prăbuşirii. Tatăl băiatului şi fratele său de 13 ani se aflau la aerodrom în momentul impactului. De fapt, copilul mai mic trebuia să zboare, dar din cauza turbulenţelor, pilotul nu l-a mai lăsat să urce la bord şi l-a luat pe fratele lui.
08:30
Concert multisenzorial gratuit, la lumina a mii de lumânări, pe faleza Cazinoului din Constanța # ObservatorNews
Aseară, faleza Cazinoului din Constanța s-a transformat într-un tablou feeric.
Acum 12 ore
08:20
30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni # ObservatorNews
Adminsitraţia Naţională de Meteorologie a emis avertizări cod gaben şi portocaliu de caniculă, pentru duminică și luni, valabile în mai multe județe din țară.
08:10
O Biblie a scăpat ca prin minune dintr-un incendiu care a făcut scrum o biserică din Strehaia # ObservatorNews
Incendiu puternic în oraşul Strehaia din judeţul Mehedinţi! Printre puţinele lucuri care nu s-au făcut scrum, pompierii au găsit o Biblie.
08:00
Trei hoţi, dintre care doi de 15 ani, prinşi într-o maşină furată. Un pilot de raliu a intrat în ei accidental # ObservatorNews
Scene ca-n filmele de acţiune, la Timișoara! Doi minori de 15 ani și un bărbat de 23 de ani au furat o mașină și au demarat în trombă, pregătiți pentru lovitura vieții lor.
07:50
Trump ia în considerare să îl invite pe Zelenski la întâlnirea cu Putin din Alaska, vinerea viitoare # ObservatorNews
Oficialii ucraineni şi europeni se opun ferm pretenţiilor de pace ale lui Vladimir Putin. Au propus ca înainte de orice măsuri, să fie instaurat un armistiţiu, iar schimbul de teritorii să fie reciproc. Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni peste doar cinci zile în statul american Alaska, pentru a purta negocieri de pace. Casa Albă ia în considerare să îl invite şi pe Volodimir Zelenski, potrivit unui înalt oficial american, citat de presa de peste ocean.
07:40
Intervenție mai puțin obișnuită pentru jandarmii din Satu Mare. În loc de scandaluri sau patrule de noapte, au ajuns în misiune la coafor.
07:20
SONDAJ: Ești de acord cu interdicția de a cumpăra/vinde mașini dacă ai restanțe la impozite sau amenzi? # ObservatorNews
Pentru ca primăriile să nu mai stea "cu mâna întinsă" la Guvern, statul va adopta o serie de măsuri care să creasă încasările la bugetele locale. Conform măsurilor propuse, dacă ai restanțe la impozite sau amenzi, nu vei mai putea să vinzi sau să cumperi o maşină. Nici să obții autorizații de construcție sau să-ți recuperezi permisul suspendat. Proiectul de lege a fost pus în transparenţă.
07:20
Summer Well 2025. Show incendiar Saint Levant, în a doua zi de festival din Ştirbey, Buftea # ObservatorNews
A doua noapte la Summer Well a întrecut aşteptările publicului! Cu chef de distracţie, zeci de mii de tineri au aşteptat cu nerăbdare să mai petreacă încă o seară de neuitat. Fanii au avut parte de o porţie serioasă de energie şi nostalgie, de la un artist mult aşteptat: Saint Levant!
07:20
Horoscop 11 august 2025. Unii nativi trăiesc o nouă dragoste, alții se gândesc la despărțire # ObservatorNews
Horoscop 11 august 2025. Astrologii au veşti bune în dragoste și carieră pentru unii dintre nativii zodiacului. Vărsătorii găsesc soluţia la o problemă cu ajutorul unui vis. În cazul Săgetătorilor, un documentar trezește idei pentru un proiect de suflet.
07:10
Rezultate LOTO 6/49 duminică 10 august 2025, ora 18:50. Numerele extrase la tragerile loto de astăzi # ObservatorNews
Rezultate LOTO 6/49. Duminică, 10 august 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la ultimele trageri loto Loteria Română a acordat peste 19.000 de câștiguri în valoare totală de peste 1,47 milioane de lei.
