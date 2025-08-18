Brânzeturi contaminate cu Listeria, descoperite în cinci țări europene. Doi oameni au murit în Franța
ObservatorNews, 18 august 2025 17:00
Brânzeturi contaminate cu Listeria au fost detectate în cel puțin cinci țări europene, dar și în SUA și Japonia. Produsele suspecte au fost retrase de la comercializare. Doi oameni au murit în Franța și alții au avut nevoie de îngrijiri medicale în vestul și nordul Europei.
Acum 5 minute
17:10
Tânăr din Iași, mort după o manevră periculoasă. Silviu a depășit pe linie continuă și a intrat în altă mașină # ObservatorNews
Tragedie în Iași. Un tânăr de 24 a murit după ce a intrat cu mașina pe contrasens și s-a izbit de un autoturism care circula regulamentar. Bărbatul a suferit răni grave și a murit după câteva ore, pe un pat de la ATI.
Acum 10 minute
17:00
Acum 30 minute
16:40
Și-a vizitat soțul în închisoare și n-a mai ieșit în viață de acolo. Ce a găsit poliția în camera conjugală # ObservatorNews
Un deținut condamnat pe viață pentru patru crime este acuzat acum că și-a ucis soția, chiar în timpul unei vizite conjugale la închisoarea Mule Creek din California. Femeia, în vârstă de 62 de ani, a fost strangulată până la moarte.
Acum o oră
16:20
Cinci tineri din Bihor ar fi furat de pe şantier peste 2.000 litri de motorină. 70% din prejudiciu, recuperat # ObservatorNews
Cinci tineri din Bihor cercetaţi pentru că ar fi furat, în mod repetat, peste 2.000 de litri de motorină, din rezervoarele utilajelor de pe un şantier au fost reţinuţi de poliţişti, care au reuşit recuperarea prejudiciului în proporţie de 70%.
Acum 2 ore
16:00
Grindeanu: "N-aţi auzit pe nimeni să spună că nu mai avem coaliţie, dar nu e o perioadă simplă" # ObservatorNews
Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, susţine că nu partidul pe care în conduce nu va ieşi de la guvernare, deşi PSD nu va mai participa la şedinţele coaliţiei până nu se ajunge la un acord pe Pachetul 2 de măsuri fiscale.
16:00
Grindeanu: România "dă semnal prost". Am urlat 2 luni vine lupul, vine apocalipsa, cât de rău va fi economic # ObservatorNews
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că în acest moment, noi vorbim doar despre lucruri negative şi dăm un semnal prost, care poate fi interpretat greşit, arătând că am urlat de două luni de zile cu vine lupul, vine apocalipsa, şi vine apoi agenţia de rating Fitch şi spune că suntem în aceeaşi situaţie, dar trebuie să ne preocupe şi relansarea economică.
16:00
A primit un mesaj cu o ofertă pentru un "job de vis" și a decis să accepte. Ce a descoperit după l-a șocat # ObservatorNews
Zeci de mii de oameni din Statele Unite au raportat anul trecut mesaje cu oferte de muncă false, potrivit Federal Trade Commission. Pentru mulți, acestea au devenit o rutină obositoare: un mesaj ajunge de pe un număr străin sau o adresă de e-mail suspect de lungă, promițând un job "flexibil, de acasă", iar reacția e aproape automată, raportare ca spam sau ștergere rapidă. Un jurnalist a decis însă să răspundă mesajului și să dea curs înșelătoriei, pentru a vedea cât de departe pot ajunge escrocii.
15:40
3 dintre bărbaţii care au jefuit Poşta din Timişoara, trimişi în judecată. Au plecat cu 10 milioane de lei # ObservatorNews
Trei dintre bărbaţii care au participat la jaful de aproape zece milioane de lei din sediul central al Poştei din Timişoara, în noaptea de 30 mai, au fost trimişi în judecată, au anunţat reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, informează news.ro.
