Jannik Sinner și Carlos Alcaraz, luați tare după ce s-au retras de la Toronto: „Cred că ar trebui să se uite la turneul nostru"
Gazeta Sporturilor, 10 august 2025 23:30
Jannik Sinner (23 de ani, 1 ATP) și Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP) au fost provocați de Karl Hale, directorul turneului din Toronto, să își asume că, în 2026, vor participa la turneul ATP de la Montreal, de categorie Masters 1000.La Roland Garros și la Wimbledon, Jannik Sinner și Carlos Alcaraz au oferit noi episoade ale celei mai celebre rivalități din tenis, iar cei doi se pregătesc pentru US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. ...
• • •
Acum 5 minute
00:00
FCSB a pierdut cu Unirea Slobozia, scor 0-1, în etapa #5 din Superliga. Imediat după eșec, campionii României s-au dus în fața galeriei.Peluza Nord nu i-a admonestat nici de această dată pe jucătorii de la FCSB. Suporterii i-au aplaudat pe roș-albaștri și au cântat „Cu Steaua până la moarte!”.FOTO. Ce s-a întâmplat pe gazon după FCSB - Unirea Slobozia. ...
00:00
Acum 15 minute
23:50
23:50
Gigi Becali a „mitraliat” un jucător, după rușinea cu Slobozia: „Când îl bagi titular, e o greșeală mare!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a comentat, fără menajamente, prestația jucătorilor campioanei din FCSB - Unirea Slobozia 0-1, imediat după ultimul fluier al lui Adrian Cojocaru.Acesta s-a arătat extrem de dezamăgit de prestația din această seară, însă este încrezător în revenirea de formă a echipei în viitorul apropiat. Cu toate acestea, l-a „mitraliat” pe Lixandru, numind titularizarea acestuia „o greșeală”. ...
23:50
„Killer-ul” FCSB-ului, reacție pe placul dinamoviștilor: „Sper că i-am făcut mândri! Am jucat pentru ei” # Gazeta Sporturilor
FCSB - Unirea Slobozia 0-1. Raul Rotund (19 ani) este „eroul” ialomițenilor. Atacantul împrumutat de la Dinamo a marcat golul victoriei în Ghencea, iar la final a oferit o reacție savuroasă.Acesta a menționat că a jucat pentru Dinamo, iar pe viitor își dorește să marcheze în poarta campioanei României și din postura de jucător al „câinilor”. ...
Acum 30 minute
23:40
Konyaspor, formația care l-a transferat pe Marius Ștefănescu (26 de ani) de la FCSB în această vară pentru 300.000 de euro, s-a impus pe terenul celor de la Eyupspor, scor 4-1, în prima etapă a noului sezon din Turcia.La Eyupspor a fost titularizat atacantul român Denis Drăguș (26 de ani), împrumutat în această vară de la Trabzonspor. ...
Acum o oră
23:30
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz, luați tare după ce s-au retras de la Toronto: „Cred că ar trebui să se uite la turneul nostru” # Gazeta Sporturilor
Jannik Sinner (23 de ani, 1 ATP) și Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP) au fost provocați de Karl Hale, directorul turneului din Toronto, să își asume că, în 2026, vor participa la turneul ATP de la Montreal, de categorie Masters 1000.La Roland Garros și la Wimbledon, Jannik Sinner și Carlos Alcaraz au oferit noi episoade ale celei mai celebre rivalități din tenis, iar cei doi se pregătesc pentru US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. ...
23:20
Campioanele de la Madrid, ieșire rapidă de pe tabloul turneului WTA 1000 de la Cincinnati # Gazeta Sporturilor
Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 54 WTA la dublu) și Anna Kalinskaya (26 de ani, locul 39) au părăsit tabloul de dublu de la Cincinnati din primul tur, învinse de favoritele 6, Lyudmyla Kichenok (Ucraina) și Ellen Perez (Australia) cu 7-5, 7-5.Sorana Cîrstea a evoluat pe două fronturi în turneul WTA 1000 de la Cincinnati, acolo unde la simplu este calificată în turul 3, egalându-și cea mai bună performanță, atinsă în 2009. ...
