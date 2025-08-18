IPS Andrei i-a cinstit pe Sfinții Martiri Brâncoveni la mănăstirea clujeană „Crucea Iancului”
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a oficiat sâmbătă, cu prilejul prăznuirii Sfinților Martiri Brâncoveni, Sfânta Liturghie, la Mănăstirea „Crucea Iancului” din Mărișel, Cluj. În cadrul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Andrei a rostit un cuvânt de învățătură intitulat „Mărturisitori pentru Hristos”, inspirat din pericopa evanghelică a zilei (Matei 10, 32-33). Ierarhul a evidențiat curajul…
PS Ignatie: Cu cât mentalitatea este mai păcătoasă, cu atât convingerile omului sunt aproape imposibil de schimbat # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ignatie a oficiat duminică Sfânta Liturghie în Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Piața Sfatului, Brașov. În omilia rostită, Episcopul Hușilor a vorbit despre narcisismul din spatele unei mentalități construite pe certitudini. „Cu cât această mentalitate este una păcătoasă, cu atât încleierea omului în gândurile lui, în convingerile lui, în credința lui, este aproape…
Episcopul Spaniei și Portugaliei a sfințit Paraclisul Centrului Comunitar Loures: Spațiu de credință și viață bisericească # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, a sfințit duminică paraclisul Centrului Comunitar din localitatea Loures, Portugalia, subliniind că este un loc „al tuturor celor ce doresc să se adape din credința și din viața Bisericii”, indiferent de naționalitate. Ierarhul a mulțumit lui Dumnezeu pentru că a făcut posibilă existența acestui Centru. „Când multe uși…
Ocrotitorii Episcopiei Slatinei și Romanaților au fost cinstiți la Mănăstirea Brâncoveni, ctitorie a lor # Basilica.ro
Mănăstirea Brâncoveni din județul Olt și-a cinstit ocrotitorii sâmbătă, când Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, împreună cu Preasfințitul Părinte Macarie, Episcop vicar al Mitropoliei de Ruse (Biserica Bulgariei). Sărbătoarea a fost dublă, întrucât Sf. Martiri Brâncoveni sunt și ctitori ai mănăstirii, dar și ocrotitorii Episcopiei Slatinei și…
Sfințirea unui paraclis al Mănăstirii Putna: Muncile agricole ale obștii, sub ocrotirea Maicii Domnului și a Sf. Trifon # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, a sfințit duminică un paraclis al Mănăstirii Putna situat în comuna suceveană Gălănești, pe locul unde se află ansamblul gospodăresc-agricol al obștii. Sfântul lăcaș a fost pus sub ocrotirea Acoperământului Maicii Domnului și a Sf. Mucenic Trifon. Rânduiala sfințirii a început în ajun, la slujba…
PS Damaschin Dorneanul: Dumnezeu ne-a asumat, ne-a primit, ne-a iertat. Fii și tu, omule, la fel. Asumă-l pe fratele tău! # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a resfințit duminică Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, la împlinirea a două secole de la edificarea lăcașului de cult, în Dornești, județul Suceava. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților le-a vorbit credincioșilor despre iertare, durere și asumare: „Ne-a asumat, ne-a primit, ne-a iertat. Fii și tu, omule, la fel. Asumă-l pe…
Episcopul Sălajului avertizează: Omul contemporan are un comportament la extreme, lipsit de echilibru # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a avertizat, duminică, asupra comportamentului omului contemporan, despre care a spus că se desfășoară la extreme, fără echilibru. În predica ținută cu ocazia Sfintei Liturghii slujite la parohia Rus, din comuna cu același nume din județul Sălaj, PS Benedict a menționat că oamenii trec de la patimă la apatie cu…
Săptămâna 11-17 august a adus în atenția credincioșilor ortodocși o serie de momente deosebite de spiritualitate și sărbătoare. Adormirea Maicii Domnului a fost celebrată cu evlavie în biserici și mănăstiri, un prilej de rugăciune și cinstire a Născătoarei de Dumnezeu. La Mănăstirea Brâncoveanu a avut loc și proclamarea Sfântului Serafim de la Sâmbăta de Sus,…
Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu să ne fie prilej de luare aminte la propria viață: PS Sofronie # Basilica.ro
„Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu să ne fie prilej de mai multă luare aminte la propria noastră viață, la propria noastră trecere și călătorie în această lume înstrăinată”, a spus Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, vineri, la hramul Mănăstirii Izbuc din județul Bihor. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie și i-a îndemnat pe credincioși să se…
Galați: IPS Casian a evidențiat eforturile migranților români de păstrare a identității naționale și a credinței strămoșești # Basilica.ro
Arhiepiscopul Dunării de Jos a oficiat Sf. Liturghie în Duminica Migranților Români la Catedrala Arhiepiscopală din Galați, unde împreună cu un sobor de preoți s-au rugat pentru românii din diaspora, subliniind totodată eforturile lor de păstrare a identității naționale și a credinței strămoșești. „Medicamentul credinței, prin rugăciune și post, rămâne permanent un dar mare în…
De ziua Sf. Martiri Brâncoveni, biserici din Arhiepiscopia Târgoviștei au fost iluminate în roșu # Basilica.ro
Bisericile din Arhiepiscopia Târgoviștei care au avut cândva legătură cu viața și activitatea Sf. Voievod Martir Constantin Brâncoveanu au fost iluminate sâmbătă seară în roșu, culoarea sângelui vărsat de martiri. A fost marcată astfel Ziua Națională pentru comemorarea Martirilor Brâncoveni și de conștientizare a violenței împotriva creștinilor, instituită în 2020 de Parlamentul României. Acțiunea a…
Duminica Migranților Români, sărbătorită în Malta: Viața noastră pământească este un drum, o călătorie # Basilica.ro
„Viața noastră pământească este un drum, o călătorie”, a spus părintele George-Alexandru Popescu, parohul bisericii românești din La Valletta, Malta, în Duminica Migranților Români. Duminica Sfinților Români a fost sărbătorită în parohie alături de fostul ambasador al Maltei în România, Excelența Sa Lino Bianco și de alți invitați. Cu această ocazie, Ambasadorul României în Italia,…
Priveghere în cinstea Icoanei Maicii Domnului Pantanassa la centrul de îngrijiri paliative al Arhiepiscopiei Bucureștilor # Basilica.ro
Preoți de caritate din Capitală au oficiat duminică seară, la Centrul de îngrijiri paliative „Sf. Nectarie Taumaturgul” al Arhiepiscopiei Bucureștilor, slujba Privegherii în cinstea Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Pantanassa”, cinstită în 18 august. Originalul se află la Mănăstirea Vatoped din Sf. Munte Athos, iar o copie a fost dăruită centrului în 2015,…
Pe două dintre monedele emisie de Bulgaria după aderarea la euro vor fi reprezentați sfinți bulgari # Basilica.ro
În timp ce Banca Națională a Bulgariei se pregătește pentru adoptarea monedei euro îni 2026, Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a adus în atenția publicului designul monedelor euro care vor fi emise în această țară: la fel ca leva, actuala monedă națională, acestea includ chipuri de sfinți bulgari. Pe moneda de 2 euro a…
Mitropolitul Teofan a sfințit biserica dintr-un sat unde cândva se slujea într-o sală de clasă # Basilica.ro
Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a sfințit duminică noua biserică parohială din Curagău, județul Iași. Este o mare realizare pentru comunitate, care, în primii ani, participa la slujbe într-o sală de clasă. La slujba de Sfințire și Sfânta Liturghie, oficiată de chiriarh împreună cu un sobor de clerici din eparhie, au participat membrii comunității…
IPS Serafim: În toată istoria Bisericii noastre, n-am cunoscut un om de mai mare evlavie și de nevoință ca Sfântul Gheorghe Pelegrinul # Basilica.ro
Înalpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, a spus duminică, la Șugag (județul Alba), că nu a cunoscut un om de mai mare evlavie și nevoință ca Sfântul Gheorghe Pelerinul. IPS Serafim a evocat exemplul Sfântului Gheorghe Pelerinul, despre care a menționat că a trăit într-o „nevoință extremă și rugăciune continuă”. „Noaptea…
