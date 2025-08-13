Patru cetățeni străini, reținuți pentru furt de bijuterii, după UNTOLD / Au fost prinși în aeroport, înainte să se îmbarce spre Barcelona
G4Media, 13 august 2025 08:30
Patru cetățeni străini au fost reținuți de polițiști pentru că ar fi furat 18 bijuterii în cadrul festivalului Untold, anunță Agenția de presă Rador, care... G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
08:50
Analiză a publicației Oikonomikos Tachydromos, via Rador: Piața românească se afirmă drept un „model” pentru activitatea de afaceri a companiilor greceşti. La treizeci și cinci... G4Media.ro.
08:50
7.500 de oameni, evacuați din Kato Achaia, peninsula Peloponez / 150 de incendii au izbucnit în Grecia numai în 48 de ore # G4Media
Grecia/ Mii de persoane, nevoite să fugă din calea flăcărilor Autorităţile elene au dispus evacuarea localităţii Kato Achaia din peninsula Peloponez, marţi seara, după izbucnirea... G4Media.ro.
08:50
Turism genealogic, în Banat / Un ghid îi plimbă prin locurile natale pe cei plecați de aici / ”O familie și-a luat o cărămidă făcută la Jimbolia în SUA și o țin pe un mileu, în vitrină. Este absolut fabulos„ # G4Media
Tururile genealogice sunt călătorii emoționante pentru urmașii celor plecați din această zonă, în căutarea caselor, bisericilor și poveștilor care au modelat viețile strămoșilor lor. În... G4Media.ro.
Acum 15 minute
08:40
Nămolul vândut pe plajele din România este refolosit și nu are calități terapeutice, avertizează Sanatoriul de la Techirghiol # G4Media
Nămolul vândut pe plajă este lipsit de proprietăţi terapeutice, este avertismentul medicilor de la Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol, care spun că vânzătorii ambulanţi... G4Media.ro.
Acum 30 minute
08:30
Misiune științifică fără precedent / Găurile negre ar putea fi explorate pentru prima dată în istoria omenirii # G4Media
Un proiect ambițios, dezvoltat de astrofizicianul Cosimo Bambi de la Universitatea Fudan, China, propune o misiune științifică fără precedent care ar putea răspunde la întrebări... G4Media.ro.
08:30
Patru cetățeni străini, reținuți pentru furt de bijuterii, după UNTOLD / Au fost prinși în aeroport, înainte să se îmbarce spre Barcelona # G4Media
Patru cetățeni străini au fost reținuți de polițiști pentru că ar fi furat 18 bijuterii în cadrul festivalului Untold, anunță Agenția de presă Rador, care... G4Media.ro.
08:30
O sută de unități de învățământ din capitală vor avea programul „Școală după școală” din septembrie # G4Media
101 şcoli din capitală au primit avizul necesar pentru a organiza activităţi în cadrul programului „Şcoală după Şcoală” în anul şcolar 2025-2026, potrivit unui document... G4Media.ro.
Acum o oră
08:20
20 de pompierii români intervin pentru stingerea unui incendiu de vegetaţie din Megara, Grecia # G4Media
Peste 20 de militari români cu şapte mijloace tehnice de intervenţie intervin, miercuri, pentru stingerea unui incendiu de vegetaţie în zona Megara, Grecia, informează IGSU,... G4Media.ro.
08:10
Armata chineză anunță că a ”alungat” un distrugător american din apele disputate ale Scarborough Shoal / China revendică aproape întreaga Mare a Chinei de Sud, în ciuda revendicărilor ale mai multor state din zonă # G4Media
Armata chineză a anunţat, miercuri, că a monitorizat şi a ”alungat” distrugătorul american USS Higgins din apele disputate ale Scarborough Shoal din Marea Chinei de... G4Media.ro.
08:10
O intervenţie de amploare a pompierilor şi echipajelor medicale a avut loc marţi, 12 august, în localitatea Nima, judeţul Cluj, după ce un bărbat a... G4Media.ro.
08:00
O explozie accidentală puternică s-a produs marţi la o fabrică de explozibili în sudul Braziliei, nouă persoane fiind date dispărute, au anunţat autorităţile locale, relatează... G4Media.ro.
Acum 2 ore
07:50
Preoții, călugării și călugărițele nu se vor mai putea trata în spitale dacă nu plătesc asigurare medicală la stat / ”Dacă până acum făceau parte din categoria exceptată de la plată, din 1 septembrie 2025 vor trece în rândul celor care trebuie să achite contribuția” # G4Media
Preoții și personalul monahal (călugări și călugărițe, preoții) nu vor mai beneficia de calitatea de persoane asigurate în sistemul de sănătate începând cu 1 septembrie... G4Media.ro.