23:10
Sampdoria vrea să închidă în următoarele zile transferul lui Adrian Rus (29 de ani), stoperul de la Pisa. Fundașul central român este considerat o achiziție prioritară în defensiva echipei genoveze, fiind bine văzut de directorul sportiv Andrea Mancini.Internaționalul român ar urma să-l părăsească pe Marius Marin și lotul lui Alberto Gilardino și să rămână în Serie B și sezonul viitor, Doria vizând aducerea lui sub formă de împrumut a lui Adrian Rus. ...
Acum 2 ore
23:00
Joao Neves (20 de ani) va lipsi din lotul lui PSG pentru următoarele două partide, din cauza unei suspendări, potrivit abola.pt. Mijlocașul nu va putea evolua în Supercupa Europei cu Tottenham, programată pe 13 august, și nici în prima etapă din Ligue 1, împotriva lui Nantes, pe 17 august. ...
22:40
CSU Neptun este campioana României la baschet masculin 3x3, după o finală cu CSU ASE București # Gazeta Sporturilor
CSU Neptun a devenit campioana României la baschet masculin 3x3, după o victorie cu 21-13 în fața lui CSU ASE București. Datorită acestui succes, echipa din Constanța și-a asigurat prezența la World Tour 3x3 Debrecen, competiție ce va avea loc în 29-31 august. ...
22:40
Valentin Mihăilă, debut nefast la Rizespor » Scor de neprezentare în prima etapă # Gazeta Sporturilor
Valentin Mihăilă (25 de ani) a debutat la Rizespor, echipa care l-a transferat vara aceasta. Internaționalul român a jucat 59 de minute în prima etapă a campionatului Turciei, în eșecul cu Goztepe, scor 0-3.Mihăilă nu s-a remarcat la debutul în tricoul noii echipe. Extrema stânga a avut un singur șut pe tot parcursul meciului. Execuția lui nu a fost pe spațiul porții. ...
22:30
De ce nu a intervenit VAR în faza cu scandal de la Universitatea Craiova - Hermannstadt # Gazeta Sporturilor
Finalul partidei dintre Universitatea Craiova și Hermannstadt, încheiată cu victoria oltenilor, scor 1-0, a venit la pachet cu un scandal monstru. Sibienii susțin că golul lui Aurelian Chițu din prelungiri ar fi trebuit să fie validat, întrucât balonul a trecut linia porții, cu toată circumferința.Atât Marius Măldărășanu, cât și Daniel Niculae au acuzat lipsa de reacție din camera VAR. Cu toate acestea, regulamentul privind arbitrajul video este clar. ...
22:10
Liverpool a pierdut duminică Supercupa Angliei în fața celor de la Crystal Palace. A fost 2-2 după 90 de minute și 3-2 la loviturile de departajare pentru londonezi. La finalul partidei, Virgil Van Dijk (34 de ani), căpitanul „cormoranilor”, a făcut o declarație curioasă. ...
Acum 4 ore
22:00
Dennis Man (26 de ani, extremă dreapta) face luni, 11 august, vizita medicală la PSV. Internaționalul român va semna apoi pe 4 ani cu campioana Olandei.Aventura lui Man în Italia s-a terminat. După 4 ani și jumătate, acesta schimbă țara, campionatul și echipa. Parma va primi 9 milioane de euro în schimbul lui Dennis, așa cum GSP a anunțat în premieră.Iar Man va intra în programul lui PSV imediat după semnarea contractului. ...
22:00
Rednic confirmă startul excelent în Belgia! Cu Homawoo titular și doar 24% posesie, Standard a învins-o pe Genk # Gazeta Sporturilor
Sub comanda lui Mircea Rednic, Standard Liege continuă startul excelent de sezon în Belgia. Astăzi, „Les Rouches” s-au impus în fața celor de la Genk, ultima oară campioană în 2019, scor 2-1.Thomas Henry a deschis scorul pentru Standard în minutul 30, de la punctul cu var, apoi i-a pasat decisiv americanului Marlon Fossey, care a făcut 2-0 în minutul 54, cu un șut din marginea careului mic. ...
