Braga - CFR Cluj, duel tare pentru clujeni în turul 3 din Europa League. Cum arată echipa gândită de Dan Petrescu

Dansul milioanelor în NBA a atins un alt nivel, iar acum cel mai important campionat de baschet din lume este mai aproape ca niciodată de semnarea unui contract care va reprezenta 1 milion de dolari pe meci.Acum aproximativ un deceniu, doar zece jucători din NBA câștigau 20 de milioane de dolari pe an, Kobe Bryant fiind în fruntea listei. În sezonul următor, acest număr va ajunge la 100 de baschetbaliști. ...