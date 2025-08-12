Cinci unităţi de învăţământ din judeţul Botoşani îşi vor pierde personalitatea juridică, având în vedere că au un număr mai mic de 500 de elevi
Vlad Voiculescu (USR) susține modificarea rapidă a legii pentru a avea alegeri în două tururi pentru noul primar al Capitalei / „Toate partidele care vor cu adevărat să reformeze Bucureștiul trebuie să se unească în jurul unui singur candidat” # G4Media
NYT: Absolvenții de informatică din SUA își caută de lucru în restaurante, în era AI / Cândva, o astfel de diplomă deschidea calea spre succes # G4Media
Instituţiile publice din Kazahstan vor utiliza serviciul naţional de mesagerie Aitu / Măsura, anunță guvernul kazah, va crea un mediu digital modern, sigur şi convenabi # G4Media
Ministrul Energiei Bogdan Ivan revocă nominalizarea la Hidroelectrica despre care presa a scris că ar fi finul său # G4Media
Peste 200.000 de turişti, aşteptaţi pe litoral în minivacanţa de Sfânta Maria. Va fi cel mai aglomerat weekend la mare # G4Media
Wall Street Journal: Trump trebuie să obțină garanții de securitate pentru Ucraina înainte de un acord cu Putin # G4Media
Cinci unităţi de învăţământ din judeţul Botoşani îşi vor pierde personalitatea juridică, având în vedere că au un număr mai mic de 500 de elevi # G4Media
Microsoft este dată în judecată pentru că a renunțat la Windows 10, forțând upgrade-urile la AI, potrivit documentelor depuse la un proces din California # G4Media
Restricţii de circulaţie pentru vehiculele de mare tonaj, în perioada 14 – 18 august, pe anumite tronsoane de drum # G4Media
O furtună tropicală, Erin, la Oceanul Atlantic, se poate transforma în primul uragan din acest an în regiune # G4Media
„Sunt atât de ușurată că a scăpat de această durere”: Jennifer Aniston se destăinuie după moartea lui Matthew Perry # G4Media
Marea Britanie, Canada, Australia, Japonia şi UE denunţă suferinţa din Gaza care a atins „niveluri de neimaginat” # G4Media
A început ANONIMUL 2025. Mai mult de 4.000 de spectatori au văzut filmul de deschidere „Jeunes Mères” al fraţilor Dardenne # G4Media
FA impune o suspendare de opt săptămâni fostului arbitru David Coote pentru comentariile la adresa lui Jurgen Klopp # G4Media
Lanțul, interzis în România? Proiectul de lege, extrem de necesar, are și lacune: Ce spun experții / Cât rău le face câinilor legatul în lanț # G4Media
Piața “16 Februarie”din Sectorul 1 intră în modernizare, după ce va fi eliberată de firma care a concesionat-o în urmă cu peste 25 de ani, iar construcțiile ilegale vor fi desființate # G4Media
Nicușor Dan, convorbire telefonică cu Zelenski, înaintea reuniunii Coaliției susținătorilor Ucrainei și a summitului Trump – Putin # G4Media
Doi bărbaţi, care au spus că au influenţă la Consulatul României de la Odesa şi la Autoritatea pentru Cetăţenie din Bucureşti, au fost condamnaţi la Chişinău şi sunt căutaţi # G4Media
Cetăţean portughez, reţinut de poliția din Neamț pentru trafic de droguri / Ar fi introdus în ţară aproximativ un kilogram de cocaină # G4Media
Surpriză de proporții la Mastersul Arabiei Saudite: Campionul în exercițiu Judd Trump, eliminat din primul meci de un bun prieten # G4Media
Presa britanică elogiază vânătorul de mine HMS Pembroke după ce a intrat în serviciul activ al Marinei Române sub numele de Căpitan Constantin Dumitrescu / Nava a acționat inclusiv în Orientul Mijlociu # G4Media
Reacția celor de la Crystal Palace după retrogradarea în Conference League: „Anumite cluburi, organizații și persoane se bucură de un privilegiu și de o putere unică” # G4Media