15:10
Reacţia unui bărbat din Alaska care a primit cadou de la Putin o motocicletă, în timpul summitului cu Trump # ObservatorNews
Un localnic din Anchorage a primit o motocicletă nouă din partea preşedintelui rus Vladimir Putin în timpul summitului acestuia cu omologul american Donald Trump care s-a desfăşurat la sfârşitul săptămânii trecute în acest oraş din Alaska, potrivit televiziunii de stat ruse, informează luni Reuters.
Acum 4 ore
15:00
Copii, alergaţi de urs, în Săcele. Au vrut să se baricadeze într-o curte, dar poarta era închisă # ObservatorNews
O cameră de supraveghere a surprins momentul în care mai mulţi copii sunt alergaţi de un urs, în Săcele.
15:00
România riscă să piardă contractul pentru 37 de trenuri electrice noi din cauza întârzierilor şi penalităţilor # ObservatorNews
Un contract pentru 37 de trenuri electrice noi semnat cu gigantul gigantul francez Alstom este pus în pericol din cauza întârzierilor şi penalităţilor uriaşe. Este vorba despre corecţii financiare de peste 260 de milioane de lei, potrivit Mediafax, care citează un comunicat al Asociaţiei Pro Infrastructură.
14:50
Discuţie Guvern - magistraţi pe pensiile speciale. Proiect "în linia normelor europene" vs "întâlnire inutilă" # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit luni cu reprezentanţii asociaţiilor de magistraţi pentru a discuta reforma pensiilor din sistem. El a declarat că proiectul de lege respectă normele europene, dar ia în considerare şi echitatea socială, eficienţa şi realităţile bugetare, vizând reducerea cheltuielilor statului.
14:50
PressOne: Fostul şef Antidrog Cătălin Ţone a luat două doctorate în 36 de zile, cu teze 40% identice # ObservatorNews
O investigaţie PressOne a dezvăluit faptul că fostul șef al Serviciului Antidrog din Poliția Capitalei, Cătălin Ţone a obţinut două titluri de doctor la distanţă de doar 36 de zile. Acesta a obţinut titlurile de doctor la Academia de Poliție "Al. I. Cuza" şi la Universitatea Națională de Apărare "Carol I".
14:30
Dan Bodea este pilotul ucis de o roată în timpul etapei de Autocross de la Câmpulung # ObservatorNews
Federaţia Română de Automobilism Sportiv a făcut public numele pilotului care a murit lovit de o roată în timpul etapei de Autocross de la Câmpulung. Dan Bodea avea 50 de ani şi era unul dintre cei mai buni piloţi de raliuri din ţară.
14:20
Accident de groază în Arad. Cinci tineri, grav răniţi după ce s-au răsturnat cu maşina # ObservatorNews
Accident grav, ieri, la ieşirea din Arad. Cinci tineri, dintre care patru adolescenţi au fost grav răniţi după ce maşina în care se aflau s-a răsturnat. La volan era un şofer în vârstă de 19 ani. În urma impactului, victimele au fost aruncate în afara autoturismului.
14:20
Observator de bine, 18 august, prezentat de Ioana Scărlătescu.
14:20
SURSE: PSD va continua să boicoteze şedinţele Coaliţiei până la un acord pe Pachetul II # ObservatorNews
În urma şedinţei BPN de luni, liderii PSD au declarat vor continua boicotul şedinţelor Coaliţiei. Surse din vârful partidului au subliniat pentru Observator că nu vor participa la şedinţele de Coaliţie în condiţiile în care nu au o imagine de ansamblu. Social-democraţii vor participa, astfel, doar la grupurile tehnice.
14:20
UE a importat gaze lichefiate ruseşti în valoare de peste 4 miliarde € în primul semestru # ObservatorNews
UE a importat, în primele şase luni ale acestui an, gaze lichefiate din Rusia cu o valoare de 4,48 miliarde euro, în creştere de la o valoare de 3,47 miliarde euro în primul semestru al anului trecut, conform cifrelor publicate luni de Eurostat.
