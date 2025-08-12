"Micuţă şi sociabilă. Vreo ofertă?". Experienţele românilor care au mers cu necunoscuţi în vacanţe

14:10

Violenţa împotriva femeilor este o infracţiune şi din ce în ce mai multe cazuri ies la iveală. Ultimul este dintr-o comună din Bacău, unde o femeie a fost bătută cu sălbăticie de soţul ei. Bărbatul a lovit-o cu parul în timp ce se aflau pe o uliţă, fără să ţină cont că femeia urla de durere şi fără să îi pese că este văzut. Imaginile au fost filmate însă de o vecină şi au ajuns la poliţie.