Nicușor Dan promovează turismul românesc. A invitat românii să-și petreacă vacanțele în țară
Libertatea, 17 august 2025 22:30
După apariția imaginilor de la Mănăstirea Arsenie Boca, Nicușor Dan a publicat duminică, 17 august 2025, un videoclip de peste un minut în care prezintă câteva dintre locurile vizitate împreună cu familia sa. Sursă video: Facebook/Nicușor Dan Postarea a fost însoțită de următorul mesaj: „Cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat cu familia sunt […]
• • •
Acum 30 minute
22:30
Acum 8 ore
16:20
Un bărbat din Constanța a fost arestat după ce și-a amenințat și bătut fosta soție. Victima a refuzat montarea unei brățări de supraveghere # Libertatea
Un incident grav de violență domestică a avut loc în județul Constanța, conform relatării publicației locale Cuget Liber. Un bărbat de 41 de ani a fost reținut pentru agresarea și amenințarea fostei soții. Constănțeanul a refuzat montarea brățării de supraveghere Potrivit sursei citate, evenimentul s-a petrecut în noaptea de 15 spre 16 august, în jurul […]
Acum 12 ore
14:10
Școala „Ciocanul”, monument istoric din București, lăsată în paragină. A devenit loc de refugiu pentru consumatorii de droguri # Libertatea
Școala „Ciocanul”, prima școală de meserii din București, este lăsată de zeci de ani să se degradeze, într-o zonă foarte apreciată pentru terenul scump, peste drum de Mall Vitan și la câteva sute de metri distanță de Primăria Sectorului 3 și de un imens ansamblu rezidențial construit recent. Avertisment de la Ordinul Arhitecților La începutul […]
12:20
Victor Slav, în vacanță împreună cu Sofia, fetița lui și a Biancăi Drăgușanu, dar și cu Selina, actuala iubită. Ce destinație au ales # Libertatea
Victor Slav și Selina au plecat în Bulgaria, acolo unde se vor relaxa câteva zile. Alături de aceștia se află și Sofia, fetița în vârstă de 8 ani pe care fostul prezentator TV o are cu Bianca Drăgușanu. Acesta a publicat imagini cu cele mai importante persoane din viața lui. Victor Slav se află în […]
11:50
Peste 6.600 de români sunt cercetați pentru infracțiuni economice: evaziune fiscala, frauda, contrabandă. Prejudiciu de sute de milioane de lei # Libertatea
Poliția Română a desfășurat o amplă operațiune de combatere a criminalității economice în primele șapte luni ale anului 2025. Conform datelor furnizate de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), peste 6.600 de persoane sunt cercetate pentru diverse infracțiuni economice, prejudiciul total estimat fiind de circa 946 milioane de lei, adică aproape 187 de milioane de […]
11:40
Pacienții vor putea reclama cazurile în care au fost trimiși abuziv de la un spital public la un cabinet privat. Ministrul Sănătății: „Practică inacceptabilă” # Libertatea
De la 1 septembrie, pacienții vor putea semnala cazurile în care au fost trimiși abuziv de la spitalul public către cabinete private. Reclamațiile vor putea fi depuse printr-un formular online disponibil pe site-ul Ministerului Sănătății, unde trebuie menționate: spitalul unde a avut loc situația, numele medicului, cabinetul privat indicat și costurile suportate, relatează News.ro. Controale […]
09:50
Donald Trump era obosit și iritat după întâlnirea cu Vladimir Putin. Ce le-a spus liderilor europeni # Libertatea
Președintele american Donald Trump era obosit și iritat în timpul conferinței telefonice pe care a avut-o cu cu liderii europeni după întâlnirea din Alaska cu liderul rus Vladimir Putin, spun surse citate de The Wall Street Journal (WSJ). Potrivit WSJ, conversația dintre președintele american și liderii europeni a avut loc la trei ore după miezul […]
Acum 24 ore
09:10
A cincea noapte consecutivă de proteste violente în Serbia: birourile partidului de guvernământ au fost incendiate # Libertatea
Noi confruntări au izbucnit între manifestanții antiguvernamentali şi forțele de ordine din Serbia, în cea de-a cincea noapte consecutivă de incidente, după ce birourile Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, au fost incendiate, relatează BBC. Sediile SNS, devastate Poliţia din Valjevo ar fi folosit grenade paralizante şi gaze lacrimogene împotriva protestatarilor, după ce un […]