BAC 2025 sesiunea august. Subiectele primite de candidați și baremele de corectare la Matematică și Istorie – descarcă # G4Media
80 de miliarde de euro față de 65: Europa mărește ecartul față de Statele Unite în ceea ce privește ajutorul militar pentru Ucraina # G4Media
BNR anticipează că rata anuală a inflaţiei va coborî la 2,7% la sfârşitul trimestrului II din 2027 # G4Media
Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă că analizează situaţiile semnalate în spaţiul public cu privire la achiziţia microbuzelor electrice – Verificări în judeţele Iaşi şi Prahova # G4Media
De ce apelează Jeff Bezos la SpaceX pentru a-și pune pe orbită sateliții Kuiper, deși are propria companie spațială? # G4Media
VIDEO | Cozonacii se prepară în Spania doar cu făină adusă de acasă / Agnita Stoica, cofetar în Zaragoza: „Facem rețeta tradițională” # G4Media
Ministrul Sănătăţii, despre Centrul pentru Arşi de la Spitalul Floreasca din Capitală: Neregulile sunt de natură penală. Voi sesiza Parchetul. Nu există sistem de ventilaţie HVAC, deşi în memoriul tehnic scria negru pe alb că există # G4Media
Grupul G4Media.ro este achiziționat de Titluri Quality: Se formează cel mai mare conglomerat de presă digitală din România # G4Media
Primarul general interimar al Capitalei anunţă prelungirea reţelei de benzi unice pentru transportul public în Bucureşti # G4Media
Vacanță de vară online / Psiholog: unii adolescenți stau și 12 ore pe zi pe rețelele sociale # G4Media
Iranul susţine că a arestat 21.000 de „suspecţi” în timpul războiului de 12 zile cu Israelul # G4Media
Nicuşor Dan: Salut eforturile preşedintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanşat de Rusia / ”Vom continua să susţinem Ucraina” # G4Media
Polonia expulzează 63 de străini, majoritatea ucraineni / Sunt acuzați că au expus simboluri naţionaliste ucrainene la un concert / Tusk: Rusia face tot posibilul pentru a provoca o confruntare între Kiev şi Varşovia # G4Media
Câinii iubesc plimbările, dar pisicile? Ce trebuie să știi înainte să îți scoți pisica afară și când e mai bine să renunți # G4Media
Ambasada SUA la Bucureşti anunţă modificări în acordarea vizelor începând cu data de 2 septembrie / Vor fi scutiţi de interviul pentru reînnoirea vizei anumite categorii de solicitanți # G4Media
EXCLUSIV De ce guvernul Ciolacu 2 a dat bugete de funcționare doar pentru câteva luni la unele ministere și agenții / Au apărut arierate de miliarde de lei / Instituții paralizate de lipsa banilor din buget / Ce spune fostul premier # G4Media
Nicușor Dan va participa miercuri, prin videoconferință, la summitul Coaliției susținătorilor Ucrainei # G4Media
CFR suplimentează numărul de vagoane la trenurile care circulă către locurile de pelerinaj din ţară şi către litoral, în minivacanţa de Sfânta Maria / Din cauza temperaturilor de peste 35°C e posibil să nu se mai asigure răcirea în parametri optimi # G4Media
Organizația magistraților europeni MEDEL condamnă “ferm campania constantă de denigrare a sistemului judiciar, încurajată activ sub pretextul reformării repetate a Statutului judecătorilor și procurorilor în România” # G4Media
Legendara rivalitate Ford Mustang – Chevrolet Camaro va continua pe terenul electricelor / Chevrolet Camaro va reveni pe piață sub formă de SUV electric # G4Media
Marcel Ciolacu: Inflatia a explodat la 7,8%, adică ne-am întors în urmă cu 2 ani! / Vedem o explozie a preţurilor la alimente / Propune 3 măsuri urgente # G4Media
Ministrul Investiţiilor va trimite Corpul de Control să verifice dacă au fost supraevaluate microbuze şcolare, finanţate prin PNRR / Va fi sesizat Parchetul European condus de la Laura Codruţa Kovesi, dacă e cazul # G4Media
