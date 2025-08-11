Constantin Toma, primarul Buzăului, își anunță susținerea pentru Titus Corlățean la șefia PSD

17:20

Deși au trecut 9 zile de la demisia anunțată de Dragoș Anastasiu într-o conferință de presă, după scandalul șpăgii la ANAF, acesta este în continuare membru al Guvernului. Chiar dacă este un act unilateral, pentru ca demisia să își producă efecte aceasta trebuie semnată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial. Demisia scrisă a lui Anastasiu […]