Cristiano Ronaldo se însoară. Georgina Rodriguez a primit inelul de la starul portughez
News.ro, 11 august 2025 22:40
Cristiano Ronaldo a decis să se căsătorească cu Georgina Rodriguez, iubita sa de mai bine de nouă ani, cu care are şi două fetiţe.
• • •
Acum 5 minute
23:00
Zeci de răniţi în SUA, în urma unei explozii la cea mai mare fabrică de cărbune de cocs din America a US Steel, la Clairton Coke Works, în Pennsylvania. Persoane prinse sub dărâmături. Trei persoane, date dispărute # News.ro
”Câteva zeci” de persoane au fost rănite luni, într-o explozie într-o fabrică de cocs aparţinând US Steel, situată la aproximativ 25 de kilometri de Pittsburgh, în Pennsylvania, anunţă oficiali locali, iar persoane au fost prinse sub dărâmături, potrivit presei americane, relatează AFP.
Acum 15 minute
22:50
Tenis: Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile turneului de la Cincinnati / Urmează duelul cu Iga Swiatek # News.ro
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a învins-o luni pe chinezoaica Yue Yuan şi s-a calificat în optimile turneului WTA 1000 Cincinnati Open.
22:50
22:50
Cseke Attila explică de ce trebuie retras permisul de conducere celor care nu plătesc amenzile: Proporţia de conformare la plata amenzilor de circulaţie în statele UE este de peste 90 la sută, în România este sub 40 la sută # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a afirmat, referindu-se la varianta condiţionării dreptului de a conduce de plata amenzilor, că în România sub 40 la sută din cei care primesc amenzi de circulaţie le şi plătesc, în timp ce în Uniunea Europeană le achită peste 90 la sută dintre cei amendaţi.
Acum 30 minute
22:40
Ministrul Mediului: În momentul de faţă, tot sudul României este într-un proces de deşertificare/ Toate aceste lucruri să fie discutate şi cu Ministerul Mediului şi cu Ministerul Agriculturii ca să găsim soluţii # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că ”în momentul de faţă, tot sudul României este într-un proces de deşertificare”, arătând că acest fapt va afecta semnificativ agricultura. În acest context, Diana Buzoianu arată că Ministerul Mediului şi Ministerul Agriculturii trebuie să găsească împreună soluţiile pentru combaterea secetei.
22:40
Acum o oră
22:30
Ministrul Mediului: Avem astăzi o ţintă, un jalon PNRR, care a fost atinsă, de 250.000 de maşini casate/ Pe partea de persoane fizice, ştim sigur că decizia de coaliţie este că se va lansa programul Rabla pentru autovehicule # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că România a îndeplinit jalonul din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) privind casarea a un sfert de milion de autovehicule vechi. Diana Buzoianu afirmă că partidele membre ale coaliţiei de guvernare au decis continuarea programului Rabla pentru autovehicule prin acordarea de vouchere către persoane fizice, ea subliniind că bugetul discutat până la acest moment pentru acest program este de 200 de milioane de lei. Buzoianu spune că autorităţile române discută posibilitatea finanţării unui program similar din fonduri europene.
22:20
Capitala Statelor Unite, Washingtonul, este un oraş cu un statut incomparabil în restul ţării, nu doar ca sediu al puterii, cu şi prin structura sa politică şi de guvernare, un statut asupra căruia Donald Trump vrea să revină, relatează AFP.
22:10
Ministrul Mediului afirmă că reprezentanţii USR sunt ”sută la sută aliniaţi” cu propunerile PSD privind eliminarea privilegiilor/ Ce spune Diana Buzoianu despre atitudinea PSD privind decesul lui Ion Iliescu # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susţine că reprezentanţii USR sunt ”sută la sută aliniaţi” cu propunerile PSD privind eliminarea privilegiilor, propuneri anunţate luni de liderul partidului, Sorin Grindeanu. Diana Buzoianu a vorbit şi despre atitudinea PSD privind decesul lui Ion Iliescu, afirmând că, aşa cum PSD are dreptul de a solicita onoruri pentru fostul preşedinte, şi USR are dreptul ”de a ridica un semn de întrebare” cu privire la acesta.
22:10
Niklas Süle (29 de ani) va rata primele două luni de competiţie cu Borussia Dortmund, după ce a suferit o accidentare la gambă, duminică, la meciul amical cu Juventus.