08:40
Cinci tone de trufe românești, culese din codrii Iaşilor, ajung în restaurante de lux din Italia și Franța # Libertatea
Direcția Silvică Iași a anunțat că, în primele șapte luni din 2025, a valorificat nu mai puțin de 5.000 de kilograme de trufe, pentru care a obținut venituri de 905.000 de lei. „Diamantele pădurii” ajung în restaurantele cu stele Michelin din Italia și Franța Ciupercile de lux, supranumite „diamantele pădurii”, au fost recoltate din pădurile ieșene […]
08:30
Profesorii ruși au fost instruiți să depisteze eventuale „porniri criminale” în rândul studenților străini # Libertatea
Profesorii din Rusia au primit instrucțiuni să urmărească atent ceea ce spun elevii străini la clasă, căutând posibile „tendințe criminale”, relatează site-ul independent rusesc Meduza. Profesorii trebuie să fie atenți la formulările din lucrările elevilor Documentele publicate pe site-urile ministerelor educației din Republica Bashkortostan și regiunile Sverdlovsk și Smolensk prevăd ca dascălii să fie atenți […]
07:10
Prețurile de pe litoral: Eforie Nord v. Nisipurile de Aur. Cum se scumpeşte hamsia când înoată spre sudul Mării Negre # Libertatea
Reporterii Libertatea au verificat prețurile din două stațiuni preferate de familiile de români cu copii: Nisipurile de Aur, din Bulgaria, şi Eforie Nord, din România. Între ele faci două ore cu maşina pe drum liber, căci suntem în spațiul Schengen. Dar distanța pare mai mare şi ai impresia că te îndrepți spre vest pe hartă, […]
07:10
Loto 6/49 din 17 august 2025. Report de peste 4,25 milioane de euro la 6/49, categoria I # Libertatea
Duminică, 17 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 14 august, Loteria Română a acordat peste 19.700 de câștiguri în valoare totală de peste 1,52 milioane de lei. Rezultatele loto din 17 august 2025 Joker: Noroc Plus: Loto 5 din 40: […]
Ieri
19:40
Mesajul lui Nicușor Dan după summitul Donald Trump – Vladimir Putin: „Frontierele internaţionale nu trebuie schimbate prin forţă” # Libertatea
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis sâmbătă, 16 august 2025, un mesaj pe platforma socială X. Acesta vine la o zi după summitul dintre Donald Trump – Vladimir Putin, care a avut loc în Alaska. Șeful statului român a precizat că întrevederea dintre cei doi lideri a fost un prim pas în direcția începerii negocierilor […]
18:50
Poți sau nu să mănânci mango dacă ai diabet? Ce beneficii are și cum ar trebui consumat # Libertatea
Pe măsură ce temperaturile cresc, pacienții cu diabet se întreabă frecvent: „Pot să consum mango?” Aroma sa dulce și inconfundabilă îl transformă într-un simbol al verii, dar și într-un fruct înconjurat de numeroase mituri legate de efectele asupra glicemiei, relatează BBC. Ce arată noile cercetări Unii cred că mango trebuie evitat complet din cauza zahărului […]
14:50
Liderii europeni au publicat o declarație comună după summitul din Alaska în care își reafirmă sprijinul pentru Ucraina # Libertatea
Mai mulţi lideri europeni au promis sâmbătă, printr-o declaraţie comună după summitul Trump – Putin din Alaska, că vor continua să sprijine Ucraina şi să menţină presiunea asupra Rusiei până la încheierea războiului, relatează Reuters. Declaraţia comună, semnată de cancelarul german Friedrich Merz, preşedintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer şi premierul italian Giorgia […]
14:50
De ce nu ar trebui să bei din sticla de apă lăsată în mașină, pe timp de vară: „Cocktail de bacterii” # Libertatea
Nu ar trebui să bei niciodată apă dintr-o sticlă uitată în mașină pe timp de vară. Experții avertizează asupra riscurilor pentru sănătate asociate cu această practică aparent inofensivă, potrivit Heute. Riscuri pentru sănătate Mai exact, experții spun că bacteriile se pot înmulți rapid în sticlele de apă deschise, chiar și la temperatura camerei. Un studiu […]
12:50
