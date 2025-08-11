Tinerii români, campioni la dependența de rețelele sociale. Vara, telefonul devine cel mai bun prieten
Click.ro, 11 august 2025 01:30
România are cel mai mare procent de adolescenți dependenți de rețelele sociale, anunță Organizația Mondială a Sănătății. Vara, în timpul vacanței, mulți adolescenți ajung să navigheze pe telefon mai mult decât oricând, iar statisticile arată că...
• • •
Acum 2 ore
01:30
01:10
Eva Longoria, secretul siluetei fără cusur: „Mi-au schimbat viața”. Ce o menține în formă pe frumoasa actriță la 50 de ani # Click.ro
Eva Longoria, cunoscută pentru rolul său emblematic din serialul de succes „Neveste disperate”, are o metodă foarte eficientă care o ajută să se mențină în formă la 50 de ani. Așa își păstrează actrița își energia, silueta demnă de invidiat și pielea radiantă!
Acum 6 ore
21:00
Eminem, dezvăluiri sincere despre lupta cu dependența de droguri în noul său documentar: „M-am trezit în spital și nu știam ce s-a întâmplat” # Click.ro
Rapperul american Eminem a făcut mărturisiri impresionante despre lupta cu dependența de droguri, în noul său documentar autobiografic intitulat „Stans”. Filmul reconstituie diferite etape ale carierei sale, iar starul povestește cum a fost nevoit să învețe din nou să meargă, să vorbească și...
Acum 8 ore
19:30
Amintirile lui Aurel Pădureanu despre Ion Iliescu. Fostul președinte copilărise în „mahalaua lăutarilor”: „Nu uitase de unde a plecat”. Ce compliment îi făcuse Corneliei Catanga # Click.ro
19:30
Alimentele neașteptate care reduc riscul mai multor tipuri de cancer și previn bolile cardiovasculare. Ce spun specialiștii # Click.ro
Un val de cercetări recente aduce în prim-plan rolul semnificativ al produselor lactate în menținerea sănătății.
19:20
Peste 120.000 de fani au celebrat a doua zi a UNTOLD X, ediția care închide o decadă și deschide o nouă eră, UNTOLD ONE # Click.ro
19:20
19:00
Românul a consemnat un nou meci ca titular.
Acum 12 ore
18:40
Jucătoarea din țara noastră a trecut de primele două tururi.
18:20
Cum a ajuns o vidră într-un salon de coafură din România. Autoritățile au intervenit imediat # Click.ro
O scenă ieșită din tipare, demnă de o comedie cinematografică, a avut loc sâmbătă, în municipiul Carei, județul Satu Mare. Protagonistul? O vidră de dimensiuni considerabile, care a ajuns – în mod complet neașteptat – într-un salon de coafură din Cartierul Mihai Viteazul 2.
18:00
Rafael Nadal (39 de ani) a devenit tată pentru a doua oară. Soția lui, Maria Francisca, a adus pe lume joi, 7 august, un băiețel care poartă un nume special, în semn de omagiu adus tatălui marelui campion în tenis.
17:30
Filmul „Patimile lui Hristos”, regizat de Mel Gibson, revine pe marele ecran cu două continuări. Când vor fi lansate # Click.ro
Filmul „Patimile lui Hristos”, regizat de Mel Gibson, revine pe marele ecran. Continuarea mult așteptată va fi lansată în primăvara anului 2027, în două părți, pe două date cu o mare semnificație religioasă.
16:40
Horoscop luni, 11 august. Scorpionii primesc un cadou, iar Fecioarele profită de oportunități # Click.ro
16:30
Japonia a lansat o inițiativă inovatoare. Parcările din această țară sunt transformate în grădini suspendate # Click.ro
Într-un efort de a combate aglomerarea urbană și declinul biodiversității, Japonia a lansat o inițiativă inovatoare prin care parcările sunt transformate în grădini suspendate.