Armenia: Manuscrise vechi, incluzând Biblii, vor fi încărcate într-o bază de date online, accesibilă gratuit # Basilica.ro
Mii de manuscrise vechi, printre care exemplare ale Bibliei, vor fi digitalizate și încărcate într-o bază de date online, disponibilă gratuit în Armenia, anunță Radio Europa Liberă. Majoritatea acestor documente aparțin unor persoane private, urmași ai armenilor care au luat calea exilului în urma persecuțiilor la care au fost supuși la începutul secolului XX în…
Duminica Migranților Români: Biserica oferă punți de legătură între românii de pretutindeni # Basilica.ro
„Prin credință, tradiții și cultură, Biserica oferă punți de legătură între generații și între românii de pretutindeni, susținându-i în păstrarea unității de credinţă și a conștiinței apartenenței la același neam”, transmite anul acesta Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în mesajul pentru Duminica Migranților Români, marcată în prima duminică de după sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Instituită de…
Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Daniel: Adormirea Maicii Domnului ne trimite cu gândul la finalul vieții noastre și la sfârșitul istoriei „Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului este plină de înțelesul duhovnicești, mai ales pentru că este prăznuită la mijlocul ultimei luni – luna august – din anul bisericesc, care ne aduce…
Calendar Ortodox, 18 august Sf. Mc. Flor şi Lavru Sfinții Mucenici Flor şi Lavru au trăit în secolul al II-lea, erau frați gemeni și sculptori în piatră, artă pe care au învățat-o de la Sfinții Proclu și Maxim. După ce dascălii lor au murit ca martiri, ei s-au dus la Iliric, în Dardania, în cetatea…
Sf. Gheorghe Pelerinul a transformat turnul în care a locuit în scară către cer: PS Teofil Trotușanul la Văratec # Basilica.ro
Zilele de sărbătoare de la Mănăstirea Văratec din județul Neamț au continuat duminică, în ziua de pomenire a Sf. Gheorghe Pelerinul. Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu stareți din Mitropolia Moldovei și alți clerici invitați. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre copilul…
Credința noastră trebuie să fie îmbrăcată mereu în haina dragostei, spune IPS Atanasie # Basilica.ro
„Credința noastră, mică sau mare, puțină sau multă, trebuie să fie îmbrăcată mereu și în haina dragostei”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord duminică la Mănăstirea Putna. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu Arhim. Melchisedec Velnic, starețul obștii și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, și cu…
Episcopul Siluan al Ungariei a vorbit la Sâmbăta de Sus despre puterea dăruită de Hristos celor care Îi slujesc # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, județul Brașov, împreună cu Preasfințitul Părinte Ilarion Făgărășanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. În cuvântul de învățătură, părintele episcop a vorbit despre Evanghelia Vindecării copilului lunatic. Vindecarea s-a făcut prin puterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care, în…
Domnul a arătat o iubire fără margini față de omul în suferință: PS Timotei Prahoveanul la jubileul unei parohii din Mizil # Basilica.ro
„Domnul a arătat o iubire fără margini față de omul aflat în suferință”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în biserica Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din Mizil, județul Prahova, care se află la un moment jubiliar: 160 de ani la ctitorire. Evanghelia vindecării lunaticului…
Domnia trece, dar ceea ce se zidește în Hristos rămâne veșnic: PS Varlaam Ploieșteanul despre Sf. Constantin Brâncoveanu # Basilica.ro
Biserica „Sfântul Gheorghe”‑Nou din Capitală și-a cinstit sâmbătă ctitorul și ocrotitorul, pe Sf. Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, ocazie cu care Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a subliniat că viața sfântului ilustrează adevărul că „domnia trece, dar ceea ce se zidește în Hristos rămâne veșnic”. Ierarhului i s-au alăturat în sobor numeroși clerici din…