Victor Negrescu, după negocierile Trump-Putin: „Se joacă viitorul regiunii noastre”. Ce a spus Oana Țoiu despre discuțiile din Alaska # Libertatea
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a declarat sâmbătă, 16 august, că negocierile din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin arată deschiderea Washingtonului pentru pace, dar şi ambiţiile extinse ale Moscovei, iar România ar trebui să-şi fixeze priorităţile pe patru priorități. „Summitul din Alaska a fost o tentativă de bună credință a președintelui american Donald […]
12:20
Încă 40 de pompieri români au ajuns în Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor de vegetație # Libertatea
Un nou contingent de 40 de pompieri români a sosit în Grecia pentru a sprijini eforturile de combatere a incendiilor de vegetație. Aceștia vor înlocui echipa care a activat în ultimele două săptămâni în zonele din estul Atenei. Schimbarea echipelor de pompieri Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a anunțat: „Astăzi, 16 august a.c., […]
12:20
Un influent senator american prezice că războiul din Ucraina se va încheia „înainte de Crăciun”, în anumite condiții # Libertatea
Senatorul republican american Lindsey Graham crede că războiul din Ucraina se va încheia „înainte de Crăciun” în cazul organizării unui summit trilateral Trump – Zelenski – Putin. „Dacă va avea loc o întâlnire trilaterală între președintele @realDonaldTrump, președintele Zelenski și Putin, atunci sunt prudent optimist că acest război se va încheia cu mult înainte de […]
12:20
Rusia a lovit Ucraina chiar în timpul summitului Trump – Putin din Alaska, cu drone și o rachetă balistică # Libertatea
Rusia a lansat asupra Ucrainei, sâmbătă seară, o rachetă balistică Iskander-M și 85 de drone de atac Shahed, precum și drone simulatoare de diverse tipuri, chiar în timp ce în Alaska avea loc summitul dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, relatează The New Voice of Ukraine. Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, […]
12:20
Cum a apărut Adelina Pestrițu la piscină. Rochia extrem de scurtă a stârnit un val de reacții în mediul virtual. „E greu de mers cu ea pe stradă” # Libertatea
Adelina Pestrițu și-a surprins din nou fanii de pe contul de socializare, cu o apariție fresh și sexy, la piscină. Imaginile cu vedeta au stârnit un val de reacții și mii de like-uri. Îmbrăcată într-o richie albă foarte scurtă, Adelina a făcut din nou senzație cu silueta impecabilă. Rochia albă care a cucerit fanii nu […]
12:00
Amendă de 20.000 de lei pentru CNAIR din cauza stării deplorabile a DN1A, între Ploiești și Zalhana # Libertatea
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a fost amendată de Poliția Prahova pentru starea asfaltului pe DN1A, între cartierul ploieștean Mitică Apostol și satul Zalhana din comuna Târgșoru Vechi, relatează Observatorul Prahovean. Pe această porțiune, în zona unei intersecții cu un drum creat de basculantele care transportă agregate minerale de la balastierele din […]
11:40
Donald Trump s-a lăudat că Xi Jinping i-a spus că nu va invada Taiwanul cât timp va fi el președinte # Libertatea
Președintele american Donald Trump a susținut vineri că liderul chinez Xi Jinping i-a spus că nu va ordona o invazie a Taiwanului atât timp cât el va fi în funcție la Casa Albă, transmite Reuters. „Mi-a spus: «Nu voi face niciodată asta atât timp cât sunteți președinte». Președintele Xi mi-a spus aceasta, iar eu am […]
11:40
Cum va fi vremea la București. Prognoza specială pentru Capitală, în perioada 16 august 2025 – 18 august 2025 # Libertatea
Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo specială pentru intervalul 16 august 2025, ora 12.00 – 18 august 2025, ora 10.00, pentru București. Prognoza meteo pentru 16 august, în București Pe 16 august, între orele 12.00 și 21.00, vremea va fi caniculară după-amiaza cu o maximă a temperaturii aerului de 34…35 de grade. Indicele […]
07:40
Atac armat lângă o moschee din Suedia. O persoană a fost împușcată mortal, iar alta a fost rănită de un bărbat care este căutat de poliție # Libertatea
