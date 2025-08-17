Sf. Mc. Flor şi Lavru

13:40

Maicile care lucrează la atelierul Mănăstirii Copou din Iași au brodat un veșmânt special pentru proclamarea locală a canonizării Sf. Cuv. Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus. Evenimentul are loc sâmbătă la Mănăstirea Brâncoveanu din județul Brașov. Fotografii de la Doxologia au surprins lucrul mâinilor maicilor, cu două zile înainte de eveniment. Veșmântul a…