07:40
Autoritățile chineze avertizează companiile tehnologice locale în legătură cu achizițiile de cipuri Nvidia H20 și le sugerează să le înlocuiască cu produse interne # G4Media
Autoritățile chineze au convocat mai multe companii tehnologice locale, inclusiv Tencent și ByteDance, pentru a discuta despre achizițiile de cipuri Nvidia H20, solicitându-le să își... G4Media.ro.
07:40
Departamentul de Stat al SUA deplânge o ”deteriorare” a drepturilor omului în Europa, în raportul pe 2024 / ”Guvernele continuă să recurgă la cenzură şi la legi restrictive” # G4Media
Statele Unite deplâng o ”deteriorare” a drepturilor omului în numeroase ţări din Europa, vizând mai ales restricţionarea libertăţii de exprimare, potrivit unui raport anual foarte... G4Media.ro.
07:40
Soţia fostului preşedinte sud-coreean, care este încarcerat, a fost arestată / Ar fi acceptat inclusiv mită, două genţi Chanel şi un colier cu diamante # G4Media
Soţia fostului preşedinte sud-coreean încarcerat, Yoon Suk Yeol, a fost arestată sub o serie de acuzaţii, printre care manipularea bursieră şi luarea de mită, transmite... G4Media.ro.
07:30
Exclusiv | Nu e doar „șezi” și „culcat”: Secretul unui câine ascultător începe cu tine / Sfaturile instructorului canin Răzvan Gavrilă (VIDEO) # G4Media
Când vine vorba despre câini bine crescuți, mulți dintre noi ne gândim la comenzile clasice: „șezi”, „culcat”, „stai”. Dar adevărul este că ascultarea unui câine... G4Media.ro.
07:30
METEO: Caniculă în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei / Temperaturile vor fi cuprinse între 33 şi 36 de grade # G4Media
Meteorologii au emis o avertizare cod galben de caniculă, valabilă, miercuri, în intervalul 12.00 – 21.00, în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei,... G4Media.ro.
07:20
Cercetătorii americani au dezvoltat o metodă de interceptare a apelurilor telefonice cu ajutorul radarului și al inteligenței artificiale # G4Media
Cercetători de la Universitatea Penn State au dezvoltat o metodă prin care apelurile telefonice pot fi interceptate de la distanță folosind o combinație de radar... G4Media.ro.
07:20
Accident pe Autostrada Bucureşti – Piteşti, un șofer a decedat / Se estimează reluarea circulaţiei în condiţii normale după ora 07.30 # G4Media
O autoutilitară a lovit glisiera mediană pe Autostrada Bucureşti – Piteşti, în judeţul Dâmboviţa, şi s-a răsturnat pe carosabil, pe sensul către Bucureşti, la kilometrul... G4Media.ro.
07:20
Supercupa Europei, miercuri: PSG -Tottenham / Radu Drăguşin nu va juca pentru britanici, e în continuare accidentat # G4Media
Paris Saint-Germain, câştigătoarea Ligii Campionilor, întâlneşte echipa Tottenham Hotspur, câştigătoarea Ligii Europei, în meciul pentru Supercupa Europei, care este programat, miercuri, de la ora 22.00,... G4Media.ro.
07:20
Israelul le va permite locuitorilor din Gaza care fug de război să emigreze, afirmă premierul Netanyahu # G4Media
Israelul va autoriza emigrarea locuitorilor din Fâşia Gaza care doresc să fugă de războiul din teritoriul palestinian asediat, a declarat marţi prim-ministrul Benjamin Netanyahu, relatează... G4Media.ro.
07:10
Culisele întâlnirii Trump-Putin: Cum s-a ajuns la varianta Alaska și cât de aproape a fost Budapesta / Președinții ar putea discuta singuri, fiind însoţiţi doar de traducători # G4Media
Oficialii americani, care s-au străduit să identifice şi să rezerve un loc pentru summitul de vineri dintre preşedintele Donald Trump şi omologul său rus, au... G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:10
Întâlnirea lui Trump cu Putin în Alaska este deja o „victorie personală” a lui Putin, consideră Zelenski. El exclude orice retragere a forţelor ucrainene din estul ţării în cadrul vreunui acord de pace şi confirmă înaintarea unor ”grupuri” ruse 10 km în anumite sectoare # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski apreciază marţi că întâlnirea prevăzută între Vladimir Putin şi Donald Trump vineri în Alaska este o ”victorie personală” a liderului de... G4Media.ro.
23:00
Departamentul de Stat al SUA, despre „deteriorarea” drepturilor omului în Europa / România indicată pentru anularea alegerilor prezidențiale în decembrie, 2024 # G4Media
Statele Unite prezintă un raport în care semnalează „deteriorarea” drepturilor omului în multe ţări din Europa, mai ales în ceea ce priveşte „restricţiile privind libertatea... G4Media.ro.