14:00
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare # ObservatorNews
Accident cumplit, luni la prânz, pe autostrada Egnatia, în zona localității Iasmos, între Xanthi și Komotini. Un TIR a intrat cu viteză într-o coloană de mașini aflate la bariera de taxare, provocând un incendiu puternic. Trei persoane au murit pe loc, iar alte două au fost transportate de urgență la spital.
14:00
Salarii mai mici cu 30% la ANRE, ASF şi ANCOM. Cele trei autorităţi urmează să facă concedieri # ObservatorNews
Guvernul va tăia cu 30% salariile şefilor şi anagajaţilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) şi Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). Mai mult, conducerile executive ale celor trei autorităţi sunt nevoite sa facă şi concedieri.
14:00
Budapesta acuză Ucraina de un atac asupra unui oleduct. Livrările de petrol rusesc către Ungaria, întrerupte # ObservatorNews
Ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, a acuzat Ucraina că a lansat un atac asupra unui oleoduct, care a dus la suspendarea livrărilor de petrol către Ungaria, scrie Ukrainska Pravda. Spre deosebire de majoritatea celorlalte țări din UE, Ungaria a continuat să depindă de energia rusească în ciuda războiului declanşat în Ucraina. Budapesta importă cea mai mare parte a țițeiului prin conducta Drujba.
13:40
Deşi suntem abia la începutul săptămânii, ziua de marţi, 19 august, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.
13:30
Nicuşor Dan, după ce România a evitat "junk": Reafirm seriozitatea faţă de investitorii străini # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a reafirmat luni seriozitatea României faţă de investitorii străini şi faţă de pieţele financiare, după ce Agenţia de rating Fitch a confirmat la sfârşitul săptămânii trecute ratingul ţării noastre BBB minus cu perspectivă negativă.
13:20
Nu doar salvamarii au fost în alertă pe litoral, ci şi poliţiştii. Când nu merge cu vorba bună, aceştia trec la sancţiuni.
13:10
Radu Burnete, consilier prezidenţial, despre reforme: "Operăm un pacient care nu este anesteziat" # ObservatorNews
Reformele începute de Guvernul Bolojan nu trebuie să se oprească la jumătatea drumului, a declarat pentru RFI consilierul prezidențial Radu Burnete. Acesta susţine că majoritatea măsurilor anunţate de către Guvern sunt mai mult decât potrivite pentru situaţia în care se află România.
13:10
Curs BNR, 18 august 2025. Leul românesc câştigă aproape 2 bani în raport cu lira sterlină # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 18 august 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu lira sterlină.
Acum 6 ore
13:00
19 august, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 19 august de-a lungul timpului.
13:00
Marţi, 19 august, este prăznuit Sfântul Andrei Stratilat, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
12:50
Europenii, pregătiți pentru o posibilă întâlnire Trump-Zelenski-Putin. Decizia depinde de discuţia de azi # ObservatorNews
Șapte lideri europeni, între care președintele Franței și premierul Marii Britanii, merg astăzi la Washington pentru a-l sprijini pe Volodimir Zelenski în discuțiile cu Donald Trump. Liderul ucrainean a ajuns deja la Washington, declarându-se încrezător că va obține garanții de securitate cu sprijinul oficialilor europeni. Între timp, Trump a dezvăluit mesajul pe care îl va transmite oaspeţilor săi de la Casa Albă: Zelenski trebuie să accepte unele dintre condiţiile Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina.
12:50
Momentul în care motorul unui avion ia foc în timpul unui zbor spre Germania. "Trimisesem deja mesaje de adio" # ObservatorNews
O aeronavă a companiei germane Condor, de tip Boeing 757-300, care zbura din Corfu, Grecia în Düsseldorf, Germania a fost nevoită să aterizeze de urgenţă în Brindisi, Italia după ce, la doar jumătate de oră după decolare, motorul drept a făcut zgomote neobişnuite şi a izbucnit în flăcări.