„Să avem credință vie, credință puternică în mijlocul necazului. Suferința noastră, purtată împreună cu Hristos, devine prilej de întărire, de vindecare, nu doar de plângere”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală și a vorbit despre Evanghelia Vindecării lunaticului. „Pentru un părinte, durerea copilului…
La Văratec nu ne mai rugăm pentru ctitori, ci le cerem lor să se roage pentru noi: PS Nichifor Botoșăneanul # Basilica.ro
Programul hramurilor de la Mănăstirea Văratec din județul Neamț a continuat sâmbătă cu cinstirea Sf. Cuv. Iosif de la Văratec. Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a condus soborul slujitor și a subliniat că „la Mănăstirea Văratec nu ne mai rugăm noi pentru ctitori, ci le cerem lor să se roage pentru…
La București a fost sfințit un nou centru Luxab: Oferă servicii de recuperare medicală pentru adulți # Basilica.ro
Asociația „Sf. Ier. Alexandru și Sf. Cuv. Parascheva” din Capitală a inaugurat sâmbătă Centrul de îngrijire „Luxab West” din Capitală, destinat persoanelor adulte cu venituri scăzute și care au nevoie de recuperare medicală. Cu acest prilej, a fost sfințită capela centrului, pusă sub ocrotirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel și a Sfântului Cuvios Irodion de la…
Sf. Gheorghe Pelerinul; Sf. Cuv. Nazaria și Olimpiada de la Văratic; Sf. Cuv. Elisabeta (Safta) Brâncoveanu; Sf. Mc. Miron preotul, Straton şi Ciprian; Duminica a 10-a după Rusalii # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 17 august Sf. Gheorghe Pelerinul Sf. Gheorghe Pelerinul s-a născut în anul 1864, în Şugag (astăzi în judeţul Alba) din părinţi binecredincioşi, pe vremea când Transilvania făcea parte din Imperiul Habsburgic. Încă din fragedă vârstă mânca puţin, postind, şi iubea singurătatea, având o mare bucurie să se roage în biserica satului, chiar şi…
Pomenirea ctitorilor Putnei: Sf. Ștefan cel Mare a făcut din ea început al iubirii față de Dumnezeu # Basilica.ro
„Sfântul Ștefan cel Mare a făcut din Putna un început al iubirii față de Dumnezeu”, a spus Arhim. Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna, sâmbătă, când părinții din obște au făcut pomenirea ctitorilor. La finalul slujbei de pomenire, părintele arhimandrit a citit un emoționat mesaj adresat peste timp marilor ctitori ai mănăstirii. „Mănăstirea noastră, Putna, este…
În Duminica a 10-a după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Programul liturgic al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, este fără participarea presei. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Parohia Curagău, județul Iași. Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va…
PS Teofil Trotușanul: Călătoria Preasfintei Născătoare de Dumnezeu a continuat și dincolo de mormântul de la Ghetsimani # Basilica.ro
Mănăstirea Văratec din județul Neamț și-a serbat hramul istoric vineri, când Sfânta Liturghie de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului a fost oficiată de Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului împreună cu Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Sfinții Părinți și imongrafii Bisericii ne învață că, „așezându-se Izvorul Vieții (Maica Domnului) într-un mormânt, nu…
Odihnitor de oameni este cel ce prin jertfă se dăruiește celorlalți: Proclamarea locală a canonizării Sf. Serafim cel Răbdător # Basilica.ro
Un sobor numeros de ierarhi și clerici a slujit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Brâncoveanu din județul Brașov sâmbătă, în ziua de pomenire a Sfinților Martiri Brâncoveni. Liturghia de hram a fost urmată de proclamarea locală a canonizării Sf. Cuv. Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus. Ziua a început la primele ore ale dimineții,…
FOTO: Proclamarea locală a canonizării Sfântului Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus # Basilica.ro
Proclamarea locală a canonizării Sfântului Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus a avut loc în data de 16 august la Mănăstirea Brâncoveanu.
Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a participat vineri, la Galați, pe Faleza Superioară a Dunării, la ceremonialul religios și militar prilejuit de Ziua Marinei. Evenimentul a fost deschis cu intonarea Imnului Național al României de către Fanfara „Valurile Dunării” și cuvântul Comandantului Flotilei Fluviale. În continuare, în prezența oficialităților militare și civile și…
Prima celebrare a Zilei Maramureșului: PS Iustin a sfințit Icoana Maicii Domnului Ocrotitoarea Maramureșului # Basilica.ro
Episcopul Iustin al Maramureșului și Sătmarului a celebrat vineri, pentru prima dată, Ziua Maramureșului, recent instituită de Parlamentul României. Ierarhul a sfințit o icoană dedicată zilei la hramul mănăstirii maramureșene Moisei. În continuare, a fost oficiată Sfânta Liturghie și a avut loc proclamarea bisericească a zilei de 15 august, Adormirea Maicii Domnului, ca Ziua Maramureșului.…
Procesiune cu moaștele Sf. Cuv. Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus înainte de proclamarea locală a canonizării # Basilica.ro
Sâmbătă dimineață, moaștele Sf. Cuv. Serafim cel Răbdător au fost purtate în procesiune și așezate spre cinstire într-un baldachin din curtea Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, județul Brașov. După slujba liturghiei are loc proclamarea locală a canonizării sale, decisă anul trecut de Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Cu acest prilej, așezământul monahal…
Maica Domnului cinstită la Paltin: Părinții au dăruit-o lui Dumnezeu și Dumnezeu ne-o dăruiește nouă # Basilica.ro
Sfântul Grigore Palama o numește pe Maica Domnului „Fiică a Cerului și a pământului”, a amintit Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei vineri, la hramul Mănăstirii Paltin – Petru Vodă din județul Neamț. „O numește Cea care a fost dăruită, și Maica Domnului, cea dăruită, a fost dăruită apoi Dăruitorului, pentru a fi dăruită din…
Mitropolitul Andrei, apel la rugăciune pentru pace: Maica Domnului, protectoarea Europei și a tuturor popoarelor # Basilica.ro
Mănăstirea clujeană Nicula și-a serbat vineri hramul prilej cu care Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului a făcut un apel la rugăciune pentru pace. „Maica Vieții a făcut și face multe minuni cu oamenii. Ea este protectoarea Europei și a tuturor popoarelor”, a spus Înaltpreasfinția Sa. Chiriarhul Clujului a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu…
IPS Ioan la hramul din Lugoj, Timiș: Brațele Maicii Domnului au fost rai pentru Hristos. Voi ați fost vreodată în Rai? # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a oficiat vineri Sf. Liturghie la hramul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj, județul Timiș. În omilia rostită la finalul slujbei, Mitropolitul Banatului i-a întrebat pe lugojeni când au fost ultima dată în rai: „Voi ați fost vreodată în Rai? Brațele Maicii Domnului au fost Rai pentru Hristos. Brațele maicilor voastre Rai…
Aducerea Sfintei Mahrame a Domnului din Edesa la Constantinopol; †) Sf. Martiri Brâncoveni: Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu şi Matei, și sfetnicul Ianache; †) Sf. Cuv. Iosif de la Văratec; Sf. Mc. Diomid # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 16 august Sf. Martiri Brâncoveni Constantin Brâncoveanu, acest binecredincios şi iubitor de Hristos domnitor al Ţării Româneşti, s-a născut la anul 1654 din părinţi de seamă, după tată fiind din neamul domnitorului Matei Basarab (1632-1654), iar după mamă fiind nepot de soră al domnitorului Şerban Cantacuzino (1678-1688), în timpul căruia, la anul 1688,…
Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu a scris tăcerea cu lacrimi de sânge – o candelă vie pe altarul unei țări # Basilica.ro
Preotul Emil Nedelea Cărămizaru a acordat un interviu pentru Basilica.ro despre Sfânta Maria Brâncoveanu, Doamna Țării Românești, privită în cronicile vremii drept o prezență rară, cu o tărie interioară și o credință puternică, mamă devotată și stâlp de nădejde pentru domnitorul Constantin Brâncoveanu. ”Doamna Maria Brâncoveanu a scris tăcerea cu lacrimi de sânge – candelă…