21:50
„Acum 3 ani aproape am murit” » Mărturia tulburătoare a semifinalistului de la Țiriac Open: „Durerea, pur și simplu, mă ucidea” # Gazeta Sporturilor
Damir Dzumhur (33 de ani, 56 ATP) a povestit, în cadrul unui material publicat pe site-ul ATP, un episod din 2022, când a fost diagnosticat cu pancreatită acută și a fost nevoit să stea mai multe săptămâni în spital, neștiind dacă va mai juca vreodată tenis. ...
21:40
21:40
21:30
Ce a fost asta?! Imagini incredibile cu Mirel Rădoi, într-un acces de FURIE rar și un gsest grosolan # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova - Hermannstadt 1-0. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul gazdelor, și-a pierdut cumpătul la finalul partidei din Bănie și a avut o ieșire nervoasă, la scurt timp după cea mai controversată fază a meciului.Golul lui Aurelian Chițu (34 de ani) din minutul 90+2 nu a fost validat, întrucât „centralul” Chivulete a considerat că balonul n-a trecut în totalitate de linia porții apărate de Silviu Lung Jr. ...
21:30
Prima reacție oficială dinspre Hermannstadt, după scandalul de la Craiova: „Se vede golul din Piața Mare de la Sibiu” # Gazeta Sporturilor
Daniel Niculae, președintele celor de la Hermannstadt, a oferit prima reacție oficială dinspre clubul sibian, după faza litigoasă din finalul partidei cu Universitatea Craiova, scor 0-1.Din punctul de vedere al fostului atacant, golul izbutit de Aurelian Chițu, din pasa lui Ciubotaru, este valabil, neexistând niciun dubiu în acest sens. „Centralul” Andrei Chivulete nu a validat reușita, considerând că balonul nu a depășit, cu toată circumferința, linia porții. ...
21:20
Mirel Rădoi, deranjat și după victoria cu Hermannstadt: „Mă mulțumesc cu ce am” # Gazeta Sporturilor
Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, a analizat victoria la limită cu Hermannstadt, scor 1-0. Acesta a fost nemulțumit de prestația elevilor lui.Mai mult, Rădoi a părut deranjat că marcatorul Oleksandr Romanchuk a șutat din afara careului la singurul gol al partidei. Antrenorul oltenilor și-ar fi dorit ca fundașul ucrainean să urce mai mult cu mingea și să paseze între liniile adverse. ...
21:10
A răbufnit după eșecul cu oltenii: „Pac, imediat au rezolvat! Doar să fii nebun să zici că ăla n-a fost gol!” # Gazeta Sporturilor
Aurelian Chițu, atacantul de la Hermannstadt, a răbufnit la adresa arbitrajului după eșecul cu Universitatea Craiova, scor 0-1.Chițu s-a legat de faza din finalul meciului. El a trimis pe poartă din apropiere, iar Lung a respins balonul cu piciorul, in-extremis.Sibienii au cerut gol valabil, considerând că mingea a trecut de linia porții cu toată circumferința. Andrei Chivulete a fost „centralul” partidei, în timp ce arbitrul VAR a fost Cristina Trandafir. ...
21:10
Exploziv! Marius Măldărășanu acuză jocuri de culise: „Dacă era invers, era gol! E o doamnă la VAR...” # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova - Hermannstadt 1-0. La finalul partidei, Marius Măldărășanu a explodat, cu accent pe faza din finalul partidei, când, conform celor de la Sibiu, mingea a depășit cu toată circumferința linia porții la șutul lui Chițu din apropiere. Însuși atacantul a declarat că golul este valabil, la flash-interviul de după meci. ...
20:50
Viciere de rezultat?! Decizie controversată de arbitraj în Craiova - Hermannstadt, chiar în prelungiri # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a învins-o pe Hermannstadt, scor 1-0, în primul meci al zilei din etapa 5 a Superligii. În prelungirile partidei, în minutul 90+2, Aurelian Chițu (34 de ani) a crezut că a înscris pentru sibieni, însă reușita lui nu a fost validată.Motivul? „Centralul” Andrei Chivulete a considerat că balonul n-a depășit în totalitate linia porții, spre nemulțumirea oaspeților, care au protestat vehement.FOTO. ...
