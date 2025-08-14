Cine transmite la TV Braga – CFR Cluj, returul din Portugalia al turului 3 din Europa League
Gazeta Sporturilor, 14 august 2025 07:20
Braga – CFR Cluj, manșa a doua din turul 3 al preliminariilor Europa League, se va juca azi, de la 21:30. Partida din Portugalia va fi liveTEXT pe GSP.ro.Partida va putea fi urmărită în România pe două posturi TV. E vorba de PrimaSport 1 și DigiSport 2. De la aceeași oră se va juca și meciul Spartak Trnava – Universitatea Craiova. (Detalii AICI). ...
• • •
Primă dublă pentru fotbaliștii de la CFR Cluj » Ce bonus primesc dacă trec de Braga # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj speră să dea lovitura la Braga și să întoarcă înfrângerea din tur, 1-2, pentru a se califica în play-off-ul Europa League. Dacă reușesc, fotbaliștii lui Dan Petrescu vor primi o primă consistentă.Braga - CFR Cluj se joacă azi, de la ora 21:30. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe PrimaSport 1 și DigiSport 1. În tur, portughezii au câștigat cu 2-1Câștigătoarea va da în play-off peste învingătoarea „dublei” Lincoln - Noah (1-2 în tur). ...
PSG a câștigat Supercupa Europei, la penalty-uri, după ce a revenit de la 0-2 în duelul cu Tottenham.Vreme de 80 de minute, echipa lui Radu Drăgușin a fost vioara întâi la Udine. Iar pe tabelă a condus până-n minutul 84 cu 2-0, prin golurile lui Micky van de Ven (39) și Romero (48). Însă PSG a avut o revenire fantastică în final și a dus meciul în prelungiri, prin Kang-in (85) și Goncalo Ramos (90+4). ...
„Am o teorie” » Ce problemă a găsit Andrei Nicolescu după Metaloglobus - Dinamo # Gazeta Sporturilor
După ce a învins-o pe FCSB (4-3) într-un meci entuziasmant, Dinamo a trecut cu greu de Metaloglobus, 1-0. Iar președintele Andrei Nicolescu a încercat să găsească explicații pentru jocul slab.Formația alb-roșie a câștigat cu emoții meciul cu nou promovata Metaloglobus, care a avut și un gol anulat de VAR. La 5 zile după meci, Andrei Nicolescu a încercat să explice ce s-a întâmplat. Și crede că jucătorii lui Zeljko Kopic s-au relaxat prea mult în repriza a doua. ...
Braga - CFR Cluj, duel tare pentru clujeni în turul 3 din Europa League. Cum arată echipa gândită de Dan Petrescu # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj joacă de la 21:30 pe terenul celor de la Braga în manșa a doua din turul 3 preliminariilor Europa League. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe PrimaSport 1 și DigiSport 1.Câștigătoarea va da în play-off peste învingătoarea „dublei” Lincoln - Noah (1-2 în tur). ...
Spartak Trnava - Universitatea Craiova, o formalitate pentru olteni? Echipe probabile și cote # Gazeta Sporturilor
Spartak Trnava și Universitatea Craiova se întâlnesc joi, de la ora 21:30, în manșa a doua din turul 3 al Conference League. Meciul e liveTEXT pe GSP.RO și în direct la Digisport 2 și Primasport 2. Oltenii au câștigat prima manșă cu 3-0.Universitatea Craiova este favorită la calificarea în play-off, după ce și-a adjudecat la scor de neprezentare prima manșă cu Spartak Trnava. Ambele echipe au câștigat în week-end, în campionat, dar oltenii trebuie să fie atenți. ...
Drita - FCSB are o miză financiară uriașă » Câți bani pierde Becali dacă echipa ratează calificarea # Gazeta Sporturilor
Returul cu Drita e unul extrem de important pentru FCSB. Nu doar pe plan sportiv, ci și din punct de vedere financiar. O eliminare din Europa League ar reprezenta o scădere importantă a veniturilor.După 3-2 în tur, FCSB trebuie să-și păstreze avansul pentru continua în preliminariile Europa League. Dacă se va califica mai departe, campioana va ajunge în play-off, acolo unde o așteaptă Aberdeen. ...
Drita - FCSB, returul pentru play-off-ul Europa League » Pe ce echipă va miza Elias Charalambous # Gazeta Sporturilor
Drita și FCSB se întâlnesc de la 21:00 în manșa a doua a turului 3 din preliminariile Europa League. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informații în timp real de la stadion. Meciul nu e în direct la TV, ci doar pe platforma voyo.ro, contracost.La București, campioana României s-a impus cu 3-2 pe Arena Națională.FCSB o va înfrunta pe Aberdeen (Scoția) dacă elimină Drita. ...