12:30
Şoferii vor plăti rovinieta în funcţie de kilometri parcurşi. Când va fi implementat noul sistem # ObservatorNews
Un nou sistem electronic de tarifare rutieră care va schimba radical modul în care românii plătesc pentru utilizarea drumurilor naţionale. Valoarea rovinietei pe care o vor avea de plătit şoferii va fi calculată pentru numărul de kilometri parcurşi. Se va renunţa astfel la fomrula tip abonament, aşa cum este în prezent.
12:30
(P) Cum să alegi aparatul de numărat bani optim pentru fluxurile financiare dintr-o companie? # ObservatorNews
Gestionarea banilor în numerar în firme poate ridica provocări, mai ales când există mai multe puncte de încasare sau departamente care procesează sume zilnic. Un aparat de numărat bani, ales cu grijă, te ajută să reduci greșelile, să limitezi riscul de fraudă și să câștigi timp la sfârșitul zilei. Acest articol te ghidează să identifici rapid modelul potrivit, indiferent de dimensiunea afacerii sau volumul procesat.
12:20
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 18 august 2025.
12:20
Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu, victorie la Europe Smash la dublu mixt. Eliza Samara, eliminată # ObservatorNews
Elizabeta Samara a fost învinsă de nipona Miwa Harimoto, la Europe Smash – Sweden 2025, competiţie transmisă live în AntenaPLAY. Românca a cedat în patru seturi, scor 5-11, 9-11, 11-8, 8-11.
12:10
Ce se întâmplă cu banii din Pilonul II? SURSE: Modificări ale proiectului de lege care a stârnit controverse # ObservatorNews
Proiectul de modificare a legii privind pensiile private Pilon II şi Pilon III ar putea fi modificat. În urmă cu o săptămână, o varianta a acestui proiect a stârnit controverse.
12:10
Percheziţii la locuinţele unor poliţişti rutieri suspectaţi de corupţie şi la sediul IPJ Vâlcea # ObservatorNews
Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, cu sprijinul ofiţerilor Direcţiei Generale Anticorupţie, au făcut percheziţii la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vâlcea şi la locuinţele unor poliţişti rutieri. Aceştia sunt suspectaţi de fapte de corupţie, acţiuni ce au legătură cu perioada suspendării unor permise auto, precizează Ministerul Public.
12:00
Care sunt preţurile la carburanţi luni, 18 august 2025. Au rămas la fel ca în weekend # ObservatorNews
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că luni, 18 august 2025, preţurile la carburanţi au rămas identice precum cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.
11:30
Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelenţă de un primar, în cadrul unui eveniment care a costat 80.000 € # ObservatorNews
Cântăreţul de manele Dani Mocanu a fost premiat cu o diplomă de excelență de către primarul unei comune din judeţul Bistriţa-Năsăud. Totul s-a întâmplat în cadrul unui festival, pentru organizarea căruia administraţia locală a alocat 80.000 de euro. Evenimentul a stârnit reacţii aprinse, potrivit Mediafax, care citează presa locală.
11:30
Seara care schimbă totul, la Insula Iubirii! De la 20:30, intențiile devin acțiuni, sentimentele ies la iveală # ObservatorNews
În urmă cu patru săptămâni, la Antena 1, s-a dat startul unui sezon fierbinte, în care cinci cupluri au decis să-și deschidă sufletul și să-și treacă relația prin cel mai dur test posibil - Insula Iubirii.
11:30
Avarie majoră în Capitală. Peste 4.000 de blocuri din sectoarele 2, 3 şi 4, fără apă caldă de duminică # ObservatorNews
Peste 4.000 de blocuri din trei sectoare ale Capitalei, racordate la sistemul centralizat de termoficare, nu au apă caldă din cauza avariei majore produse duminică pe o conductă magistrală la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii. Directorul Termoenergetica, Adela Ciudoescu, a afirmat că lucrătorii companiei încearcă să remedieze avaria în cursul zilei de luni, dar că nu poate promite acest lucru, dat fiind faptul că galeria unde se află conducta este încă inundată, scrie News.ro.