20:40
România, locul 21 la Campionatul European U17 de handbal feminin » Două victorii clare în finalul turneului # Gazeta Sporturilor
Naționala feminină de handbal a României a reușit să evite dezastrul la Campionatul European U17, după 2 victorii clare în fața Turciei (27-41) și Macedoniei de Nord (25-40), care au salvat-o de la retrogradare.În primele 6 meciuri de la Campionatul European U17 de handbal feminin, România a înregistrat un bilanț de 2 egaluri și 4 înfrângeri, ajungând să lupte pentru locurile 21-24 și să-i fie serios amenințat locul în primul eșalon al competiției. ...
20:30
Incident reprobabil pe Wembley: au huiduit în timpul momentului de reculegere pentru Diogo Jota # Gazeta Sporturilor
Suporterii lui Crystal Palace au avut un comportament scandalos în timpul momentului de reculegere pentru Diogo Jota și André Silva, înainte de Supercupa Angliei cu LiverpoolLiverpool și Crystal Palace s-au întâlnit pe Wembley în Supercupa Angliei. După 2-2 în primele 90 de minute, londonezii au câștigat cu 3-2 la penalty-uri. ...
20:30
20:20
Cui a mulțumit Alexandru Băluță, după ce a fost mazilit de Becali: „Nu pot pleca fără să vă spun” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Băluță (31 de ani) nu mai este fotbalistul celor de la FCSB. Mijlocașul dreapta a transmis un mesaj de „adio”, prin intermediul paginii personale de Instagram. Contractul acestuia cu campioana României urma să expire în vara lui 2026, însă Gigi Becali (67 de ani) l-a convins să semneze rezilierea, fiind nemulțumit de evoluțiile lui.Fotbalistul le-a mulțumit suporterilor pentru suportul pe care i l-au arătat în cele două sezoane petrecute la FCSB. ...
20:20
Uluitor! Ce avea scris Dean Henderson pe sticla de apă, înainte să pareze două penalty-uri cu Liverpool # Gazeta Sporturilor
După triumful din FA Cup, Crystal Palace continuă să scrie istorie pe Wembley, devenind prima debutantă din ultimele cinci decenii care reușește să cucerească Supercupa Angliei, cunoscută drept „Community Shield” în Albion. „Vulturii” au revenit de două ori cu Liverpool, apoi s-au impus la loviturile de departajare, un mare merit în acest sens avându-l Dean Henderson, goalkeeper-ul londonezilor. 2-2 a fost după 90 de minute, 3-2 la loviturile de departajare. ...
20:10
Bianca Andreescu, sfaturi pentru noua vedetă a tenisului: „E important să aibă un anturaj redus. Să aibă încredere în intuiția ei” # Gazeta Sporturilor
Bianca Andreescu (25 de ani, 174 WTA), câștigătoarea US Open din 2019, a avut mai multe sfaturi pentru compatrioata Victoria Mboko (18 ani, 24 WTA), care a avut o evoluție excelentă la Montreal, reușind să obțină primul titlu WTA al carierei. ...
Acum 6 ore
19:50
Echipă pentru Ianis Hagi! Unde ar putea ajunge românul, în cele din urmă: „Soluția ideală” # Gazeta Sporturilor
Conform presei din Polonia, pista Legia Varșovia s-a redeschis pentru Ianis Hagi, în continuare liber de contract, după despărțirea de Rangers.Din această vară, trupa din capitala Poloniei este pregătită de Edi Iordănescu, aspect ce ar putea facilita ajungerea în Polonia a decarului României de la Campionatului European din 2024.În cele din urmă, Ianis Hagi ar putea ajunge sub comanda lui Edi IordănescuÎn aceste zile, pista Ianis Hagi la Legia s-a redeschis. ...
19:40
Emma Răducanu e mulțumită de colaborarea cu fostul antrenor al lui Rafa Nadal: „Comunicăm foarte bine și ne înțelegem reciproc” # Gazeta Sporturilor
Britanica Emma Răducanu (22 de ani, locul 39 WTA) s-a calificat în turul 3 al turneului de categorie WTA 1000 de la Cincinnati, după un meci bun, 6-3, 6-2 cu Olga Danilovic (24 de ani, numărul 43 WTA). Ea a vorbit apoi despre cum merge colaborarea cu noul ei antrenor, Francisco Roig.Emma Răducanu o va întâlni pe Aryna Sabalenka, liderul mondial, în turul 3 al turneului WTA 1000 de la Cincinnati. ...
