Noile pariuri ale lui Buffett și Soros
HotNews.ro, 16 august 2025 06:50
Două dintre cele mai importante nume de pe scena investițiilor globale, Berkshire Hathaway a lui Warren Buffett și Soros Fund Management a lui George Soros, dezvăluie – prin intermediul rapoartelor lor trimestriale obligatorii – pe…
Acum 5 minute
07:20
Weekend trending în București, 16-17 august: petreceri all night long, pintxos balcanici, muzică grecească și bagels ca la New York # HotNews.ro
Weekendul 16-17 august aduce în București ceva mai puține evenimente, dar este vorba și despre o oarecare pauză (binevenită) după toate festivalurile care au avut loc în ultima perioadă. Însă, fie că ești atras de ritmuri…
Acum 15 minute
07:10
Limbajul corporal al lui Trump a arătat ce părere avea de fapt despre ce s-a întâmplat în Alaska. Expert: „Se vede că se întâmpla altceva în mintea lui” # HotNews.ro
Limbajul trupului, adică cel transmis prin gesturi şi mimică, al preşedintelui Donald Trump la conferinţa de presă după summitul cu omologul său rus Vladimir Putin arată că şeful Casei Albe era dezamăgit, a declarat psihologul…
Acum o oră
06:50
06:30
Fitch: Riscurile provin din creșterea slabă, oboseala fiscală și polarizarea politică accentuată. Ce ar putea aduce o retrogradare a ratingului # HotNews.ro
Agenţia internaţională de evaluare financiară Fitch a reconfirmat, vineri, ratingul suveran al României la nivelul BBB-/ F3 pentru datoria pe termen lung şi scurt în valutǎ, menţinând însǎ perspectiva negativă. Agenția de rating a precizat…
Acum 2 ore
06:20
Dezvăluire: Melania Trump i-a scris lui Putin o scrisoare personală și președintele SUA i-a înmânat-o în Alaska. Care este subiectul # HotNews.ro
Soția președintelui american Donald Trump, Melania Trump, a ridicat problema situației dificile a copiilor din Ucraina și Rusia într-o scrisoare personală adresată președintelui rus Vladimir Putin, au dezvăluit vineri pentru Reuters doi oficiali ai Casei…
Acum 4 ore
04:10
Reactii dupa intalnirea Trump-Putin din Alaska. Un general rus exulta: „Neclintit” / Ce spun ucrainenii # HotNews.ro
Summitul din Alaska nu pare să fi făcut vreun pas către un armistițiu, dar Rusia consideră că întâlnirea a fost un succes, scriu New York Times și The Guardian. Andrei Guruliov, general în rezervă și…
Acum 6 ore
02:50
Când l-am auzit pe Putin după Alaska parcă am auzit Congresul PCR la difuzorul cu un singur program # HotNews.ro
Discuțiile „3 la 3“ despre Ucraina, la care au participat Donald Trump, Vladimir Putin și încă doi reprezentanți de fiecare parte, au durat două ore și jumătate. Toată lumea se întreba, la final, ce s-a…
Acum 8 ore
01:10
Fitch reconfirmă ratingul suveran al României. Cum comentează decizia ministrul Finanţelor # HotNews.ro
Agenţia internaţională de evaluare financiară Fitch a reconfirmat, vineri, ratingul suveran al României la nivelul BBB-/ F3 pentru datoria pe termen lung şi scurt în valutǎ, menţinând însǎ perspectiva negativă, anunţă Ministerul Finanţelor. „Decizia Fitch,…
01:00
Demonstrație de forță militară: La primirea lui Putin în Alaska, Trump a etalat avionul care a atacat Iranul. Cum a reacționat liderul rus – VIDEO # HotNews.ro
Prima întâlnire față în față dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin din ultimii ani a fost marcată de o demonstrație ostentativă de forță militară. Reuniunea din Alaska, atent coregrafiată, a inclus…
00:40
Moscova jubilează de la nivel înalt, după covorul roșu întins de Trump lui Putin: „Presa occidentală e la limita nebuniei” # HotNews.ro
