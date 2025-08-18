Brânzeturi contaminate cu Listeria, descoperite în cinci țări europene. Doi oameni au murit în Franța

09:10

În locurile în care urşii îşi fac apariţia tot mai des, oamenii au început să-şi facă singuri dreptate! Sătui de pagube şi nemulţumiţi de felul în care autorităţile gestionează situaţia, localnicii au recurs la un gest extrem - otrăvirea sălbăticiunilor. Într-o localitate din judeţul Mureş, trei urşi au fost găsiţi morţi, după ce au înghiţit substanţe chimice interzise de peste un deceniu la noi în ţară. Şi în alte zone există suspiciunea că sălbăticiunile sunt otrăvite de ciobani.