16:20
Nicușor Dan, vizită surpriză în Republica Moldova. Președintele României a participat alături de Maia Sandu la două evenimente # Click.ro
16:10
Ucraina și UE refuză propunerea de pace a Rusiei și trimit o contraofertă înaintea summitului Trump–Putin # Click.ro
O propunere recentă a președintelui rus Vladimir Putin privind o posibilă încetare a focului în schimbul cedării unor teritorii din estul Ucrainei a fost respinsă categoric de oficialii de la Kiev și de mai mulți lideri europeni.
16:10
Mihai Trăistariu, atac dur la adresa politicienilor: „Degeaba iei bani de la omul de rând, iar tu apoi te plimbi cu avionul” E de acord cu protestele profesorilor? # Click.ro
15:10
Autoarea unui bestseller cu milioane de vânzări în întreaga lume a fost acuzată că a mințit despre viața sa. Ce a dezvăluit o anchetă jurnalistică # Click.ro
Raynor Winn, autoarea bestsellerului „Drumul de sare”, este acuzată că a inventat parțial povestea din carte. O anchetă jurnalistică a dezvăluit că, în timpul perioadei în care pretindea că ea și soțul ei au fost fără adăpost, de fapt dețineau o casă în Franța, iar bărbatul...
15:00
Andreea Esca, apariție neașteptată la UNTOLD 2025. Ținuta vedetei a atras toate privirile. FOTO # Click.ro
Prezentatoarea Știrilor PRO TV, Andreea Esca, a fost una dintre cele mai neașteptate prezențe de la UNTOLD 2025. Vedeta a urcat pe scena Time într-o ipostază complet diferită față de cea cu care și-a obișnuit publicul: în rol de DJ.
14:10
Gigi Becali, așa cum nu l-ai mai văzut! Latifundiarul din Pipera, surprins la bustul gol pe șantier. FOTO # Click.ro
Gigi Becali, finanțatorul FCSB, a făcut ieri o vizită pe șantierul bisericii pe care o construiește în zona Pipera, într-un stil cu totul aparte. Omul de afaceri și-a făcut apariția la bustul gol, cu un tricou așezat pe cap pentru a se proteja de soarele puternic, coborând dintr-un Rolls Royce.
14:10
Cum se menține Sanda Ladoși în formă la 55 de ani. Două zile pe săptămână, cântăreața practică o metodă extremă: „Atât de bine îi face organismului, de nu crezi!” # Click.ro
Sanda Ladoși, una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii românești, are o formă fizică de invidiat la 55 de ani. Artista, care a reușit mereu să își păstreze silueta, recurge acum la o metodă drastică, dar eficientă, ce îi oferă energie și o face să se simtă excelent în pielea ei.
Acum 24 ore
13:40
Experiment inedit. Cum reacționează urșii bruni la mirosurile și obiectele umane în sălbăticie. VIDEO # Click.ro
Un jurnalist și fotograf de natură au realizat un experiment inedit în Munții Făgăraș pentru a înțelege mai bine comportamentul urșilor bruni în zonele frecventate de oameni. Ei au amplasat într-un cort gol diverse obiecte cu mirosuri puternice, iar camerele de supraveghere au surprins...
13:30
Cinci zodii care au noroc până la începutul lunii septembrie. Leii și Fecioarele au șanse mari să se îmbogățească # Click.ro
Astrologii anunță o perioadă deosebit de favorabilă pentru cinci semne zodiacale, care vor beneficia de oportunități neașteptate și schimbări pozitive până la începutul lunii septembrie. Fie că este vorba de carieră, bani sau viața personală, astrele par să le surâdă în mod special.
13:20
Meciul s-a disputat la Sibiu, în locul tradiționalului Cluj.
13:20
Ramona de la Clejani și-a cumpărat casă: „Îl invit pe tata la o cafea, în căsuța mea, nu în cea în care m-a abandonat.” FOTO EXCLUSIV # Click.ro
13:10
Orașul din România unde vor crește tarifele pentru parcare pe timp de zi. Locuitorii sunt revoltați: „Nu ne mai permitem” # Click.ro
Locuitorii municipiului Târgu Jiu vor plăti mai mult pentru locurile de parcare de reședință, după ce Consiliul Local a votat majorarea tarifelor. Noile prețuri vor intra în vigoare de la începutul anului viitor și, în unele cazuri, vor fi de până la trei ori mai mari decât în prezent.
