Peste 250 de incendii au fost stinse, în ultimele 24 de ore, de către pompieri/ Majoritatea au izbucnit din cauza arderilor necontrolate, în condiţii de caniculă, mistuind peste 1.700 de hectare de teren

23:30

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, reclamă că aplicaţia ”Radarul balastierelor”, existentă de câteva luni la nivelul Administraţiei Naţionale Apele Române, nu a fost încă implementată, iar reprezentanţii instituţiei i-au transmis că au nevoie de încă 30 de zile pentru a realiza un ”plan de acţiune” pentru a trece de la stadiul de proiect-pilot la implementarea aplicaţiei la nivel naţional. ”Nu există niciun fel de scuză, astăzi, să nu avem la atâtea luni distanţă după ce a fost realizată dezvoltarea aplicaţiei Radarul balastierelor, care ar putea să reducă foarte mult din corupţia din teren. După atâtea luni de zile ea nu este încă în aplicare”, spune ministrul.