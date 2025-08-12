Profesorii, în căutarea orelor în plus înainte de anul şcolar. Sindicaliştii ameninţă cu proteste

17:50

Un moment fatidic de neglijenţă, de neatenţie din partea unor părinţi români a abătut cea mai neagră tragedie asupra lor: le-a murit băieţelul de 4 ani în maşina parcată la soare. Erau în vacanţă, în Italia. Copilul a rămas blocat în maşina lăsată la soare, în timp ce părinţii dormeau în camera în care erau cazaţi. Spun că ei au adormit cu uşa descuiată, iar băieţelul a ieşit din cameră şi a intrat singur în autoturism. Aproape 60 de grade erau la interior. Medicii italieni l-au preluat cu leziuni cerebrale grave şi au făcut tot posibilul să-l salveze, dar copilul a murit după aproape cinci zile de agonie. Cazul a cutremurat întreaga lume, mai cu seamă că nu este primul.