O persoană a murit și alta a fost rănită, vineri, într-un atac armat petrecut lângă o moschee din Örebro, Suedia, incidentul fiind legat de violențele dintre grupările criminale, potrivit poliției suedeze, relatează Reuters și AFP. Atacul a avut loc după rugăciunea de vineri, în parcarea Moscheii din Örebro, oraș situat la vest de Stockholm. Un […]
07:20
Trump s-a dezlănțuit într-un interviu exclusiv imediat după întâlnirea cu Putin. Cum a răspuns la întrebările fierbinți # Libertatea
Președintele american Donald Trump a evaluat summitul său de vineri cu președintele rus Vladimir Putin, transmis în format livetext de Libertatea, „cu nota 10 din 10” și a lăudat „progresele foarte bune” înregistrate pe calea către pace în Ucraina. El a reiterat că „nu există niciun acord până nu există un acord” într-un interviu exclusiv acordat Fox News imediat […]
07:10
Cum s-a folosit Adrian Secureanu de Primăria Capitalei pentru a scăpa de pedeapsa de 11 ani de închisoare în dosarul delapidării Spitalului Malaxa # Libertatea
Fostul manager al Spitalului Malaxa, Adrian Florin Secureanu, a scăpat de o pedeapsă cu două cifre și va beneficia, cel mai probabil, de „marea prescripție”, după ce i-a convins pe judecătorii de la Curtea de Apel București că Primăria Generală trebuia să participe la proces, ca parte civilă, în locul unității medicale pe care a […]
Mai mult de 2 zile în urmă
20:40
„Nu-mi spune mie Europa ce să fac” Donald Trump, replici dure la adresa aliaților înainte de întâlnirea cu Vladimir Putin din Alaska # Libertatea
În drum spre Alaska, președintele SUA, aflat la bordul Air Force One, a făcut noi declarații. El spune că ar vrea o încetare a focului în Ucraina începând de astăzi și a lansat replici dure la adresa aliaților europeni, relatează The Guardian. „Am anumite pretenții” „Ce anume va decide dacă summit-ul de azi e un […]
17:00
Trump se află la bordul Air Force One, în drum spre Alaska: „Nu sunt aici ca să negociez pentru Ucraina” # Libertatea
Președintele american Donald Trump, aflat la bordul Ar Force One, în drum spre Alaska, pentru o întâlnire crucială cu președintele rus Vladimir Putin, a afirmat că nu se duce pentru a negocia o înţelegere în numele Ucrainei, obiectivul său fiind aducerea liderului rus la masa discuţiilor. „Nu sunt aici să negociez pentru Ucraina”, a declarat […]
15:20
Când se difuzează la Kanal D „Jocul cuvintelor”, emisiunea prezentată de Dan Negru. Show-ul revine cu un nou sezon # Libertatea
Noul sezon „Jocul cuvintelor cu Dan Negru”, din 18 august, în fiecare luni și marți, de la ora 23.00, la Kanal D. Un operator CNC, un economist, un consultat de vânzări, un actor și un fizioterapeut intră luni în ringul cuvintelor. Luni seară, Kanal D dă startul unui nou sezon al emisiunii „Jocul cuvintelor cu Dan […]
15:20
Daniela Gyorfi își sărbătorește astăzi fiica, pe Maria. Ce cadouri i-a făcut artista. „Este un copil foarte bun și cuminte” # Libertatea
Astăzi, de Sf.Mărie, Daniela Gyorfi își aniversează fiica, pe Maria. Din păcate, vedeta și George Tal nu au putut petrece prea mult timp cu adolescenta, pentru că mama ei are concerte, însă, i-a făcut cadouri de ziua numelui. Mai mult, George a gătit pentru ele în zi de sărbătoare. Azi, de Sfânta Marie, Daniela Gyorfi […]
15:20
Amenzi de 8.000 de euro pentru depășirea vitezei de 200 km/h pe autostradă, în Grecia, din septembrie. Cât plătești dacă vorbești la telefon # Libertatea
Grecia va implementa noi măsuri drastice pentru siguranța rutieră începând cu luna septembrie, conform Profit. Țara, populară printre turiștii români, se află pe locul șapte în Europa la rata mortalității rutiere. Noile reguli presupun amenzi severe și suspendarea permisului. Mai exact, șoferii prinși vorbind la telefon în timp ce conduc, în Grecia, vor primi o […]
14:50
Câți bani scot părinții din buzunar la început de an școlar 2025–2026, pentru elevii din clasele primare: „E greu să nu ai nimic de firmă în penar” # Libertatea
