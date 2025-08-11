Merz anunţă o ”reuniune virtuală” miercuri, între europeni, Trump şi Kiev, înaintea summitului Trump-Putin din Alaska. Reuniune în doi timpi, mai întîi între europeni, Rutte şi Zelenski, şi apoi cu Trump, pentru forjarea unei poziţii comune

14:20

Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Şoigu, a scris un articol intitulat „Moldova la răscruce”, publicat de agenţia rusă de stat RIA Novosti, în care analizează situaţia din ţară înaintea alegerilor legislative din 28 septembrie şi acuză Chişinăul că ar intenţiona, „la fel ca şi în trecut”, „să se concentreze pe falsificarea voturilor diasporei”. În replică, Ministerul de Externe de la Chişinpu spune că astfel de afirmaţii reprezintă o nouă ingerinţă inacceptabilă în afacerile interne ale ţării Republicii Moldova şi fac parte dintr-o „campanie de dezinformare menită să influenţeze procesele electorale şi să denigreze comunităţile de moldoveni din afara ţării”.