Direct în istorie! Luis Enrique, performanță incredibilă după ce PSG a câștigat Supercupa Europei # Gazeta Sporturilor
PSG a început sezonul câștigând Supercupa Europei. A învins-o pe Tottenham la lovituri de departajare, după ce englezii aveau 2-0 în minutul 80. Grație acestui succes, Luis Enrique a adăugat un nou trofeu în CV.Antrenorul spaniol continuă să facă istorie la PSG. Ibericul a ajuns la cincilea trofeu în anul 2025, după ce și-a trecut în palmares tripla în Franța (campionat, Cupă și Cupa Ligii), plus două trofee europene (Liga Campionilor și Supercupa Europei). ...
Ianis Hagi, adevărul despre căderea de la Rangers și convocările înșiruite la națională: „Dacă nu era Mircea Lucescu...” + De ce întârzie să semneze un nou contract # Gazeta Sporturilor
Într-un interviu excepțional oferit GSP cu ocazia aniversării de 80 de ani a lui Mircea Lucescu, Ianis Hagi evocă momente secrete din colaborarea cu actualul selecționer și apelează la comparații neașteptate cu tatăl său. ...
Dan Petrescu, înainte de Braga - CFR Cluj: „Sper să fie greșeli de arbitraj în favoarea noastră, dar nu cred” + „Calificarea e grea, dar nu imposibilă” # Gazeta Sporturilor
Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a prefațat returul cu Braga, din turul 3 al preliminariilor Europa League.Câștigătoarea va da în play-off peste învingătoarea „dublei” Lincoln - Noah (1-2 în tur). ...
Înlocuitorul lui Donnarumma, gafă la debutul la PSG » Ce a putut să facă în Supercupa Europei # Gazeta Sporturilor
Lucas Chevalier (23 de ani), noul portar de la PSG, a greșit chiar la debut, în Supercupa Europei, împotriva lui Tottenham.Înlocuitorul lui Gigio Donnarumma, portarul dat afară de Luis Enrique, a gafat în startul reprizei a doua. În minutul 48, Cristian Romero a trimis cu capul la colțul lung, după o centrare din lovitură liberă a lui Porro.FOTO. Cum a greșit Chevalier în PSG - Tottenham+1 FOTOChevalier a plonjat pe minge, a atins-o, dar nu a reușit să o respingă. ...
Situație incredibilă! Un jucător german a fost descalificat după ce a făcut duș în mijlocul meciului # Gazeta Sporturilor
O situație neobișnuită a avut loc la un turneu de tenis din Hersonissos, Grecia. Jucătorul german Mats Rosenkranz (26 de ani, #358 ATP) a fost descalificat în mijlocul meciului împotriva italianului Pietro Fellin (24 de ani, #561 ATP) pentru că a făcut duș în pauză.În prezent, în Europa se desfășoară trei turnee Challenger Tour, Bulgaria și Germania găzduind celelalte două turnee alături de Grecia. ...
Cum arată viitorul baschetului românesc, după rezultatele pozitive ale juniorilor: „Trebuie să avem grijă de acești copii” # Gazeta Sporturilor
Mihai Silvășan, antrenorul naționalei de seniori a României, a vorbit despre rezultatele pozitive obținute, în această vară, de echipele de juniori și despre mentalitatea pe care tinerii baschetbaliști din țara noastră ar trebui să o aibă. ...
Postul care transmite la televizor Drita - FCSB, în preliminariile Europa League # Gazeta Sporturilor
Drita - FCSB, manșa a doua din turul 3 preliminar Europa League, va avea loc joi seară, de la ora 21:00. Meciul va fi transmis în România doar pe voyo, însă în Kosovo se va vedea pe TV.KTV Koha Vision e postul TV care va transmite în direct Drita - FCSB, atât la televizor, cât și pe site. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu detalii de la fața locului de la reporterii Gazetei deplasați la Priștina. ...
Deși s-au calificat în preliminariile Mondialului, tricolorii își doresc locul 1: „Nu ne lăsăm, mergem să câștigăm” # Gazeta Sporturilor
Mihai Silvășan, antrenorul naționalei de baschet a României, și Rareș Uță, pivotul tricolorilor, au tras concluziile după succesul obținut de „Vulturi” în fața Macedoniei de Nord, scor 79-66, care a însemnat calificarea în preliminariile Campionatului Mondial din 2027. ...
