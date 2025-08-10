Dennis Man efectuează luni vizita medicală » Când va debuta la PSV

13:50

Enzo Maresca, antrenorul lui Chelsea, vrea să rămână cu doar 25 de jucători sub comanda lui, în condițiile în care albaștrii au început pregătirea de vară cu 55 de fotbaliști legitimați la prima echipă. Din acest motiv, pe Stamford Bridge se lucrează din greu și la capitolul plecărilor, nu doar la cel al sosirilor, unde Chelsea a punctat deja consistent. ...