13:00
Aeroportul Henri Coandă pregătește schimbări importante. Când dispare limita de 100 ml pentru lichide # Click.ro
Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București (Otopeni) face pași importanți spre modernizare, odată cu instalarea unor scannere de ultimă generație care elimină limita de 100 ml pentru lichidele din bagajul de mână. În plus, se anunță schimbări...
12:30
Carmen Brumă și Mircea Badea, imagini inedite alături de fiul lor în vacanță. Ce insulă au vizitat # Click.ro
Carmen Brumă și Mircea Badea se bucură de o escapadă relaxantă în Tenerife, alături de fiul lor, Vlad. Cei trei profită de zilele însorite pe insula spaniolă, iar prezentatoarea TV a împărtășit mai multe imagini din vacanță pe rețelele de socializare.
12:10
Fiica lui Cristi Borcea, Melissa, a primit de la tatăl ei un apartament evaluat la 1,3 milioane de dolari. Ce facilități de top are locuința din Miami # Click.ro
Melissa, fiica lui Cristi Borcea, în vârstă de 21 de ani, și-a făcut tatăl mândru după ce a fost admisă la o facultate de arhitectură în Statele Unite ale Americii. Pentru a-i arăta cât de mult o susține, fostul afacerist nu s-a uitat la bani și i-a dăruit un apartament impresionant.
11:50
Rugăciunea pe care Iulia Vântur o spune înainte de fiecare spectacol. Vedeta și-a uimit fanii: „Eu cred că asta e menirea mea” # Click.ro
De la începuturile sale în televiziunea românească la consacrarea pe marile ecrane ale Bollywood-ului, Iulia Vântur și-a construit pas cu pas un parcurs artistic remarcabil.
11:40
Ce au descoperit doi vloggeri celebri în cele mai exclusiviste palate ale romilor din Soroca: „Este cât se poate de real, incredibil” # Click.ro
Vloggerii Andreia și Ion, cunoscuți sub numele de „Haihui în 2”, au ajuns în Soroca, din Moldova, orașul supranumit „capitala mondială a rromilor”. Acolo au descoperit un cartier cu adevărat impresionant, unde localnicii și-au construit palate luxoase, inspirate din clădiri celebre ale lumii.
10:50
Cine este tânăra de 17 ani care a supraviețuit 11 zile în junglă după ce a căzut din avion. Povestea ei a făcut înconjurul lumii # Click.ro
Pe 24 decembrie 1971, Juliane Koepcke, o tânără de 17 ani, a devenit protagonista uneia dintre cele mai uimitoare povești de supraviețuire din istorie.
10:20
Caniculă în 30 de județe din țară și în București. Temperaturi de până la 40 de grade și disconfort termic ridicat # Click.ro
România se pregătește pentru un nou val de caniculă, cu temperaturi ce vor atinge 40 de grade Celsius. Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări cod galben și portocaliu, valabile pentru duminică și luni, în 30 de județe din țară și în București.
10:10
09:50
„România nu e o țară, e o afacere!” Dan Negru, extrem de dezamăgit de infrastructura feroviară din țara noastră. Marele regret al jurnalistului # Click.ro
Dan Negru (54 de ani) și-a exprimat pe rețelele de socializare nemulțumirea față de infrastructura feroviară din România. Jurnalistul a povestit cum, după zeci de ani, trenurile din țara noastră par să fi rămas în același loc, cu întârzieri mari, departe de standardele europene pe care le-a sperat î
07:40
Salată de vară rapidă, sățioasă și aromată. Ingredientul secret care face diferența. VIDEO # Click.ro
În doar 10 minute, poți prepara o salată cu gust mediteranean, perfectă pentru zilele calde de vară. Cu ingrediente simple, dar atent alese, această rețetă aduce în farfurie savoarea Italiei și promisiunea unei mese ușoare, dar pline de aromă.