Mihai Stoica, detalii înainte de Drita - FCSB: „O singură întrebare în privința echipei de start” # Gazeta Sporturilor
Din Kosovo, Mihai Stoica a prefațat duelul dintre Drita și FCSB, din turul 3 al preliminariilor Europa League.După 3-2 în tur, FCSB speră să-și mențină avantajul din tur și să se califice în play-off-ul Europa League, acolo unde o așteaptă Aberdeen. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, a spus că e de părere că jucătorii lui Charalambous sunt suficient de motivați și spune că în echipa de start e un singur semn de întrebare. ...
Cine transmite Trnava - Universitatea Craiova, în turul 3 preliminar din Conference League # Gazeta Sporturilor
Spartak Trnava - Universitatea Craiova va avea loc pe 14 august, de la 21:30. Meciul din Slovacia, din manșa a doua a turului 3 preliminar Conference League, va fi liveTEXT pe GSP.ro.Partida va fi transmisă în România pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2. În prima manșă, Universitatea Craiova a câștigat cu 3-0 în Bănie. ...
De nicăieri! A plecat de la Farul și a semnat cu Betis Sevilla » Anunț oficial: „Mult succes!” # Gazeta Sporturilor
Vlad Răfăilă (20 de ani) e noul portar al celor de la Betis Sevilla. Internaționalul de tineret a plecat de Farul, sub formă de împrumut. Farul a anunțat că l-a cedat pentru sezonul următor pe Vlad Răfăilă. Constănțenii repetă scenariul din sezonul trecut, când portarul a fost cedat în Italia, la Lecce. ...
Ofertă colosală primită de Robert Lewandowski! Arabii i-au pus pe masă 100 de milioane de euro pe sezon # Gazeta Sporturilor
Atacantul polonez Robert Lewandowski a refuzat vara trecută o ofertă fabuloasă din Arabia Saudită pentru a-și continua cariera la Barcelona. Ar fi primit un salariu de 100 de milioane de euro.Cluburile din Orientul Mijlociu au atras în ultimii ani un număr mare de vedete din fotbalul european, dar se pare că nici măcar milioanele lor nu pot cumpăra totul. ...
Copii ai refugiaților vor participa la Supercupa Europei » Ce a pregătit UEFA pentru PSG - Tottenham # Gazeta Sporturilor
Sezonul 2025-2026 începe azi oficial, cu Supercupa Europei: PSG – Tottenham. La meciul de la Udine vor participa mai mulți copii ai refugiaților.La festivitatea organizată înaintea meciului vor participa mai mulți copii. Fundația UEFA a invitat doi copii să participe la festivitatea de decernare a medaliilor, Tala, o fetiță de 12 ani din Palestina, și Mohamed, un băiețel de 9 ani, care a plecat din Gaza împreună cu bunica lui, după ce părinții lui. ...
Zekirija Ramadani i-a întrebat pe români: „Cum vă simțiți la Priștina?!”. De ce echipa sa va juca agresiv și ce promite Besnik Krasniqi: „Să-i eliminăm în 90 de minute” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul Dritei, Zekirija Ramadani, continuă să păstreze aerul optimist și sigur pe sine de la finalul partidei de pe Arena Națională și a relatat cum va juca echipa sa, joi seară, contra FCSB. Unul dintre liderii echipei, Besnik Krasniqi, este de părere că Drita poate elimina FCSB!Zekirija Ramadani, 47 de ani, a păstrat aceeași doză de optimism pe care antrenorul celor de la FC Drita a afișat-o și la capătul eșecului cu 3-2 de pe Arena Națională, săptămâna trecută. ...
Ana a divorțat oficial de fotbalistul celebru care s-a mutat cu o bulgăroaică » Cum au împărțit custodia copiilor # Gazeta Sporturilor
Ana Ivanovic și Bastian Schweinsteiger au divorțat oficial recent, punând capăt căsniciei lor de nouă ani.Foștii soți au semnat documentele necesare și au finalizat divorțul în fața instanței. Motivul divorțului, conform informațiilor, îl reprezintă „diferențele ireconciliabile". Avocatul Anei Ivanovic a confirmat pentru „Kurir" că divorțul este acum oficial, mai ales după ce fotbalistul a fost surprins cu bulgăroaica Silva Kapitanova în Mallorca. ...