Sf. Arsenie de la Prislop și Sf. Serafim cel Răbdător, flori din grădina Maicii Domnului: Hramul Mănăstirii Sâmbăta de Sus # Basilica.ro
Mitropolitul Laurențiu al Ardealului i-a comparat vineri pe Sfinții Arsenie de la Prislop și Serafim cel Răbdător cu două flori din grădina Maicii Domnului. Cei doi cuvioși canonizați anul trecut au rectitorit Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, județul Brașov, care și-a serbat hramul în ziua de pomenire a Adormirii Maicii Domnului. Slujbele au…
O parohie maramureșeană desfășoară proiectul „Nicio familie ortodoxă fără icoana Maicii Domnului” # Basilica.ro
În Postul Adormirii Maicii Domnului din Anul Centenar la Patriarhiei Române, Parohia Săcălășeni din județul Maramureș a inițiat, în parteneriat cu mănăstirea maramureșeană Strâmtura, proiectul „Nicio familie ortodoxă fără icoana Maicii Domnului”. „Îi suntem recunoscători Părintelui Stareț Nifon, care, prin bunăvoința și mărinimia sa, a donat, din partea mănăstirii, pentru parohia noastră, 300 de icoane…
PS Timotei Prahoveanul: Deși nu au cinstit-o, potrivnicii nu au putut lupta împotriva Născătoarei de Dumnezeu # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oficiat vineri Sf. Liturghie la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor le-a amintit credincioșilor despre importanța cinstirii Maicii Domnului: „Potrivnicii ei n-au reușit să cinstească trupul care L-a purtat în pântecele ei pe Mântuitorul Lumii. Au fost mai târziu atât de mulți care au luptat prin…
PS Nectarie de Bogdania: Să aducem înaintea Maicii Domnului inimile noastre, să-i cerem binecuvântare peste țară și pace în lume # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, a îndemnat, vineri, credincioșii să-i ceară Maicii Domnului binecuvântare pesta țară și pace în lume. Cu ocazia Adormirii Maicii Domnului, PS Nectarie a slujit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Humor din județul Suceava, unde le-a vorbit oamenilor despre faptul că Maica Domnului a fost părtașă la…
Hram la Mănăstirea Putna: Maica Domnului nu ne lasă, pentru că ne iubește cu dragostea Fiului ei # Basilica.ro
Maica Domnului „nu ne lasă – pentru că ne iubește. Ne iubește cu dragostea Fiului ei și ne iubește cu dragostea de mamă, o mamă care ne înfiază pentru a-L naște în noi pe Fiul ei, pe Hristos Domnul”, a spus vineri Arhim. Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Sucevei și…
Muzeele Vaticanului vor restaura în 2026 „Judecata de Apoi” a lui Michelangelo, una dintre capodoperele Renașterii, situată pe peretele altarului din Capela Sixtină, informează News.ro. Fresca necesită reparații urgente din cauza impactului turismului intens, dar va rămâne accesibilă publicului în timpul lucrărilor. „Judecata de Apoi”, realizată între 1536 și 1541, este o frescă de 14×13…
Mitropolitul Ardealului a sfințit piatra de temelie pentru Schitul „Sf. Serafim cel Răbdător şi Sf. Arsenie de la Prislop” # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a sfinţit, joi, piatra de temelie pentru Schitul „Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus” și „Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop” din Ucea de Sus, județul Brașov. În cuvântul său, IPS Laurențiu a legat sfințirea noului lăcaș de Maica Domnului, a cărei Adomire o serbăm…
Bianca Deaconu, preoteasă și mamă din Germania: Comunitatea are rol esențial în parcursul unei femei în criză de sarcină # Basilica.ro
În comunitatea românească din München, preoteasa Bianca Deaconu trăiește zi de zi împletirea a două vocații: cea de mamă a patru copii și cea de sprijin pentru femei însărcinate și mame care se confruntă cu situații dificile. Într-un interviu pentru rubrica #vinereapentruviață, doamna Deaconu ea vorbește despre cum, în criza de sarcină, dragostea comunității poate…
