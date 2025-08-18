Cum a ajuns Guvernul Bolojan cetate asediată

23:50

Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, face un apel către părinţi, privind fondurile de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024–2025, arătând că acestea mai pot fi utilizate doar până la 31 august. Mai bine de 10% dintre familii nu au folosit încă această sumă, fiind vorba în total de …