Valul de scumpiri nu ocolește nici începutul de an școlar. Părinții care au copii în clasele 0–4 trebuie să scoată din buzunar sume considerabile pentru rechizite, uniforme și alte materiale obligatorii. Creșterile de preț variază între 5% și 30%, în funcție de produs, iar în unele cazuri alegerea calității poate dubla bugetul necesar. Astfel, părinții […]
14:50
Suma jalnică pentru care rușii au vândut americanilor Alaska. Apoi, acolo, au fost descoperite zăcăminte de aur și petrol # Libertatea
Turiștii din Alaska fac adesea fotografii în fața bisericilor ortodoxe cu cupole în formă de ceapă, precum cele din Rusia. Aceste biserici nu au fost construite de comunitățile ruse care încă locuiesc acolo, ci au fost lăsate în urmă de foștii coloniști. Rușii au controlat timp de aproximativ un secol acest teritoriu care aparține geografic […]
13:30
Ce este șiștăvirea boabelor de porumb, fenomenul provocat de seceta pedologică ce pune în pericol agricultura din România # Libertatea
În zilele următoare, în majoritatea regiunilor, solul din culturile de porumb neirigat va avea umiditate scăzută, iar temperaturile ridicate vor provoca șiștăvirea boabelor, a transmis Administrația Națională de Meteorologie. „Menținerea temperaturilor maxime ridicate din aer și de la suprafața solului, precum și a deficitelor mari de umiditate din sol, vor determina în continuare forțări stadiale, […]
13:30
Trenuri cu întârzieri de peste 3 ore, probleme cu infrastructura în zona Feteşti-Cernavodă. Pasagerii pot cere banii înapoi # Libertatea
Probleme majore de circulație feroviară au apărut pe ruta Fetești-Cernavodă, provocând întârzieri semnificative pentru mai multe trenuri. Unele întârzieri au depășit trei ore din cauza unor defecțiuni la infrastructura feroviară. CFR Călători a anunțat că, începând din noaptea de 15 august, circulația trenurilor pe acest tronson se realizează cu tracțiune diesel. Compania a precizat: „Urmare […]
12:00
Lavrov a ajuns în Alaska cu avionul „cocainei diplomatice”. Care e istoria celui mai urmărit avion pe Flightradar24 # Libertatea
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a aterizat deja în Alaska, înaintea summitului dintre Vladimir Putin și Donald Trump, la bordul unui avion cu o istorie scandaloasă. Aeronava este celebră după ce autoritățile din Argentina au descoperit aproape 400 de kilograme de cocaină într-un scandal internațional care a implicat diplomați ruși, scrie platforma ucraineană asociată […]
12:00
Cât costă cizmele purtate de Delia în plină vară. Apariția excentrică a vedetei. „Cred că lucrează la circ. Mai lipsește mătura” # Libertatea
Delia, în vârstă de 43 de ani, este recunoscută pentru aparițiile sale excentrice atât pe scenă, cât și în viața de zi cu zi. De data asta, vedeta și-a șocat fanii cu o pereche de cizme cu un finisaj ce imită textura pielii de șarpe. Așa cum era de așteptat, internauții au reacționat imediat. Delia […]
12:00
Minivacanţa de Sfânta Maria începe cu cod galben și portocaliu de caniculă în jumătate din țară, anunță ANM # Libertatea
Cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat pentru trei județe, valabil pe parcursul zilei de sâmbătă, și un Cod galben pentru Maramureș, nordul Crișanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, valabil în același interval. În jumătatea de vest a țării, canicula va fi intensă, iar în restul teritoriului […]
11:50
Câți angajați vor fi concediați de la Primăria Ploiești și din instituții din subordinea Consiliului Local. Mihai Polițeanu: „Faza nedreaptă e următoarea” # Libertatea
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, avertizează că pachetul de măsuri propus de Guvernul Bolojan va duce la disponibilizări masive în administrația locală și în instituțiile subordonate Consiliului Local. Poliția Locală riscă să piardă zeci de angajați „Suplimentar, conform proiectelor de reducere a cheltuielilor despre care se tot discută la nivel guvernamental, Ploieștiul ar trebui să desființeze […]
11:20
08:20