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a apreciat primirea călduroasă oferită de Donald Trump liderului de la Kremlin. Iar apoi a ironizat presa occidentală cu asta, potrivit unui mesaj citat de Tass. Reprezentanta…
00:20
Etapa a 6-a din SuperLiga propune în ultima zi a săptămânii un meci extrem de interesant. Derby-ul rundei va fi cel dintre Rapid și FCSB, care se va juca duminică pe Arena Națională. Roș-albaștrii dau…
00:10
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri, la bordul Air Force One, că va introduce noi tarife pe importurile de oţel şi cipuri, în săptămânile următoare, relatează Reuters. Liderul de la Casa Albă a precizat…
00:00
Mesajul dramatic transmis de Zelenski în momentul în care Trump și Putin au început discuțiile în Alaska # HotNews.ro
„Rusia trebuie să pună capăt războiului pe care ea însăși l-a început și care se prelungește de ani de zile”, a spus președintele Volodimir Zelenski, care a avertizat că forțele Moscovei continuă să atace ținte…
15 august 2025
23:40
Jurnaliștii americani au strigat trei întrebări către Vladimir Putin, în debutul summitului cu Donald Trump. Putin a refuzat să răspundă # HotNews.ro
Președintele Rusiei a fost asaltat de reporteri cu întrebări despre posibilitatea unui armistițiu, dar a preferat să păstreze tăcerea, scrie CNN. Vladimir Putin nu a răspuns la întrebările reporterilor înainte de prima rundă de discuții…
23:30
Dinamo București și UTA Arad au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat vineri, pe Arena Națională, în etapa a șasea din SuperLiga. Dinamo – UTA Arad 1-1 Ajuns la UTA în această vară, după…
Acum 12 ore
23:20
Ucraina a recucerit șase sate dintr-un sector strategic din estul țării, localități pe care unitățile ruse le capturaseră în ultimele zile în urma unui avans în zonă deosebit de rapid, scrie AFP. Anunțul privind recucerirea…
23:20
În timp ce se derula întâlnirea din Alaska, un mesaj dur a fost lansat de o importantă voce din Marea Britanie, chiar de la Kiev: „Trump înțelege greșit obiectivele lui Putin” # HotNews.ro
Un istoric specializat în Europa Centrală și de Est spune că în acest război „nu este vorba despre extinderea NATO sau despre asigurarea unui coridor terestru către Crimeea. Pentru Putin, Ucraina este Rusia, iar ucrainenii…
23:00
O disidentă din Rusia, la a treia tentativă de suicid în închisoarea din Siberia, din cauza condițiilor de detenție # HotNews.ro
Jurnalistă rusă Marian Ponomarenko, condamnată la ani grei de închisoare pentru că a criticat invazia rusă înn Ucraina, a fost spitalizată în detenție după ce a încercat în trei rânduri să se sinucidă, informează AFP,…
22:40
Indicațiile Kremlinului pentru mass-media de stat care relatează despre summit-ul din Alaska / Aplauze de la Trump # HotNews.ro
Aplauzele cu care Donald Trump l-a întâmpinat pe pista din Alaska pe Vladimir Putin au venit la fix pe ceea ce conducerea Rusiei a cerut presei sale: să sublinieze rolul lui Putin în stabilirea agendei…
22:40
VIDEO Cum l-a întâmpinat Trump pe Putin: aplauze, zâmbete și strângere de mână călduroasă # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a aterizat vineri în Alaska, SUA, pentru summitul cu omologul său american Donald Trump. Liderul de la Casa Albă l-a întâmpinat într-un mod călduros pe liderul de la Kremlin, așteptându-l pe…
22:10
LIVE Trump și Putin au aterizat în Alaska, urmează discuții intense pe tema războiului din Ucraina / Schimbare de ultimă oră în formatul summitului / Care sunt șansele unui armistițiu – VIDEO # HotNews.ro
Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc vineri în Alaska pentru a discuta despre posibila încheiere a războiului din Ucraina. Kremlinul a semnalat că urmează discuții maraton, dar puțină lume se așteaptă ca negocierile să…
22:10
VIDEO Inundații catastrofale în Pakistan, soldate cu aproape două sute de morți în 24 de ore. Printre ei, și echipajul unui elicopter # HotNews.ro
Scenariu catastrofal în nordul Pakistanului: ploile musonice au ucis aproape 200 de persoane în 24 de ore, iar un elicopter trimis în ajutor s-a prăbuşit vineri, provocând moartea altor cinci persoane, transmite AFP, preluată de…
22:00
Preşedintele american Donald Trump va fi însoţit de secretarul de stat Marco Rubio şi de emisarul special Steve Witkoff la întâlnirea sa de vineri cu preşedintele rus Vladimir Putin, a anunţat Casa Albă, potrivit Reuters.…
22:00
Țara arde cu inflație galopantă, risc de recesiune, storcirea inițiativei private prin taxe, în numele consolidării bugetului ciuruit, însă bula care mă înconjoară în colțul meu online a fost mai tulburată de tranzacția-bombă prin care…
21:50
Ofertă de ultimă oră de la Hillary Clinton pentru Trump chiar înainte de întâlnirea cu Putin # HotNews.ro
„L-aș nominaliza pentru Premiul Nobel pentru Pace”, a spus politiciana democrată. Fosta secretară de stat americană Hillary Clinton, invitată la podcastul „Raging Moderates”, a declarat că l-ar nominaliza pe Trump pentru premiul Nobel pentru Pace,…
21:40
VIDEO Scena și covorul roșu, pregătite pentru întâlnirea Trump – Putin. Care e deviza summitului # HotNews.ro
Scena este pregătită la baza militară Elmendorf-Richardson din Alaska pentru conferința de presă comună planificată să aibă loc după mult așteptatul summit între președintele Statelor Unite, Donald Trump, şi președintele Rusiei, Vladimir Putin, relatează Associated…
21:30
Grav accident feroviar în Danemarca. Mai multe vagoane ale unui tren au deraiat după o ciocnire cu un utilaj agricol # HotNews.ro
O persoană a murit şi mai multe au fost rănite vineri în Danemarca după ce un tren de călători a lovit un utilaj agricol şi a deraiat, a anunţat poliţia daneză, relatează AFP şi Reuters,…
21:10
SuperLiga: Unirea Slobozia, victorie cu Metaloglobus. A întors scorul în ultimele minute # HotNews.ro
Unirea Slobozia a învins echipa Metaloglobus, scor 2-1, într-un meci disputat vineri, la Clinceni, în etapa a șasea din SuperLiga. Unirea Slobozia – Metaloglobus 2-1 Nou-promovata Metaloglobus a deschis scorul în minutul 17, când Aganovic…
21:10
Trafic feroviar perturbat spre şi dinspre litoral. Trenurile au întârzieri de sute de minute # HotNews.ro
Circulaţia trenurilor de călători pe secţia Feteşti – Dunărea, Magistrala 800, se desfăşoară în condiţii de avarie, ca urmare a unui incident produs la substaţia Mircea Vodă în cursul serii de 14 august 2025, a…
21:00
Administrația Trump, dată în judecată pentru „preluarea ostilă” a controlului poliției din Washington. „Un afront la adresa demnității și independenței” # HotNews.ro
Procurorul general al Washington DC, Brian Schwalb, a depus vineri o acţiune în justiţie împotriva administraţiei Donald Trump pentru a opri ceea ce a numit „preluarea ostilă” de către preşedintele american a controlului asupra forţelor…
20:30
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că nu știe ce ar face ca summitul său cu președintele rus Vladimir Putin să fie considerat un succes, spunând că el personal dorește să vadă un armistițiu,…
