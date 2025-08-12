Peste 250 de incendii au fost stinse, în ultimele 24 de ore, de către pompieri/ Majoritatea au izbucnit din cauza arderilor necontrolate, în condiţii de caniculă, mistuind peste 1.700 de hectare de teren
News.ro, 12 august 2025 09:30
Pompierii au stins, în ultimele 24 de ore, peste 250 de incendii, cea mai mare parte a acestora izbucnite din cauza arderilor necontrolate, în contextul în care, în multe zone din ţară, erau în vigoare coduri roşu şi portocaliu de caniculă. Flăcările au mistuit, în toal, peste 1.700 de hectare de teren. În aceeaşi perioadă, salvatorii au gestionat în jur de 2.000 de solicitări venite din partea populaţiei pentru acordarea de prim ajutor.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
09:40
INS: Rata anuală a inflaţiei în luna iulie a urcat la 7,8%, faţă de iulie 2024. Energia electrică s-a scumpit cu aproape 63% # News.ro
Rata anuală a inflaţiei în luna iulie, comparativ cu luna iulie 2024, a fost 7,8%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Rata anuală a inflaţiei în luna iunie 2025 comparativ cu luna iunie 2024 s-a ridicat la 5,7%.
Acum 10 minute
09:30
Peste 250 de incendii au fost stinse, în ultimele 24 de ore, de către pompieri/ Majoritatea au izbucnit din cauza arderilor necontrolate, în condiţii de caniculă, mistuind peste 1.700 de hectare de teren # News.ro
Pompierii au stins, în ultimele 24 de ore, peste 250 de incendii, cea mai mare parte a acestora izbucnite din cauza arderilor necontrolate, în contextul în care, în multe zone din ţară, erau în vigoare coduri roşu şi portocaliu de caniculă. Flăcările au mistuit, în toal, peste 1.700 de hectare de teren. În aceeaşi perioadă, salvatorii au gestionat în jur de 2.000 de solicitări venite din partea populaţiei pentru acordarea de prim ajutor.
Acum 30 minute
09:20
26 de lideri ai UE afirmă că Ucraina ar trebui să aibă libertatea de a decide asupra viitorului său şi cer garanţii de securitate # News.ro
Şefii de stat şi de guvern din Uniunea Europeană, cu excepţia Ungariei, afirmă într-o declaraţie comună că ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a decide asupra viitorului lor şi că o soluţie diplomatică trebuie să protejeze interesele ucrainene şi europene, relatează Reuters.
09:20
Brigadă de arbitri din Anglia la meciul Spartak Trnava - Universitatea Craiova, din turul trei preliminar al Conference League # News.ro
Meciul Spartak Trnava - Universitatea Craiova, din manşa secundă a turului trei preliminar al Conference League, va fi arbitrat de o brigadă din Anglia, cu Stuart Attwell la centru.
09:20
Cântăreaţa americană Madonna l-a îndemnat pe Papa Leo să viziteze Gaza într-o misiune umanitară pentru a ajuta copiii palestinieni care mor de foame, spunând că „nu mai este timp”, a relatat CNN.
09:10
Regizorul coreean Park Chan-wook a fost exclus din Sindicatul scenariştilor de la Hollywood # News.ro
Legendarul regizor coreean Park Chan-wook şi colaboratorul său la serialul HBO Max „The Sympathizer” au fost excluşi din Sindicatul scenariştilor de la Hollywood după ce ar fi lucrat în timpul grevei din 2023, ignorând cele 148 de zile de grevă care au paralizat Hollywoodul.
09:10
Simtel va construi un parc fotovoltaic în judeţul Tulcea, pentru Verbund Wind Power Romania, companiile semnând un contract de aproximativ 19,1 milioane de euro, fără TVA # News.ro
Simtel, grup de inginerie şi tehnologie, anunţă semnarea unui contract de aproximativ 19,1 milioane de euro (fără TVA) cu Verbund Wind Power Romania, parte a grupului internaţional Verbund, unul dintre cei mai mari producători de energie din surse regenerabile din Europa, pentru construcţia unui parc fotovoltaic cu o capacitate instalată de 60 MWp, în localitatea Casimcea, judeţul Tulcea.
