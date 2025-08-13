Situație incredibilă! Un jucător german a fost descalificat după ce a făcut duș în mijlocul meciului

17:00

Sepsi are parte de un start de sezon foarte dificil în Liga 2. După debutul sub așteptări, în care a înregistrat două egaluri în primele două runde, antrenorul Ovidiu Burcă se confruntă acum și cu o problemă de lot, pe un post esențial, cel de portar.Bela Fejer (30 de ani), transferat în urmă cu o lună de la Nyiregyhaza, din prima ligă a Ungariei, s-a accidentat pe finalul partidei cu Chindia, disputate la Târgoviște, scor 1-1, iar verdictul medicilor este unul crunt. ...