22:10
Cseke Attila, despre varianta ca dronele să filmeze proprietăţile pentru a le identifica: Nu numai că se filmează, se măsoară imobilul respectiv deasupra căruia zboară drona. Vorbim de imobilele care nu sunt declarate la Fisc # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, referindu-se la posibilitatea ca unele proprietăţi să fie identificate cu ajutorul dronelor, că acest lucru se va face în cazul imobilelor ridicate fără autorizaţie de construire şi care nu sunt declarate la Fisc.
22:10
Ministrul Mediului anunţă schimbări în ceea ce priveşte Garda de Mediu şi Garda Forestieră. Activitatea celor două instituţii va fi ”consolidată” prin lege # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă schimbări în ceea ce priveşte Garda de Mediu şi Garda Forestieră, spunând că, prin lege, activitatea celor două instituţii va fi ”consolidată”. Buzoianu explică faptul că modificările legislative sunt făcute pentru ca România să îndeplinească unele condiţii de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).
Acum 2 ore
21:40
Donald Trump, ”contrariat” de refuzul lui Zelenski, subliniază că ”va trebui să se facă schimb de teritorii”, înaintea summitului cu Putin. ”Este posibil să plec de la această reuniune spunându-le «noroc tuturor»”. Zelenski: ”Concesiile nu conving un uci # News.ro
Preşedintele american Donald Trump se declară luni ”contrariat” de refuzul omologului său ucrainean Volodimir Zelenski de a ceda teritorii ucrainene Rusiei, înainte ca locatarul Casei Albe să se întâlnească vineri în Alaska cu Vladimir Putin, cu care declară că se aşteaptă la o întâlnire ”constructivă”, relatează AFP.
21:40
Preşedintele american Donald Trump anunţă luni că nu impune taxe vamale aurului, după ce un document oficial a provocat controverse săptămâna trecută şi a făcut metalul preţios să atingă un nou record pe Bursa de la New York, în urma unor zvonuri cu privire la creşterea taxelor impuse lingourilor de aur importate, relatează AFP.
21:40
Ministrul Cseke Attila: Este considerat secret fiscal natura şi valoarea debitului datorat de o persoană fizică. Propunem ca acest lucru să nu mai fie secret fiscal/ Nu spun că toţi vor plăti din această listă a ruşinii, dar cred că unii vor plăti # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, consideră că măsura publicării listelor cu datornici ar fi una eficientă şi speră să fie pusă în aplicare, el apreciind că este posibil ca unii contribuabili să plătească restanţele de frica ruşinii.
21:30
Cseke Attila, despre tensiunile dintre partidele aflate la guvernare: Trebuie discutat, sper că aceste şedinţe ale coaliţiei se vor ţine cât mai repede, pentru că deciziile trebuie luate. Este obligatoriu să mergem mai departe # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila (UDMR), susţine că şedinţele coaliţiei ar trebui reluate cât mai repede, pentru că sunt decizii care trebuie luate, nu pentru un partid sau altul, ci pentru ţară.
21:20
Oana Ţoiu: România susţine o soluţie bazată pe respectarea deplină a suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a Ucrainei, cu Ucraina implicată pe deplin în negocieri – nimic despre Ucraina fără Ucraina # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a subliniat, la videoconferinţa informală a miniştrilor Afacerilor Externe, că România susţine o soluţie bazată pe ”respectarea deplină a suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a Ucrainei, cu Ucraina implicată pe deplin în negocieri – nimic despre Ucraina fără Ucraina”. ”Orice înţelegere ar trebui să fie însoţită de garanţii solide de securitate pentru a preveni o nouă agresiune. Aceste garanţii ar trebui să fie complementare măsurilor de descurajare şi apărare pentru Flancul Estic şi să includă prevederi specifice pentru Marea Neagră”, a arătat Ţoiu.
21:20
Clubul spaniol Atletico Madrid a oficializat luni transferul atacantului italian de la Napoli, Giacomo Raspadori.
Acum 4 ore
21:00
Echipa FC Botoşani a învins luni, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia FC Argeş, în etapa a cincea din Superligă.