Donald Trump admite posibilitatea reducerii prezenței militare americane în Europa în schimbul încheierii războiului din Ucraina # Libertatea
Președintele american Donald Trump nu a exclus posibilitatea reducerii contingentului american din Europa dacă acest lucru este necesar pentru instaurarea păcii în Ucraina, relatează Meduza. Întrebat, într-o conferință de presă la Casa Albă, dacă ar fi de acord cu reducerea trupelor din „țări precum Polonia” în schimbul păcii în Ucraina, Trump a răspuns: „Nu mi […]
08:20
Ziua Marinei Române, sărbătorită în șase orașe. În care dintre ele va ajunge Ilie Bolojan # Libertatea
Forțele Navale Române marchează 123 de ani de la prima ediție a Zilei Marinei Române prin evenimente spectaculoase în Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București. Premierul Ilie Bolojan va fi prezent la ceremonii, alături de peste 3.500 de militari români și străini. Marea sărbătoare a marinarilor: nave, avioane și retrageri cu torțe Vineri, 15 […]
06:50
Paznici neobișnuiți pentru Muzeul Satului. Zeci de pisici sunt „plătite” cu hrană și apă pentru a apăra valoroasele exponate # Libertatea
În incinta Muzeului Național al Satului Dimitrie Gusti se găsesc zeci de pisici, considerate până de curând „animale fără stăpân”. Recipientele reciclabile vor procura hrană pentru felinele de Muzeul Satului Deși nu erau oficial întreținute de instituție, acestea lucrau neoficial pentru păstrarea în bune condiții a expoziției permanente, care însumează 398 de monumente complexe de […]
02:40
14 august 2025
23:40
Donald Trump dă asigurări înainte de plecarea în Alaska: „Zelenski și liderii europeni vor participa la următoarea întâlnire, este mai importantă” # Libertatea
Președintele american Donald Trump a declarat că se așteaptă ca întâlnirea de vineri cu omologul său rus Vladimir Putin să decurgă bine, însă consideră că mult mai importantă va fi a doua rundă de discuții, planificată după summitul din Alaska, relatează Euronews. Summitul Trump- Putin, o primă etapă înainte de a doua întâlnire La acea […]
22:10
Aparatul pe care trebuie neapărat să-l scoți din priză înainte să pleci de acasă, pentru a evita un incendiu # Libertatea
Un aparat trebuie neapărat scos din priză atunci când plecăm de acasă, pentru evitarea unui incendiu. Este vorba despre prăjitorul de pâine, un aparat care funcționează datorită unor rezistențe electrice ce ating temperaturi ridicate pentru a prăji pâinea, conform Diario As. În bucătării se află diverse electrocasnice care facilitează treburile casnice Bucătăriile s-au transformat în […]
22:10
Ce ascunde nămolul folosit de la Techirghiol, vândut ca remediu miraculos. Avertismentul făcut de specialiști # Libertatea
Nămolul de la Techirghiol, renumit pentru efectele miraculoase, a ajuns marfă la tarabă. Turiștii sunt ademeniți la plajă cu nămol vândut la sticlă, care provine din zonele de evacuare ale centrelor balneare. În acest context, riscurile pentru sănătate pot fi grave, relatează Observatornews.ro. Nămolul este vândut la caserolă, borcan sau sticlă Acesta este vândut la […]
20:40
Tren direct între Londra și Berlin, până în 2030: „Ar crește în mod considerabil atracția trenului” # Libertatea
Miniștrii Transporturilor din Germania și Regatul Unit au anunțat un plan ambițios pentru crearea unei legături feroviare directe între cele două țări. Această inițiativă ar putea deveni realitate până în 2030, eliminând necesitatea schimbării trenurilor la Bruxelles sau Paris. „Ne angajăm ca, în următorii ani, primele trenuri să circule direct pe sub Canalul Mânecii între […]
20:30
Răscoala primarilor PSD-PNL-USR-UDMR contra lui Ilie Bolojan. Un liberal i-a declarat război, altul a cerut venirea la București. Replica premierului # Libertatea
Primarii importanți aflați pe grupul „AMR – primari municipii” au avut un schimb dur de mesaje, intrat în posesia Libertatea, în care au acuzat Guvernul condus de Bolojan că blochează investițiile. „Ne putem urca în mașini să venim toți la ședința de Guvern. Se întrece orice limită”, a scris un primar. „Va fi o ușurare […]