3 din 3! România s-a calificat în preliminariile Campionatului Mondial din 2027, după încă o victorie cu Macedonia de Nord # Gazeta Sporturilor
Naționala de baschet masculin a României s-a calificat în preliminariile Campionatului Mondial din 2027, după o victorie obținută miercuri, 13 august, în Oradea Arena, împotriva Macedoniei de Nord, scor 79-66.România a început perfect faza secundă a precalificărilor pentru Campionatul Mondial de Baschet din 2027 și a obținut 2 victorii, una în deplasare (80-72 pe terenul Macedoniei de Nord) și una acasă (76-64 în fața Ungariei). ...
Surprize uriașe în Cupa României » CSO Băicoi a scos o echipă importantă din Liga 2 + Poli Timișoara, victorie mare # Gazeta Sporturilor
Miercuri s-au disputat 18 partide din turul 3 al Cupei României Betano, penultima fază înainte de grupe. Au fost 3 mari surprize, 3 echipe din Liga 3 eliminând formații din Liga 2.Băicoi - Chindia 3-2 (după prelungiri), Poli Timișoara - Reșița 1-0 și Unirea Alba Iulia - Șelimbăr 2-0 au fost surprizele mari ale zilei în Cupa României. ...
Arbitraj foarte slab în acest început de sezon, cu multe erori flagrante în Superliga. Kyros Vassaras, șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor, continuă să fie absent. Care e motivul?„Contractul meu presupune să stau 10 zile în România, dar eu stau aproape dublu. Pentru că poți folosi restul zilelor și pentru alte joburi. Deci îmi petrec puține zile în Grecia, multe în România, iar în rest sunt în slujba UEFA și FIFA. ...
CFR Cluj va juca împotriva celor de la Braga, în turul 3 al preliminariilor Europa League, fără Louis Munteanu. Iar președintele Cristi Balaj a dat detalii despre accidentarea atacantului de 23 de ani.Louis Munteanu, golgheterul din sezonul trecut al clujenilor, nu a făcut deplasarea în Portugalia, din cauza unor probleme medicale. Cristi Balaj, președintele ardelenilor a explicat care e situația acestuia. ...
„Costuri colosale” » Primarul Capitalei confirmă bugetul imens al lui CSM București și are un reproș pentru club # Gazeta Sporturilor
Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Bucureștiului, vorbește deschis despre bugetul CSM și vine cu o recomandare fermă pentru conducerea secțiilor: „Dacă se poate la fotbal, puteți și voi”.Gazeta scria în luna aprilie că PMB a alocat pentru 2025 circa 13 milioane de euro CSM, toate secțiile. Bujduveanu nu crede că e o sumă prea mare, dar „să caute și sponsori!”. ...
Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, a prefațat manșa secundă cu Spartak Trnava, din turul 3 preliminar Conference League, în cadrul unei conferințe de presă.Spartak Trnava - Universitatea Craiova are loc joi, la 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP și transmis pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2În prima manșă, Craiova a câștigat cu 3-0Mireș Rădoi e cu gândul la meciul cu UTA, când Craiova a avut 3-0, dar arădenii au egalat pe final. ...
Adrian Șut, unul dintre oamenii de bază de la FCSB, a prefațat duelul echipei sale cu Drita, din turul 3 al preliminariilor Europa League.Unul dintre liderii echipei, Adrian Șut, a apărut sigur pe el în această seară la conferința de presă dinaintea partidei. A încercat să insufle curaj și coechipierilor, și suporterilor. Mai ales că fanii campioanei României nu vor face deplasarea în Kosovo, vor susține echipa de la distanță. ...
Dan Șucu a ajuns al doilea patron în Serie A! » Capitolul la care Genoa le-a întrecut Genoa pe Napoli și AC Milan # Gazeta Sporturilor
Genoa este în această vară în topul Seriei A la plusul balanței de mercato. Odată cu oficializarea plecării lui Koni De Winter la Inter, clubul patronat de Dan Șucu a ajuns la un profit de 52,5 milioane de euro. Doar Bologna devansează Grifonul, câștigătoarea Cupei având +61 de milioane diferența între banii pe jucătorii vânduți și cei cumpărați.Genoa a închis a treia afacere importantă a verii la capitolul cedări, prin transferul lui Koni De Winter la Inter. ...