Acum o oră
09:00
Tanczos Barna: Via Transilvanica, cel mai frumos proiect de ţară, care merită toată susţinerea noastră / Asociaţia Tăşuleasa Social pregăteşte documentaţia pentru atestare # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna s-a întâlnit cu Alin Useriu, preşedintele Asociaţiei Tăşuleasa Social, iniţiatorii Via Transilvanica, pentru a discuta despre atestarea traseului.
09:00
Scandalul costumelor de schi manipulate: Doi săritori şi trei oficiali norvegieni, acuzaţi de FIS pentru încălcarea regulilor # News.ro
Doi săritori cu schiurile norvegieni şi trei oficiali ai echipei au fost puşi sub acuzare în urma unor acuzaţii de manipulare a costumelor de schi, a anunţat organismul mondial de conducere al sportului.
08:40
Pană de curent electric în aproape tot Irakul, din cauza caniculei şi a consumului excesiv. La Bagdad, temperatura a atins 50 de grade Celsius # News.ro
Irakul a fost aproape complet privat de energia electrică publică timp de câteva ore, luni, din cauza unei pene de curent uriaşe provocate, potrivit autorităţilor, de temperaturi record, care au atins 50°C în Bagdad şi în mai multe provincii, şi de o creştere a consumului, relatează AFP.
Acum 2 ore
08:30
Director DGASPC Giurgiu: Mi-am găsit maşina ciuruită. Poate unii ar vedea asta ca un avertisment, însă pentru mine nu este decât o motivaţie suplimentară de a continua reforma # News.ro
Directorul DGASPC Giurgiu, Vişinel Bălan, fost vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţii (ANPDCA), anunţă, marţi dimineaţă, că şi-a găsit ”maşina ciuruită”, iar camerele de supraveghere din zonă a aflat că nu funcţionează. El afirmă că acest lucru nu-l va împiedica să continue reforma.
08:30
ANRE anunţă că a primit circa 400 de petiţii în urma unui demers al Asociaţiei Prosumatorilor şi a Comunităţilor de Energie, acuzând un ”pericol de manipulare a cetăţenilor de bună credinţă”. ”Şefii APCE ştiu foarte bine ce poate şi ce nu poate face ANRE # News.ro
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) anunţă că a primit circa 400 de petiţii, generate în urma unui demers al Asociaţiei Prosumatorilor şi a Comunităţilor de Energie (APCE), precizând că Metodologia de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparţinând prosumatorilor este în acord cu prevederile legale. ANRE atrage atenţia asupra pericolului de manipulare a cetăţenilor de bună credinţă de către APCE. ANRE subliniază că nu poate “dribla” pe lângă lege, iar APCE ştie foarte bine acest lucru.
08:20
Iritată de un copil care plângea în tribune, Emma Răducanu a cerut să fie evacuat de la turneul de la Cincinnati - VIDEO # News.ro
Emma Răducanu s-a aflat, luni, în centrul unei secvenţe neverosimile, în timpul meciului cu Arina Sabalenka de la turneul WTA de la Cincinnati. Jucătoarea britanică a cerut evacuarea unui copil mic care plângea în tribune.
08:10
Temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în cea mai mare parte a ţării, în următoarele patru săptămâni / În primele două săptămâni ale intervalului ploile vor fi deficitare # News.ro
Meteteologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni şi anunţă, în general, temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în cea mai mare parte a ţării. Şi luna septembrie începe cu temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei. În primele două săptămâni ale intervalului ploile vor fi deficitare.
08:10
Bărbatul supărat pe vaccinul COVID a tras peste 180 de focuri şi a spart 150 de ferestre în atacul de vineri asupra sediului CDC # News.ro
Bărbatul care a atacat vineri sediul CDC (Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor) din Atlanta a tras peste 180 de focuri şi a spart aproximativ 150 de ferestre, gloanţele străpungând geamurile „rezistente la explozii” şi împrăştiind cioburi de sticlă în numeroase încăperi, relatează The Associated Press (AP), care citează informaţii care au circulat intern în cadrul agenţiei.
