Gâlcă, două vești de impact pentru rapidiști, înaintea derby-ului cu FCSB

FCSB se va putea baza joi, la meciul cu Aberdeen din play-off-ul Europa League, pe Risto Radunovic (33 de ani). Fundașul stânga s-a tratat de pubalgia care l-a ținut departe de teren mai bine de două săptămâni.Muntenegreanul a jucat ultima dată în partida cu Dinamo, scor 3-4, de pe 2 august. Ulterior, nu a mai putut intra pe teren din cauza unei pubalgii. Concret, afecțiune îl împiedica pe Radunovic să lovească mingea cu putere. ...