Elias Charalambous, înainte de Drita - FCSB: „50/50 la sută șanse” » Vești despre Olaru # Gazeta Sporturilor
Elias Charalambous, antrenorul de la FCSB, a susținut azi conferința premergătoare partidei cu Drita, din turul 3 al preliminariilor Europa League.Drita - FCSB este joi seară, de la ora 21:00, la Priștina, în manșa secundă a turului III preliminar al Europa League. La București, campioana României s-a impus cu 3-2 pe Arena Națională. FCSB o va înfrunta pe Aberdeen (Scoția) dacă elimină Drita. ...
Dacia a cucerit Kosovo: „Nu căutați mai departe!” » De ce este lăudată mașina românească # Gazeta Sporturilor
Datorită „prețului, consumului și designului practic”, Dacia Sandero este #1 în topul vânzărilor de mașini noi în Kosovo. Atât în 2024, cât și în primele șase luni din 2025, conform cifrelor prezentate de localnici. Traficul la Priștina este îngrozitor pe alocuri, în anumite zone centrale, mai ales că se construiește și reconstruiești la foc automat.Un brand românesc a cucerit Kosovo. ...
Jurnalul sentimental al ziariștilor GSP, la un an după Jocurile Olimpice de vară: „Întotdeauna vom avea Parisul!” # Gazeta Sporturilor
S-a împlinit un an de la încheierea ediției 2024 a Jocurilor Olimpice, găzduită de Paris, iar cei trei jurnaliști GSP acreditați rememorează cele mai importante, emoționante sau amuzante momente trăite pe durata celei mai mari competiții a Planetei.La Jocurile Olimpice de la Paris au participat 10.714 sportivi, un număr asemănător cu cel am precedentelor ediții și stabilit în urma calificărilor în diversele sporturi și discipline. În paralel, aproximativ 24. ...
Fundația UEFA a anunțat că va acorda sprijin copiilor din Gaza afectați de războiul din Orientul Mijlociu.Fundația UEFA, care se adresează copiilor, a comunicat că a ajuns la acord cu 3 parteneri pentru a le oferi ajutor „vital” copiilor din Gaza, potrivit sportal.bg.Fundația UEFA sare în ajutorul copiilor din GazaNu e pentru prima dată când UEFA se implică în problemele cauzate de războaie. ...
Schimbare pe echipamentul Universității Craiova pentru returul cu Spartak Trnava » Ce va apărea în locul sponsorului # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova se pregătește de returul cu Spartak Trnava, din Slovacia. Oltenii vor evolua cu un echipament diferit.După 3-0 în tur, trupa lui Mirel Rădoi e la un pas de calificarea în play-off-ul Conference League. Oltenii au ajuns în Slovacia, iar azi le-au prezentat fanilor echipamentul pe care-l vor folosi. Tricourile echipei alb-albastre vor avea un sponsor diferit.FOTO. ...
Ciprian Marica propune un fotbalist din Liga 1 la națională: „Eu l-am văzut de mult” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional Ciprian Marica (39 de ani) l-a lăudat pe Alexandru Dobre, extrema de la Rapid, în direct la GSP Live Special.Extrema dreapta de la Rapid a marcat golul Rapidului cu Oțelul, scor 1-1, la capătul unei acțiuni individuale superbe. A driblat doi adversari, apoi a trimis plasat la colțul lung.Reușita lui l-a impresionat pe Marica. ...
Bașakșehir - Viking, în turul 3 preliminar Conference League » Craiova își află posibila adversară din play-off # Gazeta Sporturilor
Bașakșehir - Viking, meci din manșa a doua a turului 3 preliminar Europa League, are loc de la ora 19:00. Meciul va fi liveSCORE pe GSP.ro și nu e transmis la TV în România.În tur, echipa din Turcia i-a învins pe norvegieni cu 3-1. Cine va merge mai departe din această „dublă” va juca în play-off cu învingătoarea dintre Spartak Trnava și Universitatea Craiova (3-0 în prima manșă pentru olteni). ...
Marcus Rashford, săgeți spre Manchester! » „Să fim realiști, care tranziție? United este pământul nimănui” # Gazeta Sporturilor
Marcus Rashford a plecat în Spania, de unde privește înapoi cu mânie către Manchester. Extrema stângă a lansat un atac necruțător la adresa clubului care l-a împrumutat recent la FC Barcelona. „Am avut atât de mulți antrenori, idei, strategii diferite în ultimii ani și se tot vorbește despre tranziție. Dar nici măcar n-a început reconsrtreucția!”, a criticat englezul de 27 de ani la un podcast al lui Gary Lineker. ...