21:00
20:30
Preşedintele american Donald Trump a făcut luni o gravă greşeală geografică într-o conferinţă de presă pe tema securităţii la Washington, în care a anunţat desfăşurarea Gărzii Naţionale în capitala americană şi a sugerat în mod expres că Alaska este rusească.
20:30
Clubul Universitatea Craiova întăreşte sectorul juvenil şi a ajuns la un acord cu spaniolul Eduardo Covelo, care a activat timp de 12 ani la Celta Vigo ca manager al academiei şi ca director tehnic, care a creat şi implementat o nouă metodologie în club.
20:20
20:20
IGSU: Pompierii români din Grecia, solicitaţi să intervină la un incendiu de vegetaţie, în regiunea Anatoliki Attiki # News.ro
Pompierii români aflaţi în Grecia pentru a ajuta autorităţile să intervină la incendiile de vegetaţie au fost solicitaţi, luni seară, să participe la stingerea unui astfel de incendiu izbucnit în regiunea Anatoliki Attiki, potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).
20:00
Trump decretează starea de urgenţă la Washington şi desfăşoară 800 de militari din Garda Naţională. ”A devenit o situaţie de anarhie completă şi totală, iar noi vom scăpa de mahalale”. Ameninţă că nu se opreşte la capitală # News.ro
Preşedintele american Donald Trump anunţă luni că plasează menţinerea ordinii în capitala americană Washington sub controlul autorităţilor federale, şi că desfăşoară în aceasta 800 de militari din Garda Naţională, nişte măsuri excepţionale în acest oraş, despre care spune că este ”invadat de ganguri violente”, relatează AFP.
20:00
Liderul PSD Buzău: Vreau să clarific ce solicită PSD în aceste zile: măsuri corecte, investiţii care să continue şi respectarea angajamentelor din coaliţie/ Nu suntem la guvernare pentru scandal, ci pentru stabilitate şi dezvoltare # News.ro
Preşedintele PSD Buzău, Romeo Lungu, a transmis, luni seară, un mesaj menit să clarifice priorităţile partidului din care face parte, subliniind necesitatea menţinerii investiţiilor şi a respectării angajamentelor din coaliţie.
20:00
Baschet masculin: Campioana U BT Cluj se reuneşte în 18 august cu opt transferuri noi în lot # News.ro
Campioana U BT Cluj a anunţat, luni, că reunirea pentru noul sezon va avea loc în 18 august. Opt transferuri a operat echipa antrenată de Mihai Silvăşan, care va evolua în patru competiţii: Liga Naţională şi Cupa României, BKT EuroCup şi Liga Adriatică.
19:50
Paramount devine gazda exclusivă în SUA pentru UFC, în urma unui acord de streaming de 7,7 miliarde de dolari # News.ro
Paramount, deţinută de Skydance, va deveni gazda exclusivă în SUA a competiţiilor Ultimate Fighting Championship (UFC), în baza unui contract de streaming pe şapte ani, evaluat la aproximativ 7,7 miliarde de dolari, relatează Reuters.
19:40
Spania: Federaţia Spaniolă a aprobat ca meciul Villarreal - FC Barcelona să se dispute în decembrie, la Miami # News.ro
Federaţia Spaniolă de Fotbal a aprobat luni un plan prin care meciul Villarreal – FC Barcelona, din etapa a 17-a a campionatului spaniol, va fi mutat la Miami, în Statele Unite.
19:30
Merz anunţă o ”reuniune virtuală” miercuri, între europeni, Trump şi Kiev, înaintea summitului Trump-Putin din Alaska. Reuniune în doi timpi, mai întîi între europeni, Rutte şi Zelenski, şi apoi cu Trump, pentru forjarea unei poziţii comune # News.ro
Liderii principalelor ţări europene - din NATO şi Uniunea Europeană (UE) - şi Ucrainei urmează să participe miercuri la o ”reuniune virtuală” pe tema Ucrainei, cu două zile înaintea unui summit al preşedintelui american Donald Trump cu omologul său rus Vladimir Putin, anunţă luni un purtător de cuvânt al Cancelariei germane, Stefan Kornelius, relatează AFP.
19:30
Federaţia Spaniolă de Fotbal a anunţat numirea Soniei Bermudez în funcţia de antrenor al echipei naţionale feminine, vicecampioană europeană în iulie.
