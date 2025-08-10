Gigi Becali, atac cu „talpa sus” în direct la TV: „Îi spulber pe amândoi, îi decapitez!”

19:00

Doi boxeri japonezi au decedat în decurs de câteva zile, după niște meciuri care au avut loc în 2 august, în Tokyo, capitala Japoniei. Fiind grav răniți, Hiromasa Urakawa și Shigetoshi Kotari au fost spitalizați, însă nu au supraviețuit.Sâmbătă, 2 august, atât Hiromasa Urakawa (28 de ani), cât și Shigetoshi Kotari (28 de ani) au luptat în cadrul aceluiași eveniment, organizat în Sala Korakuen din Tokyo. Primul s-a duelat cu Yoji Saito și al doilea cu Yamato Hata. ...