Șucu și Angelescu au probleme cu doi jucători importanți la Rapid » Vor să plece de la echipă, unul a venit cu ofertă de împrumut # Gazeta Sporturilor
Chiar și cu acest început bun de sezon, în care după 5 runde este neînvinsă și a acumulat 11 puncte, Rapid nu este ferită de probleme interne.Este vorba despre cei doi jucători, Cristian Manea (28 de ani) și portarul Marian Aioani (25 de ani), care, nemulțumiți de statutul lor de la venirea lui Costel Gâlcă pe banca tehnică, vor să plece. Deși ambii sunt încă legați de giuleșteni prin contracte pe încă două sezoane. ...
Cristi Balaj, reproșuri pentru Mihai Stoica: „Se depășește limita bunului simț!” # Gazeta Sporturilor
Cristi Balaj, președintele de la CFR Cluj, a avut un mesaj dur pentru Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, după ce oficialul roș-albaștrilor a analizat arbitrajul de care au avut parte ardelenii.Într-un start de sezon marcat de greșeli de arbitraj, după cum a reieșit din analizat Gazetei Sporturilor, Cristi Balaj se declară deranjat de faptul că MM Stoica a vorbit despre arbitrajele CFR-ului, în special cel de la meciul cu Unirea Slobozia. ...
Decizie de ultimă oră la LPF » Schimbarea anunțată oficial, după scandalul-monstru din Superliga # Gazeta Sporturilor
Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a oferit perspectiva lui cu privire la scandalul din ultimele zile din Liga 1, cauzat de modificarea regulii privind introducerea jucătorilor pe lista pentru Superliga. ...
Contracte istorice în America » NBA se apropie de salarii de un milion de dolari pe meci # Gazeta Sporturilor
Dansul milioanelor în NBA a atins un alt nivel, iar acum cel mai important campionat de baschet din lume este mai aproape ca niciodată de semnarea unui contract care va reprezenta 1 milion de dolari pe meci.Acum aproximativ un deceniu, doar zece jucători din NBA câștigau 20 de milioane de dolari pe an, Kobe Bryant fiind în fruntea listei. În sezonul următor, acest număr va ajunge la 100 de baschetbaliști. ...
Montoya prevede o schimbare la Red Bull în noul sezon: „Cred că pe el îl vor transfera” # Gazeta Sporturilor
Fostul pilot de Formula 1, Juan Pablo Montoya, a oferit o perspectivă interesantă asupra situației celor două echipe de Formula 1 deținute Red Bull (Red Bull și Racing Bulls) și a făcut o previziune privind componența piloților pentru sezonul următor.În acest sezon, la fel ca în partea a doua a sezonului trecut, Red Bull a avut dificultăți în ceea ce privește al doilea pilot. ...
Sorana Cîrstea - Iga Swiatek, duel în optimile de la Cincinnati » Românca are o misiune extrem de complicată # Gazeta Sporturilor
Sorana Cîrstea (35 de ani, 54 WTA) și poloneza Iga Swiatek (24 de ani, 3 WTA) se înfruntă de la ora 18:00 în optimile turneului de la Cincinnati. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe DigiSport 2.Românca a avut evoluții excelente pe hardul american, însă acum va avea o misiune extrem de complicată, urmând să o întâlnească pe favorita 3 a turneului de la Cincinnati. ...
Reglare de conturi la Bacău: boxerul medaliat cu bronz la Europene a fugit din cantonament și i-a spart fața în stradă unui tânăr de 16 ani + Reacția federației: „Nu creștem huligani!” # Gazeta Sporturilor
Renato Nica, 16 ani, component al lotului național de box, a evadat din centrul olimpic de la Onești și, în fața unei săli de jocuri din Bacău, l-a „excutat” cu două directe năucitoare pe un puști de vârsta lui, practicant de kickboxing. Conflictul ar fi pornit de la o fată. ...
Dă din casă de la negocieri, după ce fotbalistul român a fost pus pe liber: „Au fost chiar generoși - bonusuri, salarii” # Gazeta Sporturilor
Cristian Dulca, 52 de ani, a oferit detalii de culise despre despărțirea dintre NK Celje și fiul lui, Marco, pus pe liber în condițiile în care nu mai intra în planurile antrenorului.Marco Dulca, mijlocaș defensiv, a semnat cu NK Celje în septembrie 2023. În ultimele două sezoane a jucat de 55 de ori pentru formația slovenă, însă începând din mai a fost tras pe linie moartă de antrenorul Roman Pilipchuk, care nici măcar nu l-a mai inclus în lot în aceste 3 luni. ...
