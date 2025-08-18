Nota primită de Denis Drăguş după ce a jucat 75 de minute în meciul dramatic cu Beşiktaş

20:30

CFR Cluj şi FC Botoşani au încheiat la egalitate, scor 3-3, meciul din etapa a şasea a Ligii 1. Formaţia din Gruia a condus de trei ori, dar de fiecare dată s-a văzut egalată de formaţia lui Leo Grozavu. Clujenii puteau obţine victoria în minutul 86, dar Bosec nu a reuşit să îl învingă pe […] The post CFR Cluj – FC Botoșani 3-3. Echipa lui Dan Petrescu a condus de 3 ori, dar moldovenii pleacă cu un punct din Gruia appeared first on Antena Sport.