Nicușor Dan promovează turismul românesc. A invitat românii să-și petreacă vacanțele în țară

Nămolul de la Techirghiol, renumit pentru efectele miraculoase, a ajuns marfă la tarabă. Turiștii sunt ademeniți la plajă cu nămol vândut la sticlă, care provine din zonele de evacuare ale centrelor balneare. În acest context, riscurile pentru sănătate pot fi grave, relatează Observatornews.ro. Nămolul este vândut la caserolă, borcan sau sticlă Acesta este vândut la […]