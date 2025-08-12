Filmul plin de acțiune care a captivat publicul de pe Netflix din toate colțurile lumii. E în top și în România

Este un film care s-a lansat recent, însă care deja a reușit să cucerească publicul de pe Netflix, inclusiv din țara noastră. Acest thriller plin de acțiune și mister este un film pe care nu trebuie să îl ratați în această perioadă.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Click.ro