20:30
Un consilier județean, condamnat pentru fraudă cu fonduri europene. Și-a recunoscut vinovăția ca să primească o pedeapsă cu suspendare # HotNews.ro
Un politician de la PSD, ales consilier judeţean în judeţul Alba la scrutinul de anul trecut, a fost condamnat la un an şi 10 luni de închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri europene. Condamnarea…
20:10
„O „conversație formidabilă”. Trump a discutat cu Lukaşenko, aliatul lui Putin, înainte de summitul din Alaska # HotNews.ro
Preşedintele SUA Donald Trump a discutat vineri la telefon cu liderul din Belarus, Aleksandr Lukaşenko, un aliat fidel al preşedintelui rus Vladimir Putin, au informat atât Washingtonul cât și Minskul, înaintea summitului mult aşteptat dintre…
20:00
Israelul vrea să trimită palestinienii din Gaza într-o țară africană deja devastată de un război civil. Discuții intense în ultima lună # HotNews.ro
Sudanul de Sud și Israel discută un acord prin care să strămute palestinienii din Gaza în țara africană, deja sfâșiată de un război civil încheiat în urmă cu câțiva ani, au declarat trei surse pentru…
19:30
„Participarea eroică” a militarilor din Coreea de Nord, evocată de Putin într-un mesaj de felicitare adresat Phenian-ului # HotNews.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin aclamă trupele nord-coreene care luptă pe front în Ucraina drept „eroice” într-o scrisoare adresată dictatorului Kim Jong Un, potrivit presei nord-coreene de stat, relatează AFP, preluată de News.ro. De Ziua Naţională…
19:20
„Niciun indiciu că se pregătește să pună capăt acestui război”. Zelenski acuză că Rusia continuă să atace Ucraina înaintea summitului Trump-Putin # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că Rusia a continuat să atace Ucraina, vineri, înaintea summitului dintre Donald Trump și Vladimir Putin, dar și că încercarea Rusiei de a-și demonstra puterea prin lansarea unui nou atac…
19:10
Critici din mediul de afaceri după măsurile din pachetul 2: „O Operațiune Fiscală Specială împotriva antreprenorilor și micilor companii” # HotNews.ro
Restricțiile pentru împrumuturile către acționari, transformarea automată a aporturilor de bani ai acționarilor în acțiuni și alte măsuri „vor face un SRL mai periculos decât o bombă cu ceasul stricat pentru acționari”, acuză antreprenorul Marian…
19:00
Hezbollah invocă sprectrul unui război civil cu un avertisment că „nu va fi viață” în Liban dacă guvernul încearcă să înfrunte sau să elimine miliția sprijinită de Iran, informează Reuters. Guvernul vrea să instituie un…
18:40
De ce a ales Nicușor Dan să meargă mănăstire și nu la ceremoniile de Ziua Marinei. Explicațiile președintelui # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a lipsit vineri, 15 august, de la festivitățile organizate la Constanța de Ziua Marinei Române. El a mers în schimb, de sărbătoarea Sfintei Maria, la o mănăstire de la Sâmbăta de Sus,…
18:30
Un jurnalist rus ajuns în SUA pentru întâlnirea Trump-Putin: „Alaska seamănă atât de mult cu Rusia, dar nu este Rusia. Și slavă Domnului” # HotNews.ro
Organizată în grabă, de aici probleme logistice importante, întâlnirea dintre președinții SUA și cel al Federației Ruse a oferit o corespondență interesantă de la unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști ruși. „Alaska ne-a întâmpinat cu…
Acum 24 ore
18:20
Prima generație a modelului Dacia Logan, care a marcat intrarea mărcii de la Mioveni în lumea internațională a industriei auto, va fi din nou produs, într-o formă pe care Renault a licențiat-o cu mult timp…