19:30
Un baschetbalist cu experiență în Euroligă, la Panathinaikos și Pinar Karsiyaka, a semnat cu CS Vâlcea 1924 # Gazeta Sporturilor
Kenny Gabriel (36 de ani), un baschetbalist cu 140 de meciuri în Euroligă și EuroCup, a semnat cu CS Vâlcea 1924, după un sezon petrecut la Fortitudo Bologna, în liga a doua a Italiei.CS Vâlcea 1924 este aproape de finalizarea lotului, iar duminică, 10 august, a anunțat un transfer important. Este vorba de Kenny Gabriel, jucător care a evoluat, de-a lungul carierei sale, în campionate importante ale Europei. ...
19:20
Italienii s-au convins după meciul catastrofal făcut de românul lui Milan: „Șocant!” # Gazeta Sporturilor
AC Milan a pierdut duminică meciul de pregătire de pe terenul celor de la Chelsea, scor 1-4. Românul Andrei Coubiș (21 de ani) a avut o după-amiază de uitat. Și-a dat autogol și a primit cartonașul roșu după 18 minute, iar italienii nu s-au ferit de cuvinte atunci când i-au analizat prestația.Celălalt român de la Milan, fundașul central Matteo Duțu (19 ani), a fost introdus pe teren de Allegri în minutul 73, în locul lui Yunus Musah. ...
19:00
19:00
Gigi Becali, prim răspuns tăios în scandalul cu șefii de la Rapid și Craiova: „Ca să pricepi asta, îți trebuie inteligență” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, 66 de ani, patronul celor de la FCSB, a oferit prima reacție, în exclusivitate pentru GSP, după ce, prin vocea lui Victor Angelescu, Rapid și Craiova au anunțat că se opun modificării regulii FRF conform căreia un jucător poate fi reintrodus pe lista pentru Superligă, după ce a început competiția. ...
18:50
Deturnat din drumul către Dinamo! Jucătorul e aproape să semneze: „Negocieri avansate” # Gazeta Sporturilor
Fundașul central portughez Tomas Ribeiro (26 de ani) s-a aflat în negocieri avansate cu Dinamo în această perioadă de transferuri. Andrei Nicolescu, președintele clubului, anunțase zilele trecute că „sunt 70% șanse să-l luăm”.În cele din urmă, fotbalistul ar urma să ajungă în Israel, la Beitar Ierusalim, formație care a terminat pe locul 4 în competiția internă. ...
18:50
18:40
Rapid și Craiova fac scandal, după ce „legea Becali” a fost adoptată de urgență: „Ăsta nu e fotbal corect! Mergem până la capăt!” # Gazeta Sporturilor
Rapid și Universitatea Craiova se opun schimbării regulii FRF, conform căreia un jucător poate fi reintrodus pe lista pentru Superliga, după ce a început competiția. Protestul comun al celor două cluburi a venit după ce FCSB, prin vocea lui Gigi Becali, a cerut schimbarea regulii, pentru a-l putea pune pe Malcom Edjouma pe lista pentru Liga 1. ...
Acum 8 ore
18:00
A vrut să sărbătorească victoria, dar a căzut și și-a rupt clavicula: „Sunt recunoscător tuturor medicilor” # Gazeta Sporturilor
Connor Zilisch (19 ani), un pilot NASCAR în vârstă de 19 ani, și-a rupt clavicula, în urma unui accident suferit sâmbătă, 9 august, după ce s-a impus în Xfinity Series. În timp ce sărbătorea victoria, americanul a căzut și a aterizat prost, având nevoie de îngrijiri medicale. ...