Acum 24 ore
01:10
EXCLUSIV. Mărturia tatălui băiatului mort în avionul prăbușit din Arad: "Am avut încredere în pilot" # ObservatorNews
Încă o tragedie aviatică. Un pilot al unei mari companii şi un tânăr de 18 ani au murit după ce s-au prăbușit cu avionul uşor în în curtea unei foste fabrici din Arad. Legătura cu turnul de control s-a oprit brusc şi încă nu se ştie cauza prăbuşiriii. Tatăl băiatului şi fratele său de 13 ani se aflau la aerodrom în momentul impactului. De fapt, copilul mai mic trebuia să zboare, dar cauza turbulenţelor, pilotul nu l-a mai lăsat să urce la bord şi l-a luat pe fratele lui.
9 august 2025
21:40
Marea Galileei, roşie ca sângele. Localnicii se tem că ar fi un semn rău, însă experţii au o explicaţie # ObservatorNews
Apa lacului Marea Galileei a devenit parcă peste noapte roşie, ridicând semne de întrebare din partea vizitatorilor. Mulţi au comparat fenomenul cu cele zele plăgi ale Egiptului din Vechiul Testament, în care Marea s-a transformat în sânge. Însă experţii au găsit o explicaţie simplă pentru fenomen, scrie Daily Mail.
21:30
Tânăr filmat făcând drifturi lângă Poliția Gorj. Clipul, postat chiar de el pe internet # ObservatorNews
Un tânăr din Târgu Jiu este căutat de poliție după ce a fost filmat în timp ce făcea drifturi într-un sens giratoriu din oraș, chiar în apropiere de sediul Inspectoratului de Poliție Gorj.
21:20
Festivalul Tomatelor: Povestea lui Florin, agricultorul care a dus gustul roșiilor românești până la Bruxelles # ObservatorNews
De la soiuri rare, la roșii gigant cultivate cu grijă în grădinile românești. Festivalul Tomatelor de la Muzeul Satului a adunat laolaltă colecţionari de soiuri rare şi pasionaţi de gusturi inedite. Pofticioşii au putut doar să guste şi să cumpere seminţe. Puţinii producători care au vândut şi tomate au cerut între 15 şi 20 de lei pe kilogram.
21:10
Accident cumplit în judeţul Brăila, după ce şoferul a pierdut controlul în curbă. O tânără de 18 ani a murit # ObservatorNews
Au apărut primele imagini de la accidentul din Tufești, județul Brăila, în care o adolescentă de 18 ani și-a pierdut viața. La volan de afla un tânăr de 21 de ani care a pierdut controlul volanului într-o curbă și a intrat într-un stâlp. Şoferului i-au fost prelevate probe la spital pentru a se stabili dacă a consumat sau nu alcool. Cercetările în acest caz continuă.
20:50
Pasagerii de pe Otopeni scapă de limita de 100 ml la lichide. Cum se schimbă controlul de securitate # ObservatorNews
Otopeniul intră în rândul celor mai moderne aeroporturi din Europa. Scannere de ultimă generație, capabile să detecteze lichidul explozibil, au început să fie montate la punctele de control. În momentul în care vor fi complet instalate, cel mai probabil la începutul anului viitor, va dispărea una dintre cele mai enervante reguli pentru pasageri: limita de 100 de mililitri pentru lichidele din bagajul de mână.
20:40
"Am venit pe ieftineală". Peripeţiile lui Gigi de la Fălticeni cu preţurile de pe litoralul românesc # ObservatorNews
Distracţia nu are preţ, dar o zi la mare da. Şi unul pe măsură! Mulţi turişti vin pe plajă cu umbrela de acasă şi îşi întind prosopul pe nisip. Şi la masă fac economie: vin cu mâncarea şi băutura la pachet, în lada frigorifică sau mănâncă de la tonetele de pe plajă, unde e mult mai ieftin decât la restaurant.
20:20
Val de foc peste România. Cod portocaliu de caniculă și 40°C resimţite la umbră, până la mijlocul lunii # ObservatorNews
Se întoarce canicula. Jumătate de ţară este sub cod galben de căldură extremă, iar de mâine codul portocaliu încinge oraşele. Se resimt deja peste 40 de grade Celsius, iar cei care s-au încumetat să iasă din case au căutat orice petic de umbră. Valul de caniculă ne va da bătăi de cap şi săptămâna viitoare.
19:50
Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni peste doar şase zile, pe 15 august, în statul american Alaska, pentru a purta negocieri de pace. Sunt aşteptate condiţii foarte dure din partea liderului de la Kremlin. Putin vrea controlul absolut asupra regiunilor din estul Ucrainei - o cerere despre care Volodimir Zelenski nici nu vrea să audă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.