07:10
Zodiile care se vor îndrăgosti în a două jumătate a lunii august. Gemenii și Peștii își vor cunoaște sufletul pereche # Click.ro
Astrologia din august aduce un magnetism puternic în viața ta amoroasă, unde granițele se estompează, iar tentația pândește la fiecare pas. Fie că adâncești o legătură romantică, fie că simți atracția dorinței, nu poți nega scânteia pasiunii din inima ta.
06:40
Prințesa care provoca incendii în apartamentul său regal. Cum și-a spălat „păcatele” în partea a doua a vieții # Click.ro
Puțini știu că prințesa Alice de Battenberg, mama prințului Philip, era cunoscută printre apropiați pentru un obicei neobișnuit. Fumătoare înrăită, obișnuia să aprindă „accidental” focul în apartamentul său din palat, iar incendiile erau atât de dese încât nimeni...
06:10
În nord-estul Indiei, există un loc cu totul special: satul Mawsynram, considerat cel mai ploios loc de pe planetă. Aici, precipitațiile sunt o parte constantă a vieții, cu o medie anuală care depășește 11.000 de litri de apă pe metru pătrat.
Ieri
01:10
9 august 2025
23:20
Scandalul amoros care a cutremurat Țara Românească. Cine a fost domnitorul care și-a trimis nevasta la ospiciu pentru a se căsători cu amanta # Click.ro
Unul dintre cele mai controversate episoade din istoria românilor a izbucnit în secolul al XIX-lea, atunci când domnitorul Gheorghe Bibescu a sfidat opinia publică, Biserica și elitele politice pentru a fi alături de femeia pe care o iubea – frumoasa Marițica Văcărescu.
23:10
Horoscop săptămânal 11–17 august 2025. Zodia care va avea parte de o revelație importantă în carieră înainte de Sfânta Maria # Click.ro
Dragostea plutește în aer în săptămâna 11-17 august 2025! Mercur retrograd se încheie, iar Luna în Pești aduce valuri de romantism și conexiuni profunde. Urmează zile perfecte pentru relații, transformări emoționale și declarații sincere, iar una dintre cele douăsprezece zodii...
21:20
Theo Rose, mesaj emoționant pentru Anghel Damian! Ce peripeții a întâmpinat când a vrut să-i ofere un cadou special # Click.ro
21:00
O femeie a fost declarată moartă timp de 8 minute. Ce a povestit după ce a revenit la viață # Click.ro
O americancă din Colorado susține că a avut o experiență ieșită din comun după ce a fost declarată moartă timp de opt minute. Brianna Lafferty, în vârstă de 33 de ani, suferă de o boală neurologică rară și gravă, myoclonus dystonia.
20:50
20:40
Serialul Netflix care a cucerit lumea prin numărul mare de scene senzuale. Un thriller plin de suspans, seducție, crime și secrete devastatoare # Click.ro
Adaptată după romanul cu același nume și creată de Rebecca Cutter („Hightown”), miniseria „The Hunting Wives” aduce o nouă abordare unui subiect deja explorat de producții precum Desperate Housewives, Big Little Lies sau The White Lotus: femei privilegiate implicate în crime și secrete periculoase.
20:20
Adela Popescu, declarație de dragoste pentru Radu Vâlcan. Ce a realizat actrița în vacanța petrecută la Șușani: „Cum ar fi fost eu să vreau...” # Click.ro
Aflată la Șușani, alături de familie, Adela Popescu a realizat cât de norocoasă este să aibă alături un soț ca Radu Vâlcan, care îi împărtășește visurile și pasiunile. Actrița a publicat recent un mesaj dedicat iubirii autentice și echilibrului din relația lor.
20:20
Cel mai iubit membru al familiei Regale din Marea Britanie. Cine a detronat-o pe Kate Middleton # Click.ro
20:10
Trei zodii renasc după Luna plină din august 2025. Își realizează un vis, primesc bani la locul de muncă și plănuiesc o vacanță de lux # Click.ro
Luna plină din 9 august 2025 aduce o energie de transformare și claritate, iar pentru trei zodii în mod special, aceasta marchează începutul unei perioade pline de reușite.
20:00
Rugăciunea pe care să o spui în Postul Adormirii Maicii Domnului. Îți vindecă toate suferințele # Click.ro
