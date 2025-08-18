IPS Andrei i-a cinstit pe Sfinții Martiri Brâncoveni la mănăstirea clujeană „Crucea Iancului”

19:50

Maica Domnului „nu ne lasă – pentru că ne iubește. Ne iubește cu dragostea Fiului ei și ne iubește cu dragostea de mamă, o mamă care ne înfiază pentru a-L naște în noi pe Fiul ei, pe Hristos Domnul”, a spus vineri Arhim. Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Sucevei și…