08:00
UPDATE - Accident pe Centura Timişoara, patru persoane fiind rănite / Au fost implicate un microbuz şi două autoturisme # News.ro
Patru persoane sunt evaluate de medici, marţi, după un accident produs pe Centura Timişoara, în care au fost implicate un microbuz şi două autoturisme.
08:00
Tesla solicită licenţă pentru a furniza energie electrică gospodăriilor din Marea Britanie # News.ro
Compania americană Tesla, fondată de Elon Musk şi cunoscută pentru producţia de vehicule electrice, a depus oficial o cerere la autoritatea de reglementare din domeniul energiei din Marea Britanie (Ofgem) pentru a obţine licenţa de furnizare de electricitate către gospodării şi afaceri, transmite Reuters.
07:50
Patru persoane sunt evaluate de medici, marţi, după un accident produs pe Centura Timişoara.
07:50
Cel mai bogat om al lumii este supărat să ChatGPT apare mai sus la căutările din App Store decât Grok şi ameninţă că va da Apple în judecată pentru asta.
Acum 4 ore
07:30
Ministrul de externe al Ungariei s-a consultat cu vicepremierul rus pe tema viitorului summit Putin-Trump şi a criticat poziţia Uniunii Europene # News.ro
Ministrul afacerilor externe şi al comerţului exterior din Ungaria, Péter Szijjártó, s-a consultat luni, la telefon, cu prim-vicepremierul rus Denis Manturov despre apropiata întâlnire la nivel înalt dintre SUA şi Rusia pe tema Ucrainei, relatează MTI.
07:30
Directorul Mercedes cere ”o trezire la realitate” şi critică interdicţia UE pentru motoare cu combustie din 2035 # News.ro
CEO-ul Mercedes-Benz, Ola Kaellenius, a criticat planul Uniunii Europene de a interzice vânzarea vehiculelor cu emisii de CO₂ din 2035, avertizând că măsura ar putea provoca prăbuşirea pieţei auto europene, transmite Reuters.
07:00
Kyivstar, cel mai mare operator de telecomunicaţii din Ucraina, vizează până la 200 milioane de dolari printr-o listare istorică în SUA # News.ro
Kyivstar, liderul pieţei de telecomunicaţii din Ucraina, plănuieşte să atragă între 50 şi 200 de milioane de dolari printr-o listare pe bursa Nasdaq din New York în acest an, au declarat pentru Reuters trei surse apropiate tranzacţiei.
06:50
Ilan Şor oferă 3.000 de dolari pe lună celor care ies în stradă să conteste guvernul de la Chişinău. Reacţia poliţiei din R. Moldova # News.ro
Oligarhul fugar prorus Ilan Şor a oferit luni moldovenilor plăţi lunare de 3.000 de dolari pentru a se alătura unor proteste antiguvernamentale, în încercarea de a submina guvernul pro-european al Moldovei înaintea alegerilor parlamentare de luna viitoare. În reacţie, Inspectoratul General al Poliţiei (IGP) de la Chişinău a avertizat că „participarea la proteste pentru promisiuni de plată reprezintă o încălcare gravă a legii” şi a îndemnat cetăţenii să nu cadă într-o astfel de capcană, pentru că riscă să fie urmăriţi penal.
06:30
Ford investeşte 2 miliarde de dolari în uzina din Louisville, pentru producţia de vehicule electrice accesibile # News.ro
Ford a anunţat luni că va investi 2 miliarde de dolari în modernizarea uzinei de asamblare din Louisville, Kentucky, pentru a produce vehicule electrice mai accesibile. Investiţia se adaugă celor 3 miliarde de dolari deja planificaţi pentru un parc de baterii în Michigan, proiecte care vor crea sau asigura aproape 4.000 de locuri de muncă, potrivit companiei, transmite Reuters.
