Superliga: FC Botoşani - FC Argeş, scor 3-1

15:10

Secretarul de stat american Marco Rubio a afirmat într-un interviu acordat pe 8 august pentru emisiunea săptămânală de actualităţi World Over, difuzată de canalul de televiziune şi radio catolic Eternal Word Television Network, că preşedintele francez Emmanuel Macron este parţial responsabil pentru eşecul negocierilor dintre Israel şi Hamas în vederea ajungerii la un acord de încetare a focului. În opinia secretarului de stat american, Hamas s-a simţit susţinut, „recompensat” şi în măsură să „clameze victoria” atunci când preşedintele francez a anunţat că Franţa va recunoaşte statul palestinian în septembrie, relatează Le Figaro.