22:20
Cel mai mare operator de telefonie din Ucraina testează cu succes tehnologia Starlink „direct-to-cell” # G4Media
Kyivstar, cel mai mare operator de telefonie mobilă din Ucraina, a anunțat că a realizat cu succes primul test în teren al tehnologiei „direct-to-cell” furnizate... G4Media.ro.
22:20
Administraţia Apele Române, despre presupusa întârziere în operaţionalizarea aplicaţiei Radarul Balastierelor: Proiectul este implementat conform graficului şi etapelor stabilite # G4Media
Administraţia Naţională Apele Române transmite că afirmaţiile privind întârzieri în operaţionalizarea aplicaţiei Radarul Balastierelor ”nu corespund realităţii, proiectul fiind implementat conform graficului şi etapelor stabilite”. ... G4Media.ro.
22:10
Nvidia a prezentat luni un set de noi modele AI și alte infrastructuri pentru dezvoltatorii de robotică, dintre care cel mai notabil este Cosmos Reason,... G4Media.ro.
22:10
Anchetă la Paris după ce doi bărbaţi tineri au urinat pe o femeie fără adăpost, însărcinată, şi pe copiii ei / Familia dormea în fața Primăriei, în cadrul unei mobilizări a Asociaţiei Utopia 56 # G4Media
Parchetul din paris a deschis o anchetă cu privire la violenţe în grup după ce doi bărbaţi au urinat pe o femeie fără adăpost, însărcinată,... G4Media.ro.
21:50
Alertă maximă în Franţa în contextul valului de caniculă; temperaturile depăşesc 40 de grade Celsius # G4Media
Un val de caniculă care a adus temperaturi de peste 40 de grade Celsius a determinat autorităţile din Franţa să intre în alertă, informează marţi... G4Media.ro.
21:50
Mineralele-minune din hrana pentru animale: Secretul ascuns al sănătății câinilor și pisicilor # G4Media
Deși necesare în cantități foarte mici, mineralele esențiale au un impact uriaș asupra sănătății animalelor de companie. Totuși, în lumea hranei pentru animale, acest subiect rămâne surprinzător... G4Media.ro.
21:50
Trump îl pune pe directorul DEA Terrance Cole să conducă Poliţia din Washington. ”Ai interesul să fii dur, Terry, sau te dau afară într-o clipă”, îl ameninţă el # G4Media
Preşedintele american Donald Trump l-a numit pe directorul Agenţiei însărcinate cu lupta împotriva traficului şi distribuţiei de droguri în Statele Unite (DEA), Terrance Cole, la... G4Media.ro.
21:40
Ce vor face unii dezvoltatori imobiliari de teamă să nu le stagneze vânzările. „Ne așteptăm la un recul” # G4Media
Jucătorii de pe piaţa imobiliară caută soluţii astfel încât să nu le stagneze vânzările. Unii dintre dezvoltatori anunță că vor suporta ei mare parte din... G4Media.ro.
21:40
Partidul de extremă dreapta AfD poate prelua conducerea în Germania, conform unui nou sondaj de opinie # G4Media
Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a devenit cel mai popular partid din țară, potrivit unui nou sondaj de opinie, publicat marți, conform... G4Media.ro.
21:30
Deţinut condamnat pentru act sexual cu un minor, evadat de la punctul de lucru interior al Penitenciarului Mărgineni, Dâmboviţa # G4Media
Un bărbat de 32 de ani, condamnat la cinci ani şi zece luni de închisoare pentru act sexual cu un minor, a evadat, marţi seară,... G4Media.ro.
21:20
Statele Unite şi Iordania anunţă că sprijină eforturile de pace în provincia siriană Suwayda # G4Media
Miniştrii de externe ai Siriei şi Iordaniei, împreună cu un emisar american, au convenit marţi să creeze un grup de lucru pentru a ajuta Siria... G4Media.ro.
21:10
Poliţia a dispus instituirea unei zone speciale de siguranţă publică în zona Gării de Nord din Timişoara # G4Media
Poliţia Timiş a dispus instituirea unei zone speciale de siguranţă publică în zona Gării de Nord din Timişoara, unde prezenţa unor persoane fără adăpost şi... G4Media.ro.
21:10
De ce provoacă ceapa reflux gastric? Chirurg gastroenterolog: „Totul pornește de la substanțele care îi dau cepei gustul specific, aceleași care provocă și lăcrimarea”/ Cum eviți aceste probleme # G4Media
Ceapa îți provoacă, deseori, arsuri la stomac? Explicația ar fi, potrivit, dr. Jamie A. Koufman, chirurg și cercetător pe tema refluxului acid, că de vină... G4Media.ro.