06:20
Donald Trump îşi numeşte unul dintre susţinătorii fervenţi la conducerea Biroului de Statistică a ocupării forţei de muncă, după ce a demis-o pe fosta şefă nemulţumit de datele anunţate # News.ro
Preşedintele Donald Trump l-a numit luni pe E.J. Antoni, economist al unui centru de reflecţie ultraconservator, la conducerea principalei agenţii de statistică economică din Statele Unite, la aproape două săptămâni după ce a demis-o pe fosta şefă a acesteia, care publicase cifre negative în legătură cu ocuparea forţei de muncă, relatează AFP şi Reuters.
06:00
Trei morţi, între care un copil, după ce un individ a deschis focul în faţa unui magazin din Austin, Texas. Suspectul a fost reţinut # News.ro
Trei persoane, printre care un copil, au fost ucise luni după-amiază într-un atac armat în faţa unui hipermarket Target din Austin, Texas, iar suspectul a fost arestat după ce a furat o maşină şi a fugit de la locul faptei, a anunţat poliţia, relatează NBC News.
05:50
Un judecător de la New York se opune publicării cerută de Guvernul Trump a unor documente cu privire la Ghislaine Maxwell # News.ro
Un judecător federal american a respins luni o cerere a Departamentului Justiţiei de a face publice anumite documente ale proceduri penale împotriva lui Ghislaine Maxwell, complicea lui Jeffrey Epstein, apreciind că nu există nimic nou de aflat din acestea, relatează AFP.
05:50
Filiala rusă a Raiffeisen a raportat o creştere de 17,8% a profitului în prima jumătate a anului, la 1,05 miliarde de dolari # News.ro
Filiala din Rusia a grupului austriac Raiffeisen Bank International (RBI) a înregistrat în primul semestru un profit net de 83,9 miliarde de ruble (aproximativ 1,05 miliarde de dolari), în creştere cu 17,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit standardelor contabile ruseşti, relatează Reuters.
05:40
SUA şi China îşi prelungesc armistiţiul comercial cu încă 90 de zile, diminuând tensiunea dintre cele mai mari economii ale lumii # News.ro
Preşedintele Donald Trump a prelungit luni cu încă 90 de zile armistiţiul comercial cu China, timp în care vor continua negocierile, amânând cel puţin încă o dată o confruntare periculoasă între cele mai mari două economii ale lumii, relatează The Associated Press (AP).
Acum 6 ore
05:20
Fondul suveran al Norvegiei închide contractele de administrare a activelor din Israel şi vinde participaţii din cauza situaţiei din Gaza şi Cisiordania # News.ro
Fondul suveran al Norvegiei, în valoare de 2.000 de miliarde de dolari, a anunţat luni că încheie contractele cu administratorii externi care gestionau investiţiile sale în Israel şi că a vândut o parte din participaţiile deţinute în companii israeliene, pe fondul conflictului din Gaza şi Cisiordania, transmite Reuters.
Acum 12 ore
00:00
Paulo Duarte (56 de ani) este noul selecţioner al echipei naţionale a Guineei. Portughezul are o bogată experienţă în Africa.
11 august 2025
23:50
Ministrul Mediului afirmă că Primăria Târgu Jiu a cheltuit 7,5 milioane de lei pentru gestionarea deşeurilor intrate în ţară ca produse second hand: Românii merită mult mai mult decât să fie îngropaţi în deşeurile altor state # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a povestit că autorităţile din Târgu Jiu i-au transmis, în timpul unei vizite făcute în zonă, că administraţia locală a cheltuit 7,5 milioane de lei pentru gestionarea deşeurilor intrate în ţară ca produse second hand. ”Românii merită mult mai mult decât să fie îngropaţi în deşeurile altor state”, afirmă ministrul, anunţând schimbări legislative în ceea ce priveşte importul de produse utilizate.
23:40
Echipa bucureşteană Rapid a terminat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Oţelul Galaţi, în ultimul meci al etapei a cincea din Superligă.
23:40
Ministrul Mediului, despre concursul pentru conducerea Romsilva: Eu voi face tot ce ţine de mine să mă asigur că este un concurs cinstit, corect # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că va face tot ce ţine de atribuţiile sale în aşa fel încât concursul pentru funcţia de director al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva să fie unul ”cinstit, corect”. Ea face apel la oamenii ”de bună credinţă, cu experienţă, care vor să ajute să fie reformată Romsilva” să candideze pentru conducerea instituţiei.