17:50
Declarația surprinzătoare a lui Tadej Pogacar, la 2 săptămâni după triumful din Turul Franței: „Număr anii până la retragere” # Gazeta Sporturilor
La două săptămâni după câștigarea celui de-al 4-lea Tur al Franței din carieră, Tadej Pogacar (26 de ani) a oferit o declarație neașteptată, declarând că numără anii până la retragere.În 27 iulie, Tadej Pogacar a câștigat din nou Turul Franței, consolidând un palmares deja extrem de bogat, care îl plasează în topul celor mai buni cicliști din toate timpurile. ...
17:50
Românul lui Milan, meci de coșmar în amicalul cu Chelsea: autogol și „roșu” în primele 20 de minute # Gazeta Sporturilor
Andrei Coubiș (21 de ani), fundașul central român al celor de la AC Milan, a avut parte duminică de un meci de uitat pe terenul celor de la Chelsea. Acesta și-a dat autogol și a primit cartonaș roșu în primele 18 minute.Născut la Milano, fundașul central de 1.89m înălțime se află la juniorii lui Milan din august 2019. A urcat treptat până la echipa de tineret a „diavolilor”, unde a fost căpitan. ...
17:50
Deși sunt interzise în competițiile europene, cluburile din Rusia încă primesc bani de la UEFA: ucrainenii s-au revoltat # Gazeta Sporturilor
Un raport al The Guardian arată că UEFA a direcționat peste 10.8 milioane de euro în „plăți de solidaritate” către cluburi din Rusia, începând din 2022, deși acestea sunt interzise în competițiile europene după invazia Ucrainei. Sumele, menite să susțină cluburile care nu se califică în competițiile continentale și să mențină echilibrul competitiv, au fost virate Federației Ruse de Fotbal, după cum urmează: 6.2 milioane de euro în sezonul 2021-223. ...
16:50
Alexandru Mitriță, gol și assist în China » Echipa lui a condus de două ori, dar nu a câștigat # Gazeta Sporturilor
Ajuns în această vară în China, Alexandru Mitriță continuă să impresioneze în tricoul celor de la Zhejiang FC. Azi, a mai reușit un gol și o pasă de gol. Echipa lui a pierdut meciul cu Beijing Guoan, 3-4.Extrema de 30 de ani pare să se simte excelent la noua sa formație. Iar în primele 6 meciuri în prima divizie din China are cifre excelente: 7 goluri și 3 pase de gol. ...
16:50
Daniel Bîrligea și Mihai Popescu își avertizează coechipierii: „Colegii mei știu lucrul ăsta” # Gazeta Sporturilor
Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul celor de la FCSB, și Mihai Popescu (32), fundaș central, și-au avertizat colegii înainte de meciul cu Unirea Slobozia, care se va juca de la 21:30, în runda 5 din Superliga. Victoria împotriva celor de la Drita a pus capăt unei serii rușinoase, de 4 eșecuri la rând. Daniel Bîrligea le-a transmis colegilor că trebuie să intre concentrați la maxim în fiecare partidă, iar nimeni nu îi va putea învinge. VIDEO. ...
16:30
„Surprinzătoare și nu prea” » Reacția lui Balint după plecarea lui Bicfalvi de la Oțelul # Gazeta Sporturilor
Înainte de meciul cu Rapid, programat luni, Laszlo Balint, antrenorul Oțelului, a vorbit despre plecarea lui Eric Bicfalvi de la formația sa.Pe 5 august, Oțelul anunța într-un comunicat de presă că Eric Bicfalvi (37 de ani), unul dintre cei mai importanți oameni din lot, revenit iarna trecută în Superliga, a plecat de la echipă. Decizia a fost una de comun acord, iar azi Laszlo Balint a vorbit despre despărțire. ...
Acum 12 ore
16:00
Chelsea e aproape să dea lovitura! » S-a înțeles cu starul lui Manchester United # Gazeta Sporturilor
Chelsea a bătut palma cu Alejandro Garnacho (21 de ani), aripa stângă de la Manchester United. Mai trebuie doar ca cele două cluburi să ajungă la un acord în privința sumei de transfer. Din cauza regulilor legate de fair-play-ul financiar, conducerea lui Chelsea trebuie să vândă câțiva jucători pentru a putea trimite o ofertă oficială către Manchester United pentru Alejandro Garnacho, conform jurnalistului italian Fabrizio Romano. ...