11:20
Ce salarii oferă MAE pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Ţoiu: Nu creşte presiunea pe buget # ObservatorNews
Ministerul Afacerilor Externe a scos la concurs aproximativ 120-130 de posturi în cadrul corpului diplomatic, precum şi alte locuri pentru personal tehnic şi administrativ, numărul total ajungând la 180. Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a precizat că aceste concursuri nu presupun extinderea organigramei şi nu vor genera o presiune suplimentară asupra bugetului.
Acum 8 ore
11:00
Un al patrulea pompier și-a pierdut viața în incendiile de vegetaţie din Spania. Mii de oameni evacuați # ObservatorNews
Incendiile de vegetație continuă să facă ravagii în Peninsula Iberică, unde temperaturile extreme alimentează focarele deosebit de periculoase. În Spania, patru pompieri și-au pierdut viața în timp ce luptau cu flăcările, iar mii de oameni au fost evacuați. Și Portugalia este grav afectată, cu peste 139.000 de hectare distruse, guvernul cerând ajutor european.
10:40
Un bărbat de 65 de ani a murit în urma unui incendiu în care au ars două case situate în aceeaşi curte în localitatea Singureni, județul Giurgiu. Victima a fost găsită carbonizată în dormitor. Cel mai probabil dormea când s-a pornit vâlvătaia.
10:30
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis luni o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică pentru mai multe judeţe din Oltenia, sudul Transilvaniei, nord-vestul Munteniei şi zona Carpaţilor Meridionali. Municipiul Bucureşti intră, începând cu ora 10:00, sub atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă până la ora 23:00. Începând cu ora 14:00, nouă judeţe intră sub avertizare Cod portocaliu de instabilitate atmosferică, valabilă până luni, 18 august la ora 21:00.
10:20
Românii îşi cumpără prima casă prin credit la 36 de ani. Salariile mici la început de carieră şi preţurile mari ale locuinţelor îi fac să rămână în chirie sau în casa părinţilor mai mult timp. Vesticii fac prima achiziţie cu aproape 10 ani mai devreme. Iar dobânzile sunt de trei ori mai mici decât în România.
10:20
Programul vizitei lui Zelenski la Casa Albă. Când va avea loc discuţia cu Donald Trump # ObservatorNews
Volodimir Zelenski se va întâlni luni, la Washington, cu Donald Trump în jurul orei 20:00 (ora României), iar liderii europeni li se vor alătura ulterior pentru discuții privind susținerea poziției Kievului în războiul din Ucraina.
10:00
Un cutremur s-a produs luni, la ora 3:15, în judeţul Vrancea. Porivit datelor publicate de Institutul Naţonal de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul a avut o magnitudine de 3.
09:30
Ce sunt investiţiile indirecte în produse de lux şi resurse naturale şi de ce e bine să le avem în portofoliu # ObservatorNews
Specialistul economic Observator, Iancu Guda, explică de ce este important să facem investiții alternative, în produse de lux, metale prețioase şi resurse naturale.
09:30
Când ar putea avea loc vizita lui Nicuşor Dan în SUA. Anunţul ministrului de Externe # ObservatorNews
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, susține că o vizită a președintelui Nicușor Dan în Statele Unite și o întâlnire a acestuia cu Donald Trump va avea loc cel mai probabil în primul trimestru al anului 2026.
09:10
Trei urşi găsiţi morţi în Mureş, otrăviţi cu substanţe interzise: "Au început să-şi facă singuri dreptate" # ObservatorNews
În locurile în care urşii îşi fac apariţia tot mai des, oamenii au început să-şi facă singuri dreptate! Sătui de pagube şi nemulţumiţi de felul în care autorităţile gestionează situaţia, localnicii au recurs la un gest extrem - otrăvirea sălbăticiunilor. Într-o localitate din judeţul Mureş, trei urşi au fost găsiţi morţi, după ce au înghiţit substanţe chimice interzise de peste un deceniu la noi în ţară. Şi în alte zone există suspiciunea că sălbăticiunile sunt otrăvite de ciobani.