23:40
Un judecător de la New York se opune publicării cerută de Guvernul Trump a unor documente cu privire la Ghislaine Maxwell # News.ro
Un judecător federal american a respins luni o cerere a Departamentului Justiţiei de a face publice anumite documente ale proceduri penale împotriva lui Ghislaine Maxwell, complicea lui Jeffrey Epstein, apreciind că nu există nimic nou de aflat din acestea, relatează AFP.
23:30
Tenis: Emma Răducanu s-a luptat cu liderul mondial, dar a cedat în trei seturi în faţa Arinei Sabalenka # News.ro
Jucătoarea de tenis britanică, de origine română, Emma Răducanu a pierdut luni seara în 16-imile turneului WTA 1000 Cincinnati Open, fiind învinsă de Arina Sabalenka, numărul 1 WTA.
23:30
Administraţia Apele Române are de aproape un an o aplicaţie ”Radarul balastierelor”, însă nu a pus-o în aplicare la nivel naţional/ Reacţia ministrului Mediului # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, reclamă că aplicaţia ”Radarul balastierelor”, existentă de câteva luni la nivelul Administraţiei Naţionale Apele Române, nu a fost încă implementată, iar reprezentanţii instituţiei i-au transmis că au nevoie de încă 30 de zile pentru a realiza un ”plan de acţiune” pentru a trece de la stadiul de proiect-pilot la implementarea aplicaţiei la nivel naţional. ”Nu există niciun fel de scuză, astăzi, să nu avem la atâtea luni distanţă după ce a fost realizată dezvoltarea aplicaţiei Radarul balastierelor, care ar putea să reducă foarte mult din corupţia din teren. După atâtea luni de zile ea nu este încă în aplicare”, spune ministrul.
23:20
Portugalia: Ianis Stoica a înscris la debut şi Estrela Amadora a făcut 1-1 în deplasare, la Estoril # News.ro
Atacantul român Ianis Stoica a marcat la debutul său oficial pentru echipa portugheză Estrela Amadora, care a terminat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Estoril, în prima etapă din Liga Portugal.
23:10
UPDATE: Un mort şi ”câteva zeci” de răniţi în SUA, în urma unei explozii la cea mai mare fabrică de cărbune de cocs din America a US Steel, Coke Works, la Clairton, în Pennsylvania. Persoane prinse sub dărâmături. Două persoane, date dispărute # News.ro
O persoană a murit, două au fost date dispărute, iar ”câteva zeci” de persoane au fost rănite luni, într-o explozie într-o fabrică de cocs aparţinând US Steel, situată la aproximativ 25 de kilometri de Pittsburgh, în Pennsylvania, declară poliţia locală AFP.
23:10
Ministrul Mediului, despre chiria de 54.000 de euro pe lună plătită de Apele Române: Mi-au spus că această cifră este colosală pentru orice standard şi că nu este justificată niciun fel/ Am dat termen să găsească alt sediu # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că a primit numeroase mesaje privind chiria de 54.000 de euro pe lună plătită de Apele Române, ea arătând că persoane fizice, dezvoltatori imobiliari, dar şi firme care plătesc chirii i-au transmis că ”această cifră este colosală pentru orice standard şi că nu este justificată niciun fel”. Ministrul subliniază că a cerut de urgenţă instituţiei să găsească alt sediu, în condiţiile în care contractul în baza căruia plăteşte 54.000 de euro chirie expiră în două luni.
23:00
Zeci de răniţi în SUA, în urma unei explozii la cea mai mare fabrică de cărbune de cocs din America a US Steel, la Clairton Coke Works, în Pennsylvania. Persoane prinse sub dărâmături. Trei persoane, date dispărute # News.ro
”Câteva zeci” de persoane au fost rănite luni, într-o explozie într-o fabrică de cocs aparţinând US Steel, situată la aproximativ 25 de kilometri de Pittsburgh, în Pennsylvania, anunţă oficiali locali, iar persoane au fost prinse sub dărâmături, potrivit presei americane, relatează AFP.
