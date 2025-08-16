Gazetta dello Sport, despre Nicolae Stanciu: „Asta a cerut antrenorul!”

18:40

Am început sezonul continental cu 4 reprezentante, dintre care una, U Cluj, a dispărut din primul foc. Fiind eliminată, îmi cer scuze, de nimeni pe lume, căci e cineva care să fi auzit de Ararat?! De munte da, de echipă nu! Chiar dacă FCSB a coborât din Champions în Europa League, iar CFR din Europa în Conference, iată-ne în postura de a merge mai departe cu 3 formații. Incluzând-o și pe Universitatea Craiova, prezentă în C3. ...