18:00
Văduva lui Navalnîi îi cere lui Putin să-i elibereze pe opozanții încarcerați. „Știu mai bine decât oricine costul întârzierilor în eliberarea prizonierilor” # HotNews.ro
Iulia Navalnaia, văduva opozantului rus Aleksei Navalnîi, decedat în februarie 2024 într-o colonie penitenciară din nordul Rusiei, i-a cerut vineri președintelui rus Vladimir Putin să-i elibereze pe oponenții războiului din Ucraina încarcerați în Rusia, cu…
18:00
Autorităţile suedeze au solicitat populaţiei din zona metropolitană a capitalei Stockholm să economisească apa, în contextul temperaturilor record înregistrate în Scandinavia în timpul acestei veri neobişnuit de calde, transmite vineri Reuters, preluată de Agerpres. Autorităţile…
17:40
Salvamontiştii din Maramureş au recuperat un tânăr ucrainean aflat de patru nopţi pe munte, deshidratat şi în hipotermie # HotNews.ro
Salvamontiştii din Maramureş au intervenit vineri după-amiază pentru recuperarea unui tânăr de 26 de ani, cetăţean ucrainean, care se afla de patru nopţi pe munte, fiind deshidratat şi în hipotermie. Bărbatul a fost preluat cu…
17:20
Ajută proteinele la slăbit? Da, însă nu oricum. Cantitatea zilnică recomandă pentru efecte vizibile # HotNews.ro
Funcționează cu adevărat proteinele atunci când vrei să slăbești? Răspunsul scurt este da, însă nu oricum și nu pentru oricine. Potrivit studiilor, persoanele care își cresc aportul de proteine până la aproximativ 30% din caloriile…
17:20
Nicușor Dan, despre întâlnirea Trump-Putin: „N-am văzut vreun semn că Rusia și-ar dori pacea”/ Ce spune despre ajutorul dat Ucrainei # HotNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, întrebat despre întrevederea de vineri seară, din Alaska, dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, că şi-ar dori ca după această întâlnire să existe o încetare imediată a focului, dar că…
17:10
VIDEO Ministrul israelian de extremă dreapta Itamar Ben-Gvir publică un video în care ameninţă un lider palestinian în celula sa # HotNews.ro
Ministrul israelian de extremă dreapta însărcinat cu securitatea naţională, Itamar Ben-Gvir, a difuzat vineri dimineaţă pe reţelele sociale un videoclip în care îl ia la rost şi îl intimidează, în celula sa, pe deţinutul Marwan…
17:10
Un nou tip de bacterii, care se găseste în apa mării și în fructele de mare, pun în pericol copiii! Ce simptome au cei infectați cu Vibrio # HotNews.ro
Bacteriile din genul Vibrio se înmulțesc exploziv în apele tot mai calde ale Mării Negre, Baltice și Nordului, atenționează Centru European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC). Infectarea poate provoca de la simple enterocolite…
17:00
Încă un japonez a fost ucis de urs, în ciuda unei campanii de amploare de împușcare a animalelor. Mii de exemplare vânate în ultimii ani # HotNews.ro
Un excursionist dat dispărut pe muntele Rausu, pe insula principală Hokkaido din nordul Japoniei, a fost găsit mort, vineri, la o zi după ce fusese atacat şi târât de un urs brun, au anunţat autorităţile…
16:50
Întâlnirea Trump – Putin din Alaska: dacă pe noi nu ne interesează, pe ei, sigur. „Marea Neagră e râvnită de Rusia așa cum Marea Chinei de Sud e râvnită de China” # HotNews.ro
Discuția de vineri seară dintre Donald Trump și Vladimir Putin nu ar fi început niciodată dacă lumea aștepta după Kremlin. Pentru că interesul lor e altul, iar el țintește și România. Oamenii priveau liniștiți, într-o…