21:00
MAG avertizează: motocicliștii din Londra ar putea avea acces redus, riscuri mai mari și taxe suplimentare în baza unor noi propuneri # G4Media
Grupul de Acțiune pentru Motocicliști (MAG) trage un semnal de alarmă cu privire la o serie de propuneri de transport pentru Londra, care, dacă ar... G4Media.ro.
20:50
Epic Games a obținut o victorie în instanța australiană asupra Apple și Google / Cei doi giganți s-au angajat în practici anticoncurențiale în magazinele lor de aplicații # G4Media
Studioul de jocuri Epic Games, creatorii Fortnite, a obținut câștig de cauză în instanța australiană împotriva giganților americani Apple și Google, relatează ABC News. Curtea Federală... G4Media.ro.
20:50
Suedezul Armand Duplantis, dublu campion olimpic la săritura cu prăjina, şi-a îmbunătăţit recordul mondial cu încă un centimetru, ajungând la 6,29 metri, marţi seara la... G4Media.ro.
20:40
Deputatul PNL Ionel Bogdan, despre achiziţia de microbuze şcolare: Solicit ministrului Dragoş Pâslaru o analiză urgentă pe fundamentarea preţurilor şi ofertele reale din piaţa, să urgenteze raportul Corpului de Control şi să-l facă public cât mai repede # G4Media
Deputatul PNL Ionel Bogdan, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş, a explicat, legat de achiziţia de microbuze şcolare prin PNRR, că iniţial era vorba despre... G4Media.ro.
20:30
Un om de afaceri palestinian, menţionat drept posibil guvernator al Fâşiei Gaza după război, scrie presă israeliană # G4Media
Ziarul israelian Yedioth Ahronoth (Ultimele ştiri) a relatat marţi că există discuţii în legătură cu un om de afaceri palestinian care ar putea fi numit... G4Media.ro.
20:30
Macron recunoaşte în mod oficial că Franţa a purtat ”un război” în Camerun, în timpul decolonizării # G4Media
Preşedintele francez Emmanuel Macron recunoaşte în mod oficial că Franţa a purtat ”un război” în Camerun împotriva unor mişcări insurecţionale, atât înainte, cât şi după... G4Media.ro.
20:20
Nicuşor Dan, mesaj după vizita privată în Republica Moldova: Să rămânem uniţi, să preţuim ceea ce ne apropie # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan s-a aflat în aceste zile într-o vizită privată în Republica Moldova, ocazie cu care a participat la mai multe evenimente culturale locale,... G4Media.ro.
20:10
Preşedintele iranian Masud Pezeshkian va vizita Armenia în mijlocul tensiunilor cauzate de aşa-numitul „coridor Trump” # G4Media
Autorităţile armene au anunţat marţi că preşedintele Iranului, Masud Pezeshkian, va efectua săptămâna viitoare o vizită la Erevan în mijlocul tensiunilor cauzate de aşa-numitul „coridor... G4Media.ro.
20:10
Arbitrii care vor conduce meciurile din LaLiga vor fi anunţaţi doar cu 24 de ore înainte. Care este motivul # G4Media
Comisia de arbitraj pentru competiţiile profesionale spaniole (CACP) a anunţat că numele arbitrilor pentru meciurile din La Liga şi divizia a doua va fi dezvăluit... G4Media.ro.
Acum 24 ore
19:50
Zelenski exclude luarea unor decizii referitoare la Ucraina în cadrul întâlnirii Trump – Putin # G4Media
Cu doar trei zile înaintea întrevederii din Alaska între preşedintele american, Donald Trump, şi omologul său rus, Vladimir Putin, preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a exclus... G4Media.ro.
19:40
Curtea Supremă a SUA urmează să decidă în toamnă dacă se pronunţă sau nu asupra anulării căsătoriei între persoane de acelaşi sex # G4Media
Curtea Supremă ar putea bulversa America, la zece ani de la legalizarea la nivel federal a căsătoriei între persoane de acelaşi sex, şi ar putea... G4Media.ro.
19:30
Startup-ul AI Perplexity face o ofertă de 34,5 miliarde de dolari pentru a cumpăra browserul Chrome de la Google # G4Media
Startup-ul american de inteligență artificială Perplexity a anunțat marți că a transmis o ofertă oficială către Google pentru achiziția browserului Chrome, în valoare de 34,5... G4Media.ro.
19:30
Europa s-a sufocat marți sufoca sub greutatea unui val de căldură prelungit, o situație favorabilă incendiilor, al căror număr și intensitate au fost sporite de... G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.