19:30
Candida auris, confirmată la Spitalul Floreasca anul trecut, cu şapte luni înainte de focarul actual/ Un pacient infectat cu această ciupercă, dar având şi alte infecţii nosocomiale a murit în decembrie # News.ro
Candida auris a fost confirmată la Spitalul Floreasca în toamna anului trecut, cu şapte luni înainte de focarul actual, care a dus la suspendarea internărilor la Centrul de Arşi, scrie Europa Liberă. Un pacient care a fost internat la Chirugie Cardiovasculară şi care a fost confirmat cu această ciupercă, dar şi cu alte infecţii nosocomiale, a murit în decembrie. Cazul nu apare în evidenţa autorităţilor sanitare, dar familia pacientului a depus plângere.
Acum 6 ore
19:00
Nvidia şi AMD vor ceda 15% din veniturile din vânzările de cipuri în China către guvernul SUA, în schimbul licenţelor de export # News.ro
Nvidia şi AMD au convenit să transfere 15% din veniturile obţinute din vânzările de cipuri în China către guvernul american, a confirmat luni Casa Albă, potrivit Financial Times.
18:50
Milioane de persoane, îndemnate să evacueze în sud-vestul Japoniei, în urma unor inundaţii importante şi alunecări de teren. Mai multe persoane date dispărute # News.ro
Autorităţile japoneze au cerut luni câtorva milioane de persoane să-şi evacueze locuinţele din cauza unor inundaţii şi alunecări de teren care au avut loc în urma unor ploi violente în sud-vestul Japoniei, soldate cu mai mulţi dispăruţi, relatează AFP.
18:40
Cluburile CFR 1907 Cluj şi Concordia Chiajna au ajuns la un acord privind împrumutul atacantului Moussa Samake la formaţia ilfoveană pentru un sezon!
18:30
Camera de Comerţ şi Industrie din Salonic solicită autorităţilor elene să monitorizeze posibilele transporturi ilicite la graniţa dintre Grecia şi Bulgaria # News.ro
Camera de Comerţ şi Industrie din Salonic solicită autorităţii fiscale independente să monitorizeze camioanele care circula din şi spre Bulgaria pentru importuri şi exporturi ilicite, scrie publicaţia ekathimerini.com.
18:30
Un incendiu a izbucnit pe Vulcanul Arthur’s Seat, care domină capitala scoţiană Edinburgh, după ce rafale de vânt ale furtunii Floris s-au oprit în weekend, pe care pompierii încercau luni să-l controleze.
18:20
Peste 1.000 de persoane evacuate din calea a două incendii de pădure în Castilia şi Leon, care ameninţă sit-ul UNESCO Las Médulas. Incendii de pădure şi în Galicia şi Navarra, alimentate de o caniculă şi rafale de vânt # News.ro
Peste 1.000 de persoane au fost evacuate din calea a două incendii de pădure în nord-vestul Spaniei, alimentate de caniculă şi rafale puternice de vânt, care amenunţă un sit UNESCO, anunţă autorităţile, relatează AFP.
18:20
Secretariatul General al Guvernului caută expert independent, specializat în recrutarea resurselor umane, pentru a ajuta la alegerea conducerii Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice / Procedura, reluată # News.ro
Secretariatul General al Guvernului caută expert independent, specializat în recrutarea resurselor umane, pentru a ajuta la alegerea conducerii Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice. Procedura a fost reluată, după ce la prima licitaţie s-a prezentat un singur ofertant, care nu a întrunit condişiile. Valoarea contractului este estimată la 100.000 de lei
18:20
Radu Drăguşin, interviu la Londra, înainte de revenirea pe gazon: „Am ştiut de la început că e ceva serios, a fost o perioadă foarte grea pentru mine” - VIDEO # News.ro
Radu Drăguşin se află în ultima etapă a recuperării după accidentarea la genunchi suferită în luna februarie. Fundaşul echipei naţionale a vorbit, pentru FRF TV, cum se pregăteşte să revină pe teren şi nu îşi ascunde nerăbdarea în acest sens.
