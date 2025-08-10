Gigi Becali a „mitraliat” un jucător, după rușinea cu Slobozia: „Când îl bagi titular, e o greșeală mare!”

16:30

Înainte de meciul cu Rapid, programat luni, Laszlo Balint, antrenorul Oțelului, a vorbit despre plecarea lui Eric Bicfalvi de la formația sa.Pe 5 august, Oțelul anunța într-un comunicat de presă că Eric Bicfalvi (37 de ani), unul dintre cei mai importanți oameni din lot, revenit iarna trecută în Superliga, a plecat de la echipă. Decizia a fost una de comun acord, iar azi Laszlo Balint a vorbit despre despărțire. ...