22:50
Tenis: Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile turneului de la Cincinnati / Urmează duelul cu Iga Swiatek # News.ro
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a învins-o luni pe chinezoaica Yue Yuan şi s-a calificat în optimile turneului WTA 1000 Cincinnati Open.
22:50
Zeci de răniţi în SUA, în urma unei explozii la cea mai mare fabrică de cărbune de cocs din America a US Steel, la Clairton Coke Works, în Pennsylvania. Persoane prinse sub dărâmături # News.ro
”Câteva zeci” de persoane au fost rănite luni, într-o explozie într-o fabrică de cocs aparţinând US Steel, situată la aproximativ 25 de kilometri de Pittsburgh, în Pennsylvania, anunţă oficiali locali, iar persoane au fost prinse sub dărâmături, potrivit presei americane, relatează AFP.
22:50
Cseke Attila explică de ce trebuie retras permisul de conducere celor care nu plătesc amenzile: Proporţia de conformare la plata amenzilor de circulaţie în statele UE este de peste 90 la sută, în România este sub 40 la sută # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a afirmat, referindu-se la varianta condiţionării dreptului de a conduce de plata amenzilor, că în România sub 40 la sută din cei care primesc amenzi de circulaţie le şi plătesc, în timp ce în Uniunea Europeană le achită peste 90 la sută dintre cei amendaţi.
22:40
Ministrul Mediului: În momentul de faţă, tot sudul României este într-un proces de deşertificare/ Toate aceste lucruri să fie discutate şi cu Ministerul Mediului şi cu Ministerul Agriculturii ca să găsim soluţii # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că ”în momentul de faţă, tot sudul României este într-un proces de deşertificare”, arătând că acest fapt va afecta semnificativ agricultura. În acest context, Diana Buzoianu arată că Ministerul Mediului şi Ministerul Agriculturii trebuie să găsească împreună soluţiile pentru combaterea secetei.
22:40
Cristiano Ronaldo a decis să se căsătorească cu Georgina Rodriguez, iubita sa de mai bine de nouă ani, cu care are şi două fetiţe.
22:30
Ministrul Mediului: Avem astăzi o ţintă, un jalon PNRR, care a fost atinsă, de 250.000 de maşini casate/ Pe partea de persoane fizice, ştim sigur că decizia de coaliţie este că se va lansa programul Rabla pentru autovehicule # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că România a îndeplinit jalonul din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) privind casarea a un sfert de milion de autovehicule vechi. Diana Buzoianu afirmă că partidele membre ale coaliţiei de guvernare au decis continuarea programului Rabla pentru autovehicule prin acordarea de vouchere către persoane fizice, ea subliniind că bugetul discutat până la acest moment pentru acest program este de 200 de milioane de lei. Buzoianu spune că autorităţile române discută posibilitatea finanţării unui program similar din fonduri europene.
22:20
Capitala Statelor Unite, Washingtonul, este un oraş cu un statut incomparabil în restul ţării, nu doar ca sediu al puterii, cu şi prin structura sa politică şi de guvernare, un statut asupra căruia Donald Trump vrea să revină, relatează AFP.
22:10
Ministrul Mediului afirmă că reprezentanţii USR sunt ”sută la sută aliniaţi” cu propunerile PSD privind eliminarea privilegiilor/ Ce spune Diana Buzoianu despre atitudinea PSD privind decesul lui Ion Iliescu # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susţine că reprezentanţii USR sunt ”sută la sută aliniaţi” cu propunerile PSD privind eliminarea privilegiilor, propuneri anunţate luni de liderul partidului, Sorin Grindeanu. Diana Buzoianu a vorbit şi despre atitudinea PSD privind decesul lui Ion Iliescu, afirmând că, aşa cum PSD are dreptul de a solicita onoruri pentru fostul preşedinte, şi USR are dreptul ”de a ridica un semn de întrebare” cu privire la acesta.
22:10
Niklas Süle (29 de ani) va rata primele două luni de competiţie cu Borussia Dortmund, după ce a suferit o accidentare la gambă, duminică, la meciul amical cu Juventus.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.