18:10
PSD acuză Consiliul Judeţean Iaşi că a achiziţionat microbuze electrice la preţuri duble faţă de cele de pe piaţă: Este revoltător. Costel Alexe şi PNL au girat achiziţia printr-o licitaţie cu dedicaţie/ Şeful CJ Iaşi: Totul s-a făcut în mod transparent # News.ro
Filiala PSD Iaşi susţine că, în timp ce premierul Bolojan le cere austeritate românilor, PNL Iaşi face ”dezmăţ” cu banii europeni, social-democraţii exemplificând modul în care Consiliul Judeţean Iaşi a achiziţionat microbuzele electrice pentru elevi. Şeful CJ Iaşi, Costel Alexe, afirmă că totul s-a făcut în mod transparent şi că preţul este rezultatul ”unei competiţii reale şi corecte între ofertanţi” şi nu poate fi comparat cu preţuri ”de catalog” afişate pe internet.
18:00
Un senator liberal critică afirmaţiile ”alarmiste” ale liderului PSD Iaşi privind construcţia A7 şi A8: Induc un sentiment de nesiguranţă în rândul constructorilor de autostrăzi. A7 şi A8 sunt proiecte vitale, nu pioni în meciuri politice # News.ro
Senatorul PNL Lucian Rusu susţine că declaraţiile alarmiste ale unor colegi din coaliţia de guvernare privind construcţia autostrăzilor A7 şi A8 ”induc un sentiment de nesiguranţă în rândul constructorilo”,, el precizând că aceste proiecte sunt proiecte vitale pentru Moldova nu ”pioni” în meciuri politice.
18:00
17:50
Ambulatoriu nou în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov /Laborator de genetică materno-fetală, dedicat testării şi diagnosticării precoce în sarcină / Investiţie de 20 de milioane de lei # News.ro
Un ambulatoriu nou va fi construit în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov, printr-o investiţie de 20 de milioane de lei. Unitatea va avea inclusiv un laborator de genetică materno-fetală, dedicat testării şi diagnosticării precoce în sarcină.
17:40
17:40
Mathieu Valbuena, mijlocaşul francez în vârstă de 40 de ani, şi-a anunţat luni revenirea la gruparea greacă Olympiakos Pireu, unde va evolua la echipa a doua a clubului.
17:40
Iordania urmează să găzduiască marţi o reuniune între Siria şi Statele Unite pe tema situaţiei din Siria şi a unor mijloace de susţinere a reconstrucţiei acestei ţări instabile, pradă a unor tensiuni intercomunitare, după 13 ani de Război Civil şi îndepărtarea de la putere a lui Bashar al-Assad, relatează AFP.
17:30
Căpitanul, primul ofiţer şi ofiţerul secund ai Eagle S, o navă din presupusa ”flotă fantomă rusă”, inculpaţi în Finlanda cu privire la sabotarea a cinci cabluri submarine, unul electric şi patru de telecomunicaţii, de Crăciun, la Marea Baltică # News.ro
Trei marinari din echipajul petrolierului Eagle S - inclusiv căpitanul -, acuzaţi de participare la sabotarea unor cabluri submarine la Marea Baltică la sfârşitul lui 2024, au fost inculpaţi, anunţă luni parchetul finaldez, relatează AFP.
17:20
Internaţionalul francez Kingsley Coman urmează să semneze cu gruparea saudită Al Nassr, care a ajuns la un acord cu Bayern Munchen în acest sens.
17:10
UPDATE Zeci de hectare de vegetaţie uscată, cuprinse de flăcări în urma unor incendii puternice în Mehedinţi şi Giurgiu/ În Mehedinţi, aflat sub avertizare Cod roşu de caniculă, focul ameninţă gospodării şi o fermă/ A fost transmis mesaj prin RO-ALERT # News.ro
Zeci de hectare de vegetaţie uscată sunt cuprinse de flăcări, luni dup-amiază, în urma unor incendii puternice în judeţele Mehedinţi şi Giurgiu. Potrivit IGSU, în Mehedinţi, judeţ aflat sub avertizare Cod roşu de caniculă, focul ameninţă mai multe gospodării, un depozit de cereale şi o fermă. Pentru protecţia cetăţenilor, în zona Burila Mică a fost transmis mesaj prin RO-ALERT. pompierii fac apel la populaţie să nu dea foc vegetaţiei uscate, avertizând că orice scânteie poate transforma un teren uscat într-un incendiu major ce ameninţă vieţi, locuinţe, culturi agricole şi păduri.
